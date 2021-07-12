УКР
Єврокомісія виділить Литві 10 млн євро на вирішення міграційної кризи

Єврокомісія виділить Литві 10 млн євро на вирішення міграційної кризи

Єврокомісія має намір виділити Литві 10 млн євро для вирішення проблеми нелегальної міграції через Білорусь.

Про це повідомила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливий момент - фінансова допомога. Комісія готова підтримати Литву у вирішенні цієї складної, важкої ситуації і задоволенні найнеобхідніших потреб мігрантів", - сказала Йохансон у понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

"10 млн євро в серпні буде виділено з різних фондів, а також на задоволення додаткових потреб, комісія розглядає й інші можливості", - додала вона.

В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів, які зросли майже в двадцять разів, на кордоні з Білоруссю.

Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадовці затримали 1676 мігрантів. Більшість з них із країн Близького Сходу та Африки.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал https://t.me/boyars7/4004 "Минская Семибоярщина" опубликовал свою версию ЧП под Лидой, где в Немане утонули двое молодых парней 16 и 18 лет. Тело одного из них до сих пор не обнаружено.
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".
показати весь коментар
12.07.2021 15:47 Відповісти
От это заварили кашу.
За что боролись, на то и напоролись.
показати весь коментар
12.07.2021 15:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA

Литва буде рятувати гонконгців, які прибуватимуть до держави без паспорта - за обставин порятунку від комуністичного ката.
Нагадаю, в Україні гонконгці не можуть почувати себе в безпеці через сумнівний договір про екстрадицію між Україною та КНР.
показати весь коментар
12.07.2021 17:15 Відповісти
ES ne centa nedali vengram za stenu sto te psotrojili iz 300mln evro stojilo im eto.Litva toze iz svojix deneg nacialo strojit stenu uze vydeleno 40mln evro na eto.Na stenu dengi ES nedajut no i ne zaprecajet eto delat samim.
показати весь коментар
12.07.2021 18:04 Відповісти
Eto pomoc cysto formalnaja dlia nas.Vsio dolzni delat sami togo sto ********* do etogo i iz svojix deneg.Tolko zarplati pogranicnikam i drugim sto zadejstvovani ,nelejalam vyderzyvat vydeleno 110 mln evro dopolnitelno toze svojix deneg
показати весь коментар
12.07.2021 18:08 Відповісти
А що ж сама Литва? Тільки скавчати і може?. Тут недавно один "відосік" хвалився, що один литовський вояк вартий десяти(!) російських... Як же ви збираєтеся протистояти російсько-білоруській навалі, якщо самі не можете впоратися з кількома сотнями нелегалів?. "Хоробро" ляпати язиками з-за чужих спин, звісно легше...Ціханоускаю ублажать, та "Кольхозенфюрера" клясти (здалеку). А тисячу нелегалів-азіатів стримати слабО? Зразу - "алярм!", "хелп!", "дэньгі давай!", "де наші памперси?"
показати весь коментар
13.07.2021 17:40 Відповісти
 
 