РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9239 посетителей онлайн
Новости
1 508 35

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине"

Зеленский обсудил со Штайнмайером

Пребывая с рабочим визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил вопрос реализации реформ в Украине, а также готовность нашей страны к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток - 2", - пресс-секретарь президента Никифоров

Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о путях реализации этой цели. Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности нашего государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществу.

Зеленский обсудил со Штайнмайером прогресс в реализации реформ в Украине 01

Стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Отдельно глава государства рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте, предложенном Зеленским. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.

Также читайте: Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину.

Зеленский проинформировал немецкого коллегу о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

В ходе встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.

Германия (7222) Зеленский Владимир (21666) Штайнмайер Франк-Вальтер (522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 6356
показать весь комментарий
12.07.2021 18:12 Ответить
+10
Это.

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 5416
показать весь комментарий
12.07.2021 18:15 Ответить
+10
Две кремлевские шлюхи обсудили кто из них больше любит русских...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обсудив що????
показать весь комментарий
12.07.2021 18:12 Ответить
Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 6356
показать весь комментарий
12.07.2021 18:12 Ответить
Цирк має гастролювати!
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
Хоча це не цирк, а пересувний бордель.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
а шо переводчик захотел то они и обсудили )))))
показать весь комментарий
12.07.2021 18:13 Ответить
Разговаривали без переводчика. За время беседы, Штайнмайер два раза поднимал руки вверх и три раза показывал документы.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:16 Ответить
І кричав :"Гітлер капут!"
показать весь комментарий
12.07.2021 18:22 Ответить
Это.

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 5416
показать весь комментарий
12.07.2021 18:15 Ответить
А що дід Штанмаєр, ще довбиться?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:19 Ответить
Торгует планом
показать весь комментарий
12.07.2021 18:21 Ответить
Чув про "план Штанмаєра".
показать весь комментарий
12.07.2021 18:24 Ответить
ПОСМОТРИТЕ внимательно на фото ! Зеленого осла,как пацанчика -двоечника,посадили на краю стола(напротив переводчицы),а штаймастер ,как босс ,сидит во главе стола.При встречах и переговорах,на высших уровнях,переговорщики сидят напротив друг-друга.ОКУРКУ показали его место !
показать весь комментарий
12.07.2021 19:04 Ответить
Моносбродом СН принято стотыщ бумажек, которыми теперь можно подтираться так же, как ЗЕ регулярно подтирается Конституцией.

Вот и все реформы. Делов то...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:14 Ответить
Розкажи йому про мільярд дерев які ти висаджуєш і він буде ошелешений.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:14 Ответить
Про лярд дерев, ще саудити рапортували у 2020 році.
В них сп..див?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
Враги Украины что один,что второй. Штангенциркуль ещё и меньшее зло. Какая ирония. Мизробилицеразом,блеать. Тьфу.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
Две кремлевские шлюхи обсудили кто из них больше любит русских...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
перед Зелькой две папки . синяя и красная . очевидно с разными вопросами и ответами

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 6789
показать весь комментарий
12.07.2021 18:17 Ответить
КОМУСь ще смішно?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:19 Ответить
что обсудили?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:22 Ответить
Реформи
показать весь комментарий
12.07.2021 18:25 Ответить
О влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:30 Ответить
Повну капітуляцію України!
показать весь комментарий
13.07.2021 03:46 Ответить
О Зе пишут только одно был там то и " обсудил" или поговорил о". А где договорился?! Позорище наши деньги ворует и транжирет. Зеленский ты позорище Украины которые войдёт в историю и потомки будут терпеть стыд за такое недоразумение.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:26 Ответить
Зе - наше усе, від чого треба позбутися!
показать весь комментарий
12.07.2021 18:30 Ответить
Второстепенная встреча. През Германии только как моральный авторитет, но зная штангенциркуля моральность Германии невысокая - Меркель показала.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:29 Ответить
штангенциркуль и микрометр померялись писюнами...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:46 Ответить
Мікрометр це Макрон, а ЗЄ музикант
показать весь комментарий
12.07.2021 18:59 Ответить
Какие у них могут быть общие темы ?
"Ну что, вкусный кофе ?"
"Угу, как вам футбол ?"
показать весь комментарий
12.07.2021 18:54 Ответить
Кербиту пообещали долю в Газпрома? Зелёная шалава
показать весь комментарий
12.07.2021 18:56 Ответить
Шедрий ляпас) ЗЕлупу посилають вже відкритим текстом)

Зельонському відмовили у зустрічі із Міністром оборони !

P.S. Офіс ***********, щоб замазати цей ляпас, не вигадав нічого краще, ніж заявити, що «..а ніякої зустрічі з міністром оборони і не планувалося, то все вигадки»)))
Угу, читаємо заяву НІМЕЦЬКОЇ СТРОНИ:
"Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася, або не відбудеться.
Але додаткової інформації для вас у мене немає,"- сказав представник німецького міністерства на брифінгу.
Про скасування зустрічі йдеться і в прес-релізі міноборони Німеччини.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:05 Ответить
бла-бла-бла-бла (с очень умным видом)
показать весь комментарий
12.07.2021 21:13 Ответить
Два ******** зустрілись...
показать весь комментарий
12.07.2021 23:42 Ответить
Це не смішно, вони обговорювали повну капітуляцію України, тому й нічого було говорити з міністром оборони Німеччини. Меркель і Штайнмаєр втілюють антиукраїнські плани, а Зюзя радо їм допомагає, щоб угодити Путлеру -- для того арештував бойового генерала, здав вагнерівців, планує провести новий закон про мову, тощо.
показать весь комментарий
13.07.2021 03:42 Ответить
 
 