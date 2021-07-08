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Новости Коронавирус и карантин
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У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование

У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование

После выздоровления от коронавируса у людей в течение недель и месяцев может быть учащенный пульс, нарушение сна и сниженная физическая активность.

Об этом свидетельствует совместное исследование университетов Калифорнии и Мичигана (США) на основе данных, собранных с помощью фитнес-браслетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Ученые начали собирать данные с браслетов после всплеска заболеваемости в 2020 году, допустив, что устройства могут показать длительные последствия болезни, так как постоянно собирают показатели здоровья владельцев.

Исследование продолжалось с марта 2020 года по январь 2021-го, в нем приняли участие 37 тысяч человек.

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Участники загрузили исследовательскую программу MyDataHelps и согласились предоставлять данные из своих Fitbit, Apple Watch или иного аналогичного устройства. Они также использовали приложение для сообщения о симптомах заболевания и результаты любых тестов на COVID-19. Для сравнения ученые также исследовали данные людей, которые болели другими респираторными болезнями и получили отрицательный тест на коронавирус.

"Частота сердечных сокращений в состоянии покоя у людей, перенесших коронавирус, была гораздо большей по сравнению с другими вирусными инфекциями", - сказала Дженнифер Радин, эпидемиолог, возглавляющий исследование.

Кроме того, ученые обнаружили изменения в динамике сна, а также, что примерно через девять дней после того, как участники с COVID-19 впервые начали сообщать о симптомах, частота сердцебиения у них упала. После этого падения, которое не наблюдалось у больных другими заболеваниями, частота сердечных сокращений снова выросла и оставалась повышенной в течение месяца. В среднем понадобилось 79 дней, чтобы частота сердечных сокращений в состоянии покоя нормализовалась, по сравнению с лишь четырьмя днями для тех, кто перенес обычные респираторные болезни. Также потребовалось много времени для нормализации сна и возвращения привычной физической активности.

"Многие люди, которые подхватывают коронавирус, в результате получают вегетативную дисфункцию и своеобразное воспаление, которое продолжается, и это может негативно повлиять на способность их организма регулировать пульс", - пояснила доктор Радин.

