УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10144 відвідувача онлайн
Новини
6 757 25

Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу

Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти

Росія в рамках міжнародного права надає "гуманітарну допомогу" жителям Донбасу, які були "відкинуті Україною".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Росія робить все можливе в рамках міжнародного права щодо надання гуманітарної допомоги людям, які були відкинуті своєю країною", - сказав Пєсков, коментуючи слова журналіста про те, що люди в Донбасі "мучаться".

При цьому Пєсков не відповів на запитання, чи готова Росія прийняти Донбас, враховуючи, що він не потрібен Києву, як зазначав у своїй статті російський президент.

12 липня на сайті Кремля російською та українською мовами була опублікована стаття Путіна під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", в якій він заявив, що "Києву Донбас просто не потрібен". За словами президента РФ, в українському суспільстві "створюється атмосфера страху, процвітає агресивна риторика, а влада потурає неонацистам, йде мілітаризація країни". Він підкреслив, що це відбувається "під протекторатом, контролем з боку західних держав".

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би обговорити деякі моменти зі статті особисто з Путіним. "Я міг би надати російському президенту багатий матеріал, який міг би стати в нагоді і для наступної статті", - сказав український президент. При цьому Зеленський зазначив, що не встиг повністю прочитати статтю.

Читайте також: Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков

Автор: 

кремль (534) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24676) Донбас (22362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
а шо там отвечать - паспорта ж раздают - значит готовы, но... но не принять, а защищать, разхренячивая и далее Донбасс и Украину, под святую причину - защита руцкогомира...
показати весь коментар
13.07.2021 13:43 Відповісти
+6
Смотрю я на наротбамбаса и вспоминаю старую поговорку: доигрался х...й на бритве, дюже музыку любил!
Шо, бывшие сограждане, достукались, довызывались дьяв путина? Ввел по самое первое мая? Теперь ни нам вы нах не сдались, ни расее. Процветайте, ****...
показати весь коментар
13.07.2021 13:48 Відповісти
+5
Люди на Донбассе "мучаются".
У кого-то плохо с логикой - возможно, что у меня. Даже по версии запоребрика, войну ("гражданскую") на Донбассе начали именно жители Донбасса, отвергая неприемлемые для себя ценности Революции Достоинства. И теперь эти жители "мучаются". Так, может быть, не надо было ту войну начинать, а уже начав - побыстрее закончить - прогнать (как жители Сватового в 2014-м) эмиссаров из-за поребрика и поднять над местными государственными администрациями украинский флаг?
показати весь коментар
13.07.2021 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 7905
показати весь коментар
13.07.2021 13:42 Відповісти
Вкрали чужу жінку, запустили в бордєль, вона там забрюхатєла, а потім підсовують законному чоловіку з вимогами надати шлюсі контрольний пакет акцій та переважне право на прийняття рішень. От і весь Даунбасс. По скромному пане пуйло.
показати весь коментар
13.07.2021 13:51 Відповісти
Тут ключове шо вкрали. Буцім то вона (жінка) й не винувата, бо її ж вкрали...
показати весь коментар
13.07.2021 14:40 Відповісти
а шо там отвечать - паспорта ж раздают - значит готовы, но... но не принять, а защищать, разхренячивая и далее Донбасс и Украину, под святую причину - защита руцкогомира...
показати весь коментар
13.07.2021 13:43 Відповісти
хіба що на дальнєвосточний гєктар сахаліна

https://twitter.com/Skrepo_history

https://twitter.com/Skrepo_history История скреп @Skrepo_history

https://twitter.com/Skrepo_history https://twitter.com/Skrepo_history



Сахалин наш!
Летом 1946 г. пароход за пароходом увозили десятки тысяч японцев с юга Сахалина , а другие параходы привозили на их место десятки тысяч жителей материкового СССР, русский язык, улицы Ленина, портреты Сталина, колхозы, и самый вкусный пломбир.

Песков отказался отвечать, готова ли Россия принять "отвергнутых Украиной" жителей Донбасса - Цензор.НЕТ 9472
показати весь коментар
13.07.2021 13:44 Відповісти
Около 60% населения Курильских островов могут быть украинцами, которых советская власть принудительно переселила сюда после оккупации принадлежащей Японии территории в 1945 году.

Такое заявление на международной конференции «Нарушение Россией международного права: последствия для мира» сделал Йошихико Окабе - профессор японского университета Кобе Гакуин и иностранный эксперт украинского Центра исследования России.

«Хотя это малоизвестно, говорят, что на самом деле сейчас около 60% жителей Северных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) являются украинцами. Действительно, во время моего визита туда было много людей с фамилиями, которые заканчиваются на «-ченко»», - отметил Окабе.
Он также сообщил, что, по словам японца, ранее проживавшего на острове Итуруп, примерно через год после советской оккупации туда переселили рабочих из Украины.

