Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине"
Пребывая с рабочим визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил вопрос реализации реформ в Украине, а также готовность нашей страны к вступлению в Европейский Союз и НАТО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.
Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о путях реализации этой цели. Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности нашего государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществу.
Стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.
Отдельно глава государства рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте, предложенном Зеленским. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.
В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину.
Зеленский проинформировал немецкого коллегу о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.
В ходе встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.
Вот и все реформы. Делов то...
В них сп..див?
"Ну что, вкусный кофе ?"
"Угу, как вам футбол ?"
Зельонському відмовили у зустрічі із Міністром оборони !
P.S. Офіс ***********, щоб замазати цей ляпас, не вигадав нічого краще, ніж заявити, що «..а ніякої зустрічі з міністром оборони і не планувалося, то все вигадки»)))
Угу, читаємо заяву НІМЕЦЬКОЇ СТРОНИ:
"Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася, або не відбудеться.
Але додаткової інформації для вас у мене немає,"- сказав представник німецького міністерства на брифінгу.
Про скасування зустрічі йдеться і в прес-релізі міноборони Німеччини.