Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський визнав, що помилився, заявивши в інтерв'ю про зарплати листонош у тисячу доларів.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя помилка була в тому, що наші найкращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28 000), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень", - написав Смілянський.
Він вибачився перед тими, кого могли образити слова про зарплату в 1000 доларів.
"У нас є інші робочі спеціальності: водії, кур'єри, сортувальники, які справді отримують до 1000 доларів і вище, але про них у цитаті не йшлося", - додав голова "Укрпошти".
Смілянський зазначив, що навантаження на листонош з року в рік падає, а зарплата за час, коли він очолює компанію, зросла більш ніж удвічі.
Він вважає, що домогтися зарплати в 1000 доларів для листонош реально. Для цього потрібно впровадити пересувні відділення, провести повну цифровізацію і позбавити листонош паперової роботи і домогтися того, щоб сільським відділенням були більше потрібні дотації з боку міських.
"Ну раз помилився, треба намагатися робити так, щоб 1000 доларів зарплати з помилки, стало метою на найближче майбутнє", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Смілянський заявив в інтерв'ю, що деякі листоноші "Укрпошти" отримують зарплату 1000 доларів.
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Це ж в яких хмарах треба літать щоб патякать про зарплату поштаря в 1000 $!
Цікаво в Полтавській області хоч один отримує?
Вони обнуті, оті всі Смілянські, їх зарплата в 400 000 відбиває їм мозги!
А ты дурак, это учителя получают 4000 $
На фото нижче черга на співбесіду)
.
А навіщо знати про такі дрібниці, якщо його зарплата становить стільки,що простому
листоноші і не снилось.
Дольф окончил Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция) - со специализацией по физике.
Вашингтонский университет (Вашингтон, США).
Сиднейский университет (Сидней, Австралия) - химик, степень магистра наук.
Массачусетский технологический институт (Кембридж, шт. Массачусетс, США - инженер-технолог химического производства).
Школа драматических искусств (Нью-Йорк, США).
Родители Лундгрена - ученые, члены шведской Королевской академии наук."
Наш кандидат наук И. В. Кива идет по тому же пути, гордимся за ученого человека и держим кулаки, ждем с нетерпением защиту докторской диссертации
За даними прес-служби, навесні 2021 року працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області приходили з перевіркою на одне з відділень "Нової пошти".
"Приводом до перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Працівники служби затребували документи у керівника відділення, який не є уповноваженою особою, він запропонував звернутися до керівництва компанії. Уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перепон для проведення перевірки. Хоча за законом перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі всі документи по перевірці", - зазначили у "Новій пошті".Головне управління на ТОВ "Нова пошта" наклало адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп
https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-nova-poshta-zayavila-shcho-v-sudi-oskarzhuvatime-shtraf-u-325-mln-grn-202107061341844
Вам за такие высказывания по попе начальник пиар-отдела рошена не надает?
Ну и конечно, всех, кто выводит на чистую воду ваши манипуляции - нужно штамповать врагами, ага. По логике рошеновских ботов - кто против лжи - те рузьке, что ли? Нет, неуважаемый - рузке с тобой как раз очень похожи - они постоянно лгут - прямо как ты.
в спам
Точно по попе от куратора сегодня получишь, тролль.
А я тут потешаюсь над тобой, глупым бобиком, пытающимся нелепо врать.
А про назначенную в 2016 году "зеленую обезьяну" - это ты знатно лажанул по глупости. Догану от куратора точно заработал. Но я тебе не сочуствую. Сам виноват - заврался.
Земля - плоская
Солнце вращается вокруг Земли
После выступления зебильных чиновников хочется проснуться, чтобы избавиться от этого страшного сна.
Смілянський Ігор Юхимович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 6 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Білгород-Дністровський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська обл. ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE топменеджер , із 2016 року генеральний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти .