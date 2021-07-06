Шпионская активность России будет расти из-за санкций и давления, - немецкая разведка

Снижения российской шпионской деятельности в Германии не ожидается, но на фоне нынешних экономических и торговых санкций Евросоюза против России и активизации контактов между ЕС и США можно ожидать еще более интенсивного шпионажа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки, об этом говорится в отчете Федеральной службы защиты конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz) 2020 года.

Как отмечается в сообщении СВР, деятельность российских спецслужб в Германии остается неизменно высокой на протяжении многих лет. Шпионаж с разной степенью интенсивности распространяется на целевые сферы политики, бизнеса, науки, техники и военную. По данным немецкой спецслужбы, снижение российской шпионской деятельности в обозримом будущем не ожидается. Скорее, на фоне нынешних экономических и торговых санкций ЕС против Российской Федерации и активизации контактов между ЕС и США, можно ожидать еще более интенсивного шпионажа.

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Федеральная служба защиты конституции Германии отмечает, что спецслужбы Российской Федерации используют, в частности, кибератаки для получения цифровой информации, осуществления политического влияния или совершения диверсий. Выбор целей определяется соответствующими государственными спецификациями, такими, как содействие развитию внутренней экономики или внешние политические цели.

Кроме получения информации из легальных резиденций, российские спецслужбы также проводят операции исключительно из штаб-квартиры в Москве, или они контролируются непосредственно оттуда. Сюда также входит использование так называемых нелегалов. В самой России спецслужбы специально ориентируются на граждан Германии, которые длительное время остаются там, профессионально или частным образом, или регулярно ездят туда. Сюда входят, в частности, члены дипломатических миссий и государственные служащие, представители компаний, ученые и студенты. Для этого спецслужбы используют широкий спектр российских вариантов наблюдения - от пограничного контроля до наблюдения за миссиями за рубежом и контроля в экономической и научной сферах. Если полученная информация может скомпрометировать целевое лицо, службы не чураются агрессивных попыток вербовки.

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Согласно отчету, в дополнение к своей шпионской деятельности Россия продолжает пытаться направлять политическое и общественное мнение в Германии в свою пользу распространением пропаганды, дезинформации и других попыток воздействия. Важными инструментами являются социальные сети, спонсируемые государством, частные институты (например, аналитические центры) и российские государственные СМИ. Целями таких усилий России является дискредитация немецкого правительства, поляризация политического дискурса и подрыв доверия к государственным учреждениям.

Российские кибератаки в основном направлены против государственных учреждений, парламентов и политиков, вооруженных сил, наднациональных организаций, предприятий международного бизнеса, научно-исследовательских учреждений, а также политических организаций. Также внимание уделяется правительственным критикам, журналистам, медиакомпаниям, неправительственным организациям и крупным международным банкам

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