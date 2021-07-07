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Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився

Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський визнав, що помилився, заявивши в інтерв'ю про зарплати листонош у тисячу доларів.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя помилка була в тому, що наші найкращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28 000), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень", - написав Смілянський.

Він вибачився перед тими, кого могли образити слова про зарплату в 1000 доларів.

"У нас є інші робочі спеціальності: водії, кур'єри, сортувальники, які справді отримують до 1000 доларів і вище, але про них у цитаті не йшлося", - додав голова "Укрпошти".

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Смілянський зазначив, що навантаження на листонош з року в рік падає, а зарплата за час, коли він очолює компанію, зросла більш ніж удвічі.

Він вважає, що домогтися зарплати в 1000 доларів для листонош реально. Для цього потрібно впровадити пересувні відділення, провести повну цифровізацію і позбавити листонош паперової роботи і домогтися того, щоб сільським відділенням були більше потрібні дотації з боку міських.

"Ну раз помилився, треба намагатися робити так, щоб 1000 доларів зарплати з помилки, стало метою на найближче майбутнє", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Смілянський заявив в інтерв'ю, що деякі листоноші "Укрпошти" отримують зарплату 1000 доларів.

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Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився 03
Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився 04

Автор: 

Укрпошта (1083) Смілянський Ігор (188) зарплата (2249)


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Топ коментарі
+38
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся - Цензор.НЕТ 6805
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07.07.2021 17:51
+32
Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся - Цензор.НЕТ 9142
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07.07.2021 17:58
+28
Проте вчителі отримають 4000$!
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07.07.2021 17:51
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Шо б я так жив- сказав поштар почувши свого керовніка
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07.07.2021 18:17 Відповісти
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07.07.2021 18:19 Відповісти
Хаха, пусть покажет мне курьера или сортировщика с зарплатой штука баксов, трепло.
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07.07.2021 18:19 Відповісти
чергове владне падло, яке зневажає мою мову.
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07.07.2021 18:22 Відповісти
De bilissimo
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07.07.2021 18:24 Відповісти
Головне, що свій мільйон регулярно отримує...
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07.07.2021 18:32 Відповісти
На графіку середньомісячна зарплпта листоноші 6259 грн при мінімальній в Україні 6000 грн! Зростання 133% з 2016 пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати в Україні. Хотіли б платити менше, та закон не дозволяє 1000 баксів це зарплата за пів року!!!
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07.07.2021 18:35 Відповісти
Оооо Небо!
Це ж в яких хмарах треба літать щоб патякать про зарплату поштаря в 1000 $!
Цікаво в Полтавській області хоч один отримує?
Вони обнуті, оті всі Смілянські, їх зарплата в 400 000 відбиває їм мозги!
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07.07.2021 18:38 Відповісти
не помилився а збрехав...але продовжує боехати, що начебто помилився...чи гендиректор укрпошти не знаю навіть порядок зарплат, які отримують листоноши? Знову ж його нахабна та задоволена пика наводить на сумніви, чому в нас всі керівники не українці? а євреї чи росіяни?
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07.07.2021 18:53 Відповісти
І вірмени і грузини.Але ж українці самі такого хочуть.
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07.07.2021 19:14 Відповісти
Взагалі то, після такого зашквару цей остолоп повинен був бути звільненим із займаної посади.
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07.07.2021 18:56 Відповісти
Ну и рожа у него, прямо фу!
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07.07.2021 18:56 Відповісти
Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився - Цензор.НЕТ 3874
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07.07.2021 19:02 Відповісти
Почтальон не получаю 1000 $ ? ))))
А ты дурак, это учителя получают 4000 $
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07.07.2021 19:03 Відповісти
На столько снизили объёмы,что теперь даже уведомления о посылке не приносят.
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07.07.2021 19:25 Відповісти
Тільки листоноша почав заробляти та на тобі.
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07.07.2021 19:25 Відповісти
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07.07.2021 19:59 Відповісти
він мав на увазі свою коханку - листоношу якій слюнявить за місяць 1000 баксів.
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07.07.2021 19:36 Відповісти
Він же, неначе, по хлопчикам спец.....
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08.07.2021 09:21 Відповісти
Раніше я вважав що жидів не можна допускати до влади в Україні. Тепер бачу що і до управління будь якою державною структурою також. Де вони зявляються у нас там відразу починається "велике крадійництво" і тотальна популістична брехня.
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07.07.2021 19:39 Відповісти
Смілянський кинувся заперечувати високі зарплати листоношів, бо всі рвонули у відділення Укрпошти з метою працевлаштування заодно паралізувавши роботу персонала.

На фото нижче черга на співбесіду)
Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився - Цензор.НЕТ 5369

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07.07.2021 19:47 Відповісти
Он вообще не знает сколько получает почтальон, потому что он как и все корупционеры работает на шмарклю.
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07.07.2021 19:57 Відповісти
Угу, еще с 2016го года работает...и все на шмарклю.
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08.07.2021 10:15 Відповісти
Боже-боже, воно навіть не знає, яка зарплатня у працівників його відомства.
А навіщо знати про такі дрібниці, якщо його зарплата становить стільки,що простому
листоноші і не снилось.
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07.07.2021 19:58 Відповісти
...а чаевые?
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07.07.2021 20:25 Відповісти
Ошибка,это не почтальон получает,это я вчера в кабаке оставил...
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07.07.2021 20:34 Відповісти
"Дольф Лундгрен не только гора мышц. Он знает 10 языков: родной шведский, английский, немецкий, французский, испанский, японский, итальянский, финский, русский и вепсский.

