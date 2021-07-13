ФДМУ запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості

Фонд державного майна запустив сервіс автоматичної оцінки об'єктів нерухомості.

Тепер українці можуть самостійно, швидко і безкоштовно оцінити вартість своєї нерухомості на сайті evaluation.spfu.gov.ua, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За допомогою сервісу кожен громадянин України може отримати довідку про оціночну вартість майна та зберегти її або роздрукувати. Для авторизації на сайті сервісу користувачі можуть використати файлові або апаратні ключі, а також ID.gov.ua", - деталізували у Фонді.

Технічні можливості сервісу дозволяють визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу.

Сервіс автоматичної оцінки – це інноваційний онлайн-інструмент, який не має аналогів у світі. Для розрахунку використовуються дані звітів про оцінку, ціни з договорів купівлі-продажу та інформаційні джерела з відкритим доступом на ринку подібного майна. Зокрема, дані пошукових систем ЛУН та OLX, з власниками яких Фонд уклав відповідні меморандуми.

"Запуск безкоштовного сервісу з оцінки не скасовує для громадян можливість звернутися за послугами до професійних оцінщиків. Ця опція залишається актуальною у разі наявності специфічних особливостей нерухомості, які впливають на його вартість", - зауважили у ФДМУ.

Створення програмного продукту Сервісу автоматичної оцінки об’єктів нерухомості стало можливим завдяки фінансовій допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), які виділили кошти на розробку його програмного забезпечення.