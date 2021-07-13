ФГИУ запустил сервис бесплатной оценки недвижимости

Фонд государственного имущества запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости.

Теперь украинцы могут самостоятельно, быстро и бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте evaluation.spfu.gov.ua, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С помощью сервиса каждый гражданин Украины может получить справку об оценочной стоимости имущества и сохранить ее или распечатать. Для авторизации на сайте сервиса пользователи могут использовать файловые или аппаратные ключи, а также ID.gov.ua", - детализировали в Фонде.

Технические возможности сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи.

Сервис автоматической оценки - это инновационный онлайн-инструмент, не имеющий аналогов в мире. Для расчета используются данные отчетов об оценке, цены договоров купли-продажи и информационные источники с открытым доступом на рынке подобного имущества. В частности, данные поисковых систем ЛУН и OLX, с владельцами которых Фонд заключил соответствующие меморандумы.

"Запуск бесплатного сервиса по оценке не отменяет для граждан возможность обратиться к услугам профессиональных оценщиков. Эта опция остается актуальной при наличии специфических особенностей недвижимости, влияющих на его стоимость", - отметили во ФГИУ.

Создание программного продукта Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости стало возможным благодаря финансовой помощи американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID), которые выделили средства на разработку его программного обеспечения.