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Байден планує особисто повідомити Путіну, що думає про кібератаки російських хакерів

Байден планує особисто повідомити Путіну, що думає про кібератаки російських хакерів

Президент Джо Байден обіцяв, що свою реакцію на нещодавню серію кібератак проти низки об'єктів у США він донесе безпосередньо до Володимира Путіна.

Текст коментарів президента США розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Байдена, на якому етапі США дадуть відповідь на кібератаки і почнуть діяти.

Президент США заявив, що порушить питання кібербезпеки під час спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним. Він не уточнив, коли відбудеться спілкування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна кібератака пов'язаних із РФ хакерів торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах, - Bloomberg

Раніше американські видання повідомили про злам комп'ютерних системи Національного комітету Республіканської партії (НКРП) російськими урядовими хакерами, передає Голос Америки. У Кремлі відкинули причетність до події. Представник президента Росії заявив, що не володіє інформацією про інцидент, але до офіційної Москви він стосунку не має.

Як повідомляє американське видання The Hill, у Республіканській партії визнали, що один із підрядників став жертвою хакерської атаки, але заперечували, що зловмисникам вдалося отримати доступ до систем НКРП. Як повідомляє видання, представники партії заявили, що спільна з компанією Microsoft перевірка дійшла висновку, що дані НКРП не потрапили до зловмисників. У партії повідомили, що продовжують співпрацю з правоохоронцями США і компанією Microsoft.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що в разі, якщо уряд Росії не може або не стане вдаватися до дій щодо злочинців, які перебувають у Росії, США вдадуться до таких дій самостійно, або залишать за собою право вдатися до них.

Читайте: Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

Автор: 

Байден Джо (2888) кіберзлочин (810) путін володимир (23873) росія (65360) США (23043)


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Топ коментарі
+24


Прикольний "козак".
Не набалакається ніяк з =вбивцею=
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08.07.2021 02:16
+16
Тьфу! Чмо позорное.
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08.07.2021 02:19
+15
Да ну, это ж шаг!
Аж в лицо сказать - это ж огого!
)(уйло там затрясся от страха наверное (или от смеха, кто знает).
Рукалицо ёпт, какой позор.......
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08.07.2021 02:29
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Прикольний "козак".
Не набалакається ніяк з =вбивцею=
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08.07.2021 02:16 Відповісти
Типо, бубочкин почерк?
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08.07.2021 02:42 Відповісти
была такая история - когда развалился совок и американцы смогли осмотреть совковую "передовую" военную технику, в том числе космическую отрасль - они были шокированы из какого "говна и палок" было всё собрано! допотопность просто поражала всё воображение!
так и сейчас - американцы никак не могут ответить на атаки, потому что нечего атаковать!!! разбитую парашу? или толчок без унитаза? расеяне - отсталая цивилизация
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08.07.2021 08:58 Відповісти
самое главное чтоб не по телефону,а то даже в глаза не посмотреть....Америка Америка ...куда ты катишся..поменяли агента пуйла -хорошо,но на тряпку поменяли и это плохо.нет людей..
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08.07.2021 02:18 Відповісти
Да ну, это ж шаг!
Аж в лицо сказать - это ж огого!
)(уйло там затрясся от страха наверное (или от смеха, кто знает).
Рукалицо ёпт, какой позор.......
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08.07.2021 02:29 Відповісти
Тьфу! Чмо позорное.
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08.07.2021 02:19 Відповісти
Щось із світом не те відбувається один "янелох" у очі заглядає , інший у двічі старший , особисті повідомлення готує ; правду люди кажуть що Бог коли хоче покарати розуму позбавляє ((( пошли Боже терпіння цей ідіотизм пережити !
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08.07.2021 02:20 Відповісти
Маю час та натхнення. Пригадка (це вже було. Потім якось іншу підбірку приготую).

