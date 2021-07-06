Двое работников полиции охраны похитили иностранца, избили и ограбили, - прокуратура Киева
Ночью 1 июля двое сотрудников полиции охраны в Киеве остановили гражданина Армении и начали обыскивать. Когда тот не согласился дать 500 грн - вывезли в пустынное место и избили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум полицейским роты реагирования Оболонского РО УПО в Киеве по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 185 УК Украины).
Согласно материалам следствия, 1 июля 2021 года около полуночи, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Республики Армения и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.
Не достигнув своей преступной цели, полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива в Киеве", - говорится в сообщении.
На месте полицейские начали избивать мужчину, отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники.
"Сейчас полицейским сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве, и КГУ ДВБ НПУ.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - отмечают в прокуратуре.
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А по поводу того шо у старых руки не доходили - то они на Троещинский рынок як за зарплатой ходили, сирийцев с индейцами на бабло трусить.
раньше воровали жратву из холодильника и бухали в охраняемых квартирах...а теперь прогрессируем, отжали 500 грн и наушники
Притом, что едешь ты еще только в Донецк.
дзвонити 102
запитати Арсена"
Т е выполняй приказы, "добровольно" езжай на пустырь, гед тебя изобьют без свидетелй, ограбят.
А не захочешь - злостное неповиновение и т д.
Что скажут юристы на такое? полицейское государство? или нет?
Наши кажуть: от на точно таку як у вас машину токо шо по рации ориентировочку передали.
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Дід Панас ccec527d
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оправдываются типо мол представились ему, но на камере не видно этого = всем наср. Рашка чо
Сразу вспомнились 2010-е года Януковича.
Когда пьяный "Беркут" в Киеве к прохожим дое...вался.
"Верной дорогой идешь, товарищ Зеленский!"
отмазочка? гражданина арменина мол никто ведь не сажал - ведь это следует с примечания?
просто бандиты напали пользуясь служебкой и т.д.
а выглядит как будто решили шо чет сделал и наказали типо без прокурора, условное им надо дать.
не наказание а похищение и т.д.
так шо лет бы 10 за такое им.
при чем тут процессуальная статья то? хорошо если не на организованную опг не заработали полицейские.
Я думаю шо им и на бензин не дают, дали палку и пистолет - и уперьод, должен добыть в бою!