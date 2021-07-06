ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, - посольство США

Федеральное бюро расследований (США) и Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновили меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными ", - говорится в сообщении.

На фото, размещенном посольством, глава НАБУ Артем Сытник подписывает документ в присутствии временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

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Напоминаем, в 2017 году сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США (отдел по борьбе с международной коррупцией) решили на два года сотрудничать в расследованиях, связанных с разоблачением международного отмывания средств, взяточничеством и коррупцией чиновников из Украины, а также возвратом активов международными средствами.