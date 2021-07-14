РУС
2 408 69

Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат

Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат

У Вашингтона и Москвы есть сферы общих интересов. Одна из них - решение проблем климатических изменений.

Об этом заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не секрет, что у нас с Российской Федерации есть обоснованные разногласия по многим вопросам. Но также не секрет и то, что мы верим, что есть определенные сферы, где наши интересы совпадают", - сказал Прайс на брифинге.

"Спецпредставитель по климату Джон Керри в настоящий момент проверяет предложение по совместной работе над глобальной и жизненно важной проблемой изменения климата", - добавил Прайс.

Читайте: Кент: "Северный поток-2" - "плохое дело"

По его словам, на Россию приходится значительный объем выбросов.

"Поэтому на России лежит ответственность, как и на США, в том, чтобы проявлять амбициозность относительно целей по климату", - отметил Прайс.

Прайс добавил, что сделать вывод об общих интересах США и России можно также на примере продления в этом году договора СНВ-III, а также на примере поддержания инициативы по продлению действия трансграничного механизма в Сирии на 12 месяцев.

Также читайте: Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

Спецпредставитель президента США по климату Керри 12-15 июля находится с визитом в России.

Автор: 

Госдепартамент США (1876) россия (96970) США (27780) экология (1613) Прайс Нед (109)
Топ комментарии
+9
Керрі. Ага.

