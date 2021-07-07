Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся

Гендиректор "Украпочты" Игорь Смелянский признал, что ошибся, заявив в интервью о зарплатах почтальонов в тысячу долларов.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов (или 28 000), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен", - написал Смелянский.

Он извинился перед теми, кого могли обидеть слова о зарплате в 1000 долларов.

"У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но про них в цитате речи не было", - добавил глава "Укрпочты".

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Смелянский отметил, что нагрузка на почтальонов из года в год падает, а зарплата за время, когда он возглавляет компанию, выросла более чем в 2 раза.

Он считает, что добиться зарплаты в 1000 долларов для почтальонов реально. Для этого нужно внедрить передвижные отделения, провести полную цифровизацию и избавить почтальонов от бумажной работы и добиться того, чтобы сельским отделениям не были больше нужны дотации со стороны городских.

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"Ну раз ошибся, надо стараться делать так, чтобы 1000 долларов зарплаты из ошибки, стало целью на ближайшее будущее", - подытожил он.

Напомним, ранее Смелянский заявил в интервью, что часть почтальонов "Укрпочты" получают зарплату в 1000 долларов.







