РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9239 посетителей онлайн
Новости
2 610 5

Данилов анонсировал обнародование информации по заблокированным счетам Фирташа

Данилов анонсировал обнародование информации по заблокированным счетам Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Национальный банк Украины в ближайшее время обнародуют информацию о заблокированных в рамках санкций счетах бизнесмена Дмитрия Фирташа и средствах на них.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в понедельник журналистам в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается непосредственно господина Фирташа, то я думаю, что жизнь его в Вене не изменилась. Он там как жил в большом поместье, так, наверное, и живет. Другое дело, что те имущественные права, те счета и тот бизнес, который у него был, на сегодняшний день является заблокированным. Заблокирована именно возможность пользоваться им, продавать, передавать третьим лицам, и те счета, которые есть на его имя в Украине, также заблокированы", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов объяснил, почему предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции: Людей выбросить на улицу, что ли?

При этом он сообщил о договоренностях с главой Национального банка Украины, "что мы в ближайшее время выйдем с информацией, сколько счетов по каждому решению СНБО заблокировано, какое там количество средств"." Мы это сможем сделать, но мы не сможем персонализировать, но по каждому решению мы сделаем вам такой драфт", - сообщил Данилов.

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это телеканала "Интер", секретарь СНБО пояснил, что невозможно остановить отрасли, аффилированные с Фирташем, речь идет о невозможности распоряжаться активами, о невозможности получения дивидендов.

Также читайте: Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа: В СНБО никто не голосовал против

"То, что касается телеканала "Интер" - это отдельная ситуация. Мы будем разбираться, сколько у него там акций, есть ли они вообще, потому что может так произойти, что якобы он владеет, а когда смотришь оригиналы документов, может оказаться, что там Фирташа нет и может там какая-то другая компания, например, с Кипра или с какой-то другой офшорной зоны", - сказал Данилов.

арест (10470) Данилов Алексей (1066) Фирташ Дмитрий (1057) счета (174)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага при працюючих облгазах, інтері....казочки для Зе лохів
показать весь комментарий
12.07.2021 17:51 Ответить
Та да. Включаю зомбоящик -- Интер как зомбировал, так и зомбирует. Как и Бенино-Мертветчуковский Г+Г
показать весь комментарий
12.07.2021 18:06 Ответить
ЗЕмоська! знать она сильна...Таким образом ЗЕмоскьа дразнит Байдена, Но вряд ли последнему это понравится
показать весь комментарий
12.07.2021 17:59 Ответить
Болтовня. Владельцев каналов все знают, токо делают вид, шо не могут установить конечного бенецифиара. В этом весь Данилов. В случае с банками-МВФ надавил, через полгода все принесли документы на владение. С каналами сложнее. Когда власть часть их отожмет-нельзя же будет лохануцца.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:03 Ответить
Взрослый человек, чесслово! А за кого он нас принимает?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:22 Ответить
 
 