Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах, - Зеленский

Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах Украины.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Офисом Президента и мной лично было поставлено задание - разработка качественного, нового и прогрессивного законодательства. Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Именно сообщества, не меньшины", - отметил глава государства.

По словам президента ни одна национальность в Украине не должна себя чувствовать меньшиной.

"Не должна чувствовать себя менее важной или менее защищенной, или менее счастливо. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все миы есть гражданами Украины и все мы равны", - добавил Зеленский.

