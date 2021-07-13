РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8547 посетителей онлайн
Новости
6 756 25

Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса

Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять

Россия в рамках международного права оказывает "гуманитарную помощь" жителям Донбасса, которые были "отвергнуты Украиной".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи людям, которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что люди в Донбассе "мучаются".

При этом Песков не ответил на вопрос, готова ли Россия принять Донбасс, учитывая, что он не нужен Киеву, как отмечал в своей статье российский президент.

12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Путина под названием "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой он заявил, что "Киеву Донбасс просто не нужен". По словам президента РФ, в украинском обществе "создается атмосфера страха, процветает агрессивная риторика, а власти потакают неонацистам, идет милитаризация страны". Он подчеркнул, что это происходит "под протекторатом, контролем со стороны западных держав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы обсудить некоторые моменты из статьи лично с Путиным. "Я мог бы предоставить российскому президенту богатый материал, который мог бы пригодиться и для следующей статьи", - сказал украинский президент. При этом Зеленский отметил, что не успел полностью прочитать статью.

кремль (735) Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32068) Донбасс (26962)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
а шо там отвечать - паспорта ж раздают - значит готовы, но... но не принять, а защищать, разхренячивая и далее Донбасс и Украину, под святую причину - защита руцкогомира...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:43 Ответить
+6
Смотрю я на наротбамбаса и вспоминаю старую поговорку: доигрался х...й на бритве, дюже музыку любил!
Шо, бывшие сограждане, достукались, довызывались дьяв путина? Ввел по самое первое мая? Теперь ни нам вы нах не сдались, ни расее. Процветайте, ****...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:48 Ответить
+5
Люди на Донбассе "мучаются".
У кого-то плохо с логикой - возможно, что у меня. Даже по версии запоребрика, войну ("гражданскую") на Донбассе начали именно жители Донбасса, отвергая неприемлемые для себя ценности Революции Достоинства. И теперь эти жители "мучаются". Так, может быть, не надо было ту войну начинать, а уже начав - побыстрее закончить - прогнать (как жители Сватового в 2014-м) эмиссаров из-за поребрика и поднять над местными государственными администрациями украинский флаг?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 7905
показать весь комментарий
13.07.2021 13:42 Ответить
Вкрали чужу жінку, запустили в бордєль, вона там забрюхатєла, а потім підсовують законному чоловіку з вимогами надати шлюсі контрольний пакет акцій та переважне право на прийняття рішень. От і весь Даунбасс. По скромному пане пуйло.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:51 Ответить
Тут ключове шо вкрали. Буцім то вона (жінка) й не винувата, бо її ж вкрали...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:40 Ответить
а шо там отвечать - паспорта ж раздают - значит готовы, но... но не принять, а защищать, разхренячивая и далее Донбасс и Украину, под святую причину - защита руцкогомира...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:43 Ответить
хіба що на дальнєвосточний гєктар сахаліна

https://twitter.com/Skrepo_history

https://twitter.com/Skrepo_history История скреп @Skrepo_history

https://twitter.com/Skrepo_history https://twitter.com/Skrepo_history



Сахалин наш!
Летом 1946 г. пароход за пароходом увозили десятки тысяч японцев с юга Сахалина , а другие параходы привозили на их место десятки тысяч жителей материкового СССР, русский язык, улицы Ленина, портреты Сталина, колхозы, и самый вкусный пломбир.

Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 9472
показать весь комментарий
13.07.2021 13:44 Ответить
Около 60% населения Курильских островов могут быть украинцами, которых советская власть принудительно переселила сюда после оккупации принадлежащей Японии территории в 1945 году.

Такое заявление на международной конференции «Нарушение Россией международного права: последствия для мира» сделал Йошихико Окабе - профессор японского университета Кобе Гакуин и иностранный эксперт украинского Центра исследования России.

«Хотя это малоизвестно, говорят, что на самом деле сейчас около 60% жителей Северных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) являются украинцами. Действительно, во время моего визита туда было много людей с фамилиями, которые заканчиваются на «-ченко»», - отметил Окабе.
Он также сообщил, что, по словам японца, ранее проживавшего на острове Итуруп, примерно через год после советской оккупации туда переселили рабочих из Украины.

