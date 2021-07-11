РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5114 посетителей онлайн
Новости
7 047 9

Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися

Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись - в них уже приняли участие более одной трети избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

Согласно этим данным, по состоянию на 15:30 местного времени, в выборах приняло участие более 980 тыс. избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы

Для проведения выборов открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).

Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в Молдове зафиксированы нарушения, связанные с участием жителей Приднестровья, - полиция

Молдова (1912) досрочные выборы (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеемся , что проросийский электорат -- в прошлом .
показать весь комментарий
11.07.2021 17:48 Ответить
зелені щось підозріло мовчать, в унісон з рейхом. навіть говірливі голови СН і то примовкли. Проти Санду "дружать" чи будуть публікувати співчуття.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:00 Ответить
"...открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье)".

Обратите внимание на то, что в ПМРе ничего не открыто. А зебильё предлагает жителям Лугандона "голосовать" на месте. Этим они переплюнули даже своих братьев из ПМРы.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:08 Ответить
Тому що маладиє риганали.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:12 Ответить
🤡 🤢🐲 прихвостни путлера
показать весь комментарий
11.07.2021 18:33 Ответить
Надеюсь сегодня в Молдове будет похоронен совок Лучше с Украиной в Европе чем с Россией в ЖОПЕ
показать весь комментарий
11.07.2021 18:24 Ответить
Сандру не сравнить с Узеленским. В Молдове всё будет хорошо.
показать весь комментарий
11.07.2021 19:11 Ответить
i шо там у мeню получилось?
показать весь комментарий
11.07.2021 19:22 Ответить
В Молдові на парламентських перемогла проевропейська партія Санду (55%)
. Ми вже остаточно залишились найпроросійськішою країною на постсовковому просторі чи ще конкуруємо з лукашенськівським концтабором і терористичними анклавами "лднр" за якістю парламенту?
Де більше бужанських? )
показать весь комментарий
12.07.2021 01:09 Ответить
 
 