ВАУ це ж наша перемога!!! Тепер чекаємо на повалення "режиму" НеЛоха, картопляного бацькі і можливо подальший занепад рашки аж до її розпаду. Якщо Байден з яйцями звичайно... https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b53d-71b0-8822-************ Джо, зробимо їх разом)https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b561-70c8-853e-eedecb95005e Господи, я чекав цього чотири роки !https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b540-719a-be39-b7ccc3217047 пока шо джо-торпеда нашла свою цель и если за ето надо платитъ - я буду. https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b5b7-7289-8ca9-9b491399d75b НАШИ ПОБЕДИЛИ! УРА! https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b57f-70a0-89ae-7e4b6bf70445
You go Joe ! Congrats !!! Позитивчик на нашей улице на ближайшие 4 года ! https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b5c0-70fa-ab30-90f8dd30dca2 Кажуть він був другом МакКейна, хоча і в різних таборах... Тому однозначно Байден-президент, піде на користь Україні. https://censor.net/ru/comments/locate/3229695/019214a4-b5d4-70f1-886b-a4764f21dffd
Байден пришле свого спецпредставника по Україні щоб Зельку дрючив. https://censor.net/ru/comments/locate/3230265/019214a3-5ad0-7081-86b4-09a3ad10fc3c
Трамп ЧМО. ... Украиной вообще не занимается, а Байден занимался и будет заниматься. Сирию сдал *****. Украина у него, как кость в горле. Для Украины лучший вариант это Байден. https://censor.net/ru/comments/locate/3230277/019214a3-51bc-7010-8c5f-4dc687**04f9
Держитесь, кацапы! Госдеп возглавит внук киевлянина Блинкен! Зима на носу - готовьтесь сосать лапу! И так - четыре года! https://censor.net/ru/comments/locate/3233044/0192149d-70bc-71ac-bf0c-95853807****
Поздравляю Америку с правильным, спасительным для всех выбором....Америка избавилась от рыжего придурка и клоуна, а теперь обязана обезвредить мирового террориста, шизофреника - маньяка путина.... Кремлёвская нечисть должна сидеть под плинтусом и ждать указаний из Вашингтона и Киева.....https://censor.net/ru/comments/locate/3233044/0192149d-70e4-717a-8adc-c4865695e2e1
Здається, цим можна сказати ВСЕ Байден стане гіршим для русні ніж Обама. Це за Трампа Жирік шампанське пив. https://censor.net/ru/comments/locate/3233121/0192149d-47f1-722d-b712-cfd65674ccbb
Biden forever! https://censor.net/ru/comments/locate/3243007/01921486-4493-71e8-bdbb-e5cbf77ef060
Байден забьет гвоздь в крышку гроба московии. Аминь https://censor.net/ru/comments/locate/3243007/01921486-449d-7189-a40d-2bc8c2de37d3
Байден з тих політиків, яких можна вважати засновниками ******** Америки. Американці та весь світ йому ще віддячать. Розпочав він у правильному напрямку: мочити кацапів - це його обов'язок перед людством. Хто як не він? Хто як не велика Америка зможе придушити цю кремлівську гідру! Трампон на на таке був не здатний. https://censor.net/ru/comments/locate/3243316/01921485-ab56-70fb-bd88-43587f35634e
Будь-який през США кращий, ніж агент КГБ Трамп. https://censor.net/ru/comments/locate/3244982/01921482-156d-71a2-b6d9-3d3f92e72e34
Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******.. https://censor.net/ru/comments/locate/3246684/0192147e-53**-71c8-94de-8b6715b7fcca
наймогутніший президент світу дасть просраться московії!!! https://censor.net/ru/comments/locate/3246684/0192147e-53e7-720d-ba09-cbd8511554df
вот что Байден животворящий делает.. и это еще даже года его каденции не прошло..
https://censor.net/ru/comments/locate/3249400/01921478-abdf-73bf-a12c-465f92c1c403
Последнее слово будет за президентом Украины Джо Байденко. ...а он умеет нагибать, по серьёзному https://censor.net/ru/comments/locate/3249683/01921478-1913-72b2-97c6-246deb6d1186
І т.д., і т.п.
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08.07.2021 02:32 Відповісти
Шо это было?!
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08.07.2021 02:37 Відповісти
Це підбірка коментів українських та американських бідоно-сектантів форуму. Просто з жалості поки не вказую ніки, але вони себе взнають. Правда, сектанти саме тим і відрізняються, що дуже швидко забувають свої мантри і відхрещуються.
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08.07.2021 02:41 Відповісти
Я понимаю, что Байден не оправдал надежд украинцев)). Но все-таки выбрали его не украинцы, а американцы. Как повлияла на результаты выборов в США "любовь" украинцев к Байдену? Зачем вы тут пишите эти цитаты?
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08.07.2021 03:00 Відповісти
1. Правильно. Його вибирали американці. Тому я не розумію, з якого доброго дива в Україні здійнявся сказ і істерія, яка не вщухала (і ще не вщухла) впродовж місяців.
2. Персонажі, які казилися за свого ідола, накидалися на всіх, хто не поділяв їхній фанатизм, обзивали, принижували, спамили, не даючи висловити думку.
3. І вони ж всіляко оббльовували при цьому канадську діаспору (яка заважала їм, бачте-но фанатіти). Я особисто (та й інші, хто читав все це лайно) цього не забуду і не вибачу. І при нагоді завжди пригадуватиму тут, щоб знати, що населення України завжди відмовляється від своїх заради будь-якого імпортного болванчика.
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08.07.2021 03:12 Відповісти
Уже все поняли, что Байден - пустое трепло, которое ищет мир в глазах )(уйла. С вами уже никто не спорит, кроме пары идиотов. А вы всё продолжаете рассказывать, какие тупые украинцы, что надеялись на Байдена. Украинцы и не обязаны разбираться в американских президентах. Вы лучше американцев агитируйте, чтоб они через 4 года очередного пи*дуна демократического не выбрали.
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08.07.2021 03:20 Відповісти
=нє обязани= ? То не треба було рот закривати іншим і вищати-корчити з себе експертів.