«Они жили гораздо беднее, чем японцы под советской оккупацией, не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья. Такая трагическая история вряд ли широко известна в Украине», - заявил он.

При этом Окабе призвал украинцев не называть острова - Северные территории Японии - русским названием «Южные Курилы».

«Называть острова «Южными Курилами» означает признать эти острова территорией России. Я думаю, называя их «Северной территорией Японии», мы сможем привлечь мировое внимание к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией», - подчеркнул он. https://antikor.com.ua/articles/241875-ekspert_ukraintsy_mogut_sostavljatj_60_naselenija_kuriljskih_ostrovov
показати весь коментар
13.07.2021 13:46 Відповісти
"не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья" кудись трошки пана Йошихіко занесло, що так і ходили без одягу і білизни?
показати весь коментар
13.07.2021 14:42 Відповісти
ходили в дырявых ватянках и ватниках.... белья в женщин даже в Украине до 60-х не было - зато было коммунистическое "счастье" в виде колхозов...
показати весь коментар
13.07.2021 17:42 Відповісти
хорошая формулировка. уверен, что референдум про бамбаз провалился бы
показати весь коментар
13.07.2021 13:46 Відповісти
Смотрю я на наротбамбаса и вспоминаю старую поговорку: доигрался х...й на бритве, дюже музыку любил!
Шо, бывшие сограждане, достукались, довызывались дьяв путина? Ввел по самое первое мая? Теперь ни нам вы нах не сдались, ни расее. Процветайте, ****...
показати весь коментар
13.07.2021 13:48 Відповісти
Сволочнее кацапов нет на белом свете. Крым Украина тоже отвергла? Чего ж не втюхивают обратно, а себе приписали? Там тоже "рэхвэрендум" провели как и в лугандоне. Или то-другое?
показати весь коментар
13.07.2021 13:49 Відповісти
ершу на работу пора, толчки на матушке не чищены, а оно тут ротом звуки издавать пытается.
показати весь коментар
13.07.2021 13:49 Відповісти
Та нах они им нужны. Орде донецкое быдло нужно именно в Украине для поддержания постоянного бардака.
показати весь коментар
13.07.2021 13:55 Відповісти
А они сейчас - с роисгражданством, подлежат выселению за поребрик.
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
Туалетный ЙОршик чуть шо, - сразу в кусты...що рыба об лед, на дно пробит на ровном месте, бо и так понятно , шо пыня черти шо нагородил... Не пыня - а шлепер-2.
показати весь коментар
13.07.2021 13:56 Відповісти
Люди на Донбассе "мучаются".
У кого-то плохо с логикой - возможно, что у меня. Даже по версии запоребрика, войну ("гражданскую") на Донбассе начали именно жители Донбасса, отвергая неприемлемые для себя ценности Революции Достоинства. И теперь эти жители "мучаются". Так, может быть, не надо было ту войну начинать, а уже начав - побыстрее закончить - прогнать (как жители Сватового в 2014-м) эмиссаров из-за поребрика и поднять над местными государственными администрациями украинский флаг?
показати весь коментар
13.07.2021 13:56 Відповісти
Пардон, Димочко, а когда на Донбасс заезжал ваш последний гум конвой?

Кстати, недавно привезли помощь Красного Креста,
и тогда же появились в аптеках таблички «Есть украинские лекарства».
Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
13.07.2021 13:57 Відповісти
после того , как пару грузовиков "гумконвоя " перевернулись, вывалив содержимое закрытых кузовов на всеобщее обозрение, а это были снаряды и разная там "гумконвойная" военка, то я больше и не слышал о новых гумконвоях.
показати весь коментар
13.07.2021 14:02 Відповісти
Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 3761Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 278Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 8398Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 267Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 9403 Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 2037
показати весь коментар
13.07.2021 14:00 Відповісти
Тот биомусор не нужен никому... даже заварившей войну кацапии.
показати весь коментар
13.07.2021 14:05 Відповісти
но,
жытили маладых рыцпублик прадалжают неверить писькову и замозабвенно цалуют каSSабские сраки,
веть писькофф - не врёт ! патаму ша он - фуйла дрюк
показати весь коментар
13.07.2021 14:06 Відповісти
Бидло навіть бидлу непотрібне.
показати весь коментар
13.07.2021 14:20 Відповісти
Звісно що готова. Місце для гарматного м'яса та повій в Расії завше знаходиться.
показати весь коментар
13.07.2021 14:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zvZ0-adB2_w&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
показати весь коментар
13.07.2021 15:17 Відповісти
А зачем этим кацапам наши гражане с Dонбасса!! Кого они тогdа буdут dурить и кем прикрывать свои карательные операции на Dонбассе ?!!
показати весь коментар
13.07.2021 17:04 Відповісти
 
 