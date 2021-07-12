В Украину пытались нелегально ввезти более 20 тонн контрабандных сигарет, - СБУ
СБУ разоблачила еще один канал незаконной переправки в нашу страну оптовых партий табачных изделий. У контрабандистов обнаружены скрытые блоки с иностранными сигаретами почти на 10 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Дельцы вывозили товар с юга Европы и по декларируемому маршруту должны были доставить его в одну из стран Центральной Азии. Однако злоумышленники пытались использовать схему так называемого "прерванного транзита" и вместо пункта назначения собирались отгрузить сигареты в Украине.
Затем участники сделки планировали реализовать контрабандную продукцию через аффилированные торговые точки.
Правоохранители задержали транспортное средство дельцов на территории пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. В грузовике было обнаружено более 750 тыс. пачек сигарет.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.
Мероприятия по разоблачению сделки проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одни их нелегалом ввозят из Европы в Украину, другие вывозят нелегалом в Украину.
Могли бы меняться там товаром и не рисковать.