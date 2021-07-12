РУС
Беларусь откроет авиасообщение с оккупированным Крымом, если это будет выгодно, - Макей

Прямое авиасообщение между Беларусью и Крымом будет открыто, если это будет экономически выгодно, необходимо также учитывать возможность введения санкций против Минска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, такое мнение выразил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси", - заявил Макей в интервью телеканалу RT.

В начале июня захвативший власть в Беларуси "президент"Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - сказал Лукашенко на совещании с госаппаратом 1 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты"

+9
Будет оч выгодно, для Белавиа после этого закроется уже не только Европа с США но и все оставшиеся цивилизованные страны
12.07.2021 15:04 Ответить
12.07.2021 15:04 Ответить
+6
Сразу в Алеппо. И загар и заграница.
12.07.2021 15:06 Ответить
12.07.2021 15:06 Ответить
+5
Летать-то можно, только на Ту-154...
12.07.2021 15:02 Ответить
12.07.2021 15:02 Ответить
Летать-то можно, только на Ту-154...
12.07.2021 15:02 Ответить
12.07.2021 15:02 Ответить
Мне больше интересно, через какое воздушное пространство они будут летать?!
Через Румынию или крюк через Рашку? Поскольку если через Украину, то это будет полет в одну сторону и на обратном пути, Украина будет иметь все основания, силой посадить такой самолет
показать весь комментарий
12.07.2021 15:12 Ответить
ага зе обосрется самолет посадить лукашенковский
показать весь комментарий
12.07.2021 15:23 Ответить
А в Румынию они как попадут?? Только один путь...через паРашу...
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
Через рашку хотели крюк делать.
В гражданской авиации без согласования нельзя взять и полететь через Украину. Маршрут не согласован - никто не летит. И никого садить не надо.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:17 Ответить
Будет оч выгодно, для Белавиа после этого закроется уже не только Европа с США но и все оставшиеся цивилизованные страны
показать весь комментарий
12.07.2021 15:04 Ответить
будут летать..как фанера над парижем..
показать весь комментарий
12.07.2021 15:05 Ответить
Можно будет летать только на самолетах,произведенных в Белоруссии. Начинайте переделывать из трактаров
показать весь комментарий
12.07.2021 15:05 Ответить
Лётайце.

Макей о прямом авиасообщении между Беларусью и оккупированным РФ Крымом: Если будет выгодно, будем летать - Цензор.НЕТ 1224
показать весь комментарий
12.07.2021 15:05 Ответить
О! Да! Если нужно похоронить авиакомпанию - отправьте её в оккупированный Крым
показать весь комментарий
12.07.2021 15:05 Ответить
Сразу в Алеппо. И загар и заграница.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:06 Ответить
А вам и не Невдомек , что путин сделал все , что бы вы туда не попали , имею ввиду не власть а простых Белорусов . А лукашенко и путин Один народ.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:07 Ответить
Почему Маккейн умер,а макей бздит ртом? Где справедливость?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:26 Ответить
Подобные высеры подтверждают еще раз факт, что Беларусь во главе с бульбофюрером - враг для Украины.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:34 Ответить
"свой" санаторий, у тебя в Улан-Уде.... картохафюрер.....
показать весь комментарий
12.07.2021 15:36 Ответить
Свиньи, бараны должны сидеть в хлеву и стойле...
показать весь комментарий
12.07.2021 15:46 Ответить
А Зеля в них купує електроенергію, дорожний бітум, автомобілі, автобуси, трактори і продукти, зливає "вагнерівців". А вине в усьому звісно Порошенко.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:00 Ответить
Если Беларусь будет летать в Крым, то Украина должна будет закрыть полностью импорт товаров из Беларуси! Дулю получат, а не деньги!
показать весь комментарий
12.07.2021 16:08 Ответить
С РФ вон вообще война но про запрет импорта речи нет.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:24 Ответить
Лукашенко сказав: "Если будет вьігодно..." Він мав на увазі, що Україна одумається і перестане блокувати небо, та вороже ставитися до Білорусі. А якщо ні -- то вибирайте шредера і меркель ...
показать весь комментарий
12.07.2021 19:54 Ответить
Да,, путь стал в два раза длинее и керосина больше надо, и даунецкие могут по пьяне сбить - доигрался самоназначенный
показать весь комментарий
12.07.2021 16:12 Ответить
и через шо ж они будут так выгодно летать? еропа не пустит мы тоже прийдётся через ростов
показать весь комментарий
12.07.2021 16:28 Ответить
Вот же ш плахие демократические страны, запрэщают белорусам общатся с миром. Вот лукашило маладец - непричом.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:32 Ответить
 
 