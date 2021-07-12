РУС
Новости
520 7

Еврокомиссия выделит Литве 10 млн евро на решение миграционного кризиса

Еврокомиссия намерена выделить Литве 10 млн евро для решения проблемы нелегальной миграции через Беларусь.

Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень важный момент - финансовая помощь. Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов", - сказала Йохансон в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва просит удвоить число пограничников ЕС для охраны границы с Беларусью

"10 млн евро в августе будет выделено из различных фондов, а также на удовлетворение дополнительных потребностей, комиссия рассматривает и другие возможности", - добавила она.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Также читайте: Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу"

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 676 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. 

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал https://t.me/boyars7/4004 "Минская Семибоярщина" опубликовал свою версию ЧП под Лидой, где в Немане утонули двое молодых парней 16 и 18 лет. Тело одного из них до сих пор не обнаружено.
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".
12.07.2021 15:47 Ответить
От это заварили кашу.
За что боролись, на то и напоролись.
12.07.2021 15:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA

Литва буде рятувати гонконгців, які прибуватимуть до держави без паспорта - за обставин порятунку від комуністичного ката.
Нагадаю, в Україні гонконгці не можуть почувати себе в безпеці через сумнівний договір про екстрадицію між Україною та КНР.
12.07.2021 17:15 Ответить
ES ne centa nedali vengram za stenu sto te psotrojili iz 300mln evro stojilo im eto.Litva toze iz svojix deneg nacialo strojit stenu uze vydeleno 40mln evro na eto.Na stenu dengi ES nedajut no i ne zaprecajet eto delat samim.
12.07.2021 18:04 Ответить
Eto pomoc cysto formalnaja dlia nas.Vsio dolzni delat sami togo sto ********* do etogo i iz svojix deneg.Tolko zarplati pogranicnikam i drugim sto zadejstvovani ,nelejalam vyderzyvat vydeleno 110 mln evro dopolnitelno toze svojix deneg
12.07.2021 18:08 Ответить
А що ж сама Литва? Тільки скавчати і може?. Тут недавно один "відосік" хвалився, що один литовський вояк вартий десяти(!) російських... Як же ви збираєтеся протистояти російсько-білоруській навалі, якщо самі не можете впоратися з кількома сотнями нелегалів?. "Хоробро" ляпати язиками з-за чужих спин, звісно легше...Ціханоускаю ублажать, та "Кольхозенфюрера" клясти (здалеку). А тисячу нелегалів-азіатів стримати слабО? Зразу - "алярм!", "хелп!", "дэньгі давай!", "де наші памперси?"
13.07.2021 17:40 Ответить
 
 