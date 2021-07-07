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Правление "Нафтогаза" получило в убыточном 2020 году 610 млн грн вознаграждения

Правление

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Об этом говорится в отчете Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

Так, председатель правления Андрей Коболев в 2020 году получил 347 млн грн вознаграждения несмотря на убытки Нафтогаза по итогам года.

В то же время, из этой суммы 338,6 млн грн (9,3 млн долларов) – вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Из общего вознаграждения сугубо зарплата Коболева на должности составляла 6,3 млн грн в год.

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В общем вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в группе "Нафтогаз" и переменной части, включающей годовую премию и других выплаты.

Поэтому при зарплате в 7,4 млн грн, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в Группе Нафтогаз" (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021 года). Общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформациям, при окладе 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с окладом 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

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До 21 января 2020 года членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, они в прошлом году получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

Группа "Нафтогаз" в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, хотя в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Определение размера вознаграждений членов правления - это исключительная компетенция наблюдательного совета "Нафтогаза".

Автор: 

Нафтогаз (3114) правление (4) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+13
Обсирались, всё рассказывали и до сих пор кукарекают о том, какая революция произведена в руководстве Нафтогазом, всё согласно мировых стандартов, с советами, советниками, наблюдателями, прозрачностью, контрактами, анбландингами и прочим мусором и вот тебе на, как в старое-доброе время : по результатам работы убытки, зато "вознаграждения" в десятках миллионов и тарифы растут как сумасшедшие...
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07.07.2021 00:58
+12
Зеленые !!! Может хватит воровать с убытков - может попробуйте с прибылей !!! ах. да .. извините .. вас этому в Трускавце не учили на курсах по ИкАномике - а только мародерить...
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07.07.2021 00:47
+9
Винагородження ж за розвал.
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07.07.2021 00:42
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Винагородження ж за розвал.
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07.07.2021 00:42 Ответить
Доведіть, що це потрібна контора.
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07.07.2021 07:30 Ответить
Правление "Нафтогаза" получило в убыточном 2020 году 610 млн грн вознаграждения - Цензор.НЕТ 1028
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07.07.2021 09:08 Ответить
Зеленые !!! Может хватит воровать с убытков - может попробуйте с прибылей !!! ах. да .. извините .. вас этому в Трускавце не учили на курсах по ИкАномике - а только мародерить...
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07.07.2021 00:47 Ответить
Так до этого года в Нафтогазе заправляли любители банды соевых мародеров.
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07.07.2021 01:46 Ответить
да это по сути одни и те-же люди твари ..что пЭ что Зе !? ты видишь разницу!? я почти нет.
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07.07.2021 01:49 Ответить
Люди те же, но при Пете была прибыль, так что поменялось, почему убытки?
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07.07.2021 07:40 Ответить
При пете не было команды - "ВСЕ продавать, довести до абсурда и бежать !!!" ..
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07.07.2021 14:58 Ответить
Что продали, куда убежали?
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07.07.2021 19:15 Ответить
Правління "Нафтогазу" отримало в збитковому 2020 році 610 млн грн винагороди - Цензор.НЕТ 7799
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07.07.2021 19:17 Ответить
Так ведь потому и убытки, что премии. Убытки наверно на сумму вознаграждения. А тариф поэтому 13 грн. И ничего. А когда при Порошенко был некоторое время 8 грн, то все были в обмороке. Верните тарифы как при Порошенко!
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07.07.2021 06:17 Ответить
Верните Юлю и все наладится... Петя обещал - доллар по 8 и 1000гр.в армии на передке, но при пЭте так и не дождались .. так что петя балабол ..не хочу даже слушать !! пЭ+Зе= мрази !!!
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07.07.2021 20:39 Ответить
Я не вірю що такі величезні суми йдуть саме членам правління. Це підставні особи, а основну частину грошей через них отримують інші люди - їх лоббісти.
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07.07.2021 00:48 Ответить
Обсирались, всё рассказывали и до сих пор кукарекают о том, какая революция произведена в руководстве Нафтогазом, всё согласно мировых стандартов, с советами, советниками, наблюдателями, прозрачностью, контрактами, анбландингами и прочим мусором и вот тебе на, как в старое-доброе время : по результатам работы убытки, зато "вознаграждения" в десятках миллионов и тарифы растут как сумасшедшие...
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07.07.2021 00:58 Ответить
Обосралось быдло, которое кроме тупой зависти ничего не видит и не способно прочитать текст. Прямо в тексте написано, что там 9 миллионов гривен - это премия, вторая часть за выигранные 3 МИЛЛИАРДА у рашки. И до этого еще были зачтены все долги. И вишенка на торт - премию в 1% решили дать, тадам, именно ЕВРОПЕЙСКИЕ члены набсовета. Потому что они не быдло и умеют считать и считают, что одна СОТАЯ премии за результат - очень хорошо... Но ничего, сейчас классово близкое тебе зеленое быдло быстро поставит людей коломойского. Те согласны за минимальную зарплату работать.
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07.07.2021 01:12 Ответить
Опечатка, 9 миллионов долларов
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07.07.2021 01:19 Ответить
Все правильно .Плата за диверсію. фсб платить аґентурі з українського бюджету.
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07.07.2021 00:59 Ответить
Перед тим, як рахувати чужі гроші, краще поцікавтеся, звідки там збитки, яких насправді немає. Точніше вони є на папері, бо це сформований резерв 23,2 млрд в основному під борги компаній Фірташа, які тупо не розраховуються за газ. Не там шукаєте, зелені дауни призначили того ж Коболєва винним, але при цьому самі ж нічого не зробили для того, щоб Нафтогаз отримував оплату від своїх клієнтів.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-okonchil-2020-god-s-ubytkami-v-pochti-20-mlrd-grn-v-chem-prichina

Нормализированная прибыль с исключением сомнительных долгов и других непредусмотренных расходов составила 3,2 млрд грн.
В Нафтогазе заявили, что сомнительные долги появились в результате просроченной оплаты клиентами за часть поставок газа по специальным обязательствам.
"Все ключевые мировые добывающие компании зафиксировали убытки в 2020 году. Убытки от низких цен и кризиса оцениваются в 11,9 млрд грн, тогда как операционная прибыль составляет 12,6 млрд грн. Если бы не долговой кризис, вызванный неэффективным госрегулированием цены на газ, группа была бы прибыльной даже в этот сложный год", - заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" https://file.liga.net/persons/kobolev-andrey Андрей Коболев .
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07.07.2021 01:11 Ответить
От і треба було спочатку витрясти борги з Фірташа, потім - упевнитися в тому, що прибуток отримано, і тільки після цього ділити між собою державні гроши.
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07.07.2021 13:26 Ответить
Понятно почему Коболев так ратыцями вцепился в эту должность, где еще на шару столько будут платить.
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07.07.2021 01:48 Ответить
какие молодцы.
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07.07.2021 04:03 Ответить
Пора все эти средства вернуть,а к тем,кто давал такую возможность разбазаривать гос. деньги (предприятие государственное) применить уголовную статью
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07.07.2021 04:19 Ответить
А может Пиночет, стадион так стадион?
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07.07.2021 07:08 Ответить
Хочеш "осваівать целіну" на Соловках чи їсти власних дітей?
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07.07.2021 07:23 Ответить
Через вознаграждения и убыточное.
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07.07.2021 07:07 Ответить
Какая функция у нафтогаза? Там всю жизнь крали деньги. Где инвестиции в разработку. Сейчас нафтогаз прлсто тупит грабит. При себестоимости в 2 гривны, рассказывает сказки про цены на газ в Европе
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07.07.2021 07:23 Ответить
Над наг.радой треба встановити наглядову суперраду під керівництвом рнбо.
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07.07.2021 07:29 Ответить
Ну тут сам бог велел поднять тарифы на газ в три раза, не работать же в убыток?😁😁😁😁
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07.07.2021 08:42 Ответить
Сперва думай о себе, а потом уже... опять о себе... https://www.youtube.com/watch?v=PMgM6q2rjL0&fbclid=IwAR27svdFKdOrr1JP90Ruoy8bmWFysJoX5b1Zu2pYuan-Y8ZqfcIO6-QktSU https://www.youtube.com/watch?v=PMgM6q2rjL0
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07.07.2021 08:43 Ответить
какая разница! Лишь бы ни парашенка!
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07.07.2021 08:48 Ответить
Зато нє парашенка етат барига, тєпєрь чєсниє, новия ліца.
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07.07.2021 09:12 Ответить
"Во всьом винават Парашенко", так 73%,
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07.07.2021 10:33 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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07.07.2021 11:54 Ответить
В то же время, из этой суммы 338,6 млн грн (9,3 млн долларов) - вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Победа-то была,а деньги поступили?
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07.07.2021 19:21 Ответить
Если прибыль получат, то государство подарить им должно компанию?
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07.07.2021 23:46 Ответить
 
 