Я нікого агітувати не збираюся. Вже пробувала зебілам щось довести ...

А вы всё продолжаете рассказывать, какие тупые украинцы, что надеялись на Байдена.

=больно надо=. Просто сміюся з "вумних".
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08.07.2021 03:24 Відповісти
Это бесполезно.... Я с таким контингентом уже даже спорить перестал. К сожалению это такая черта, вот только до конца не пойму, индивидуальна ли она, или это "выросло" как коллективный порок.
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08.07.2021 06:52 Відповісти
"С вами уже никто не спорит, кроме пары идиотов..." Тоді почитайте Антиколорадоса, котрий топив і топить за бідона і що витворяють його прибічники. Там щось позитивне про Трампа, тим більше негативне про бідона сприймається як персональна образа. І подібного лайна в інеті більше ніж повинно бути, як для країни, яка дуже й дуже залежить від Штатів. І це наче б то патріот України. Так шо далеко не "пара ідіотів". Вибачте, шо встяг у вашу розмову.
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08.07.2021 04:50 Відповісти
Ну вы и сказали! Антиколорадоса вспомнили... Это существо уже давно свихнулось на теме ненависти к Трампу и пламенной любви к Байдену и Эрдогану. Там просто клинический случай, так стоит ли приводить в пример душевно-больных?
Хотя конечно, там создался целый культ последователей, таких же бесноватых как и этот а-колорадос. Ну хорошо хоть что им там хорошо друг с другом. Пусть так и болеют вместе...
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08.07.2021 05:49 Відповісти
Я так же за той сектой слежу внимательно и занятно, кстати факт своей пропаганды они даже не скрывают. Очень думаю бы было интересно покопать откуда там ножки растут.
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08.07.2021 06:56 Відповісти
Откуда? З фонду "виродження".
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08.07.2021 15:11 Відповісти
Не треба переводити стрілки. Казилося й фанатіло за жо байдена не "населення" України, а платні боти глобалістів та заангажовані політолухи й оналітєки на українському ТБ тіпа тарасика чорновола. І не треба називати "населенням" людей, які проголосували не за московську консерву, хитрого й підлого сиволапого гетьмана, а за дурнуватого вувузєлу, від якого навіть зараз зла все одно менше, аніж від сиволапого. Хочу нагадати вам, панно з канади, як під час української президентської кампанії ви зневажливо висловлювалися про опонентів сиволапого, серед яких було багато достойних людей, яким ви й у слід ступити не варті.
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08.07.2021 15:09 Відповісти
Мериканці косять під дурника. Хіба не відрмо, що прєступнікі і раSSєйскає правітєльства-одне і теж.
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08.07.2021 02:34 Відповісти
Байден сделает Путину сто двадцать восьмое китайское предупреждение)))
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08.07.2021 03:24 Відповісти
Деменция
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08.07.2021 04:42 Відповісти
Точно слова Байдена "I will deliver it to him."
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08.07.2021 05:12 Відповісти
Порожнє "бла-бла-бла" ні про що.....
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08.07.2021 05:32 Відповісти
Еще один любитель заглянуть в очко Путину. Это приятнее, чем отключить SWIFT. Двадцать лет Запад пытается-пытается, но упорно продолжает лезть на кактус.
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08.07.2021 05:44 Відповісти
Непременно скажет. Прямо в лицо. Если, конечно, не забудет в процессе что хотел сказать...
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08.07.2021 05:44 Відповісти
Та этот нахальный Байден подговорил 73% избирателей гундосого наркомана нам в президенты выбрать. Согласен со всеми критикующими, что не того президента США американцы выбрали для Украины.
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08.07.2021 05:57 Відповісти
До хремля можно достучаться только серией ракет 😀😀😀
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08.07.2021 06:18 Відповісти
ОБСЕ приняло резолюцию Украины по поводу Крыма...начальник Мавзолейного дерьма в ОБСЕ Петр Толстой приказал РАБссинскую делегацию покинуть зал заседаний в знак протеста Крысы кремля негодуют по поводу отказа сборной Украины по пляжному футболу ехать в концлагерь Путлера на чемпионат...,фишка совсем другая...,сборная РАБссии будет выступать без герба и Гимна РАБссии,вместо гимна будет звучать музыка Чайковского... псарня позорная через 16 дней поедет на Олимпиаду в Японию...там тоже без флага и гимна выступать будут...,угораю с вас крысы Путлерские...
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08.07.2021 06:37 Відповісти
