Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах, - Зеленский
Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах Украины.
Об этом в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Офисом Президента и мной лично было поставлено задание - разработка качественного, нового и прогрессивного законодательства. Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Именно сообщества, не меньшины", - отметил глава государства.
По словам президента ни одна национальность в Украине не должна себя чувствовать меньшиной.
"Не должна чувствовать себя менее важной или менее защищенной, или менее счастливо. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все миы есть гражданами Украины и все мы равны", - добавил Зеленский.
Усі питання вирішені, економіка зростає нечувіаними темпами, окуповані території звільнено, зрадники та українофоби позбавлені посад та вислані за межі країни..
Залишилося прийняти закон про якісь незрозумілі "сообщєства"..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931072974399393&id=100024900961067 Mykhaylo Guba : А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камерою.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на &блана.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як ху...путало, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.
Нашо мені ті меншини, коли ніяк не може сформуватись українська більшість ???
Що ти твориш, козліна...
Це чмо закладає підвалини для знищення держави.
Армяни несуть, євреї несуть. Я вже не кажу про москалів.