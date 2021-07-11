Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися
Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись - в них уже приняли участие более одной трети избирателей.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.
Согласно этим данным, по состоянию на 15:30 местного времени, в выборах приняло участие более 980 тыс. избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.
Для проведения выборов открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).
Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.
Обратите внимание на то, что в ПМРе ничего не открыто. А зебильё предлагает жителям Лугандона "голосовать" на месте. Этим они переплюнули даже своих братьев из ПМРы.
. Ми вже остаточно залишились найпроросійськішою країною на постсовковому просторі чи ще конкуруємо з лукашенськівським концтабором і терористичними анклавами "лднр" за якістю парламенту?
Де більше бужанських? )