Байден планирует лично сообщить Путину, что думает о кибератаках российских хакеров - Цензор.НЕТ 6786 ТОМОС_НАТО - ЕСмистер Порошенко...зуб даю
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08.07.2021 06:39 Відповісти
Байден подписал бюджет США 2022 горда который начинает работать с 1 октября этого года,в нем предусмотрена прпограмма военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов,кроме этого,в Украину поступят вооружения в виде быстроходных катеров для погранцов...,авианосец Рональд Рейган Байден не подарит...,Зеленский взял кредит у Китая...причем тайно...Байден в шоке...73 % болванов где радость на ваших рожах?
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08.07.2021 06:45 Відповісти
Антоха,мне по барабасику что они поют))
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08.07.2021 06:53 Відповісти
Так Арахамія вчора співав славу КПК і мудрому їх правлінню.
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08.07.2021 07:36 Відповісти
На месте Байдена я лично не дал бы вам и цента...
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08.07.2021 06:51 Відповісти
Есть такая контора Лахта-2,база находится с Санктъ_Питирьбюргере ,здание Бизнес-Центра...
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08.07.2021 07:00 Відповісти
Круче всех Христо Грозев и его Билингкэт...
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08.07.2021 07:04 Відповісти
Як казав колись лауреат Нобелевской премии по литературе Уинстон Черчилль,Ложь Мавзолейная сделает 100 оборотов по Земному Шарику,а правда только надевает кальсоны и брюки... типа Штаны
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08.07.2021 07:10 Відповісти
Байден планирует лично сообщить Путину, что думает о кибератаках российских хакеров - Цензор.НЕТ 4037
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08.07.2021 07:11 Відповісти
Просто жах і все у шкереберть.
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08.07.2021 07:32 Відповісти
Неужели Российские хакеры покусились на кого то из шестнадцати неприкасаемых по списку Байдена?
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08.07.2021 07:42 Відповісти
Хакеры одновременно атаковали 17 стран Мира,их инфраструктуру и госучреждения....,у Билли Гейтса и его корпорации хватит ума соорудить ответочку...Но она будет ужасной для РАБссии...
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08.07.2021 07:49 Відповісти
Поехал я работу работать,гарного дня та наснаги Панове Українці
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08.07.2021 07:53 Відповісти
А я думал, что ты в свободное от интернета время, только с пластмассовым самолётиком в руке по городу бегаешь летаешь.
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08.07.2021 08:06 Відповісти
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08.07.2021 08:29 Відповісти
Сподіваюся, що зі сторони США це ще "пряники", а "батіг" буде через даний Байденом )(уйлу піврічний строк.
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08.07.2021 08:00 Відповісти
Через півроку дждушка жо вже буде у будинку для альйгеймерів та паркінсонів. І не факт, що його місце займе колишня елітна проститутка гаріс.
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08.07.2021 15:13 Відповісти
Не факт, дєдушка пу може випередити.
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08.07.2021 16:57 Відповісти
Слизняк, а не президент. А гонору-то было...
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08.07.2021 08:25 Відповісти
***** знітиться, зашаріється і скаже шо більше не буде.
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08.07.2021 08:27 Відповісти
Новый саммит? "Так цэ ж вже було"!!!😁😁😁😁
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08.07.2021 08:48 Відповісти
Что? Еще раз в глаза или куда там хочет заглянуть Х***лу и поискать там совесть и обявить перезагрузку? Да ето бесконечно может продолжаться.
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08.07.2021 08:54 Відповісти
только минет поможет
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08.07.2021 08:58 Відповісти
Схоже Байден повертається на шлях свого колишнього шефа. Нажаль
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08.07.2021 09:17 Відповісти
"Спокійно, селяни, земля буде ваша... " . США, потому и великая страна, что делает всё спокойно и основательно.. Медленное удушение лепрозория- неизбежно.. Дело времени.. Слава Україні !
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08.07.2021 09:26 Відповісти
Хорошо что мы живем вечно. Герої не вмирають.
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08.07.2021 10:03 Відповісти
Йа-йа, план анаконда, анаконда, анаконда...
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08.07.2021 15:14 Відповісти
Халва - халва - халва
...
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08.07.2021 20:48 Відповісти
 
 