В Україну намагалися нелегально ввезти понад 20 тонн контрабандних сигарет, - СБУ

В Україну намагалися нелегально ввезти понад 20 тонн контрабандних сигарет, - СБУ

СБУ викрила ще один канал незаконного переправлення в нашу країну оптових партій тютюнових виробів. У контрабандистів виявлено приховані блоки з іноземними сигаретами майже на 10 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Ділки вивозили товар з півдня Європи і згідно із задекларованим маршрутом мали доправити його до однієї з країн Центральної Азії. Проте зловмисники намагалися використати схему так званого "перерваного транзиту" і замість пункту призначення збиралися відвантажити цигарки в Україні.

Потім учасники оборудки планували реалізувати контрабандну продукцію через афілійовані торговельні точки.

Правоохоронці затримали транспортний засіб ділків на території пункту пропуску "Порубне" у Чернівецькій області. У вантажівці було виявлено понад 750 тис. пачок цигарок.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

СБУ - сигаретні бійці України.
12.07.2021 11:54 Відповісти
странно)) обычно из Украины вывозят сигареты в Европу, контрабасом))
12.07.2021 11:55 Відповісти
Теперь эти тонны передадут неподсанкционных барыгам вовы й его друга баканова- партии нужны деньги, расплачиваться с каналами ИНТЕР, УКРАИНА , УКРАИНА-24, ICTV, ГІВНОПЛЮСИ...
12.07.2021 11:56 Відповісти
Агентура кауфманьчика старается угодить наглому хозяину.
12.07.2021 12:05 Відповісти
Это вдобавок к 200 тоннам,которые уже продают в каждом ларьке? Неплохо поработали)
12.07.2021 12:08 Відповісти
Странные сигареты.
Одни их нелегалом ввозят из Европы в Украину, другие вывозят нелегалом в Украину.
Могли бы меняться там товаром и не рисковать.
12.07.2021 12:39 Відповісти
Кругообіг "гівна" в природі😜.
12.07.2021 15:00 Відповісти
Так вроде раньше вывозили?
12.07.2021 19:34 Відповісти
 
 