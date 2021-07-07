Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський визнав, що помилився, заявивши в інтерв'ю про зарплати листонош у тисячу доларів.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя помилка була в тому, що наші найкращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28 000), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень", - написав Смілянський.

Він вибачився перед тими, кого могли образити слова про зарплату в 1000 доларів.

"У нас є інші робочі спеціальності: водії, кур'єри, сортувальники, які справді отримують до 1000 доларів і вище, але про них у цитаті не йшлося", - додав голова "Укрпошти".

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Смілянський зазначив, що навантаження на листонош з року в рік падає, а зарплата за час, коли він очолює компанію, зросла більш ніж удвічі.

Він вважає, що домогтися зарплати в 1000 доларів для листонош реально. Для цього потрібно впровадити пересувні відділення, провести повну цифровізацію і позбавити листонош паперової роботи і домогтися того, щоб сільським відділенням були більше потрібні дотації з боку міських.

"Ну раз помилився, треба намагатися робити так, щоб 1000 доларів зарплати з помилки, стало метою на найближче майбутнє", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Смілянський заявив в інтерв'ю, що деякі листоноші "Укрпошти" отримують зарплату 1000 доларів.







