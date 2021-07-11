Дострокові вибори в Молдові визнано такими, що відбулися

Дострокові вибори до парламенту Молдови відбулися. У них вже взяла участь понад третина виборців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, на сайті якої в режимі реального часу відображається кількість виборців, що вже проголосували.

Згідно з цими даними, станом на 15:30 за місцевим часом у виборах взяло участь понад 980 тис. виборців, що становить 33,3% виборців, внесених до списків для голосування.

Читайте також: Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори

Для проведення виборів відчинено 2 150 виборчих дільниць, зокрема 2000 у Молдові (включно з 41 дільницею на правому березі Дністра, призначеною для голосування громадян Молдови, які проживають у Лівобережжі) та 150 дільниць за кордоном (у 36 країнах).

Всі виборчі дільниці відчинено з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів будуть відомі до півночі.

Читайте також: На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція