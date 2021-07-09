Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о созыве в понедельник, 12 июля, заседания Совета нацбезопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о беспрецедентном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно - последней недели.
На заседании будут обсуждать стратегию для решения проблемы.
В Литве Совет нацбезопасности обсуждает и координирует решения по важнейшим вопросам государственной безопасности и обороны.
Как известно, 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.
"Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, направленную не только против Литвы, но и всего ЕС. Это связано с принципиальной позицией ЕС и Литвы по поводу сфальсифицированных выборов и репрессий против гражданского общества... Мы считаем, что институты белорусского режима активно и пассивно привлечены к организации этого потока мигрантов и созданию условий для пересечения границы", - отметила ранее на этой неделе премьер Литвы Ингрида Шимоните.
Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.
МИД Литвы обратилось к Турции с просьбой помочь с идентификацией мигрантов, чтобы можно было вернуть их на родину.
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когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч
Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman https://mobile.twitter.com/PolNorman1 @PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1413204472340357131 16 ч
Турция заявила, что готова помочь Литве справиться с наплывом мигрантов из Беларуси