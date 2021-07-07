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"Слуга народа" Буймистер о деолигархизации: Зеленского подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами

Нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер, которая проголосовала против законопроекта об олигархах, заявила, что обсуждения этого проекта закона фракцией не было.

Об этом парламентарий рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Очень обидно, когда его (Зеленского. - Ред.) подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами. У меня нет сомнений, что он чисто по-человечески хочет побороть это олигархическое нашествие, которое сегодня есть в нашей стране. Но ему трудно это делать в условиях, когда вся система прогнила. Поставь даже святого человека во главе государства, при наличии коррумпированной системы ты ничего не сделаешь. Он это понимает. Поэтому хочет решить эту проблему", - отметила Буймистер.

В то же время, нардеп "не понимает министра юстиции, который пишет такие законы".

"Если у нас лучший юрист страны не может придумать ничего лучшего, то у меня возникают вопросы. Пойдите в любую юридическую фирму, они бесплатно подготовят гораздо лучше документ, чем тот, который выходит из-под пера Министерства юстиции", - подчеркнула "слуга народа".

На замечание о том, что законопроект об олигархах президентский, Буймистер сказала: "Президент не может разбираться во всем".

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Людмилой Буймистер для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) олигарх (1026) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+11
Клоуна нельзя подставить. Он сам подстава для идиотов.
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07.07.2021 11:51
+7
Цікаво, який відсоток нормальних людей у стаді ЗЕбаранів ? У них же дітки є чи будуть, що вони їм розкажуть, який вклад зробили в історію своєї країни, прислуговуючи грошам вовиної ЗЕбанди?
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07.07.2021 11:52
+7
Вы мыслите как Украинец. А они мыслят иначе. И своим детям, живя где-то в Швейцарии, они будут рассказывать какая это прекрасная страна. И что есть такая страна как Украина, где живут злые люди, которые хотят посадить их в тюрьму.
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07.07.2021 11:57
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Клоуна нельзя подставить. Он сам подстава для идиотов.
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07.07.2021 11:51 Ответить
Цікаво, який відсоток нормальних людей у стаді ЗЕбаранів ? У них же дітки є чи будуть, що вони їм розкажуть, який вклад зробили в історію своєї країни, прислуговуючи грошам вовиної ЗЕбанди?
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07.07.2021 11:52 Ответить
а-ааа це та одна єдина Людміла Бурмістрова - і всьо?
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07.07.2021 11:53 Ответить
Вы мыслите как Украинец. А они мыслят иначе. И своим детям, живя где-то в Швейцарии, они будут рассказывать какая это прекрасная страна. И что есть такая страна как Украина, где живут злые люди, которые хотят посадить их в тюрьму.
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07.07.2021 11:57 Ответить
А ти вже оцінила свій внесок в історію? І тобі є що розповісти дітям? Чи твій внесок оцінюють інші? Тебе влаштовує?
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07.07.2021 12:18 Ответить
Навряд чи Наталя сидить на шиї українців, як зелена, владна зграя, і тягне в них з кишень стільки, що і онукам вистачить.
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07.07.2021 12:21 Ответить
А ви що: її адвокат?
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07.07.2021 12:23 Ответить
Ні. Але ваші особисті випади на адресу людини, яка обговорює політиків, а не учасників форуму, не тільки недоречні, а ще й порушують правила форуму.
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07.07.2021 12:33 Ответить
А вы никак не замечаете, когда здесь сплошь идут нападки на учасников форума? Только увидели? А мат? А оскорбительные выражения? а хамство ...
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07.07.2021 12:51 Ответить
Намагаюсь в цьому не брати участі.
Хіба що, буває, відповідаю на відверті образи на мою адресу.
Вас особисто Наталя зачіпала?
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07.07.2021 12:58 Ответить
І я намагаюся дотримуватися правил. А хто образива вашу підзахисну і чим?
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07.07.2021 13:47 Ответить
Особистий випад присутній в вашому коментарі.
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07.07.2021 13:57 Ответить
А скажіть: хамске відношення, відкрита неповага, відверта брехня.. по відношенню до любого політика чи людини- це нормвальне явище з точки зору вашої моральності? Чи ви і цього не бачите?
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07.07.2021 13:53 Ответить
"... хамске відношення, відкрита неповага, відверта брехня.. по відношенню до любого політика чи людини- це нормвальне явище з точки зору вашої моральності..."

По відношенню до пуйла, політиків-колоборантів-брехунів-крадіїїв припустима відверта неповага.
Можна побачити приклади брехні про владу Зєлі та Ко?
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07.07.2021 14:00 Ответить
"...любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро робіть,,"- ви колись чули ці слова?

А що стосується вашого питання, то стверджую, що так, брехня йде і постійно.
Тут йде не змагання ідей, пропозицій, конструктивної критики... , а змагання у поливанні політичного опонента помиями. При тому, навіть не розуміючи, що більше шкоди наносять не обєкту нападок, а Україні.
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07.07.2021 14:18 Ответить
Якщо брехня йде постійно, то має бути багато прикладів.
Де приклади брехні?
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07.07.2021 14:28 Ответить
Якщо ви самі цього не бачите, то мої приклади вам нічого не дадуть. Напевне тому, що ми дивимося на все це різними очима Ну, наприкла, оцініть цей вираз з точки зору нормальної людини "...Этот хрипатый поц не такой лох раз развел 73% лохтарата. Не совсем тупые понимают, чтт зельцман не собирается бороться ни с какими олигархами. Единственная цель этого маланца хапнуть побольше и продать Неньку за недорого."- це взяв навмання сьогодні і тут.
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07.07.2021 14:42 Ответить
Якщо відкинути епітети автора наведеного коментаря, то отримаємо твердження про те, що зеленський, по-перше, обдурив свій електорат, якому обіцяв зниження тарифів, високі зарплати, пенсії, закінчити війну, боротьбу з корупцією, відмовитись від кортежів, дач, літаків, і, по-друге, не збирається боротись з олігархами.
В чому брехня?
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07.07.2021 15:00 Ответить
Ну, такі обіцянки давли всі без виключення і депутати і кандидати в президенти. Чи не так? І хто з них що виконав? навіть не за 2 роки, а за цілих 5. То вони всі повинні бути обкладені епітетами? Пусті обіцянки- вже давно стали нашою національною традицією. Але питання в культурі ... Ви так поблажливо говорите про "невинні епітети" своїх одноклубників, але нещадно спамите всіх, хто говорить без "епітетів", але не те, що хочете чути. Це зовсім не схоже на декларації власників цього видання, яке тільки й говорить про європейські цінності.
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07.07.2021 15:49 Ответить
"Ви так поблажливо говорите про "невинні епітети" своїх одноклубників, але нещадно спамите всіх, хто говорить без "епітетів", але не те, що хочете чути."

Ви можете довести, що я "нещадно спамлю всіх ..."?
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07.07.2021 15:56 Ответить
Вы, или такие, как вы.. Какая разница. Я вас назвал потому, что вы пытаетесь оправдать откровенное хамло, которое питаясь с руки, чувствует себя хозяином на сайте.
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07.07.2021 16:08 Ответить
Якщо какая_разніца, то можете звинуватити себе в спамі коментів.

З чієї руки харчувались персонажі, які писали тут на форумі, що мріють повісити Порошенка, називаючи його падалью кремлівською?

https://censor.net/ru/user/83174
Жду когда тебя повесят, падаль кремлевская.
https://censor.net/ru/comments/locate/3090505/019215f5-49bc-73af-a471-ab99f87e2df5

https://censor.net/ru/news/3090505/zaslushal_doklad_silovikov_jdu_operativnogo_no_otvetstvennogo_rassledovaniya_poroshenko_o_pojare_na/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68006326
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07.07.2021 16:31 Ответить
Так це ж епітети! А ви не пробували ппрочитати поміж них? Давайте переведу.
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07.07.2021 16:33 Ответить
Вас же такі дописи, які писались тут роками, не турбували?
А тепер раптом ви стали гіпер чутливим, читаючі коментарі про Зеленського, не грубіші за ті, які писали про Порошенка.

