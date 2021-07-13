РУС
Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах, - Зеленский

Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах Украины.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Офисом Президента и мной лично было поставлено задание - разработка качественного, нового и прогрессивного законодательства. Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Именно сообщества, не меньшины", - отметил глава государства.

По словам президента ни одна национальность в Украине не должна себя чувствовать меньшиной.

"Не должна чувствовать себя менее важной или менее защищенной, или менее счастливо. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все миы есть гражданами Украины и все мы равны", - добавил Зеленский.

Топ комментарии
+8
Задовбав !
Нашо мені ті меншини, коли ніяк не може сформуватись українська більшість ???
Що ти твориш, козліна...
Це чмо закладає підвалини для знищення держави.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:22 Ответить
+8
Ну как, зебилоиды, вы довольны?) Я вам скажу, к какому сообществу вы относитесь - к баранам. Особо тупым. Не стоит банить, от этого суть не изменится. Делается все, чтобы уничтожить Украину и этнос с названием украинцы как явление.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:24 Ответить
+7
які молодці!!
Усі питання вирішені, економіка зростає нечувіаними темпами, окуповані території звільнено, зрадники та українофоби позбавлені посад та вислані за межі країни..
Залишилося прийняти закон про якісь незрозумілі "сообщєства"..
показать весь комментарий
13.07.2021 11:21 Ответить
які молодці!!
Усі питання вирішені, економіка зростає нечувіаними темпами, окуповані території звільнено, зрадники та українофоби позбавлені посад та вислані за межі країни..
Залишилося прийняти закон про якісь незрозумілі "сообщєства"..
показать весь комментарий
13.07.2021 11:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26965326.html Теж з підворотні, тільки не з Пітерської

Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4946

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931072974399393&id=100024900961067 Mykhaylo Guba : А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?

Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.

Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камерою.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на &блана.

Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як ху...путало, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.

Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:21 Ответить
заткнет кто-нибудь этот говнофонтан, наконец. такого стьіда, как это ничтожество, я не помню за всю историю Украины
показать весь комментарий
13.07.2021 11:22 Ответить
Задовбав !
Нашо мені ті меншини, коли ніяк не може сформуватись українська більшість ???
Що ти твориш, козліна...
Це чмо закладає підвалини для знищення держави.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:22 Ответить
Ну как, зебилоиды, вы довольны?) Я вам скажу, к какому сообществу вы относитесь - к баранам. Особо тупым. Не стоит банить, от этого суть не изменится. Делается все, чтобы уничтожить Украину и этнос с названием украинцы как явление.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:24 Ответить
Отож. Зараз у нас з'являться сообщества кацапів, поляків, молдаван, угорців, армян, євреїв, азербайджанців, тощо. І скажуть потім - а де українці ? А їх немає. То давайте поділимо землю між собою.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:27 Ответить
На біса йому українці? Вони важають, що Зеленський не бере. Тож не несуть.
Армяни несуть, євреї несуть. Я вже не кажу про москалів.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:08 Ответить
Зачем тогда делит на национальности? Что там за тупизм пошел? Если все ровны - то ок, но тут сейчас кто то станет ровнее. Почему кто то получит больше привилегий чем обычный украинец? Кого в этот раз будем превозносить: татар, армян, евреев, грузин?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:28 Ответить
сообщества??? где-то еще употребляют такой термин по отношению к национальным меньшинствам? этот кейс с кластерами нам не подходит...))))
показать весь комментарий
13.07.2021 11:29 Ответить
После этих выборов ,явно видно ,что Украинцев в своей стране меньшинство.Необходим закон про защиту Украинцев от зедебилов.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:29 Ответить
Преступное сообщество пишет закон про сообщества ))
показать весь комментарий
13.07.2021 11:31 Ответить
В условиях Украины всякое "сообщество" может быть только преступным.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:48 Ответить
ну да, осталось лишь партии свои организовывать и пу введи! на площадях вопить и хороводы в кокошниках водить!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:51 Ответить
 
 