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Также в около 14% больных COVID-19 частота сердечных сокращений не нормализовалась в среднем более 133 дней. Эти участники значительно чаще сообщали, что у них был кашель, одышка и боли в теле во время острой фазы болезни.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
у военкора и пропагандонки ЛДНР Кати Катиной (Раша Тудей) инсульт!..
вся та ложь, которую она семь лет изрыгала в ТВ, вернулась к ней в виде инсульта!..
кстати, она 1984 года вырождения.. это что б вы понимали!!!
У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование - Цензор.НЕТ 774
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08.07.2021 01:11
+6
А дослідження щодо інших хвороб чи взагалі в інших сферах діяльності / в інших наукових дисциплінах ще ведуться ?
Чи все зупинилося у 2020 і вивчають лише ковід, бо більше нічого не існує ?
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08.07.2021 02:15
+5
ага.. антисепаратист!.. жутко не люблю русскамирцев, донбасян и лугандонцев!.. и ещо ненавижу московитов!..
так что ты хотел сказать за социопатов?!
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08.07.2021 01:20
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у военкора и пропагандонки ЛДНР Кати Катиной (Раша Тудей) инсульт!..
вся та ложь, которую она семь лет изрыгала в ТВ, вернулась к ней в виде инсульта!..
кстати, она 1984 года вырождения.. это что б вы понимали!!!
У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование - Цензор.НЕТ 774
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08.07.2021 01:11 Ответить
Социопат?
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08.07.2021 01:16 Ответить
ага.. антисепаратист!.. жутко не люблю русскамирцев, донбасян и лугандонцев!.. и ещо ненавижу московитов!..
так что ты хотел сказать за социопатов?!
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08.07.2021 01:20 Ответить
Уже ничего.
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08.07.2021 01:21 Ответить
сам то как?!.. оружие держишь в сейфе или под кроватью?!
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08.07.2021 01:23 Ответить
За чем мне оружие?
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08.07.2021 01:25 Ответить
разве ты не хочешь застрелиться?!
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08.07.2021 01:26 Ответить
нет, не хочу. Но это ждет каждого социопата.
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08.07.2021 01:30 Ответить
Инсульт и у тридцатилетних бывает.
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08.07.2021 01:36 Ответить
После гриппа тоже так бывает.... Укрепляйте иммунитет.
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08.07.2021 01:15 Ответить
Значит я болею ковидом с 5 лет. Что дальше делать и как жить?
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08.07.2021 01:19 Ответить
А дослідження щодо інших хвороб чи взагалі в інших сферах діяльності / в інших наукових дисциплінах ще ведуться ?
Чи все зупинилося у 2020 і вивчають лише ковід, бо більше нічого не існує ?
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08.07.2021 02:15 Ответить
Я в октябре болел. До сих пор повышено давление, бывает тахикардия, нарушение сна. До этого был здоров как бык
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08.07.2021 02:41 Ответить
Я в ноябре болел, никаких тахикардий и повышений давления у себя и близких не замечал после полного выздоровления, оно недели три длилось. Похоже у вас последствия сильного стресса. Вспомним, что было осенью - панические настроения, массовый хронический стресс, страх смерти так актуализировался у миллионов людей, что не удивительно что у мы имеем психосоматические последствия, по сути для многих людей это пресловутый ПТСР
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08.07.2021 09:10 Ответить
Да, в интернете легко опровергать результаты исследований с участием 37 тыс. человек. Написал "а у меня этого нет" и все.
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08.07.2021 12:27 Ответить
Абсолютно с вами согласен, поэтому когда "пересраные" жалуются, что у них оддышка по полгода или они третьий раз подряд болеют Ковид я отвечаю в их стиле.
В данном исследовании заметьте не идет речь - это последствия паники, психологическое тяжелейшее расстройство по типу ПТСР или все таки именно короновирус вызвыает стойкую тахикардию. Если таки вирус, то почему? А годится ли для таких сереьзных исследований данные непонятных браслетов от компаний, который обогатились на Ковиде - вопрос риторический, понятно, что это не реальное исследования а сбор непроверненных данных.
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08.07.2021 14:52 Ответить
Когда человек болеет гриппом или ковидом (или только что выздоровел) у него сильно повышается уровень антител. Если в это время дать приличную физ нагрузку, то антитела будут атаковать тот орган, который немного поврежден в рез. тренировки (сухожилия, скелетные мышцы или сердечную мышцу). И как результат - реватизм, миокардит, перикардит, аритмии, тахикардии и тп. При прививках антител несколько меньше, но при сильных нагрузках, и там можно миокардит схватить (поэтому такое у молодых мужчин чаще встречается). Вы ж не думаете, что молодые мужчины - самые большие паникеры? Это не похоже на правду. А забить на болезнь или прививку и на след. день пойти в качалку - это весьма похоже на правду.
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08.07.2021 15:11 Ответить
Спасибо, не думал в этом аспекте. Похоже на правду действительно ( про качалку)
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08.07.2021 15:18 Ответить
Есть книга Дембо А.Г. "Заболевания и повреждения при занятиях спортом". Там описан случай (пишу по памяти, читал в конце 80-х, могу в деталях ошибиться) с молодым боксером, вроде 22-летним. Он через 2 недели после гриппа начал тренировки, хотя врач на 3 месяца запретил. В итоге - аритмия, потом он год не тренировался, но ритм так и не восстановлся, пожизненная дисквалификация.
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08.07.2021 15:24 Ответить
Тут есть еще один момент. Повышенная нагрузка для тренированного спортсмена и для "сердечника" - весьма разные вещи. Спортсмен на 10й этаж забежит и пульс не сильно изменится, а у "сердечника" уже на 2-3-м этаже сердце чечетку отбивать будет. Вот тут антитела и среагируют.
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08.07.2021 15:39 Ответить
Пить меньше надо, тогда может и не быть. Информация от коронобесов для перепуганых идиотов.
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08.07.2021 06:01 Ответить
Точняк
А ещё они больше всего любят слово "может"
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08.07.2021 07:45 Ответить
"...учащенный пульс, нарушение сна и сниженная физическая активность."

і так до зникнення ознак життя
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08.07.2021 12:42 Ответить
"Відкриття" прямо на рівні Нобелівської премії. Цікаво, скільки грошей викинули на це "дослідження". Загальновідомо, що після пневмонії відновлення триває дуже довго.
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08.07.2021 20:41 Ответить
 
 