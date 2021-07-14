РУС
Кент: "Северный поток-2" - "плохое дело"

Кент:

США продолжают считать "Северный поток-2" плохим проектом для энергетической безопасности Европы.

Об этом заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Хочу расставить все точки над "и". США считают "Северный поток 2" плохим делом. Это плохо для Украины. Это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши, Балтийских стран. И дело не в том, что наша позиция якобы изменилась. Мы ввели санкции против российских судов и компаний, принимавших в этом участие. Мы также пытались дать пространство дипломатии для работы", - сказал Кент.

По его словам, США спросили Германию, что та планирует делать, чтобы не дать России использовать газ как оружие.

"Мы спрашиваем: что вы сделаете как лидер Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул американский чиновник.

Кент подчеркнул, что США уделяют много внимания результатам переговоров Ангелы Меркель и Владимира Зеленского, которые состоялись 12 июля, а также ожидают результатов запланированного на 15 июля визита Меркель в Вашингтон.

+4
Плохое - не то слово.
14.07.2021 01:27 Ответить
+4
Бабушка Меркель скорее всего еще с молодости подписалась на определенные действия.......В нужный момент, так сказать. Это личное оценочное мнение.
14.07.2021 01:32 Ответить
+3
Она всю жизнь моется в штазике.
14.07.2021 02:12 Ответить
14.07.2021 01:22 Ответить
Пусть расскажет это немцам и россиянам
14.07.2021 06:05 Ответить
"Северный поток-2" - "плохое дело"... Ну да, тока меркельша ща трет бубочке по ушам обратное... Хорошо хоть, шо Штаты по плану - после Германии.
14.07.2021 01:29 Ответить
Бабушка Меркель скорее всего еще с молодости подписалась на определенные действия.......В нужный момент, так сказать. Это личное оценочное мнение.
14.07.2021 01:32 Ответить
Она всю жизнь моется в штазике.
14.07.2021 02:12 Ответить
Мы спрашиваем: что вы сделаете как лидер Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы????
14.07.2021 04:23 Ответить
CША ПРОВЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ МАВЗОЛЕЙНЫХ КРЫС по кибербезопасности...,группа ГРУ РАБссии под названием REvil удалена из инета... Мавзолейные бараны... Фас
14.07.2021 06:03 Ответить
Список МАВЗОЛЕЙНЫХ КРЫС в студію.
14.07.2021 07:45 Ответить
ответ Немеччины кроеться в остроумной телерекламе известного рэпера Скрипки:"...так, так, так, ні, ні, ні, так, такґ, так..."
14.07.2021 06:07 Ответить
А хорошего ждать от РоССии не следует! Это глупо!
14.07.2021 07:00 Ответить
Потрібно готувати водолазів-диверсантів.
14.07.2021 07:35 Ответить
"Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью."
- Отто фон Бисмарк

Просто тупо дірок в трубі наробити
14.07.2021 07:43 Ответить
бульбашек будет много
14.07.2021 07:53 Ответить
шпроти вверх животами попливуть
14.07.2021 09:21 Ответить
Нужно чтобы не с Московией ЕС заключало договора о поставках газа , а с бывшими колониями которые преобразовались независимые от Московии государства, если этого нет то нечего кормить колонизатора Московию
14.07.2021 07:45 Ответить
объясни это байдену.....
14.07.2021 08:02 Ответить
США путают боевые отравляющие газы, с простым, природным, который не является оружием))) А вообще, странно, что США, решают за Германию, что для нее "плохое дело"
14.07.2021 08:04 Ответить
Чому ж для Німеччини? Він сказав, що СП-2 погано для Польщі та Балтійських країн, які він, очевидно, і вважає основою тієї самої Європи. А Німеччина та інші країни, для яких СП-2 не погано, то таке, хто вони взагалі такі, щоб ще їхні інтереси враховувати?..
14.07.2021 11:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/489264 Тем более не понятно. СП-2 не идет ни в Польшу, ни в страны Балтии, которые назвать основой ЕС, как-то не могу
14.07.2021 16:37 Ответить
В тому й справа, що не йде і ніякої вигоди від СП-2 для Польщі і Прибалтики нема. Навпаки, Польща мріє побудувати "Балтійську трубу" і сама стати газовим хабом Європи, а тут німці зі своїм СП-2 "переходять дорогу". Ну і політична складова в цьому питанні для Польщі та Прибалтики також має місце.
14.07.2021 19:01 Ответить
Справа в тому, що Польщі і Прибалтицi там справи нема. Займайтесь, будуйте свою "Балтійську трубу", не нiмцi не кацапи, не верещать
14.07.2021 20:18 Ответить
Кентуха
14.07.2021 09:24 Ответить
 
 