Дострокові вибори в Молдові визнано такими, що відбулися
Дострокові вибори до парламенту Молдови відбулися. У них вже взяла участь понад третина виборців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, на сайті якої в режимі реального часу відображається кількість виборців, що вже проголосували.
Згідно з цими даними, станом на 15:30 за місцевим часом у виборах взяло участь понад 980 тис. виборців, що становить 33,3% виборців, внесених до списків для голосування.
Для проведення виборів відчинено 2 150 виборчих дільниць, зокрема 2000 у Молдові (включно з 41 дільницею на правому березі Дністра, призначеною для голосування громадян Молдови, які проживають у Лівобережжі) та 150 дільниць за кордоном (у 36 країнах).
Всі виборчі дільниці відчинено з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів будуть відомі до півночі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обратите внимание на то, что в ПМРе ничего не открыто. А зебильё предлагает жителям Лугандона "голосовать" на месте. Этим они переплюнули даже своих братьев из ПМРы.
. Ми вже остаточно залишились найпроросійськішою країною на постсовковому просторі чи ще конкуруємо з лукашенськівським концтабором і терористичними анклавами "лднр" за якістю парламенту?
Де більше бужанських? )