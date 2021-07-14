Кент: "Північний потік-2" - "погана справа"

США продовжують вважати "Північний потік-2" поганим проєктом для енергетичної безпеки Європи.

Про це заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу розставити всі крапки над "і". США вважають "Північний потік-2" поганою справою. Це погано для України. Це погано для енергетичної безпеки Європи, погано для Польщі, Балтійських країн. І річ не в тому, що наша позиція нібито змінилася. Ми запровадили санкції проти російських суден і компаній, які брали в цьому участь. Ми також намагалися дати простір дипломатії для роботи", - сказав Кент.

Він зауважив, що США запитують у Німеччини, що вона робитиме, аби Росія не використовувала газ як зброю.

"Ми запитуємо: що ви зробите як лідер Європи, аби Росія не використовувала газ як зброю проти України і Східної Європи? Це наша принципова позиція", - наголосив американський посадовець.

Кент підкреслив, що США приділяють багато уваги результатам перемовин Ангели Меркель і Володимира Зеленського, які відбулися 12 липня, а також очікують результатів запланованого на 15 липня візиту Меркель до Вашингтона.

