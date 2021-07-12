Литва просит удвоить число пограничников ЕС для охраны границы с Беларусью
Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит Европейское агентство охраны границ и береговых линий Frontex увеличить свой персонал в два раза по сравнению с начальной потребностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
СОГГЛ в понедельник сообщает, что вместо запрошенных ранее 30 групп работников Frontex на границу Литвы и Беларуси направлен запрос на 60 патрулей для осуществления наблюдения и охраны границы. Также запрошены 30 автомобилей, два вертолета и оборудование - термовизоры.
Литовским пограничникам будут помогать и специальные команды с переводчиками. Они будут собирать информацию о нелегальных мигрантах, целях и обстоятельствах их поездки, а также помогать в идентификации задержанных лиц.
Исполнительный директор Frontex Фабриса Лежери заявил о готовности агентства направить в Литву больше работников и техники из постоянного корпуса Frontex. "Это будет сделано в срочном порядке, быстрее, чем планировалась, а силы будут более многочисленными. При сотрудничестве с ответственными литовскими ведомствами будет активирован механизм срочной пограничной помощи (Rapid Border Intervention)", - цитируются в пресс-релизе СОГГЛ слова Лежери.
Точное число направляемого в Литву персонала и средств Frontex будет озвучено после согласования логистических и прочих вопросов операции по усилению охраны границы.
Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас подчеркнул, что "в связи с постоянно меняющейся ситуацией на литовско-белорусской границе и попытками мигрантов найти новые пути, мы пересматриваем наши прежние потребности". "Принято решение запросить больше патрулей и техники для укрепления охраны восточной границы. Frontex отреагировало оперативно и решило активировать механизм предоставления срочной пограничной помощи", - отметил он.
"Это первый случай за всю историю агентства, когда механизм RBI применяется не у южных границ Евросоюза, а на восточной границе блока", - подчеркнул Любаевас.
В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В основном это мигранты с Ближнего Востока и Африки, многие без документов.
