Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве, - "слуга народа" Гурин

Суд Киева наложил на здание "Квіти України" арест, запрещающий любые действия - строительные работы, демонтаж и все остальное.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.

"На здание "Квіти України" в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия со зданием - строительные работы, демонтаж и все остальное.

Арест наложен по делу о самоуправстве по вчерашнему заявлению одного из активистов", - говорится в сообщении.

Нардеп не уточнил, какой суд принял такое решение.

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