Ви не відповіли на питання:
"З чієї руки харчувались персонажі, які писали тут на форумі, що мріють повісити Порошенка, називаючи його падалью кремлівською?"
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07.07.2021 16:38 Ответить
Ви мені привели приклад з 18 року. Я не веду архівів.
А що стосується чутливості до скотства (вибачте за російське слово), то я в рівній мірі несприймаю його в прояві до будь-кого. Навіть Путіна я називаю Путіним (а відношусь до нього, як до ху..ла). . Я не хочу розуміти, хто такий Бубочка, Барига, Порох, Клоун .... Все це люди. А вже ваше внутрішнє відношення- це ваше. Відностьтеся, як вам дозволяє ваше виховання і як вас колись вчили батьки.
Не подобається діяльність- критикуйте, розяснюйте, пропонуйте, але не опускайтесь до рівня тварини( Я ні в якому разі не про вас. Це мої принципи). Якось так.
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07.07.2021 16:57 Ответить
З якого року ви читаєте ЦН та дописи на форумі?
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07.07.2021 17:04 Ответить
Ви запитання ставите , як слідчий . Але я вам відповім і , при тому, чесно. Я з Майдану і до кінця 19 року був великим прихильником ПО і голосував за нього. Читаю ЦН давно і точно так нетерпимо реагував, коли його (ПО) поливали брудом. Розуміння про істинну роль 5 Президента прийшло пізніше. Було глибоке розчарування.
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07.07.2021 17:24 Ответить
Мені складно вірити вам на слово, тому що ви вже написали неправду про мене.
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07.07.2021 17:35 Ответить
А он пробовал читать что благославляет? Или мы разигрываем Российский сценарий, царь хороший, бояре плохие.
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07.07.2021 11:52 Ответить
А оно по диплому вообще-то типа "юрист".
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07.07.2021 12:17 Ответить
А точно первая буква в фамилии этой мадамы "ф"?? Может опечатка..и там "х"???
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07.07.2021 11:53 Ответить
Люда, ты баба вроде не глупая, но твой писюанист - баран по определению во всех государственных делах, политике и экономике. Поэтому не подставить его нельзя. Даже если у кого-то есть желание его не подставить, то оно обосрется само, ввиду тупости и полной профнепригодности.
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07.07.2021 11:58 Ответить
чисто по человечески, если ничего не понимаешь и ничего не можешь сделать нечего лезть в президенти, мне начхать на его чисточеловеческие хотелки, в стране бардак
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07.07.2021 12:08 Ответить
А по приколу?)
Справа не в ньому , а в зебаранах, яких виявилося так багато.
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07.07.2021 12:37 Ответить
президент не в чём не виноват , он не может во всём разбираться ... серьёзно ??? юрист по образованию , пришедший во власть с курсом на де олигархизацию и - не может разбираться , ну тогда может стоит просто вернуться в квартал , там где он хорошо разбирается
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07.07.2021 12:10 Ответить
***, бедный бубочка, он не так себе всё представлял
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07.07.2021 12:12 Ответить
Царь не виноват!!!!
А оно шо.... Читать не умеет - что подписывает?
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07.07.2021 12:13 Ответить
Вот токо не надо: зельку подсиавляют. Этот хрипатый поц не такой лох раз развел 73% лохтарата. Не совсем тупые понимают, чтт зельцман не собирается бороться ни с какими олигархами. Единственная цель этого маланца хапнуть побольше и продать Неньку за недорого. Петя малость этому мешает, по этому придумаем ему закон, а шоб понимал кто сейчас у руля
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07.07.2021 12:14 Ответить
"Чисто по человечески хочет побороть это олигархическое нашествие" - Гундосик, хороший парень и хочет сделать Украине хорошо, просто он дурачок, ничего не умеет делать и его все обманывают
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07.07.2021 12:15 Ответить
"...На замечание о том, что законопроект об олигархах президентский, Буймистер сказала: "Президент не может разбираться во всем"..."

