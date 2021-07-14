УКР
Кент: "Північний потік-2" - "погана справа"

Кент:

США продовжують вважати "Північний потік-2" поганим проєктом для енергетичної безпеки Європи.

Про це заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу розставити всі крапки над "і". США вважають "Північний потік-2" поганою справою. Це погано для України. Це погано для енергетичної безпеки Європи, погано для Польщі, Балтійських країн. І річ не в тому, що наша позиція нібито змінилася. Ми запровадили санкції проти російських суден і компаній, які брали в цьому участь. Ми також намагалися дати простір дипломатії для роботи", - сказав Кент.

Він зауважив, що США запитують у Німеччини, що вона робитиме, аби Росія не використовувала газ як зброю.

Також читайте: "Північний потік - 2" можна зупинити навіть після його запуску, - Вітренко

"Ми запитуємо: що ви зробите як лідер Європи, аби Росія не використовувала газ як зброю проти України і Східної Європи? Це наша принципова позиція", - наголосив американський посадовець.

Кент підкреслив, що США приділяють багато уваги результатам перемовин Ангели Меркель і Володимира Зеленського, які відбулися 12 липня, а також очікують результатів запланованого на 15 липня візиту Меркель до Вашингтона.

Читайте: Нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу, - Путін

Автор: 

США (24136) Північний потік (2478) Кент Джордж (49)
+4
Плохое - не то слово.
14.07.2021 01:27 Відповісти
+4
Бабушка Меркель скорее всего еще с молодости подписалась на определенные действия.......В нужный момент, так сказать. Это личное оценочное мнение.
14.07.2021 01:32 Відповісти
+3
Она всю жизнь моется в штазике.
14.07.2021 02:12 Відповісти
Плохое - не то слово.
14.07.2021 01:27 Відповісти
Пусть расскажет это немцам и россиянам
14.07.2021 06:05 Відповісти
"Северный поток-2" - "плохое дело"... Ну да, тока меркельша ща трет бубочке по ушам обратное... Хорошо хоть, шо Штаты по плану - после Германии.
14.07.2021 01:29 Відповісти
Бабушка Меркель скорее всего еще с молодости подписалась на определенные действия.......В нужный момент, так сказать. Это личное оценочное мнение.
14.07.2021 01:32 Відповісти
Она всю жизнь моется в штазике.
14.07.2021 02:12 Відповісти
Мы спрашиваем: что вы сделаете как лидер Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы????
14.07.2021 04:23 Відповісти
CША ПРОВЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ МАВЗОЛЕЙНЫХ КРЫС по кибербезопасности...,группа ГРУ РАБссии под названием REvil удалена из инета... Мавзолейные бараны... Фас
14.07.2021 06:03 Відповісти
Список МАВЗОЛЕЙНЫХ КРЫС в студію.
14.07.2021 07:45 Відповісти
ответ Немеччины кроеться в остроумной телерекламе известного рэпера Скрипки:"...так, так, так, ні, ні, ні, так, такґ, так..."
14.07.2021 06:07 Відповісти
А хорошего ждать от РоССии не следует! Это глупо!
14.07.2021 07:00 Відповісти
Потрібно готувати водолазів-диверсантів.
14.07.2021 07:35 Відповісти
"Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью."
- Отто фон Бисмарк

Просто тупо дірок в трубі наробити
14.07.2021 07:43 Відповісти
бульбашек будет много
14.07.2021 07:53 Відповісти
шпроти вверх животами попливуть
14.07.2021 09:21 Відповісти
Нужно чтобы не с Московией ЕС заключало договора о поставках газа , а с бывшими колониями которые преобразовались независимые от Московии государства, если этого нет то нечего кормить колонизатора Московию
14.07.2021 07:45 Відповісти
объясни это байдену.....
14.07.2021 08:02 Відповісти
США путают боевые отравляющие газы, с простым, природным, который не является оружием))) А вообще, странно, что США, решают за Германию, что для нее "плохое дело"
14.07.2021 08:04 Відповісти
Чому ж для Німеччини? Він сказав, що СП-2 погано для Польщі та Балтійських країн, які він, очевидно, і вважає основою тієї самої Європи. А Німеччина та інші країни, для яких СП-2 не погано, то таке, хто вони взагалі такі, щоб ще їхні інтереси враховувати?..
показати весь коментар
14.07.2021 11:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489264 Тем более не понятно. СП-2 не идет ни в Польшу, ни в страны Балтии, которые назвать основой ЕС, как-то не могу
14.07.2021 16:37 Відповісти
В тому й справа, що не йде і ніякої вигоди від СП-2 для Польщі і Прибалтики нема. Навпаки, Польща мріє побудувати "Балтійську трубу" і сама стати газовим хабом Європи, а тут німці зі своїм СП-2 "переходять дорогу". Ну і політична складова в цьому питанні для Польщі та Прибалтики також має місце.
14.07.2021 19:01 Відповісти
Справа в тому, що Польщі і Прибалтицi там справи нема. Займайтесь, будуйте свою "Балтійську трубу", не нiмцi не кацапи, не верещать
14.07.2021 20:18 Відповісти
Кентуха
14.07.2021 09:24 Відповісти
 
 