Яка "запекла боротьба" з =вбивцею= і країною-терористом-агресором ...
Дзвіночки, зустрічі, візити - вау !
Співпраця - аж гуде.
14.07.2021 02:10 Ответить
14.07.2021 02:10 Ответить
+7
+7
Ну почему? Тонкий тролинг. У меня с зебилами тоже много общего, например, воздух
14.07.2021 02:05 Ответить
14.07.2021 02:05 Ответить
14.07.2021 01:52 Ответить
Ну почему? Тонкий тролинг. У меня с зебилами тоже много общего, например, воздух
14.07.2021 02:05 Ответить
14.07.2021 02:05 Ответить
👍
14.07.2021 03:15 Ответить
14.07.2021 03:15 Ответить
Мутная история с этим Керри и его влиянием на Джо, его давними непонятными взаимоотношениями с лавровым со "случайными" "переговорами на ногах" возле туалетов в индийских отелях, 3-х! дневными визитами и соплежеванием по поводу очередных кибератак
14.07.2021 01:55 Ответить
14.07.2021 01:55 Ответить
Шо там мутного? Там все понятно. Керри - пророссийское ***** и при этом близкий к Байдену человек. И он такой не единственный в администрации. Выводы про Байдена напрашиваются сами.
14.07.2021 02:02 Ответить
14.07.2021 02:02 Ответить
Не торопись,пись,пись ,приободрись,дрись,дрись...
14.07.2021 07:10 Ответить
14.07.2021 07:10 Ответить
Россию климат не интересует, там действует принцип "После нас хоть потоп". Это просто удобно для взаимодействия Кремля со своим агентом Керри.
14.07.2021 01:57 Ответить
14.07.2021 01:57 Ответить
Керрі - можливий агент кремля але це ще не доведений факт. Може просто ганчірка.
14.07.2021 02:06 Ответить
14.07.2021 02:06 Ответить
Х**лу, конечно, на*рать на экологию но для понта можно изобразить озабоченность.
14.07.2021 02:00 Ответить
14.07.2021 02:00 Ответить
Что делать Керри в России 4 дня? Климат обсуждать? Наверняка мутит схемы с цапами как Зеленского нагнуть во время его предстоящего визита в США.
14.07.2021 02:06 Ответить
14.07.2021 02:06 Ответить
рассмешил. оно уже давно нагнутое.. мутит схемы для "себя, любимого" - это реально.
14.07.2021 02:11 Ответить
14.07.2021 02:11 Ответить
Вот за такую дибильную зацикленность на бредовых идеях демократов и не любит очень много людей.
14.07.2021 02:09 Ответить
14.07.2021 02:09 Ответить
Дєрмократи і в США дермократи. Вони зроблять негрів панівною расою і прощавай
звехдержава США.
14.07.2021 09:22 Ответить
14.07.2021 09:22 Ответить
Не зроблять. Чорні занадто тупі щоб панувати. Їх просто використовують втемну для того щоб підгатити конкурентам.
14.07.2021 18:17 Ответить
14.07.2021 18:17 Ответить
Тупі, щоб керувати, але "ламать нє строіть"
14.07.2021 18:24 Ответить
14.07.2021 18:24 Ответить
В них є пісочниці, щоб там ламати.
14.07.2021 18:29 Ответить
14.07.2021 18:29 Ответить
Після того, як засудили поліціянта за то що він втихомирював чоного бандита і ненароком його придушив, я не вірю, що демократія США в стані справитись з масовими заворушеннями чорних.
14.07.2021 18:35 Ответить
14.07.2021 18:35 Ответить
Почекайте півтора року. А поки почитайте як на цей срач https://www.icnl.org/usprotestlawtracker/ відреагували законодавці у Флоріді та інших штатах.
14.07.2021 19:39 Ответить
14.07.2021 19:39 Ответить
14.07.2021 02:10 Ответить
Почему вы просто не можете признать очевидное? Вся бодяга с климатом выгодна *****.
14.07.2021 02:10 Ответить
14.07.2021 02:10 Ответить
Госдеп шпарит по давно тухлой глобалистской шпаргалке.
На ближайшие три года международная обстановка будет заморожена, а Америка будет и дальше терять влияние.
Ситуация кардинально изменится только после возвращения республиканцев в Белый Дом.
14.07.2021 02:25 Ответить
14.07.2021 02:25 Ответить
Госдеп - это функционеры. Они ********** вместе с линией партии, которая сидит в Белом Доме. А вот Джо, похоже, усиленно ищет кнопку перезагрузки.
14.07.2021 04:33 Ответить
14.07.2021 04:33 Ответить
По-моему, госдеп - это ультра-коммунисты, типа Троцкого. Помпео должен был там пройтись поганой метлой, и вышвырнуть 95%, оставив только уборщиц.
Джо, конечно, вряд ли что-то может найти; ему наверняка вход и выход в кабинет уже найти трудно. Судя по WaPo, дем.элита по-прежнему живёт в выдуманном мире, где есть "изменение климата" и прочая глобалистская белиберда.
14.07.2021 12:07 Ответить
14.07.2021 12:07 Ответить
