Для защиты границ от нелегальных мигрантов в Литву прибыли эстонские полицейские
Литва готовится принять несколько тысяч беженцев, прибывающих в страну из Беларуси. В страну направили эстонское подразделение полиции ESTPOL5 для защиты границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал err.ee.
Подразделение эстонских правоохранителей в составе десяти человек приступило к работе в районе города Друскининкай. Именно в этом районе на прошлой неделе чаще всего фиксировали нарушения пересечения границы.
"В этом районе необходимо патрулировать территорию примерно в 30 километров. Мы патрулируем парами, члены нашей команды работают вместе с литовскими коллегами. И работа зависит от задания, поставленного перед литовским коллегой", - рассказала руководитель ESTPOL5 Тейли Пийскоппель.
По словам замначальника пограничной службы Литвы Видаса Макайтиса, страна готовится принять тысячи иммигрантов. Помощь была запрошена как от Европейского агентства пограничной охраны, так и от Департамента поддержки беженцев.
"Мы рады, что Эстония откликнулась на призыв и отправила не только полицейских с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и поиска скрывающихся от нас мигрантов", - отметил Макайтис.
Указано также, что эстонские полицейские на литовско-белорусской границе провели первые патрулирования с помощью беспилотников. Поскольку граница имеет форму угла, оператор дрона должен быть осторожен, чтобы не попасть в Беларусь, где БЛА могут сбить.
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А вообще Лука - говно. Взять и умышленно начать такую же срань, как ***** с сирийскими дикарями, хлынувшими в Европу с началом бомбежек! Так этот бульбенфюрер еще и возит их самолетами к самой литовской границе!!! Чистой воды диверсия.
Предлагаю контрмеры: собирать колорадских жуков по всему миру и засылать их к Луке на аэростатах, дирижаблях и своим ходом. Если какая-то часть засланых жучков вдруг попадет в Кацапстан, то и мацузуё. Говорят, это японская идиома, из которой потом появилось знакомое всем выражение "********".
Но ведь и это не все. Какая именно госструктура занята тем, что умышленно, злонамеренно нагоняет волны бродяг в соседнюю страну? И это, конечно, нифуя не диверсия, да, вася? А Лука вовсе не при делах, госструктуры в Беларуси всегда все сами творят, Луку не спросив, ага. А теперь прикинь ситуацию: через общую с тобой часть забора сосед-пи...арас запускает в твой двор цыганский табор. Каждый день. Методично. Умышленно.
И кто вы, братья-беларусы, после этого?! Только потому, что считаю вас, беларусов, родным и близким народом, не валю лютым матом на вас то, что думаю.