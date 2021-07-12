В Україну намагалися нелегально ввезти понад 20 тонн контрабандних сигарет, - СБУ
СБУ викрила ще один канал незаконного переправлення в нашу країну оптових партій тютюнових виробів. У контрабандистів виявлено приховані блоки з іноземними сигаретами майже на 10 млн грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.
Ділки вивозили товар з півдня Європи і згідно із задекларованим маршрутом мали доправити його до однієї з країн Центральної Азії. Проте зловмисники намагалися використати схему так званого "перерваного транзиту" і замість пункту призначення збиралися відвантажити цигарки в Україні.
Потім учасники оборудки планували реалізувати контрабандну продукцію через афілійовані торговельні точки.
Правоохоронці затримали транспортний засіб ділків на території пункту пропуску "Порубне" у Чернівецькій області. У вантажівці було виявлено понад 750 тис. пачок цигарок.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.
Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
