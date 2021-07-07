"Слуга народа" Буймистер о деолигархизации: Зеленского подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами

Нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер, которая проголосовала против законопроекта об олигархах, заявила, что обсуждения этого проекта закона фракцией не было.

Об этом парламентарий рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Очень обидно, когда его (Зеленского. - Ред.) подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами. У меня нет сомнений, что он чисто по-человечески хочет побороть это олигархическое нашествие, которое сегодня есть в нашей стране. Но ему трудно это делать в условиях, когда вся система прогнила. Поставь даже святого человека во главе государства, при наличии коррумпированной системы ты ничего не сделаешь. Он это понимает. Поэтому хочет решить эту проблему", - отметила Буймистер.

В то же время, нардеп "не понимает министра юстиции, который пишет такие законы".

"Если у нас лучший юрист страны не может придумать ничего лучшего, то у меня возникают вопросы. Пойдите в любую юридическую фирму, они бесплатно подготовят гораздо лучше документ, чем тот, который выходит из-под пера Министерства юстиции", - подчеркнула "слуга народа".

На замечание о том, что законопроект об олигархах президентский, Буймистер сказала: "Президент не может разбираться во всем".

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Людмилой Буймистер для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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