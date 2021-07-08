Байден планирует лично сообщить Путину, что думает о кибератаках российских хакеров
Президент Джо Байден обещал, что свою реакцию на недавнюю серию кибератак против ряда объектов в США он донесет непосредственно до Владимира Путина.
Текст комментариев президента США размещен на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили Байдена, на каком этапе США ответят на кибератаки и начнут действовать.
Президент США заявил, что поднимет вопрос кибербезопасности во время общения с президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, когда состоится общение.
Ранее американские издания сообщили о взломе компьютерных системы Национального комитета Республиканской партии (НКРП) российскими правительственными хакерами, передает Голос Америки. В Кремле отвергли причастность к произошедшему. Представитель президента России заявил, что не владеет информацией об инциденте, но к официальной Москве он отношения не имеет.
Как сообщает американское издание The Hill, в Республиканской партии признали, что один из подрядчиков стал жертвой хакерской атаки, но отрицали, что злоумышленникам удалось получить доступ к системам НКРП. Как сообщает издание, представители партии заявили, что совместная с компанией Microsoft проверка пришла к выводу, что данные НКРП не попали к злоумышленникам. В партии сообщили, что продолжают сотрудничество с правоохранителями США и компанией Microsoft.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в случае, если правительство России не может или не станет прибегать к действиям в отношении преступников, которые находятся в России, США прибегнут к таким действиям самостоятельно, либо оставят за собой право прибегнуть к ним.
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Прикольний "козак".
Не набалакається ніяк з =вбивцею=
так и сейчас - американцы никак не могут ответить на атаки, потому что нечего атаковать!!! разбитую парашу? или толчок без унитаза? расеяне - отсталая цивилизация
Аж в лицо сказать - это ж огого!
)(уйло там затрясся от страха наверное (или от смеха, кто знает).
Рукалицо ёпт, какой позор.......
ВАУ це ж наша перемога!!! Тепер чекаємо на повалення "режиму" НеЛоха, картопляного бацькі і можливо подальший занепад рашки аж до її розпаду. Якщо Байден з яйцями звичайно... https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b53d-71b0-8822-************ Джо, зробимо їх разом)https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b561-70c8-853e-eedecb95005e Господи, я чекав цього чотири роки !https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b540-719a-be39-b7ccc3217047 пока шо джо-торпеда нашла свою цель и если за ето надо платитъ - я буду. https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b5b7-7289-8ca9-9b491399d75b НАШИ ПОБЕДИЛИ! УРА! https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b57f-70a0-89ae-7e4b6bf70445
You go Joe ! Congrats !!! Позитивчик на нашей улице на ближайшие 4 года ! https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b5c0-70fa-ab30-90f8dd30dca2 Кажуть він був другом МакКейна, хоча і в різних таборах... Тому однозначно Байден-президент, піде на користь Україні. https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b5d4-70f1-886b-a4764f21dffd
Байден пришле свого спецпредставника по Україні щоб Зельку дрючив. https://censor.net/ru/comments/locate/3230265/019214a3-5ad0-7081-86b4-09a3ad10fc3c
Трамп ЧМО. ... Украиной вообще не занимается, а Байден занимался и будет заниматься. Сирию сдал *****. Украина у него, как кость в горле. Для Украины лучший вариант это Байден. https://censor.net/ru/comments/locate/3230277/019214a3-51bc-7010-8c5f-4dc687**04f9
Держитесь, кацапы! Госдеп возглавит внук киевлянина Блинкен! Зима на носу - готовьтесь сосать лапу! И так - четыре года! https://censor.net/ru/comments/locate/3233044/0192149d-70bc-71ac-bf0c-95853807****
Поздравляю Америку с правильным, спасительным для всех выбором....Америка избавилась от рыжего придурка и клоуна, а теперь обязана обезвредить мирового террориста, шизофреника - маньяка путина.... Кремлёвская нечисть должна сидеть под плинтусом и ждать указаний из Вашингтона и Киева.....https://censor.net/ru/comments/locate/3233044/0192149d-70e4-717a-8adc-c4865695e2e1
Здається, цим можна сказати ВСЕ Байден стане гіршим для русні ніж Обама. Це за Трампа Жирік шампанське пив. https://censor.net/ru/comments/locate/3233121/0192149d-47f1-722d-b712-cfd65674ccbb
Biden forever! https://censor.net/ru/comments/locate/3243007/01921486-4493-71e8-bdbb-e5cbf77ef060
Байден забьет гвоздь в крышку гроба московии. Аминь https://censor.net/ru/comments/locate/3243007/01921486-449d-7189-a40d-2bc8c2de37d3
Байден з тих політиків, яких можна вважати засновниками ******** Америки. Американці та весь світ йому ще віддячать. Розпочав він у правильному напрямку: мочити кацапів - це його обов'язок перед людством. Хто як не він? Хто як не велика Америка зможе придушити цю кремлівську гідру! Трампон на на таке був не здатний. https://censor.net/ru/comments/locate/3243316/01921485-ab56-70fb-bd88-43587f35634e
Будь-який през США кращий, ніж агент КГБ Трамп. https://censor.net/ru/comments/locate/3244982/01921482-156d-71a2-b6d9-3d3f92e72e34
Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******.. https://censor.net/ru/comments/locate/3246684/0192147e-53**-71c8-94de-8b6715b7fcca
наймогутніший президент світу дасть просраться московії!!! https://censor.net/ru/comments/locate/3246684/0192147e-53e7-720d-ba09-cbd8511554df
вот что Байден животворящий делает.. и это еще даже года его каденции не прошло..
https://censor.net/ru/comments/locate/3249400/01921478-abdf-73bf-a12c-465f92c1c403
Последнее слово будет за президентом Украины Джо Байденко. ...а он умеет нагибать, по серьёзному https://censor.net/ru/comments/locate/3249683/01921478-1913-72b2-97c6-246deb6d1186
І т.д., і т.п.
2. Персонажі, які казилися за свого ідола, накидалися на всіх, хто не поділяв їхній фанатизм, обзивали, принижували, спамили, не даючи висловити думку.
3. І вони ж всіляко оббльовували при цьому канадську діаспору (яка заважала їм, бачте-но фанатіти). Я особисто (та й інші, хто читав все це лайно) цього не забуду і не вибачу. І при нагоді завжди пригадуватиму тут, щоб знати, що населення України завжди відмовляється від своїх заради будь-якого імпортного болванчика.
Я нікого агітувати не збираюся. Вже пробувала зебілам щось довести ...
А вы всё продолжаете рассказывать, какие тупые украинцы, что надеялись на Байдена.
=больно надо=. Просто сміюся з "вумних".
Хотя конечно, там создался целый культ последователей, таких же бесноватых как и этот а-колорадос. Ну хорошо хоть что им там хорошо друг с другом. Пусть так и болеют вместе...
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