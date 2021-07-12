В Украину пытались нелегально ввезти более 20 тонн контрабандных сигарет, - СБУ

СБУ разоблачила еще один канал незаконной переправки в нашу страну оптовых партий табачных изделий. У контрабандистов обнаружены скрытые блоки с иностранными сигаретами почти на 10 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Дельцы вывозили товар с юга Европы и по декларируемому маршруту должны были доставить его в одну из стран Центральной Азии. Однако злоумышленники пытались использовать схему так называемого "прерванного транзита" и вместо пункта назначения собирались отгрузить сигареты в Украине.

Затем участники сделки планировали реализовать контрабандную продукцию через аффилированные торговые точки.

Правоохранители задержали транспортное средство дельцов на территории пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. В грузовике было обнаружено более 750 тыс. пачек сигарет.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению сделки проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры.