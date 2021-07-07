Правление "Нафтогаза" получило в убыточном 2020 году 610 млн грн вознаграждения

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Об этом говорится в отчете Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

Так, председатель правления Андрей Коболев в 2020 году получил 347 млн грн вознаграждения несмотря на убытки Нафтогаза по итогам года.

В то же время, из этой суммы 338,6 млн грн (9,3 млн долларов) – вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Из общего вознаграждения сугубо зарплата Коболева на должности составляла 6,3 млн грн в год.

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В общем вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в группе "Нафтогаз" и переменной части, включающей годовую премию и других выплаты.

Поэтому при зарплате в 7,4 млн грн, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в Группе Нафтогаз" (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021 года). Общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформациям, при окладе 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с окладом 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

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До 21 января 2020 года членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, они в прошлом году получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

Группа "Нафтогаз" в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, хотя в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Определение размера вознаграждений членов правления - это исключительная компетенция наблюдательного совета "Нафтогаза".