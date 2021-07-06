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Новости Силовики
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Двое работников полиции охраны похитили иностранца, избили и ограбили, - прокуратура Киева

Двое работников полиции охраны похитили иностранца, избили и ограбили, - прокуратура Киева

Ночью 1 июля двое сотрудников полиции охраны в Киеве остановили гражданина Армении и начали обыскивать. Когда тот не согласился дать 500 грн - вывезли в пустынное место и избили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум полицейским роты реагирования Оболонского РО УПО в Киеве по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Согласно материалам следствия, 1 июля 2021 года около полуночи, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Республики Армения и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.

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Не достигнув своей преступной цели, полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива в Киеве", - говорится в сообщении.

На месте полицейские начали избивать мужчину, отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники.

"Сейчас полицейским сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве, и КГУ ДВБ НПУ.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - отмечают в прокуратуре.

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Двое работников полиции охраны похитили иностранца, избили и ограбили, - прокуратура Киева 01

Автор: 

избиение (9802) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5020) силовики (2799)


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Топ комментарии
+13
Узнаю старую добрую милицию,хорошо реформированную
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06.07.2021 16:45
+10
О растем ...растем...
раньше воровали жратву из холодильника и бухали в охраняемых квартирах...а теперь прогрессируем, отжали 500 грн и наушники
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06.07.2021 16:48
+9
Полиция это официально зарегестрированная преступная группировка.
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06.07.2021 16:46
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Правила форума Совет форумчан
Та ну, не вірю. )
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06.07.2021 16:44 Ответить
Узнаю старую добрую милицию,хорошо реформированную
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06.07.2021 16:45 Ответить
Ні,в старих мусорів до іноземців якось руки не доходили,тут в них ще був якийсь страх...А от реформовані вже себе повністю ототожнюють з американськими копами - ходять без головних уборів,носять нагрудний жетон на геніталіях і чуть що хапаються за пістолет...Ну ті хоч негрів почали боятись,а наші не бояться нікого,Аваков сказав "я прікрою,а я в єтом государствє пєрвий"...
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06.07.2021 16:53 Ответить
Не, ну давайте уже определимся, шо никаких старых мусоров нет, ето одни и те же мусора, у них просто одежда другая.
А по поводу того шо у старых руки не доходили - то они на Троещинский рынок як за зарплатой ходили, сирийцев с индейцами на бабло трусить.
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06.07.2021 18:01 Ответить
Шо ти там впізнав? Ця історія для міліції суцільна маячня.
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06.07.2021 18:15 Ответить
Полное зубожиння и моральное разложение в аваковской полиции, уже дубинками за 500 грн и наушники бьют, пока министр дробыны и тепловозы во Франции покупает
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06.07.2021 16:45 Ответить
Полиция это официально зарегестрированная преступная группировка.
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06.07.2021 16:46 Ответить
Что за клоунада?!
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06.07.2021 16:47 Ответить
О растем ...растем...
раньше воровали жратву из холодильника и бухали в охраняемых квартирах...а теперь прогрессируем, отжали 500 грн и наушники
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06.07.2021 16:48 Ответить
Квартиру они охраняют по периметру,и без хозяина квартиры или его довершеного лица,они никак не могут попасть в квартиру. Так что не #изди, #издун!!!
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07.07.2021 02:09 Ответить
в 21 веке может быть...а ранее их не раз ловили за этим делом...
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07.07.2021 03:33 Ответить
Если послушать разговоры с регистраторов патрульных машин, у любого нормального человека волосы встанут дыбом от морального уровня и от осознания того кто ходит среди нас с оружием.... Бояться нужно не гопников и хулиганов, опасность как раз исходит от полиции, для которых не существует никаких законов. Если ГАЙцы никогда не забирали последние деньги, оставляли 100-200 грн, то эти разденут и еще скажут домой сходи еще принеси.
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06.07.2021 16:54 Ответить
Ви самі мріяли про поліцію з вулиці.
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06.07.2021 18:16 Ответить
И откуда Вы знаете о чем я мечтал? И насколько я помню люди хотели изменить милицию, что бы она начала служить народу а не ходить на работу, совсем не то о чем Вы пишите...
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06.07.2021 18:44 Ответить
Що таке служити народу? Таке ствердження це суцільна маячня. Як пересічний громадянин розуміє таке поняття? Міліція пройшла 100 річний шлях становлення і розвитку. Вона прошла розвал радянського союзу , 90-ті і АТО. А тепер тобі пропонують замість озброєного органу виконачої влади, сервісну службу. Неподобається? Ну, почекай 100 років
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06.07.2021 19:51 Ответить
Твой комментарий похож на нытьё «бывшего», который обиделся что остался за бортом... все мусора считают что служить народу это бред, хотя принимают присягу с этим бредом. Служить народу это служить так, что бы твой народ тебя уважал а не называл андоном. В других странах у полиции же получается служить по закону, не крышевать бандосов, не брать взятки, не кошмарить водителей по ночам и не подводить их к тому что бы те давали деньги а потом невинно заявлять что люди сами дают. Армию же уважают. Представляешь солдат скажет что служить народу это бред? Так вот пока мусора не поймут что служить а не работать это не зазорно, до тех пор они андонами и будут оставаться.
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06.07.2021 20:03 Ответить
