Новости
Лукашенко сегодня встретится с Путиным: Обсудят сотрудничество Беларуси и РФ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отправился в Россию, где встретится с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Лукашенко 13 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко и Путин встречались 28 мая в Сочи.

+4
13.07.2021 10:26 Ответить
+3
13.07.2021 10:24 Ответить
+3
13.07.2021 10:36 Ответить
13.07.2021 10:24 Ответить
Зачастил Лука.. Видимо "статусность " потерял, поехал " на ковер".. Раньше был сателлит, а теперь просто генерал- губернатор.
13.07.2021 10:25 Ответить
Высоко берете, просто евфрейтор-консьерж!
13.07.2021 10:26 Ответить
Всё проще... http://img10.reactor.cc/pics/post/full/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-6170970.jpeg [link]
13.07.2021 10:27 Ответить
Это место занято.. Там Коля...
13.07.2021 10:33 Ответить
Сходняк людоедов..
13.07.2021 10:26 Ответить
Туда ещё шмарклю надо
13.07.2021 10:38 Ответить
13.07.2021 10:26 Ответить
13.07.2021 10:27 Ответить
Стало быть, хитрозачесаный страну *уйлу сдавать будет...
13.07.2021 10:29 Ответить
Этой песне 27 лет уже,притом более 20 при «великом и ужасном» куйло.И снова выцыганит денег....и снова дадут.За весь срок 2 слабины дал.....первая при Ельцине по Шеремету (выпустил из тюрьмы).....вторая продажа «ржавая труба».
13.07.2021 11:10 Ответить
Мішок бульби взяв з собою?
13.07.2021 10:30 Ответить
13.07.2021 10:32 Ответить
13.07.2021 10:36 Ответить
Два подонка. Ким чен ына ещё бы позвали до кучи.
13.07.2021 10:41 Ответить
Та то он так, чисто в Неве окунуться.
13.07.2021 10:44 Ответить
https://censor.net/ru/news/3276704/lukashenko_segodnya_vstretitsya_s_putinym_obsudyat_sotrudnichestvo_belarusi_i_rfпод названием умом непонятного образования Расея
13.07.2021 10:52 Ответить
Встречаются - ******** и Лука Мудищев

13.07.2021 14:06 Ответить
 
 