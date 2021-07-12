Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине"

Пребывая с рабочим визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил вопрос реализации реформ в Украине, а также готовность нашей страны к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о путях реализации этой цели. Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности нашего государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществу.

Стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Отдельно глава государства рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте, предложенном Зеленским. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину.

Зеленский проинформировал немецкого коллегу о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

В ходе встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.