А в сортах гівна він добре розбирається?
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07.07.2021 12:19 Ответить
если отгородиться от нормальных, профессиональных людей стеной из блюдолизов, "своих в доску", друзей детства, решал всех мастей, то неудивительно, что тебя не будет подставлять только ленивый...
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07.07.2021 12:32 Ответить
"Зеленского подставляют такими законами" . А то, что Зеленский - юрист, не считается. царь хороший, бояре плохие. Классика.
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07.07.2021 12:32 Ответить
С зельки такой юрист как из Медведчука националист
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07.07.2021 14:08 Ответить
Слуга олигархата, укравшая землю у граждан, рисует из себя профессионала борьбы с олигархией. Лауреат премии Иуды Искариота.
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07.07.2021 15:02 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/dva-roki-38-porushen-konstitucii-jak-prezident-zelenskij-ne-dotrimuietsja-osnovnogo-zakonu-ukraini/ Зеленський порушив Конституцію 38 разів за час свого президенства
Букви вже понад 2 роки стежать за тим, як президент України Володимир Зеленський дотримується українського законодавства, зокрема, Конституції України. За цей час ми виявили майже чотири десятки порушень основного закону країни.
Виступи російською: 7 порушень. Впродовж двох років на посаді президента Володимир Зеленський неодноразово виступав російською мовою. Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року. Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.
Звільнення і присвоєння звань: 15 порушень. Порушення Конституції нерідко траплялися тоді, коли президент ухвалював ті чи інші кадрові рішення.
Зокрема, 24 травня Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Скасування указу про призначення члену Нацради не є підставою для дострокового припинення його повноважень. Крім цього, скасований указ має індивідуальний характер та припинив свою дію в момент його виконання.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Скасування Зеленським указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19 та 58 Конституції України (регулює дію нормативно-правових актів у часі).
В червні 2019 року Зеленський скасував укази президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 про призначення членів Вищої ради правосуддя. Ці укази також мають індивідуальний, ненормативний характер, і їхнє скасування є порушенням норм статей Конституції України 19, 58, 106 (регулює права та обов'язки президента).
Деякі кадрові рішення президента призводили до порушень норм одразу 8 статей Конституції, як от спроба своїм указом відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького. Тим самим Зеленський порушив норми статей 6, 8, 19, 106, 147, 149, 149-1, 153 Конституції України. Після цього глава держави підписав указ № 124/2021, яким скасував попередні укази президента № 256 від 14 травня 2013 року та № 513 від 17 вересня 2013 року про призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касьмініна. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 (про КСУ) Конституції України.
Перевищення повноважень: 8 порушень. Президент неодноразово перевищував повноваження, коли надавав доручення Кабінету Міністрів і не тільки.
10 липня 2019 року Зеленський змусив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, яка проходила в цьому місті. Президент зокрема, заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти із зали. Президент України не наділений повноваженнями в будь-який спосіб впливати та втручатись в роботу та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, з огляду на що в діях Зеленського вбачається порушення норм статей 19, 106 і 140 (про місцеве самоврядування) Конституції України.
До того ж президент неодноразово перевищував свої повноваження, надаючи доручення Кабінету Міністрів України. При цьому він порушував норми статей 19, 106, 113 (про Кабінет Міністрів) Конституції України. Ми зафіксували щонайменше 7 таких випадків.


Детальніше - за вищенаведеною ссиллю
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07.07.2021 17:34 Ответить
 
 