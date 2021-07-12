Єврокомісія виділить Литві 10 млн євро на вирішення міграційної кризи
Єврокомісія має намір виділити Литві 10 млн євро для вирішення проблеми нелегальної міграції через Білорусь.
Про це повідомила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дуже важливий момент - фінансова допомога. Комісія готова підтримати Литву у вирішенні цієї складної, важкої ситуації і задоволенні найнеобхідніших потреб мігрантів", - сказала Йохансон у понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.
"10 млн євро в серпні буде виділено з різних фондів, а також на задоволення додаткових потреб, комісія розглядає й інші можливості", - додала вона.
В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів, які зросли майже в двадцять разів, на кордоні з Білоруссю.
Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадовці затримали 1676 мігрантів. Більшість з них із країн Близького Сходу та Африки.
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".
За что боролись, на то и напоролись.
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA
Литва буде рятувати гонконгців, які прибуватимуть до держави без паспорта - за обставин порятунку від комуністичного ката.
Нагадаю, в Україні гонконгці не можуть почувати себе в безпеці через сумнівний договір про екстрадицію між Україною та КНР.