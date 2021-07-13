Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович

Подкомитет Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады рассмотрел законопроект №5551-2, которым могут нивелировать действие закона об украинском языке, но не принял никакого решения.

Об этом сообщил в Facebook член фракции "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Подкомитет Комитета по вопросам бюджета не принял никакого решения по русификационным поправкам. Завтра попытаются провести их через комитет", - сообщил он.

Напомним, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. В нем найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Так, из-под его действия пытаются вывести создание и показ фильмов и телепрограмм, убрать необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским, а также позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании.