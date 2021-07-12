Еврокомиссия выделит Литве 10 млн евро на решение миграционного кризиса

Еврокомиссия намерена выделить Литве 10 млн евро для решения проблемы нелегальной миграции через Беларусь.

Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень важный момент - финансовая помощь. Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов", - сказала Йохансон в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"10 млн евро в августе будет выделено из различных фондов, а также на удовлетворение дополнительных потребностей, комиссия рассматривает и другие возможности", - добавила она.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 676 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.