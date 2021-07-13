Лукашенко сегодня встретится с Путиным: Обсудят сотрудничество Беларуси и РФ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отправился в Россию, где встретится с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Лукашенко 13 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко и Путин встречались 28 мая в Сочи.

