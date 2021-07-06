Двое работников полиции охраны похитили иностранца, избили и ограбили, - прокуратура Киева

Ночью 1 июля двое сотрудников полиции охраны в Киеве остановили гражданина Армении и начали обыскивать. Когда тот не согласился дать 500 грн - вывезли в пустынное место и избили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум полицейским роты реагирования Оболонского РО УПО в Киеве по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Согласно материалам следствия, 1 июля 2021 года около полуночи, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Республики Армения и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье. ФОТОрепортаж

Не достигнув своей преступной цели, полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива в Киеве", - говорится в сообщении.

На месте полицейские начали избивать мужчину, отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники.

"Сейчас полицейским сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве, и КГУ ДВБ НПУ.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - отмечают в прокуратуре.

Также читайте: Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство относительно избившей врача судьи Шевчук, - адвокат Маселко