«Они жили гораздо беднее, чем японцы под советской оккупацией, не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья. Такая трагическая история вряд ли широко известна в Украине», - заявил он.

При этом Окабе призвал украинцев не называть острова - Северные территории Японии - русским названием «Южные Курилы».

«Называть острова «Южными Курилами» означает признать эти острова территорией России. Я думаю, называя их «Северной территорией Японии», мы сможем привлечь мировое внимание к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией», - подчеркнул он. https://antikor.com.ua/articles/241875-ekspert_ukraintsy_mogut_sostavljatj_60_naselenija_kuriljskih_ostrovov
показать весь комментарий
13.07.2021 13:46 Ответить
"не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья" кудись трошки пана Йошихіко занесло, що так і ходили без одягу і білизни?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:42 Ответить
ходили в дырявых ватянках и ватниках.... белья в женщин даже в Украине до 60-х не было - зато было коммунистическое "счастье" в виде колхозов...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:42 Ответить
хорошая формулировка. уверен, что референдум про бамбаз провалился бы
показать весь комментарий
13.07.2021 13:46 Ответить
Смотрю я на наротбамбаса и вспоминаю старую поговорку: доигрался х...й на бритве, дюже музыку любил!
Шо, бывшие сограждане, достукались, довызывались дьяв путина? Ввел по самое первое мая? Теперь ни нам вы нах не сдались, ни расее. Процветайте, ****...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:48 Ответить
Сволочнее кацапов нет на белом свете. Крым Украина тоже отвергла? Чего ж не втюхивают обратно, а себе приписали? Там тоже "рэхвэрендум" провели как и в лугандоне. Или то-другое?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:49 Ответить
ершу на работу пора, толчки на матушке не чищены, а оно тут ротом звуки издавать пытается.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:49 Ответить
Та нах они им нужны. Орде донецкое быдло нужно именно в Украине для поддержания постоянного бардака.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:55 Ответить
А они сейчас - с роисгражданством, подлежат выселению за поребрик.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:58 Ответить
Туалетный ЙОршик чуть шо, - сразу в кусты...що рыба об лед, на дно пробит на ровном месте, бо и так понятно , шо пыня черти шо нагородил... Не пыня - а шлепер-2.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:56 Ответить
Люди на Донбассе "мучаются".
У кого-то плохо с логикой - возможно, что у меня. Даже по версии запоребрика, войну ("гражданскую") на Донбассе начали именно жители Донбасса, отвергая неприемлемые для себя ценности Революции Достоинства. И теперь эти жители "мучаются". Так, может быть, не надо было ту войну начинать, а уже начав - побыстрее закончить - прогнать (как жители Сватового в 2014-м) эмиссаров из-за поребрика и поднять над местными государственными администрациями украинский флаг?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:56 Ответить
Пардон, Димочко, а когда на Донбасс заезжал ваш последний гум конвой?

Кстати, недавно привезли помощь Красного Креста,
и тогда же появились в аптеках таблички «Есть украинские лекарства».
Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:57 Ответить
после того , как пару грузовиков "гумконвоя " перевернулись, вывалив содержимое закрытых кузовов на всеобщее обозрение, а это были снаряды и разная там "гумконвойная" военка, то я больше и не слышал о новых гумконвоях.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:02 Ответить
Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 3761Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 278Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 8398Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 267Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 9403 Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 2037
показать весь комментарий
13.07.2021 14:00 Ответить
Тот биомусор не нужен никому... даже заварившей войну кацапии.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:05 Ответить
но,
жытили маладых рыцпублик прадалжают неверить писькову и замозабвенно цалуют каSSабские сраки,
веть писькофф - не врёт ! патаму ша он - фуйла дрюк
показать весь комментарий
13.07.2021 14:06 Ответить
Бидло навіть бидлу непотрібне.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:20 Ответить
Звісно що готова. Місце для гарматного м'яса та повій в Расії завше знаходиться.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zvZ0-adB2_w&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
показать весь комментарий
13.07.2021 15:17 Ответить
А зачем этим кацапам наши гражане с Dонбасса!! Кого они тогdа буdут dурить и кем прикрывать свои карательные операции на Dонбассе ?!!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:04 Ответить
 
 