Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович
Подкомитет Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады рассмотрел законопроект №5551-2, которым могут нивелировать действие закона об украинском языке, но не принял никакого решения.
Об этом сообщил в Facebook член фракции "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Подкомитет Комитета по вопросам бюджета не принял никакого решения по русификационным поправкам. Завтра попытаются провести их через комитет", - сообщил он.
Напомним, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. В нем найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Так, из-под его действия пытаются вывести создание и показ фильмов и телепрограмм, убрать необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским, а также позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не уїпани, а ефєктівниє тєлєменеджери
https://twitter.com/eugene_lir смерть у липні (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1414725004613324804 14 ч
Якщо це приймуть, буде повна писда.
Ці уїпани хочуть вивести телебачення з-під юрисдикції Закону про функціонування української як державної.
а якщо коротко -