ФГИУ запустил сервис бесплатной оценки недвижимости

ФГИУ запустил сервис бесплатной оценки недвижимости

Фонд государственного имущества запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости.

Теперь украинцы могут самостоятельно, быстро и бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте evaluation.spfu.gov.ua, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С помощью сервиса каждый гражданин Украины может получить справку об оценочной стоимости имущества и сохранить ее или распечатать. Для авторизации на сайте сервиса пользователи могут использовать файловые или аппаратные ключи, а также ID.gov.ua", - детализировали в Фонде.

Технические возможности сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура

Сервис автоматической оценки - это инновационный онлайн-инструмент, не имеющий аналогов в мире. Для расчета используются данные отчетов об оценке, цены договоров купли-продажи и информационные источники с открытым доступом на рынке подобного имущества. В частности, данные поисковых систем ЛУН и OLX, с владельцами которых Фонд заключил соответствующие меморандумы.

"Запуск бесплатного сервиса по оценке не отменяет для граждан возможность обратиться к услугам профессиональных оценщиков. Эта опция остается актуальной при наличии специфических особенностей недвижимости, влияющих на его стоимость", - отметили во ФГИУ.

Также читайте: Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов

Создание программного продукта Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости стало возможным благодаря финансовой помощи американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID), которые выделили средства на разработку его программного обеспечения.

Вот так и будут отлавливать злостных неплательщиков налогов
13.07.2021 16:14 Ответить
Ага,конечно.Сами себя ловить будут?
13.07.2021 16:18 Ответить
С такой казалось на вид простой информацией, очень легко манипулировать человеком ( неуплата, налоги, выезд за границу, получение субсидии и тд)
13.07.2021 16:19 Ответить
13.07.2021 16:16 Ответить
Все под контроль ….
13.07.2021 16:18 Ответить
"Не имеющий аналогов в мире" Постойте где-то я уже эту фразу слышала
13.07.2021 16:41 Ответить
А это вообще хорошо или плохо для меня как для покупателя недвижимости?
22.09.2022 17:07 Ответить
23.09.2022 12:01 Ответить
Якщо навіть представники Фонду державного майна визнають https://ocenka.ua/novi-pravyla-oczinky-neruhomosti-v-********/ наявність підводних каменів у роботі цього модуля безкоштовної оцінки нерухомості, то звісно що проблеми таки є. Добре хоч, що у разі неадеватно визначеної автоматичної оціночної вартості, її можна оскаржити в приватних експертних конторах. І внести у реєстр нормальну ринкову вартість, щоб не сплачувати нереальні податки.
11.08.2024 18:17 Ответить
 
 