Дольф окончил Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция) - со специализацией по физике.
Вашингтонский университет (Вашингтон, США).
Сиднейский университет (Сидней, Австралия) - химик, степень магистра наук.
Массачусетский технологический институт (Кембридж, шт. Массачусетс, США - инженер-технолог химического производства).
Школа драматических искусств (Нью-Йорк, США).
Родители Лундгрена - ученые, члены шведской Королевской академии наук."

Наш кандидат наук И. В. Кива идет по тому же пути, гордимся за ученого человека и держим кулаки, ждем с нетерпением защиту докторской диссертации
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07.07.2021 20:45 Відповісти
А в цей час)

За даними прес-служби, навесні 2021 року працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області приходили з перевіркою на одне з відділень "Нової пошти".
"Приводом до перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Працівники служби затребували документи у керівника відділення, який не є уповноваженою особою, він запропонував звернутися до керівництва компанії. Уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перепон для проведення перевірки. Хоча за законом перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі всі документи по перевірці", - зазначили у "Новій пошті".Головне управління на ТОВ "Нова пошта" наклало адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп
https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-nova-poshta-zayavila-shcho-v-sudi-oskarzhuvatime-shtraf-u-325-mln-grn-202107061341844
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07.07.2021 20:52 Відповісти
Это какой-то позор, товарищи!(Швондер)
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07.07.2021 21:27 Відповісти
Воно що не здатне писати українською?
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07.07.2021 22:27 Відповісти
Поистине - дебил За что он получает зарплату 2 000 000 грн?!!! Еще одно доказательство, что успех - это не признак ума
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07.07.2021 22:27 Відповісти
петух!
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07.07.2021 22:59 Відповісти
курьеры сортировщики 1000 долларов и выше, ну и сказочник
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08.07.2021 00:02 Відповісти
Как уже достал дебилизм этих зеленых обезьян......
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08.07.2021 07:54 Відповісти
В смысле - Порошенко в 2016м году назначал "зеленых обезьян"?
Вам за такие высказывания по попе начальник пиар-отдела рошена не надает?
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08.07.2021 10:17 Відповісти
рузькє, в спам
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08.07.2021 11:03 Відповісти
Ну конечно - как обычно - работники пиар-отдела рошена воюют против правды - ведь то, что Смелянский работает руководителем Укрпочты с 2016го года - легко проверяемый факт.
Ну и конечно, всех, кто выводит на чистую воду ваши манипуляции - нужно штамповать врагами, ага. По логике рошеновских ботов - кто против лжи - те рузьке, что ли? Нет, неуважаемый - рузке с тобой как раз очень похожи - они постоянно лгут - прямо как ты.
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08.07.2021 11:09 Відповісти
зебиленок, отмазать клоуна не получится. Сказано при Клоуне.

в спам
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08.07.2021 11:15 Відповісти
А, то есть вина зе в данном случае - что он не уволил "эффективного менеджера", назначенного порошенкой?
Точно по попе от куратора сегодня получишь, тролль.
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08.07.2021 11:18 Відповісти
в спам, зебобик
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08.07.2021 11:42 Відповісти
Бобик из нас двоих только ты, жалкий глупый наемный тролль, которому нечего возразить против правды.
А я тут потешаюсь над тобой, глупым бобиком, пытающимся нелепо врать.
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08.07.2021 11:45 Відповісти
в спам
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08.07.2021 11:54 Відповісти
Ну еще бы - возразить по существу нечего, тролль dd13 облажался по полной - остается абузить "спам".
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08.07.2021 12:09 Відповісти
спи спокойно зебиленок.......
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08.07.2021 13:12 Відповісти
Я тебе, троллю, открою страшшную тайну, глупый тролль - если ты нажимаешь кнопочку "спам" - мой пост оказывается в спаме только лично для тебя.

А про назначенную в 2016 году "зеленую обезьяну" - это ты знатно лажанул по глупости. Догану от куратора точно заработал. Но я тебе не сочуствую. Сам виноват - заврался.
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08.07.2021 13:33 Відповісти
верь в это зебиленок, верь!

Земля - плоская
Солнце вращается вокруг Земли
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08.07.2021 13:47 Відповісти
Собственно эти 3 тезиса, которые ты тут написал - ничем не отличаются по правдивости от твоих обычных постов, маленький глупый лгунишка.
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08.07.2021 19:32 Відповісти
в спам, зебиленок
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09.07.2021 07:38 Відповісти
По попі від куратора вже отримало, тупеньке тролленя?
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09.07.2021 10:45 Відповісти
пукнул? Полегчало?
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09.07.2021 11:19 Відповісти
Вот же мразь. Это свою зарплаты он увеличил в два раза, почтальоны по-прежнему получают минималку.
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08.07.2021 08:26 Відповісти
Вот оно покращення от ЗЕ.

После выступления зебильных чиновников хочется проснуться, чтобы избавиться от этого страшного сна.
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08.07.2021 11:09 Відповісти
Вот она очередная попытка тупой манипулции от глупых рошеновских ботов:
Смілянський Ігор Юхимович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 6 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Білгород-Дністровський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська обл. ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE топменеджер , із 2016 року генеральний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти .
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08.07.2021 11:10 Відповісти
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