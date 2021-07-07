РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5988 посетителей онлайн
Новости
17 146 157

Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся

Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся

Гендиректор "Украпочты" Игорь Смелянский признал, что ошибся, заявив в интервью о зарплатах почтальонов в тысячу долларов.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов (или 28 000), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен", - написал Смелянский.

Он извинился перед теми, кого могли обидеть слова о зарплате в 1000 долларов.

"У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но про них в цитате речи не было", - добавил глава "Укрпочты".

Читайте: Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

Смелянский отметил, что нагрузка на почтальонов из года в год падает, а зарплата за время, когда он возглавляет компанию, выросла более чем в 2 раза.

Он считает, что добиться зарплаты в 1000 долларов для почтальонов реально. Для этого нужно внедрить передвижные отделения, провести полную цифровизацию и избавить почтальонов от бумажной работы и добиться того, чтобы сельским отделениям не были больше нужны дотации со стороны городских.

Также читайте: Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат

"Ну раз ошибся, надо стараться делать так, чтобы 1000 долларов зарплаты из ошибки, стало целью на ближайшее будущее", - подытожил он.

Напомним, ранее Смелянский заявил в интервью, что часть почтальонов "Укрпочты" получают зарплату в 1000 долларов.

Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся 01
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся 02
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся 03
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся 04

Автор: 

Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся - Цензор.НЕТ 6805
показать весь комментарий
07.07.2021 17:51
+32
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся - Цензор.НЕТ 9142
показать весь комментарий
07.07.2021 17:58
+28
Проте вчителі отримають 4000$!
показать весь комментарий
07.07.2021 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Шо б я так жив- сказав поштар почувши свого керовніка
показать весь комментарий
07.07.2021 18:17 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2021 18:19 Ответить
Хаха, пусть покажет мне курьера или сортировщика с зарплатой штука баксов, трепло.
показать весь комментарий
07.07.2021 18:19 Ответить
чергове владне падло, яке зневажає мою мову.
показать весь комментарий
07.07.2021 18:22 Ответить
De bilissimo
показать весь комментарий
07.07.2021 18:24 Ответить
Головне, що свій мільйон регулярно отримує...
показать весь комментарий
07.07.2021 18:32 Ответить
На графіку середньомісячна зарплпта листоноші 6259 грн при мінімальній в Україні 6000 грн! Зростання 133% з 2016 пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати в Україні. Хотіли б платити менше, та закон не дозволяє 1000 баксів це зарплата за пів року!!!
показать весь комментарий
07.07.2021 18:35 Ответить
Оооо Небо!
Це ж в яких хмарах треба літать щоб патякать про зарплату поштаря в 1000 $!
Цікаво в Полтавській області хоч один отримує?
Вони обнуті, оті всі Смілянські, їх зарплата в 400 000 відбиває їм мозги!
показать весь комментарий
07.07.2021 18:38 Ответить
не помилився а збрехав...але продовжує боехати, що начебто помилився...чи гендиректор укрпошти не знаю навіть порядок зарплат, які отримують листоноши? Знову ж його нахабна та задоволена пика наводить на сумніви, чому в нас всі керівники не українці? а євреї чи росіяни?
показать весь комментарий
07.07.2021 18:53 Ответить
І вірмени і грузини.Але ж українці самі такого хочуть.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:14 Ответить
Взагалі то, після такого зашквару цей остолоп повинен був бути звільненим із займаної посади.
показать весь комментарий
07.07.2021 18:56 Ответить
Ну и рожа у него, прямо фу!
показать весь комментарий
07.07.2021 18:56 Ответить
Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився - Цензор.НЕТ 3874
показать весь комментарий
07.07.2021 19:02 Ответить
Почтальон не получаю 1000 $ ? ))))
А ты дурак, это учителя получают 4000 $
показать весь комментарий
07.07.2021 19:03 Ответить
На столько снизили объёмы,что теперь даже уведомления о посылке не приносят.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:25 Ответить
Тільки листоноша почав заробляти та на тобі.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:25 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2021 19:59 Ответить
він мав на увазі свою коханку - листоношу якій слюнявить за місяць 1000 баксів.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:36 Ответить
Він же, неначе, по хлопчикам спец.....
показать весь комментарий
08.07.2021 09:21 Ответить
Раніше я вважав що жидів не можна допускати до влади в Україні. Тепер бачу що і до управління будь якою державною структурою також. Де вони зявляються у нас там відразу починається "велике крадійництво" і тотальна популістична брехня.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:39 Ответить
Смілянський кинувся заперечувати високі зарплати листоношів, бо всі рвонули у відділення Укрпошти з метою працевлаштування заодно паралізувавши роботу персонала.

На фото нижче черга на співбесіду)
Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився - Цензор.НЕТ 5369

.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:47 Ответить
Он вообще не знает сколько получает почтальон, потому что он как и все корупционеры работает на шмарклю.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:57 Ответить
Угу, еще с 2016го года работает...и все на шмарклю.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:15 Ответить
Боже-боже, воно навіть не знає, яка зарплатня у працівників його відомства.
А навіщо знати про такі дрібниці, якщо його зарплата становить стільки,що простому
листоноші і не снилось.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:58 Ответить
...а чаевые?
показать весь комментарий
07.07.2021 20:25 Ответить
Ошибка,это не почтальон получает,это я вчера в кабаке оставил...
показать весь комментарий
07.07.2021 20:34 Ответить
"Дольф Лундгрен не только гора мышц. Он знает 10 языков: родной шведский, английский, немецкий, французский, испанский, японский, итальянский, финский, русский и вепсский.

