Кент: "Северный поток-2" - "плохое дело"

США продолжают считать "Северный поток-2" плохим проектом для энергетической безопасности Европы.

Об этом заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Хочу расставить все точки над "и". США считают "Северный поток 2" плохим делом. Это плохо для Украины. Это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши, Балтийских стран. И дело не в том, что наша позиция якобы изменилась. Мы ввели санкции против российских судов и компаний, принимавших в этом участие. Мы также пытались дать пространство дипломатии для работы", - сказал Кент.

По его словам, США спросили Германию, что та планирует делать, чтобы не дать России использовать газ как оружие.

"Мы спрашиваем: что вы сделаете как лидер Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул американский чиновник.

Кент подчеркнул, что США уделяют много внимания результатам переговоров Ангелы Меркель и Владимира Зеленского, которые состоялись 12 июля, а также ожидают результатов запланированного на 15 июля визита Меркель в Вашингтон.

