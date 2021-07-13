Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса

Россия в рамках международного права оказывает "гуманитарную помощь" жителям Донбасса, которые были "отвергнуты Украиной".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи людям, которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что люди в Донбассе "мучаются".

При этом Песков не ответил на вопрос, готова ли Россия принять Донбасс, учитывая, что он не нужен Киеву, как отмечал в своей статье российский президент.

12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Путина под названием "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой он заявил, что "Киеву Донбасс просто не нужен". По словам президента РФ, в украинском обществе "создается атмосфера страха, процветает агрессивная риторика, а власти потакают неонацистам, идет милитаризация страны". Он подчеркнул, что это происходит "под протекторатом, контролем со стороны западных держав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы обсудить некоторые моменты из статьи лично с Путиным. "Я мог бы предоставить российскому президенту богатый материал, который мог бы пригодиться и для следующей статьи", - сказал украинский президент. При этом Зеленский отметил, что не успел полностью прочитать статью.