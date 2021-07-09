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Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси

Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о созыве в понедельник, 12 июля, заседания Совета нацбезопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о беспрецедентном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно - последней недели.

На заседании будут обсуждать стратегию для решения проблемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нелегальных мигрантов из Беларуси начали задерживать на границе Польши

В Литве Совет нацбезопасности обсуждает и координирует решения по важнейшим вопросам государственной безопасности и обороны.

Как известно, 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

"Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, направленную не только против Литвы, но и всего ЕС. Это связано с принципиальной позицией ЕС и Литвы по поводу сфальсифицированных выборов и репрессий против гражданского общества... Мы считаем, что институты белорусского режима активно и пассивно привлечены к организации этого потока мигрантов и созданию условий для пересечения границы", - отметила ранее на этой неделе премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблема нелегалов из Беларуси усугубляется - количество нелегальных переходов границы превысило тысячу, - президент Литвы Науседа

МИД Литвы обратилось к Турции с просьбой помочь с идентификацией мигрантов, чтобы можно было вернуть их на родину.

Автор: 

Беларусь (7901) Литва (2476) мигранты (982) нелегалы (453) Науседа Гитанас (267)


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Топ комментарии
+8
начните стрелять. десяток отстреляете,остальные уже не полезут.
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09.07.2021 13:20
+2
...Фраер,
когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:19
+2
ЕС не разрешает негров и арабов стрелять.
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09.07.2021 13:23
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Правила форума Совет форумчан
...Фраер,
когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:19 Ответить
А ведь так даже Путин не решается действовать, хотя мог бы накачивать их в Калининград, чтобы потом загонять в Польшу. И уж точно Путин не рекламировал свои действия в том плане, что он будет прогонять через свою страну волну беженцев. Это - прямой и очень нехороший вызов, который отменил цену за его скальп даже в грош.
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:20 Ответить
начните стрелять. десяток отстреляете,остальные уже не полезут.
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09.07.2021 13:20 Ответить
ЕС не разрешает негров и арабов стрелять.
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09.07.2021 13:23 Ответить
объявить это как "военное вторжение" и можно
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09.07.2021 13:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/500millionRus

https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч

Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 9436Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 9436Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 9436Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
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09.07.2021 13:37 Ответить
Какого х-я эти все вещи за ранее не просчитали? Знаете ведь на границе с кем дело имеете!
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09.07.2021 13:22 Ответить
просто деньги выдаются по факту , а не за то что будет , сейчас будут просить на обустройство всех этих средств борьбы ну и на самих нелегалов
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09.07.2021 13:33 Ответить
Пулемёты с инфракрасным наведением и электроизгородь на 3000 вольт помогут. И почему пограничники не открывают огонь? Это же их обязанность.
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09.07.2021 13:23 Ответить
ну как тебе сказать - вместо одной проволоки ... натянут ... две... возможно
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09.07.2021 18:01 Ответить
Пускай Литва открывает трудовые лагеря. Заприте всех эти хитрожопых туда. Кто не работает на благо страны - тот не ест. Желающих мгновенно поубавится.
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09.07.2021 13:37 Ответить
та просто поджопниками обратно к таракану отправлять ..
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09.07.2021 13:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/PolNorman1

https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman https://mobile.twitter.com/PolNorman1 @PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1413204472340357131 16 ч

Турция заявила, что готова помочь Литве справиться с наплывом мигрантов из Беларуси
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09.07.2021 13:46 Ответить
С беспилотников расстреливать?
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09.07.2021 14:10 Ответить
Отправляйте мигратов бизнес партнеру плешивого, то есть Меркель
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09.07.2021 14:06 Ответить
Самодур науседа установив незаконний прапор Білорусі на посольстві, яке мав право? Чи здурів? У литовців прапор не дуже відрізняється від білоруського теперішнього. І ще обурюються емігрантами. Немає там ні справедливості, ні людяності, якщо душать білоруський народ економічними санкціями, фашисти.
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09.07.2021 22:14 Ответить
если через Литву шастают, представляю, шо по Украине творится..
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09.07.2021 14:19 Ответить
Представила, все уйдут, останется один Лукашенко.
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09.07.2021 14:35 Ответить
Помрій і пофантазуй.
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09.07.2021 22:17 Ответить
Люди должны жить где хотят.
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09.07.2021 14:55 Ответить
А, кто мешает, допросить тех нелегалов, выяснить маршруты и способы их доставки до границы Литвы? Организаторов наказать санкциями.
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09.07.2021 15:33 Ответить
От же гад такий,цей президент Лукашенко,Литва ж така дружня держава до Білорусі,а він не хоче цих мігрантів здержувати,то це вони так можуть і до ще дружнішої до Білорусі держави-України так само проходити,але ж президент Лукашенко до нас дружній,кордон закрив,не пускає.,ато ж наша влада такими б санкціями відповіла.,що тому білоруському народу тяжко прийшлось би.
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09.07.2021 17:33 Ответить
Боюсь, що українців ще тяжчі часи чекають, тому краще не плювати в білоруський колодязь, бо може, доведеться води напитися... Нехай вже бультер'єри гризуться між собою, а шавкам треба миритися.
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09.07.2021 22:24 Ответить
 
 