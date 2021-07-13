Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу
Росія в рамках міжнародного права надає "гуманітарну допомогу" жителям Донбасу, які були "відкинуті Україною".
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Росія робить все можливе в рамках міжнародного права щодо надання гуманітарної допомоги людям, які були відкинуті своєю країною", - сказав Пєсков, коментуючи слова журналіста про те, що люди в Донбасі "мучаться".
При цьому Пєсков не відповів на запитання, чи готова Росія прийняти Донбас, враховуючи, що він не потрібен Києву, як зазначав у своїй статті російський президент.
12 липня на сайті Кремля російською та українською мовами була опублікована стаття Путіна під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", в якій він заявив, що "Києву Донбас просто не потрібен". За словами президента РФ, в українському суспільстві "створюється атмосфера страху, процвітає агресивна риторика, а влада потурає неонацистам, йде мілітаризація країни". Він підкреслив, що це відбувається "під протекторатом, контролем з боку західних держав".
Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би обговорити деякі моменти зі статті особисто з Путіним. "Я міг би надати російському президенту багатий матеріал, який міг би стати в нагоді і для наступної статті", - сказав український президент. При цьому Зеленський зазначив, що не встиг повністю прочитати статтю.
Сахалин наш!
Летом 1946 г. пароход за пароходом увозили десятки тысяч японцев с юга Сахалина , а другие параходы привозили на их место десятки тысяч жителей материкового СССР, русский язык, улицы Ленина, портреты Сталина, колхозы, и самый вкусный пломбир.
Такое заявление на международной конференции «Нарушение Россией международного права: последствия для мира» сделал Йошихико Окабе - профессор японского университета Кобе Гакуин и иностранный эксперт украинского Центра исследования России.
«Хотя это малоизвестно, говорят, что на самом деле сейчас около 60% жителей Северных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) являются украинцами. Действительно, во время моего визита туда было много людей с фамилиями, которые заканчиваются на «-ченко»», - отметил Окабе.
Он также сообщил, что, по словам японца, ранее проживавшего на острове Итуруп, примерно через год после советской оккупации туда переселили рабочих из Украины.
«Они жили гораздо беднее, чем японцы под советской оккупацией, не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья. Такая трагическая история вряд ли широко известна в Украине», - заявил он.
При этом Окабе призвал украинцев не называть острова - Северные территории Японии - русским названием «Южные Курилы».
«Называть острова «Южными Курилами» означает признать эти острова территорией России. Я думаю, называя их «Северной территорией Японии», мы сможем привлечь мировое внимание к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией», - подчеркнул он. https://antikor.com.ua/articles/241875-ekspert_ukraintsy_mogut_sostavljatj_60_naselenija_kuriljskih_ostrovov
Шо, бывшие сограждане, достукались, довызывались
дьявпутина? Ввел по самое первое мая? Теперь ни нам вы нах не сдались, ни расее. Процветайте, ****...
У кого-то плохо с логикой - возможно, что у меня. Даже по версии запоребрика, войну ("гражданскую") на Донбассе начали именно жители Донбасса, отвергая неприемлемые для себя ценности Революции Достоинства. И теперь эти жители "мучаются". Так, может быть, не надо было ту войну начинать, а уже начав - побыстрее закончить - прогнать (как жители Сватового в 2014-м) эмиссаров из-за поребрика и поднять над местными государственными администрациями украинский флаг?
Кстати, недавно привезли помощь Красного Креста,
и тогда же появились в аптеках таблички «Есть украинские лекарства».
Совпадение? Не думаю.
жытили маладых рыцпублик прадалжают неверить писькову и замозабвенно цалуют каSSабские сраки,
веть писькофф - не врёт ! патаму ша он - фуйла дрюк