Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу

Росія в рамках міжнародного права надає "гуманітарну допомогу" жителям Донбасу, які були "відкинуті Україною".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Росія робить все можливе в рамках міжнародного права щодо надання гуманітарної допомоги людям, які були відкинуті своєю країною", - сказав Пєсков, коментуючи слова журналіста про те, що люди в Донбасі "мучаться".

При цьому Пєсков не відповів на запитання, чи готова Росія прийняти Донбас, враховуючи, що він не потрібен Києву, як зазначав у своїй статті російський президент.

12 липня на сайті Кремля російською та українською мовами була опублікована стаття Путіна під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", в якій він заявив, що "Києву Донбас просто не потрібен". За словами президента РФ, в українському суспільстві "створюється атмосфера страху, процвітає агресивна риторика, а влада потурає неонацистам, йде мілітаризація країни". Він підкреслив, що це відбувається "під протекторатом, контролем з боку західних держав".

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би обговорити деякі моменти зі статті особисто з Путіним. "Я міг би надати російському президенту багатий матеріал, який міг би стати в нагоді і для наступної статті", - сказав український президент. При цьому Зеленський зазначив, що не встиг повністю прочитати статтю.

