У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование

После выздоровления от коронавируса у людей в течение недель и месяцев может быть учащенный пульс, нарушение сна и сниженная физическая активность.

Об этом свидетельствует совместное исследование университетов Калифорнии и Мичигана (США) на основе данных, собранных с помощью фитнес-браслетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Ученые начали собирать данные с браслетов после всплеска заболеваемости в 2020 году, допустив, что устройства могут показать длительные последствия болезни, так как постоянно собирают показатели здоровья владельцев.

Исследование продолжалось с марта 2020 года по январь 2021-го, в нем приняли участие 37 тысяч человек.

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Участники загрузили исследовательскую программу MyDataHelps и согласились предоставлять данные из своих Fitbit, Apple Watch или иного аналогичного устройства. Они также использовали приложение для сообщения о симптомах заболевания и результаты любых тестов на COVID-19. Для сравнения ученые также исследовали данные людей, которые болели другими респираторными болезнями и получили отрицательный тест на коронавирус.

"Частота сердечных сокращений в состоянии покоя у людей, перенесших коронавирус, была гораздо большей по сравнению с другими вирусными инфекциями", - сказала Дженнифер Радин, эпидемиолог, возглавляющий исследование.

Кроме того, ученые обнаружили изменения в динамике сна, а также, что примерно через девять дней после того, как участники с COVID-19 впервые начали сообщать о симптомах, частота сердцебиения у них упала. После этого падения, которое не наблюдалось у больных другими заболеваниями, частота сердечных сокращений снова выросла и оставалась повышенной в течение месяца. В среднем понадобилось 79 дней, чтобы частота сердечных сокращений в состоянии покоя нормализовалась, по сравнению с лишь четырьмя днями для тех, кто перенес обычные респираторные болезни. Также потребовалось много времени для нормализации сна и возвращения привычной физической активности.

"Многие люди, которые подхватывают коронавирус, в результате получают вегетативную дисфункцию и своеобразное воспаление, которое продолжается, и это может негативно повлиять на способность их организма регулировать пульс", - пояснила доктор Радин.

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Также в около 14% больных COVID-19 частота сердечных сокращений не нормализовалась в среднем более 133 дней. Эти участники значительно чаще сообщали, что у них был кашель, одышка и боли в теле во время острой фазы болезни.