Байден планує особисто повідомити Путіну, що думає про кібератаки російських хакерів

Президент Джо Байден обіцяв, що свою реакцію на нещодавню серію кібератак проти низки об'єктів у США він донесе безпосередньо до Володимира Путіна.

Текст коментарів президента США розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Байдена, на якому етапі США дадуть відповідь на кібератаки і почнуть діяти.

Президент США заявив, що порушить питання кібербезпеки під час спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним. Він не уточнив, коли відбудеться спілкування.

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Раніше американські видання повідомили про злам комп'ютерних системи Національного комітету Республіканської партії (НКРП) російськими урядовими хакерами, передає Голос Америки. У Кремлі відкинули причетність до події. Представник президента Росії заявив, що не володіє інформацією про інцидент, але до офіційної Москви він стосунку не має.

Як повідомляє американське видання The Hill, у Республіканській партії визнали, що один із підрядників став жертвою хакерської атаки, але заперечували, що зловмисникам вдалося отримати доступ до систем НКРП. Як повідомляє видання, представники партії заявили, що спільна з компанією Microsoft перевірка дійшла висновку, що дані НКРП не потрапили до зловмисників. У партії повідомили, що продовжують співпрацю з правоохоронцями США і компанією Microsoft.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що в разі, якщо уряд Росії не може або не стане вдаватися до дій щодо злочинців, які перебувають у Росії, США вдадуться до таких дій самостійно, або залишать за собою право вдатися до них.

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