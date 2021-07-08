Байден планирует лично сообщить Путину, что думает о кибератаках российских хакеров

Президент Джо Байден обещал, что свою реакцию на недавнюю серию кибератак против ряда объектов в США он донесет непосредственно до Владимира Путина.

Текст комментариев президента США размещен на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Байдена, на каком этапе США ответят на кибератаки и начнут действовать.

Президент США заявил, что поднимет вопрос кибербезопасности во время общения с президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, когда состоится общение.

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Ранее американские издания сообщили о взломе компьютерных системы Национального комитета Республиканской партии (НКРП) российскими правительственными хакерами, передает Голос Америки. В Кремле отвергли причастность к произошедшему. Представитель президента России заявил, что не владеет информацией об инциденте, но к официальной Москве он отношения не имеет.

Как сообщает американское издание The Hill, в Республиканской партии признали, что один из подрядчиков стал жертвой хакерской атаки, но отрицали, что злоумышленникам удалось получить доступ к системам НКРП. Как сообщает издание, представители партии заявили, что совместная с компанией Microsoft проверка пришла к выводу, что данные НКРП не попали к злоумышленникам. В партии сообщили, что продолжают сотрудничество с правоохранителями США и компанией Microsoft.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в случае, если правительство России не может или не станет прибегать к действиям в отношении преступников, которые находятся в России, США прибегнут к таким действиям самостоятельно, либо оставят за собой право прибегнуть к ним.

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