Дольф окончил Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция) - со специализацией по физике.
Вашингтонский университет (Вашингтон, США).
Сиднейский университет (Сидней, Австралия) - химик, степень магистра наук.
Массачусетский технологический институт (Кембридж, шт. Массачусетс, США - инженер-технолог химического производства).
Школа драматических искусств (Нью-Йорк, США).
Родители Лундгрена - ученые, члены шведской Королевской академии наук."

Наш кандидат наук И. В. Кива идет по тому же пути, гордимся за ученого человека и держим кулаки, ждем с нетерпением защиту докторской диссертации
показать весь комментарий
07.07.2021 20:45 Ответить
А в цей час)

За даними прес-служби, навесні 2021 року працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області приходили з перевіркою на одне з відділень "Нової пошти".
"Приводом до перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Працівники служби затребували документи у керівника відділення, який не є уповноваженою особою, він запропонував звернутися до керівництва компанії. Уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перепон для проведення перевірки. Хоча за законом перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі всі документи по перевірці", - зазначили у "Новій пошті".Головне управління на ТОВ "Нова пошта" наклало адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп
https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-nova-poshta-zayavila-shcho-v-sudi-oskarzhuvatime-shtraf-u-325-mln-grn-202107061341844
показать весь комментарий
07.07.2021 20:52 Ответить
Это какой-то позор, товарищи!(Швондер)
показать весь комментарий
07.07.2021 21:27 Ответить
Воно що не здатне писати українською?
показать весь комментарий
07.07.2021 22:27 Ответить
Поистине - дебил За что он получает зарплату 2 000 000 грн?!!! Еще одно доказательство, что успех - это не признак ума
показать весь комментарий
07.07.2021 22:27 Ответить
петух!
показать весь комментарий
07.07.2021 22:59 Ответить
курьеры сортировщики 1000 долларов и выше, ну и сказочник
показать весь комментарий
08.07.2021 00:02 Ответить
Как уже достал дебилизм этих зеленых обезьян......
показать весь комментарий
08.07.2021 07:54 Ответить
В смысле - Порошенко в 2016м году назначал "зеленых обезьян"?
Вам за такие высказывания по попе начальник пиар-отдела рошена не надает?
показать весь комментарий
08.07.2021 10:17 Ответить
рузькє, в спам
показать весь комментарий
08.07.2021 11:03 Ответить
Ну конечно - как обычно - работники пиар-отдела рошена воюют против правды - ведь то, что Смелянский работает руководителем Укрпочты с 2016го года - легко проверяемый факт.
Ну и конечно, всех, кто выводит на чистую воду ваши манипуляции - нужно штамповать врагами, ага. По логике рошеновских ботов - кто против лжи - те рузьке, что ли? Нет, неуважаемый - рузке с тобой как раз очень похожи - они постоянно лгут - прямо как ты.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:09 Ответить
зебиленок, отмазать клоуна не получится. Сказано при Клоуне.

в спам
показать весь комментарий
08.07.2021 11:15 Ответить
А, то есть вина зе в данном случае - что он не уволил "эффективного менеджера", назначенного порошенкой?
Точно по попе от куратора сегодня получишь, тролль.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:18 Ответить
в спам, зебобик
показать весь комментарий
08.07.2021 11:42 Ответить
Бобик из нас двоих только ты, жалкий глупый наемный тролль, которому нечего возразить против правды.
А я тут потешаюсь над тобой, глупым бобиком, пытающимся нелепо врать.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:45 Ответить
в спам
показать весь комментарий
08.07.2021 11:54 Ответить
Ну еще бы - возразить по существу нечего, тролль dd13 облажался по полной - остается абузить "спам".
показать весь комментарий
08.07.2021 12:09 Ответить
спи спокойно зебиленок.......
показать весь комментарий
08.07.2021 13:12 Ответить
Я тебе, троллю, открою страшшную тайну, глупый тролль - если ты нажимаешь кнопочку "спам" - мой пост оказывается в спаме только лично для тебя.

А про назначенную в 2016 году "зеленую обезьяну" - это ты знатно лажанул по глупости. Догану от куратора точно заработал. Но я тебе не сочуствую. Сам виноват - заврался.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:33 Ответить
верь в это зебиленок, верь!

Земля - плоская
Солнце вращается вокруг Земли
показать весь комментарий
08.07.2021 13:47 Ответить
Собственно эти 3 тезиса, которые ты тут написал - ничем не отличаются по правдивости от твоих обычных постов, маленький глупый лгунишка.
показать весь комментарий
08.07.2021 19:32 Ответить
в спам, зебиленок
показать весь комментарий
09.07.2021 07:38 Ответить
По попі від куратора вже отримало, тупеньке тролленя?
показать весь комментарий
09.07.2021 10:45 Ответить
пукнул? Полегчало?
показать весь комментарий
09.07.2021 11:19 Ответить
Вот же мразь. Это свою зарплаты он увеличил в два раза, почтальоны по-прежнему получают минималку.
показать весь комментарий
08.07.2021 08:26 Ответить
Вот оно покращення от ЗЕ.

После выступления зебильных чиновников хочется проснуться, чтобы избавиться от этого страшного сна.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:09 Ответить
Вот она очередная попытка тупой манипулции от глупых рошеновских ботов:
Смілянський Ігор Юхимович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 6 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Білгород-Дністровський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська обл. ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE топменеджер , із 2016 року генеральний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти .
показать весь комментарий
08.07.2021 11:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 