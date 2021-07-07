Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся
Гендиректор "Украпочты" Игорь Смелянский признал, что ошибся, заявив в интервью о зарплатах почтальонов в тысячу долларов.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов (или 28 000), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен", - написал Смелянский.
Он извинился перед теми, кого могли обидеть слова о зарплате в 1000 долларов.
"У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но про них в цитате речи не было", - добавил глава "Укрпочты".
Смелянский отметил, что нагрузка на почтальонов из года в год падает, а зарплата за время, когда он возглавляет компанию, выросла более чем в 2 раза.
Он считает, что добиться зарплаты в 1000 долларов для почтальонов реально. Для этого нужно внедрить передвижные отделения, провести полную цифровизацию и избавить почтальонов от бумажной работы и добиться того, чтобы сельским отделениям не были больше нужны дотации со стороны городских.
"Ну раз ошибся, надо стараться делать так, чтобы 1000 долларов зарплаты из ошибки, стало целью на ближайшее будущее", - подытожил он.
Напомним, ранее Смелянский заявил в интервью, что часть почтальонов "Укрпочты" получают зарплату в 1000 долларов.
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Це ж в яких хмарах треба літать щоб патякать про зарплату поштаря в 1000 $!
Цікаво в Полтавській області хоч один отримує?
Вони обнуті, оті всі Смілянські, їх зарплата в 400 000 відбиває їм мозги!
А ты дурак, это учителя получают 4000 $
На фото нижче черга на співбесіду)
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А навіщо знати про такі дрібниці, якщо його зарплата становить стільки,що простому
листоноші і не снилось.
Дольф окончил Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция) - со специализацией по физике.
Вашингтонский университет (Вашингтон, США).
Сиднейский университет (Сидней, Австралия) - химик, степень магистра наук.
Массачусетский технологический институт (Кембридж, шт. Массачусетс, США - инженер-технолог химического производства).
Школа драматических искусств (Нью-Йорк, США).
Родители Лундгрена - ученые, члены шведской Королевской академии наук."
Наш кандидат наук И. В. Кива идет по тому же пути, гордимся за ученого человека и держим кулаки, ждем с нетерпением защиту докторской диссертации
За даними прес-служби, навесні 2021 року працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області приходили з перевіркою на одне з відділень "Нової пошти".
"Приводом до перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Працівники служби затребували документи у керівника відділення, який не є уповноваженою особою, він запропонував звернутися до керівництва компанії. Уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перепон для проведення перевірки. Хоча за законом перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі всі документи по перевірці", - зазначили у "Новій пошті".Головне управління на ТОВ "Нова пошта" наклало адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп
https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-nova-poshta-zayavila-shcho-v-sudi-oskarzhuvatime-shtraf-u-325-mln-grn-202107061341844
Вам за такие высказывания по попе начальник пиар-отдела рошена не надает?
Ну и конечно, всех, кто выводит на чистую воду ваши манипуляции - нужно штамповать врагами, ага. По логике рошеновских ботов - кто против лжи - те рузьке, что ли? Нет, неуважаемый - рузке с тобой как раз очень похожи - они постоянно лгут - прямо как ты.
в спам
Точно по попе от куратора сегодня получишь, тролль.
А я тут потешаюсь над тобой, глупым бобиком, пытающимся нелепо врать.
А про назначенную в 2016 году "зеленую обезьяну" - это ты знатно лажанул по глупости. Догану от куратора точно заработал. Но я тебе не сочуствую. Сам виноват - заврался.
Земля - плоская
Солнце вращается вокруг Земли
После выступления зебильных чиновников хочется проснуться, чтобы избавиться от этого страшного сна.
Смілянський Ігор Юхимович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 6 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Білгород-Дністровський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська обл. ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE топменеджер , із 2016 року генеральний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти .