Литва просит удвоить число пограничников ЕС для охраны границы с Беларусью

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит Европейское агентство охраны границ и береговых линий Frontex увеличить свой персонал в два раза по сравнению с начальной потребностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

СОГГЛ в понедельник сообщает, что вместо запрошенных ранее 30 групп работников Frontex на границу Литвы и Беларуси направлен запрос на 60 патрулей для осуществления наблюдения и охраны границы. Также запрошены 30 автомобилей, два вертолета и оборудование - термовизоры.

Литовским пограничникам будут помогать и специальные команды с переводчиками. Они будут собирать информацию о нелегальных мигрантах, целях и обстоятельствах их поездки, а также помогать в идентификации задержанных лиц.

Исполнительный директор Frontex Фабриса Лежери заявил о готовности агентства направить в Литву больше работников и техники из постоянного корпуса Frontex. "Это будет сделано в срочном порядке, быстрее, чем планировалась, а силы будут более многочисленными. При сотрудничестве с ответственными литовскими ведомствами будет активирован механизм срочной пограничной помощи (Rapid Border Intervention)", - цитируются в пресс-релизе СОГГЛ слова Лежери.

Точное число направляемого в Литву персонала и средств Frontex будет озвучено после согласования логистических и прочих вопросов операции по усилению охраны границы.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас подчеркнул, что "в связи с постоянно меняющейся ситуацией на литовско-белорусской границе и попытками мигрантов найти новые пути, мы пересматриваем наши прежние потребности". "Принято решение запросить больше патрулей и техники для укрепления охраны восточной границы. Frontex отреагировало оперативно и решило активировать механизм предоставления срочной пограничной помощи", - отметил он.

"Это первый случай за всю историю агентства, когда механизм RBI применяется не у южных границ Евросоюза, а на восточной границе блока", - подчеркнул Любаевас.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В основном это мигранты с Ближнего Востока и Африки, многие без документов.