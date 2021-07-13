Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса
Россия в рамках международного права оказывает "гуманитарную помощь" жителям Донбасса, которые были "отвергнуты Украиной".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи людям, которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что люди в Донбассе "мучаются".
При этом Песков не ответил на вопрос, готова ли Россия принять Донбасс, учитывая, что он не нужен Киеву, как отмечал в своей статье российский президент.
12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Путина под названием "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой он заявил, что "Киеву Донбасс просто не нужен". По словам президента РФ, в украинском обществе "создается атмосфера страха, процветает агрессивная риторика, а власти потакают неонацистам, идет милитаризация страны". Он подчеркнул, что это происходит "под протекторатом, контролем со стороны западных держав".
Позднее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы обсудить некоторые моменты из статьи лично с Путиным. "Я мог бы предоставить российскому президенту богатый материал, который мог бы пригодиться и для следующей статьи", - сказал украинский президент. При этом Зеленский отметил, что не успел полностью прочитать статью.
Сахалин наш!
Летом 1946 г. пароход за пароходом увозили десятки тысяч японцев с юга Сахалина , а другие параходы привозили на их место десятки тысяч жителей материкового СССР, русский язык, улицы Ленина, портреты Сталина, колхозы, и самый вкусный пломбир.
Такое заявление на международной конференции «Нарушение Россией международного права: последствия для мира» сделал Йошихико Окабе - профессор японского университета Кобе Гакуин и иностранный эксперт украинского Центра исследования России.
«Хотя это малоизвестно, говорят, что на самом деле сейчас около 60% жителей Северных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) являются украинцами. Действительно, во время моего визита туда было много людей с фамилиями, которые заканчиваются на «-ченко»», - отметил Окабе.
Он также сообщил, что, по словам японца, ранее проживавшего на острове Итуруп, примерно через год после советской оккупации туда переселили рабочих из Украины.
«Они жили гораздо беднее, чем японцы под советской оккупацией, не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья. Такая трагическая история вряд ли широко известна в Украине», - заявил он.
При этом Окабе призвал украинцев не называть острова - Северные территории Японии - русским названием «Южные Курилы».
«Называть острова «Южными Курилами» означает признать эти острова территорией России. Я думаю, называя их «Северной территорией Японии», мы сможем привлечь мировое внимание к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией», - подчеркнул он. https://antikor.com.ua/articles/241875-ekspert_ukraintsy_mogut_sostavljatj_60_naselenija_kuriljskih_ostrovov
Шо, бывшие сограждане, достукались, довызывались
дьявпутина? Ввел по самое первое мая? Теперь ни нам вы нах не сдались, ни расее. Процветайте, ****...
У кого-то плохо с логикой - возможно, что у меня. Даже по версии запоребрика, войну ("гражданскую") на Донбассе начали именно жители Донбасса, отвергая неприемлемые для себя ценности Революции Достоинства. И теперь эти жители "мучаются". Так, может быть, не надо было ту войну начинать, а уже начав - побыстрее закончить - прогнать (как жители Сватового в 2014-м) эмиссаров из-за поребрика и поднять над местными государственными администрациями украинский флаг?
Кстати, недавно привезли помощь Красного Креста,
и тогда же появились в аптеках таблички «Есть украинские лекарства».
Совпадение? Не думаю.
жытили маладых рыцпублик прадалжают неверить писькову и замозабвенно цалуют каSSабские сраки,
веть писькофф - не врёт ! патаму ша он - фуйла дрюк