Беларусь откроет авиасообщение с оккупированным Крымом, если это будет выгодно, - Макей

Прямое авиасообщение между Беларусью и Крымом будет открыто, если это будет экономически выгодно, необходимо также учитывать возможность введения санкций против Минска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, такое мнение выразил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси", - заявил Макей в интервью телеканалу RT.

В начале июня захвативший власть в Беларуси "президент"Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - сказал Лукашенко на совещании с госаппаратом 1 июня.

