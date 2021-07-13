РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10997 посетителей онлайн
Новости
3 155 10

Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве, - "слуга народа" Гурин

Суд запретил демонтаж здания

Суд Киева наложил на здание "Квіти України" арест, запрещающий любые действия - строительные работы, демонтаж и все остальное.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.

"На здание "Квіти України" в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия со зданием - строительные работы, демонтаж и все остальное.

Арест наложен по делу о самоуправстве по вчерашнему заявлению одного из активистов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демонтаж здания "Квіти України" должны остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса, - Ткаченко

Нардеп не уточнил, какой суд принял такое решение.

Суд запретил демонтаж здания Квіти України в Киеве, - слуга народа Гурин 01

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

демонтаж (205) история (2020) Киев (26015) строительство (2006) Гурин Дмитрий (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Угу, вовремя запретил. Еще одна стена осталась.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:35 Ответить
+2
Молодцы, дебилы! Оставить уже полуразрушенное здание в центре города, а не заставить застройщика его востановить - это гениально!!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:35 Ответить
+1
кому нужны развалины? какому идиоту? теперь в центре города будет зиять полуразрушенный дом-короста.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу, вовремя запретил. Еще одна стена осталась.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:35 Ответить
Молодцы, дебилы! Оставить уже полуразрушенное здание в центре города, а не заставить застройщика его востановить - это гениально!!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:35 Ответить
кому нужны развалины? какому идиоту? теперь в центре города будет зиять полуразрушенный дом-короста.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:03 Ответить
Было серенькое здание брежневской эпохи, теперь развплины с бомжами, лучше бы ковокинг построили.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:17 Ответить
Не розумію, чому цю будівлю не можна використовувати, як ТЦ? Тим більше, там уже давно був супермаркет на 1 поверсі...
показать весь комментарий
13.07.2021 18:29 Ответить
значить там є власник.... і в нього своє розуміння.... "хібара" не була пам,ятником архітектури.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:00 Ответить
Какая х@ня!.... сначала развалили, а потом запретили
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
 
 