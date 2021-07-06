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Новини Боротьба з корупцією
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ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, - посольство США

Федеральне бюро розслідувань (США) і Національне антикорупційне бюро України відновили меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляється в твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, - посольство США 01

"ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними", - сказано в повідомленні.

На фото, розміщеному посольством, глава НАБУ Артем Ситник підписує документ у присутності тимчасового повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

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Нагадуємо, у 2017 році повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США (відділ по боротьбі з міжнародною корупцією) вирішили два роки співпрацювати в розслідуваннях, пов'язаних з викриттям міжнародного відмивання коштів, хабарництвом і корупцією чиновників з України, а також поверненням активів міжнародними засобами.

Автор: 

НАБУ (5071) США (23024) ФБР (175)


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Меморандум ,це добре,цікавіше булоб отримати реальні результати від спільної діяльності !!!)))
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06.07.2021 22:33 Відповісти
а до этого они типа друг друга не понимали?
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06.07.2021 22:45 Відповісти
Ну в принципе Гувер готов.Осталось щенящиеся и жаждующие ласки олигархи словно котики
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06.07.2021 22:51 Відповісти
M83 (feat. Susanne Sundfør) - Oblivion (Extended Remix)Гильзу чуваки вам не забудут.Думайте о детяхhttps://youtu.be/oifmzNRg-x4
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06.07.2021 22:58 Відповісти
хорошо.
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07.07.2021 03:52 Відповісти
Триндець «найвеличнішому та найхитрішому» хетьману з хетьманів і його прслужникам!!!
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07.07.2021 09:31 Відповісти
 
 