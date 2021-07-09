Президент Литви Науседа скликає Раду нацбезпеки через безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів з Білорусі
Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про скликання в понеділок, 12 липня, засідання Ради нацбезпеки у зв'язку з ситуацією на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо - останнього тижня.
На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми.
У Литві Рада нацбезпеки обговорює та координує рішення щодо найважливіших питань державної безпеки та оборони.
Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністерка повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.
В уряді Литви вважають це організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.
"Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, спрямовану не лише проти Литви, а й всього ЄС. Це пов’язано з принциповою позицією ЄС та Литви щодо результатів сфальсифікованих виборів та репресій проти громадянського суспільства… Ми вважаємо, що інституції білоруського режиму активно й пасивно залучені до організації цього потоку мігрантів і створення умов для перетину кордону", - зазначила раніше цього тижня прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.
Європейське агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.
МЗС Литви звернулося до Туреччини з проханням допомогти з ідентифікацією мігрантів, щоб можливо було повернути їх на батьківщину.
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когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч
Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman https://mobile.twitter.com/PolNorman1 @PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1413204472340357131 16 ч
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