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Для защиты границ от нелегальных мигрантов в Литву прибыли эстонские полицейские

Для защиты границ от нелегальных мигрантов в Литву прибыли эстонские полицейские

Литва готовится принять несколько тысяч беженцев, прибывающих в страну из Беларуси. В страну направили эстонское подразделение полиции ESTPOL5 для защиты границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  портал err.ee.

Подразделение эстонских правоохранителей в составе десяти человек приступило к работе в районе города Друскининкай. Именно в этом районе на прошлой неделе чаще всего фиксировали нарушения пересечения границы.

"В этом районе необходимо патрулировать территорию примерно в 30 километров. Мы патрулируем парами, члены нашей команды работают вместе с литовскими коллегами. И работа зависит от задания, поставленного перед литовским коллегой", - рассказала руководитель ESTPOL5 Тейли Пийскоппель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси

По словам замначальника пограничной службы Литвы Видаса Макайтиса, страна готовится принять тысячи иммигрантов. Помощь была запрошена как от Европейского агентства пограничной охраны, так и от Департамента поддержки беженцев.

"Мы рады, что Эстония откликнулась на призыв и отправила не только полицейских с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и поиска скрывающихся от нас мигрантов", - отметил Макайтис.

Указано также, что эстонские полицейские на литовско-белорусской границе провели первые патрулирования с помощью беспилотников. Поскольку граница имеет форму угла, оператор дрона должен быть осторожен, чтобы не попасть в Беларусь, где БЛА могут сбить.

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Литва (2481) мигранты (983) нелегалы (453) Эстония (1433)


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Топ комментарии
+8
Почему бы этим мигрантам в Беларуси не остаться? Богатое, счастливое государство. Прогрессивный лидер. Перспективы выше швейцарских. Или очень портянками кацапскими воняет?
А вообще Лука - говно. Взять и умышленно начать такую же срань, как ***** с сирийскими дикарями, хлынувшими в Европу с началом бомбежек! Так этот бульбенфюрер еще и возит их самолетами к самой литовской границе!!! Чистой воды диверсия.
Предлагаю контрмеры: собирать колорадских жуков по всему миру и засылать их к Луке на аэростатах, дирижаблях и своим ходом. Если какая-то часть засланых жучков вдруг попадет в Кацапстан, то и мацузуё. Говорят, это японская идиома, из которой потом появилось знакомое всем выражение "********".
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10.07.2021 13:43
+7
дааа, такие медленные, что быстрее всех бывших республик СССР провели все реформы, дистанцировались как можно дальше от совдепии, превратили страну в конфетку, ибо нет воровства и коррупции, ибо все как на ладони, привели законодательство в соответствии с европейским, вступили в НАТо, ЕС, ввели евро и вступили даже в шенген, настроили шикарных дорог, завели все еврофирмы в страну, порядок и чистота, высокий уровень компьютеризации и дигитализации, и всё это без диктатора типа Лукашенки.
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10.07.2021 21:26
+5
Будуйте огорожу і колючий дріт вам в поміч.
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10.07.2021 13:58
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Правила форума Совет форумчан
Це бацька засилає своїх в сусідні країни, щоб дрібно помститись.
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10.07.2021 13:37 Ответить
Даа, это будееет меедлеенноо, но надьожно!))) Люблю эстонцев!)
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10.07.2021 13:38 Ответить
Ті не сильно удивишься, если узнаешь,... ну в общем дело обстоит так что, єто конечно же важно, значит вот что я хочу сказать. біл у меня один знакомій, работал там, но суть не в этом. Ну вобщем он сказал что чехи на самом то деле, ті не повершь, они не то чтобі медленные , не об этом я хотел сказать, да а вот про то что они как бы медленнннее єстонцев.
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10.07.2021 14:47 Ответить
дааа, такие медленные, что быстрее всех бывших республик СССР провели все реформы, дистанцировались как можно дальше от совдепии, превратили страну в конфетку, ибо нет воровства и коррупции, ибо все как на ладони, привели законодательство в соответствии с европейским, вступили в НАТо, ЕС, ввели евро и вступили даже в шенген, настроили шикарных дорог, завели все еврофирмы в страну, порядок и чистота, высокий уровень компьютеризации и дигитализации, и всё это без диктатора типа Лукашенки.
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10.07.2021 21:26 Ответить
Так и есть
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10.07.2021 22:30 Ответить
Почему бы этим мигрантам в Беларуси не остаться? Богатое, счастливое государство. Прогрессивный лидер. Перспективы выше швейцарских. Или очень портянками кацапскими воняет?
А вообще Лука - говно. Взять и умышленно начать такую же срань, как ***** с сирийскими дикарями, хлынувшими в Европу с началом бомбежек! Так этот бульбенфюрер еще и возит их самолетами к самой литовской границе!!! Чистой воды диверсия.
Предлагаю контрмеры: собирать колорадских жуков по всему миру и засылать их к Луке на аэростатах, дирижаблях и своим ходом. Если какая-то часть засланых жучков вдруг попадет в Кацапстан, то и мацузуё. Говорят, это японская идиома, из которой потом появилось знакомое всем выражение "********".
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10.07.2021 13:43 Ответить
Зачем на аєростатах? Єто дорого и одноразовьій комплект. Лучше вот єто: Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські - Цензор.НЕТ 3524
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11.07.2021 00:04 Ответить
Бо ви ніхто і звати вас ніяк. Або ви станете частиною Європи або подохнете в рашистьком концтаборі.
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10.07.2021 14:06 Ответить
Да потому что **** сам организовал это канал для мигрантов. Все они в основном ползут из азии через кацапстан в Беларусь безпрепятственно, а таракан этимрелил воспользоваться и мелко отомстить за санкции. Ну есть у кого учиться, ***** ж ему и подсказал...
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10.07.2021 14:29 Ответить
Потому что, вася, один только МИД Беларуси молчит как убитый. Все остальные уже так высрались ротом, что, как говаривала моя бабушка, нехай мене грішного Бог простить і боронить.
Но ведь и это не все. Какая именно госструктура занята тем, что умышленно, злонамеренно нагоняет волны бродяг в соседнюю страну? И это, конечно, нифуя не диверсия, да, вася? А Лука вовсе не при делах, госструктуры в Беларуси всегда все сами творят, Луку не спросив, ага. А теперь прикинь ситуацию: через общую с тобой часть забора сосед-пи...арас запускает в твой двор цыганский табор. Каждый день. Методично. Умышленно.
И кто вы, братья-беларусы, после этого?! Только потому, что считаю вас, беларусов, родным и близким народом, не валю лютым матом на вас то, что думаю.
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11.07.2021 09:38 Ответить
Почему Украина не последует этому примеру?Кормят тысячи мигрантов за наш счет и еще содержат,в то время как сытая и жирная Европа так и хочет обье.ать Украину с их Сев и Южн,турецкими потоками?
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10.07.2021 13:56 Ответить
Влад! Ты случай не с даунбасса, а то эти дауны постоянно кричали что они кормят Украину, пусть себя черти сейчас прокормят, а Европа как то и без таких как ты, себя не плохо чухает,да и цены здесь пониже вас кормильцев будут.
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10.07.2021 15:40 Ответить
Згадай як до вас пхались напролом.
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10.07.2021 14:00 Ответить
Це ж до вас пхались через кордон і Трамп не знав що з ними робити поки не почав будувати стіну?
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10.07.2021 14:07 Ответить
Ты смотрю такой кордый,аж тряпки своей стесняешься😂🌷
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10.07.2021 14:38 Ответить
Будуйте огорожу і колючий дріт вам в поміч.
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10.07.2021 13:58 Ответить
Стоит задуматься над дальнейшим ходом событий , прикроют там "щель" , полезут в другую сторону , это прямая гибридная война . А вы напоготові или хи-хи ха-ха ?
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10.07.2021 14:14 Ответить
Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські - Цензор.НЕТ 8188
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10.07.2021 15:02 Ответить
єстонские пограничники они более скоростные
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10.07.2021 15:21 Ответить
тут не полицию нужно приглащать а охотников.
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10.07.2021 16:59 Ответить
 
 