Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве, - "слуга народа" Гурин
Суд Киева наложил на здание "Квіти України" арест, запрещающий любые действия - строительные работы, демонтаж и все остальное.
Об этом сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.
"На здание "Квіти України" в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия со зданием - строительные работы, демонтаж и все остальное.
Арест наложен по делу о самоуправстве по вчерашнему заявлению одного из активистов", - говорится в сообщении.
Нардеп не уточнил, какой суд принял такое решение.
Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.