Маячня необізнанного придурка. Де ти за кордоном бачив кращу поліцію? Я стажувався в поліції Лондона і там поліцейскі пиячить, беруть хабарі, кришують злочинні угрупування, скаржуться на малу заробітню платню і погані умови праці, а свою штаб- квартиру Скотланд Ярд вони називали "будинок повний лайна". Може краще у Франції? Так якого біса вони постійно бастують? Однак, британскі поліцейськи відмічали гарний рівень підготовки української міліції і високу ефективність у боротьбі зі злочинністю. Їм вчити нас було практично нічому, наша проблема, за їх думкою, це те, що Україна не в Європейському Союзі. І ти написав, що вони служать закону, а бажаєшь від українських поліцейських служіння народу. Різні поняття. Міліцію ліквідували і почали будувати нову поліцію за зразком Грузії. Грузії де населення всієї країни меньше чим жителів одного міста Києва. Розумієшь різницю? Людей брали з вулиці. Шановний, гарний і придатний до служби на вулиці не валявся і в кращі роки. Підготовка 3 місяці з нуля. Практика європейська - поліцейський готується 10 років. Дякую тобі, мій друже, за пенсію в 39 років і цікаве життя на посадах слідчого і оперативника карного розшуку. Служіть без нас. Нехай щастить.
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07.07.2021 12:04 Ответить
Тот факт, что ты начинаешь демонстрировать то кем ты есть на самом деле и пытаться оскорблять собеседника, свидетельствуют то что сам понимаешь в глубине души что я прав. И еще я оказался прав что ты один из обиженных. Спасибо и тебе что отошел в историю, так как тому кто говорит что служить народу это бред, явно не место в полиции, хотя такого быдла там 99%. Удачи, с такими как ты мне не о чем говорить. Продолжай ныть и думать что ты лучший а все что сейчас происходит это неправильно!
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07.07.2021 12:12 Ответить
Ти клоун.
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07.07.2021 12:26 Ответить
Ты быдло и по ходу неудачник!
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07.07.2021 12:30 Ответить
Смішно читати це від пустого місця. Маре воно чіїмсь служінням. Піди сам послужи. Але нажаль вже 25 років і квартири тобі вже ніхто не дасть. Подивелось яке ти будешь чесне і віддане. Може хоть мову українську вивчешь.
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07.07.2021 13:03 Ответить
Чувак, пустое место это ты. Потому что кто ты и что ты есть, имеет приставку прошедшего времени!
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07.07.2021 13:06 Ответить
Я бачу ти в штаті тут на коментах. Чія ботоферма?
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07.07.2021 13:10 Ответить
А ты бухать начал или у мусоров мозгов априори нет?
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07.07.2021 13:11 Ответить
Начал??? Щось ти буксуєшь. Зберись? Ти ж на роботі.
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07.07.2021 13:15 Ответить
Деда, не пинди! Харьков. Донецк - забирали все. И, ******, как ты до Киева доедешь.
Притом, что едешь ты еще только в Донецк.
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06.07.2021 18:31 Ответить
Возможно потому что ты общался так, тут ничего удивительного...
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06.07.2021 18:42 Ответить
"Продам готовий бізнес
дзвонити 102
запитати Арсена"
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06.07.2021 16:54 Ответить
Армянин пусть едет в свою армянию или к убийце путину,армяне окопаются на чужой земле,а потом скажут это наше,монголы помогите.
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06.07.2021 16:54 Ответить
Вон как Аваков окопался,скажи ему пускай уезжает
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06.07.2021 16:59 Ответить
Плохо что нет закона о самообороне от подобных типчиков.
Т е выполняй приказы, "добровольно" езжай на пустырь, гед тебя изобьют без свидетелй, ограбят.
А не захочешь - злостное неповиновение и т д.
Что скажут юристы на такое? полицейское государство? или нет?
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06.07.2021 16:55 Ответить
Если гражданин не имеет никаких прав при общении с полицейским что мы имеем сейчас, я думаю это все признаки полицейского государства.
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06.07.2021 16:59 Ответить
согласен
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06.07.2021 17:09 Ответить
Ночная операция нюх-нюх, останавливают и на вопрос о причине остановки лепят невключенный поворотник, хотя я их видел и включил его... Говорю что они что то попутали и я его включал и прошу предьявить доказательства. Получаю ответ что это тело ничего мне не должно... Говорю что у меня на регистраторе будет слышно что указатель поворота был включен. На что получаю ответ, что если я с чем то не согласен я могу обжаловать это в суде, но если я не предьявлю док-ты он будет расценивать это как неповиновение. По итогу, постанову отменяю в суде т.к. на регистраторе четко слышно что что указатель поворота работает а полицаи на суд забили и на основании чего была вынесена постанова даже судья был в недоумении. На заяву на полицая получаю стандартный ответ: "в діях поліцейского порушень не виявлено". Может я чего не знаю? Фальсификация постановы это не нарушение???
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06.07.2021 17:30 Ответить
Более того, я прекрасно понимаю что постанова была выписана потому что я попросил озвучить причину остановки. Если бы я покорно дал док-ты, он увидел что я не пьяный он бы соблаговолил бы мен отпустить. А так решил показать что он царь и наказать меня потому что я требовал его делать все по закону. Мусора, я понимаю что нужно искать пьяных, потому что зарплаты маленькие, но почему это делаете таким образом?
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06.07.2021 17:36 Ответить
То они у вас якись додики, про поворотники шо-то мычат.
Наши кажуть: от на точно таку як у вас машину токо шо по рации ориентировочку передали.
-
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06.07.2021 18:16 Ответить
Вумний, аж страшно. Давай, москаль, переходь на українську.
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07.07.2021 13:16 Ответить
Ой, а кого это я за живое задел что мы так обиделись? Значит я прав оказался что ты неудачник и никто без погонов?!
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07.07.2021 13:19 Ответить
"Я" - не чуди.
Дід Панас ccec527d
Меня читают: 0
Я читаю: 0
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07.07.2021 13:21 Ответить
хм, в рашке пришли и около лифта в гражданском два типа напали на парня - тот их забрызгал баллоном - вломились быки в касках - посадили чет на 6 лет. грят за то шо он Вольнову чет писал в контакте.

