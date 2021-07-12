РУС
В Украину пытались нелегально ввезти более 20 тонн контрабандных сигарет, - СБУ

В Украину пытались нелегально ввезти более 20 тонн контрабандных сигарет, - СБУ

СБУ разоблачила еще один канал незаконной переправки в нашу страну оптовых партий табачных изделий. У контрабандистов обнаружены скрытые блоки с иностранными сигаретами почти на 10 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Дельцы вывозили товар с юга Европы и по декларируемому маршруту должны были доставить его в одну из стран Центральной Азии. Однако злоумышленники пытались использовать схему так называемого "прерванного транзита" и вместо пункта назначения собирались отгрузить сигареты в Украине.

Затем участники сделки планировали реализовать контрабандную продукцию через аффилированные торговые точки.

Правоохранители задержали транспортное средство дельцов на территории пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. В грузовике было обнаружено более 750 тыс. пачек сигарет.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению сделки проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры.

Буковина (907) контрабанда (2413) СБУ (20325) сигареты (868)
СБУ - сигаретні бійці України.
12.07.2021 11:54 Ответить
странно)) обычно из Украины вывозят сигареты в Европу, контрабасом))
12.07.2021 11:55 Ответить
Теперь эти тонны передадут неподсанкционных барыгам вовы й его друга баканова- партии нужны деньги, расплачиваться с каналами ИНТЕР, УКРАИНА , УКРАИНА-24, ICTV, ГІВНОПЛЮСИ...
12.07.2021 11:56 Ответить
Агентура кауфманьчика старается угодить наглому хозяину.
12.07.2021 12:05 Ответить
Это вдобавок к 200 тоннам,которые уже продают в каждом ларьке? Неплохо поработали)
12.07.2021 12:08 Ответить
Странные сигареты.
Одни их нелегалом ввозят из Европы в Украину, другие вывозят нелегалом в Украину.
Могли бы меняться там товаром и не рисковать.
12.07.2021 12:39 Ответить
Кругообіг "гівна" в природі😜.
12.07.2021 15:00 Ответить
Так вроде раньше вывозили?
12.07.2021 19:34 Ответить
 
 