Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись - в них уже приняли участие более одной трети избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

Согласно этим данным, по состоянию на 15:30 местного времени, в выборах приняло участие более 980 тыс. избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Для проведения выборов открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).

Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.