Изменения климата только самый упоротый фанатик не может увидеть. В моем регионе, где раньше летние температуры достигали максимума 25-28 градусов Цельсия, теперь они достигают 30-34 градуса Цельсия.
Раньше, выходя из дома на целый день, зонт или противодождевая накидка были обыденным аксессуаром, ибо в любой момент могла образоваться гроза. Теперь дождя нет неделями.
В деревнях высыхают не только колодцы, а даже глубокие скважины.
14.07.2021 13:07 Ответить
14.07.2021 13:07 Ответить
У нас в Мельбурне - самая холодная зима на моей памяти. А лета так вообще не было: пара тёплых недель, и всё.
14.07.2021 13:20 Ответить
14.07.2021 13:20 Ответить
Что также свидетельствует об глобальном изменении климата. Раньше потоки воздуха (циклоны и антициклоны) были гораздо интенсивными, часто сменяя друг друга. Теперь они становятся всё менее подвижными, и над континентами на гораздо длительное время устанавливаются малоподвижные воздушные массы.
14.07.2021 13:43 Ответить
14.07.2021 13:43 Ответить
Toже чепуха. В Мельбурне бывают четыре сезона в один день, в зависимости от направления ветра. Недавно было страшная буря и наводнение к востоку от Мельбурна (регион Gippsland).
14.07.2021 14:31 Ответить
14.07.2021 14:31 Ответить
Климат меняется всегда. Сейчас мы только выходим из малого ледникового периода. В среднем за последние 500 млн. лет температура Земли была градусов на 5 выше чем сейчас.
Приспосабливаться надо а не сопли разводить.
14.07.2021 18:19 Ответить
14.07.2021 18:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/416927 Дело не в партиях, а в самой Америке, ее имперской монополии, приходит гаплык. На сцену выходит другой лидер - Китай, который загонит США, за можай
14.07.2021 08:23 Ответить
14.07.2021 08:23 Ответить
Вы давно в коммунизме не жили, похоже. Брежневский СССР был либеральной демократией, по сравнению с китайским нацизмом.
Украинская власть башкой об стену треснулась, раз решила с узкоглазыми водить шашни.
14.07.2021 12:04 Ответить
14.07.2021 12:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/416927 Хоть и давно, но жил, при социализме. Время было мрачное, страной правили старперы, типа Байдена, которые коммунистические партии пол-мира поддерживали. Плохо жили, НО, в моей школе был плавательный бассейн (сейчас нет), учился олимпийский чемпион Юрий Седых, в городе была команда первой лиги СССР, (я играл в юношах), были заводы, дома (строил дважды Герой Ганчев), и пароходы
14.07.2021 16:33 Ответить
14.07.2021 16:33 Ответить
Шарик Земной живет в Колбе,никакого Космоса нет,потому и "дождики" странные льются с Неба...,после которых растения становятся черно-желтыми и умирают на глазах...,4 дня назад был дождик,после которого у меня в огороде погибло много огурцов,помидоров,половина винограда почернело пожелтело....,сосед говорит коротко....,нас травят какой то фигней.....отаки дела малята....
14.07.2021 03:16 Ответить
14.07.2021 03:16 Ответить
Зараз Вас запишуть у конспірологи.
14.07.2021 04:36 Ответить
14.07.2021 04:36 Ответить
Візьми карту в руки, поміть на ній підприємства хімічної промисловості, металургічні у радіусі 200-300 км і приклади "розу вітрів" - відразу зрозумієш , чому гинуть рослини! Огірки, наприклад, найбільш чутливі до "кислотних" дощів Тому в регіоні , де працюють підприємства, що виробляють азотні добрива, люди вже давно вирощують їх під навісами з поліетиленової плівки - щоб дощові краплини на листя не потрапляли
І не треба конспірологічні теорії висувать!
14.07.2021 07:34 Ответить
14.07.2021 07:34 Ответить
Китай с США через засрашку воюет.
14.07.2021 06:12 Ответить
14.07.2021 06:12 Ответить
Чебурашка драная, Засраха давно уже не великая(впрочем никогда и не была) ,вы - сейчас отсталая недострана 3го мира ,просто у вас еще остался ржавый совковый металлолом ,которым вы пытаетесь пугать мир
14.07.2021 07:15 Ответить
14.07.2021 07:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/483733 Блажен, кто верует. Нет у Раши ржавого совкового металлолома
14.07.2021 09:16 Ответить
14.07.2021 09:16 Ответить
Джо Байден привел спецоперацию по удалению РАБссиянских хакеров из группы ГРУ РАБссии под кодовых названием "REvil"...,сие быдло исчезло из интернета...
14.07.2021 05:58 Ответить
14.07.2021 05:58 Ответить
этой планете уже ничто не поможет.... заметил что насекомых стало заметно меньше, тех же мух... и это не смешно, а признак изменяющейся экосистемы...