оправдываются типо мол представились ему, но на камере не видно этого = всем наср. Рашка чо
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06.07.2021 17:00 Ответить
Смешная история . Ара , если их оправдают , твоя жизнь будет не лёгкой . И 500 гр вернут , и наушники в зад воткнут .
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06.07.2021 16:55 Ответить
неужели им так мало платят, что и 500 грн для них - шалені гроші... или это уже полное дно, когда в полицию набирают потенциальных преступников...
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06.07.2021 16:55 Ответить
Ваууууууу!!!!!
Сразу вспомнились 2010-е года Януковича.
Когда пьяный "Беркут" в Киеве к прохожим дое...вался.
"Верной дорогой идешь, товарищ Зеленский!"
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06.07.2021 16:56 Ответить
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - отмечают в прокуратуре. Источник: https://censor.net/ru/n3275446\\\\\\\\\\\\\

отмазочка? гражданина арменина мол никто ведь не сажал - ведь это следует с примечания?

просто бандиты напали пользуясь служебкой и т.д.
а выглядит как будто решили шо чет сделал и наказали типо без прокурора, условное им надо дать.
не наказание а похищение и т.д.
так шо лет бы 10 за такое им.

при чем тут процессуальная статья то? хорошо если не на организованную опг не заработали полицейские.
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06.07.2021 16:57 Ответить
В Украине полиция это ОПГ Авакяна.
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06.07.2021 16:57 Ответить
дети сАбакова
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06.07.2021 16:59 Ответить
Скорее всего армянин без маски бродил,это они его так как будто оштрафовали
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06.07.2021 17:02 Ответить
Думаю полицейские снова "забыли включить нагрудную камеру" и поэтому нет даже смысла открывать уголовное дело
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06.07.2021 17:16 Ответить
Так ето ж не патрулька, а охранники, какая у них нах нагрудная камера?
Я думаю шо им и на бензин не дают, дали палку и пистолет - и уперьод, должен добыть в бою!
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06.07.2021 18:19 Ответить
Это были не наши.
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06.07.2021 19:23 Ответить
реформа, чо.
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06.07.2021 21:06 Ответить
Чую, брехнею пахне...за 500грн и наушніки ....не вірю. Мабуть Ара заплатив прокуратурі, гордість коштує ₴.
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07.07.2021 02:13 Ответить
ВОТ И ВСЯ "ДОВИРА" до правохрянительных органов и до государства в целом !!!
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07.07.2021 10:23 Ответить
 
 