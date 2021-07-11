УКР
Дострокові вибори в Молдові визнано такими, що відбулися

Дострокові вибори в Молдові визнано такими, що відбулися

Дострокові вибори до парламенту Молдови відбулися. У них вже взяла участь понад третина виборців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, на сайті якої в режимі реального часу відображається кількість виборців, що вже проголосували.

Згідно з цими даними, станом на 15:30 за місцевим часом у виборах взяло участь понад 980 тис. виборців, що становить 33,3% виборців, внесених до списків для голосування.

Читайте також: Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори

Для проведення виборів відчинено 2 150 виборчих дільниць, зокрема 2000 у Молдові (включно з 41 дільницею на правому березі Дністра, призначеною для голосування громадян Молдови, які проживають у Лівобережжі) та 150 дільниць за кордоном (у 36 країнах).

Всі виборчі дільниці відчинено з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів будуть відомі до півночі.

Читайте також: На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція

Надеемся , что проросийский электорат -- в прошлом .
11.07.2021 17:48
зелені щось підозріло мовчать, в унісон з рейхом. навіть говірливі голови СН і то примовкли. Проти Санду "дружать" чи будуть публікувати співчуття.
11.07.2021 18:00
"...открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье)".

Обратите внимание на то, что в ПМРе ничего не открыто. А зебильё предлагает жителям Лугандона "голосовать" на месте. Этим они переплюнули даже своих братьев из ПМРы.
11.07.2021 18:08
Тому що маладиє риганали.
11.07.2021 18:12
🤡 🤢🐲 прихвостни путлера
11.07.2021 18:33
Надеюсь сегодня в Молдове будет похоронен совок Лучше с Украиной в Европе чем с Россией в ЖОПЕ
11.07.2021 18:24
Сандру не сравнить с Узеленским. В Молдове всё будет хорошо.
11.07.2021 19:11
i шо там у мeню получилось?
11.07.2021 19:22
В Молдові на парламентських перемогла проевропейська партія Санду (55%)
. Ми вже остаточно залишились найпроросійськішою країною на постсовковому просторі чи ще конкуруємо з лукашенськівським концтабором і терористичними анклавами "лднр" за якістю парламенту?
Де більше бужанських? )
12.07.2021 01:09
 
 