14.07.2021 06:03 Ответить
14.07.2021 06:03 Ответить
Это признак,что ты наконец-то почистил свою выгребную яму.
14.07.2021 06:14 Ответить
14.07.2021 06:14 Ответить
сострил штоль, слоупок...
14.07.2021 06:18 Ответить
14.07.2021 06:18 Ответить
А что смешного в хоздеятельности,покслоу?
14.07.2021 06:25 Ответить
14.07.2021 06:25 Ответить
остряк-говночист...?
14.07.2021 06:47 Ответить
14.07.2021 06:47 Ответить
Какое я имею отношение к твоей выгребной яме,дурачок? Туши пердак и иди грибы собирай.
14.07.2021 07:03 Ответить
14.07.2021 07:03 Ответить
ассенизирующий интилихтуал-провидец...
14.07.2021 07:09 Ответить
14.07.2021 07:09 Ответить
Стало меньше мух над тобой виться ,неужели ты начал мыться чаще, хрюсский...
14.07.2021 07:17 Ответить
14.07.2021 07:17 Ответить
Вроде в США намечаеться закат, недавно читал научную статью, одного ученого, по моему из Сирии или России, точно непомню. Вроде есть в США лунапарк Йеллоустонская кальдера и вот вот начнет формировать новый облик вокруг и снова там заживут племена апачей и отсталых могикан.
14.07.2021 06:03 Ответить
14.07.2021 06:03 Ответить
*точно не помню*, хрюсский, нет никаких настоящих ученых на Засрахе уже давно, а в Сирии вообще никогда не было
14.07.2021 07:20 Ответить
14.07.2021 07:20 Ответить
Мавзолейные Хмыри,Байден вас крыс сожрет не подавившись...ГРУ РАБссии где ваше возмущам-с по поводу крыс Путлера из группы REvil??кибернетики сраные...
14.07.2021 06:06 Ответить
14.07.2021 06:06 Ответить
Байден приказал атаковал все РАБссиянские Сервера связанные с ЛЮБЫМ хакерским быдлом из РАБссии....крысы Мавзолейные вы попали под Колпак Мюллера...
14.07.2021 06:09 Ответить
14.07.2021 06:09 Ответить
Крысы Мавзолейные срочно запускайте Чебурнет,иначе Байден и Билл Гейтс вас сожрут....останутся ток Рога и Копыта...Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат - Цензор.НЕТ 6061
14.07.2021 06:21 Ответить
14.07.2021 06:21 Ответить
дебилы
14.07.2021 06:49 Ответить
14.07.2021 06:49 Ответить
Это пипец. Рашка ведет войны, совершает теракты с применением химоружия, но делать это должна без шума и пыли.
14.07.2021 06:53 Ответить
14.07.2021 06:53 Ответить
Да, смешно с дикарями о климате разговаривать, это все равно , что с проституткой о теории относительности
14.07.2021 07:02 Ответить
14.07.2021 07:02 Ответить
Главное запустить Северное дерьмо,и РАБссия встанет с колен окончаптельно Шариковы,это вам не всякие там капиталисты НАТО оплачивающие это Мавзолейное дерьмо в миллиардах евро Мировая революцыя о которой так долго трещали чЛенин и Сралин...совершилась энд Завершилась.....американцы и британцы иепепрь ездят на телегах ослиных,а РАБссиянцы на BMW и Кадиллаках...
14.07.2021 07:02 Ответить
14.07.2021 07:02 Ответить
Климата не существует. Земля плоская. И вообще, мы все в Матрице.
14.07.2021 07:04 Ответить
14.07.2021 07:04 Ответить
Відразу видно культурну людину: Жопу називає Матрицею.
14.07.2021 07:35 Ответить
14.07.2021 07:35 Ответить
Перезагрузка Матрицы кстати в 2034 году....Кто доживет,тому повезет...
14.07.2021 07:06 Ответить
14.07.2021 07:06 Ответить
Коротше - Мир Дружба Жвачка… Ми це все вже проходили..Я все більше і більше поважаю британців
14.07.2021 07:29 Ответить
14.07.2021 07:29 Ответить
Интересы климата общие у всех. Это как разговор о погоде для поддержания разговора
14.07.2021 07:36 Ответить
14.07.2021 07:36 Ответить
тіпа - как пагодка в масквє?...
14.07.2021 07:46 Ответить
14.07.2021 07:46 Ответить
Типа как гаварят китайцы-А у нас на дальнем востоке....
14.07.2021 08:08 Ответить
14.07.2021 08:08 Ответить
Жабоедов Франции и Макрона с днем Взятия Бастилии...Национальный праздник..,это типа типа Мавзолейная Ливарюция Шариковых в октябре 1917 года...
14.07.2021 07:38 Ответить
14.07.2021 07:38 Ответить
А Донни было плевать на климат со своего небоскреба. Редиска рыжая.
14.07.2021 07:51 Ответить
14.07.2021 07:51 Ответить
Главное - не Трамп.
14.07.2021 07:53 Ответить
14.07.2021 07:53 Ответить
Общие интересі - єлементарніе частиці. ісследование бозона Хиггса, наприклад .
14.07.2021 08:33 Ответить
14.07.2021 08:33 Ответить
Трамп-огент кремля, зебилы ********.
14.07.2021 16:14 Ответить
14.07.2021 16:14 Ответить
 
 