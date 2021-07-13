РУС
Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович

Подкомитет Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады рассмотрел законопроект №5551-2, которым могут нивелировать действие закона об украинском языке, но не принял никакого решения.

Об этом сообщил в Facebook член фракции "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Подкомитет Комитета по вопросам бюджета не принял никакого решения по русификационным поправкам. Завтра попытаются провести их через комитет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правки к закону о языке не имеют шансов на успех в зале Рады, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. В нем найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Так, из-под его действия пытаются вывести создание и показ фильмов и телепрограмм, убрать необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским, а также позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании.

+16
Так буває, коли вороги при владі.
13.07.2021 17:12 Ответить
+10
тварюки
13.07.2021 17:15 Ответить
+10
зеленое рагулье специально сливает закон про мову. А вы что думали куйло просто так примет клоуна на аудиенцию?! Ему нужны капитуляции: по мове, по впк, по армии, по экномике, по международной поддержке. Пока все идет по плану: армия деморализована, впк - развален, экономика в глубокой попе, международная поддержка только формальная и теперь вишенка на торте - закон про мову.
13.07.2021 17:25 Ответить
причем к Мове бюджетный комитет ?
13.07.2021 17:10 Ответить
мала таво што парашенка пасоріл нас с рускімі, єщо і вятровіч евойньій пассорил с вєнграмі і пшекамі?
13.07.2021 17:12 Ответить
Так буває, коли вороги при владі.
13.07.2021 17:12 Ответить
Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5937
13.07.2021 17:20 Ответить
Срамота !
13.07.2021 17:11 Ответить
Зате легалізують канабіс і короткоствол. Що ще зебілу для щастя треба?
13.07.2021 17:14 Ответить
До чого тут бюджетний комітет? Де мова, а де бюджет? Чи прокацаплені бізьнєсмєни не хотять говорити українською і не хочуть платити податки?
13.07.2021 17:14 Ответить
https://twitter.com/eugene_lir

не уїпани, а ефєктівниє тєлєменеджери

https://twitter.com/eugene_lir смерть у липні (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1414725004613324804 14 ч

Якщо це приймуть, буде повна писда.

Ці уїпани хочуть вивести телебачення з-під юрисдикції Закону про функціонування української як державної.

Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7925
13.07.2021 17:15 Ответить
повний текст уїпанства тут https://fex.net/uk/s/6nekbpn
а якщо коротко -

Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8534
13.07.2021 17:16 Ответить
тварюки
13.07.2021 17:15 Ответить
зеленое рагулье специально сливает закон про мову. А вы что думали куйло просто так примет клоуна на аудиенцию?! Ему нужны капитуляции: по мове, по впк, по армии, по экномике, по международной поддержке. Пока все идет по плану: армия деморализована, впк - развален, экономика в глубокой попе, международная поддержка только формальная и теперь вишенка на торте - закон про мову.
13.07.2021 17:25 Ответить
Функціонування у будь якому вигляді на території держави державної мови іншої держави є гібридною агресією, що наступним передбачає збройну агресію та окупацію, що вже й відбулось на території частини України.
13.07.2021 17:30 Ответить
Споганили все, лишилося відібрати мову.
13.07.2021 17:33 Ответить
І майдан прблизиться тихенько,по каплі дьогтю на терпіння.
13.07.2021 18:14 Ответить
Народ, не знающий мови, не народ, а поганское быдло. Мова - це об'єднання, це код нації. Богоизбанним це смертельно небезпечно. Тому маємо, що маємо. Зберемося і відвоюємо напліч!
13.07.2021 19:59 Ответить
 
 