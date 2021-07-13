УКР
3 415 9

ФДМУ запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості

Фонд державного майна запустив сервіс автоматичної оцінки об'єктів нерухомості.

Тепер українці можуть самостійно, швидко і безкоштовно оцінити вартість своєї нерухомості на сайті evaluation.spfu.gov.ua, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За допомогою сервісу кожен громадянин України може отримати довідку про оціночну вартість майна та зберегти її або роздрукувати. Для авторизації на сайті сервісу користувачі можуть використати файлові або апаратні ключі, а також ID.gov.ua", - деталізували у Фонді.

Технічні можливості сервісу дозволяють визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу.

Сервіс автоматичної оцінки – це інноваційний онлайн-інструмент, який не має аналогів у світі. Для розрахунку використовуються дані звітів про оцінку, ціни з договорів купівлі-продажу та інформаційні джерела з відкритим доступом на ринку подібного майна. Зокрема, дані пошукових систем ЛУН та OLX, з власниками яких Фонд уклав відповідні меморандуми.

"Запуск безкоштовного сервісу з оцінки не скасовує для громадян можливість звернутися за послугами до професійних оцінщиків. Ця опція залишається актуальною у разі наявності специфічних особливостей нерухомості, які впливають на його вартість", - зауважили у ФДМУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про оцінку нерухомості не виконано, борги із зарплат зросли, держава отримала менше дивідендів, - нардеп Качура про ФДМУ

Створення програмного продукту Сервісу автоматичної оцінки об’єктів нерухомості стало можливим завдяки фінансовій допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), які виділили кошти на розробку його програмного забезпечення.

Автор: 

нерухомість (934) оцінка (106) ФДМУ (1631)
Вот так и будут отлавливать злостных неплательщиков налогов
показати весь коментар
13.07.2021 16:14 Відповісти
Ага,конечно.Сами себя ловить будут?
показати весь коментар
13.07.2021 16:18 Відповісти
С такой казалось на вид простой информацией, очень легко манипулировать человеком ( неуплата, налоги, выезд за границу, получение субсидии и тд)
показати весь коментар
13.07.2021 16:19 Відповісти
Все под контроль ….
показати весь коментар
13.07.2021 16:18 Відповісти
"Не имеющий аналогов в мире" Постойте где-то я уже эту фразу слышала
показати весь коментар
13.07.2021 16:41 Відповісти
А это вообще хорошо или плохо для меня как для покупателя недвижимости?
показати весь коментар
22.09.2022 17:07 Відповісти
Якщо навіть представники Фонду державного майна визнають https://ocenka.ua/novi-pravyla-oczinky-neruhomosti-v-********/ наявність підводних каменів у роботі цього модуля безкоштовної оцінки нерухомості, то звісно що проблеми таки є. Добре хоч, що у разі неадеватно визначеної автоматичної оціночної вартості, її можна оскаржити в приватних експертних конторах. І внести у реєстр нормальну ринкову вартість, щоб не сплачувати нереальні податки.
показати весь коментар
11.08.2024 18:17 Відповісти
 
 