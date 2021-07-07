"Слуга народа" Буймистер о деолигархизации: Зеленского подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами
Нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер, которая проголосовала против законопроекта об олигархах, заявила, что обсуждения этого проекта закона фракцией не было.
Об этом парламентарий рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Очень обидно, когда его (Зеленского. - Ред.) подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами. У меня нет сомнений, что он чисто по-человечески хочет побороть это олигархическое нашествие, которое сегодня есть в нашей стране. Но ему трудно это делать в условиях, когда вся система прогнила. Поставь даже святого человека во главе государства, при наличии коррумпированной системы ты ничего не сделаешь. Он это понимает. Поэтому хочет решить эту проблему", - отметила Буймистер.
В то же время, нардеп "не понимает министра юстиции, который пишет такие законы".
"Если у нас лучший юрист страны не может придумать ничего лучшего, то у меня возникают вопросы. Пойдите в любую юридическую фирму, они бесплатно подготовят гораздо лучше документ, чем тот, который выходит из-под пера Министерства юстиции", - подчеркнула "слуга народа".
На замечание о том, что законопроект об олигархах президентский, Буймистер сказала: "Президент не может разбираться во всем".
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Людмилой Буймистер для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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Хіба що, буває, відповідаю на відверті образи на мою адресу.
Вас особисто Наталя зачіпала?
По відношенню до пуйла, політиків-колоборантів-брехунів-крадіїїв припустима відверта неповага.
Можна побачити приклади брехні про владу Зєлі та Ко?
А що стосується вашого питання, то стверджую, що так, брехня йде і постійно.
Тут йде не змагання ідей, пропозицій, конструктивної критики... , а змагання у поливанні політичного опонента помиями. При тому, навіть не розуміючи, що більше шкоди наносять не обєкту нападок, а Україні.
Де приклади брехні?
В чому брехня?
Ви можете довести, що я "нещадно спамлю всіх ..."?
З чієї руки харчувались персонажі, які писали тут на форумі, що мріють повісити Порошенка, називаючи його падалью кремлівською?
https://censor.net/ru/user/83174
Жду когда тебя повесят, падаль кремлевская.
https://censor.net/ru/comments/locate/3090505/019215f5-49bc-73af-a471-ab99f87e2df5
https://censor.net/ru/news/3090505/zaslushal_doklad_silovikov_jdu_operativnogo_no_otvetstvennogo_rassledovaniya_poroshenko_o_pojare_na/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68006326
А тепер раптом ви стали гіпер чутливим, читаючі коментарі про Зеленського, не грубіші за ті, які писали про Порошенка.
Ви не відповіли на питання:
"З чієї руки харчувались персонажі, які писали тут на форумі, що мріють повісити Порошенка, називаючи його падалью кремлівською?"
А що стосується чутливості до скотства (вибачте за російське слово), то я в рівній мірі несприймаю його в прояві до будь-кого. Навіть Путіна я називаю Путіним (а відношусь до нього, як до ху..ла). . Я не хочу розуміти, хто такий Бубочка, Барига, Порох, Клоун .... Все це люди. А вже ваше внутрішнє відношення- це ваше. Відностьтеся, як вам дозволяє ваше виховання і як вас колись вчили батьки.
Не подобається діяльність- критикуйте, розяснюйте, пропонуйте, але не опускайтесь до рівня тварини( Я ні в якому разі не про вас. Це мої принципи). Якось так.
Справа не в ньому , а в зебаранах, яких виявилося так багато.
А оно шо.... Читать не умеет - что подписывает?
А в сортах гівна він добре розбирається?
Букви вже понад 2 роки стежать за тим, як президент України Володимир Зеленський дотримується українського законодавства, зокрема, Конституції України. За цей час ми виявили майже чотири десятки порушень основного закону країни.
Виступи російською: 7 порушень. Впродовж двох років на посаді президента Володимир Зеленський неодноразово виступав російською мовою. Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року. Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.
Звільнення і присвоєння звань: 15 порушень. Порушення Конституції нерідко траплялися тоді, коли президент ухвалював ті чи інші кадрові рішення.
Зокрема, 24 травня Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Скасування указу про призначення члену Нацради не є підставою для дострокового припинення його повноважень. Крім цього, скасований указ має індивідуальний характер та припинив свою дію в момент його виконання.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Скасування Зеленським указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19 та 58 Конституції України (регулює дію нормативно-правових актів у часі).
В червні 2019 року Зеленський скасував укази президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 про призначення членів Вищої ради правосуддя. Ці укази також мають індивідуальний, ненормативний характер, і їхнє скасування є порушенням норм статей Конституції України 19, 58, 106 (регулює права та обов'язки президента).
Деякі кадрові рішення президента призводили до порушень норм одразу 8 статей Конституції, як от спроба своїм указом відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького. Тим самим Зеленський порушив норми статей 6, 8, 19, 106, 147, 149, 149-1, 153 Конституції України. Після цього глава держави підписав указ № 124/2021, яким скасував попередні укази президента № 256 від 14 травня 2013 року та № 513 від 17 вересня 2013 року про призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касьмініна. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 (про КСУ) Конституції України.
Перевищення повноважень: 8 порушень. Президент неодноразово перевищував повноваження, коли надавав доручення Кабінету Міністрів і не тільки.
10 липня 2019 року Зеленський змусив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, яка проходила в цьому місті. Президент зокрема, заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти із зали. Президент України не наділений повноваженнями в будь-який спосіб впливати та втручатись в роботу та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, з огляду на що в діях Зеленського вбачається порушення норм статей 19, 106 і 140 (про місцеве самоврядування) Конституції України.
До того ж президент неодноразово перевищував свої повноваження, надаючи доручення Кабінету Міністрів України. При цьому він порушував норми статей 19, 106, 113 (про Кабінет Міністрів) Конституції України. Ми зафіксували щонайменше 7 таких випадків.
Детальніше - за вищенаведеною ссиллю