Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат
У Вашингтона и Москвы есть сферы общих интересов. Одна из них - решение проблем климатических изменений.
Об этом заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Не секрет, что у нас с Российской Федерации есть обоснованные разногласия по многим вопросам. Но также не секрет и то, что мы верим, что есть определенные сферы, где наши интересы совпадают", - сказал Прайс на брифинге.
"Спецпредставитель по климату Джон Керри в настоящий момент проверяет предложение по совместной работе над глобальной и жизненно важной проблемой изменения климата", - добавил Прайс.
По его словам, на Россию приходится значительный объем выбросов.
"Поэтому на России лежит ответственность, как и на США, в том, чтобы проявлять амбициозность относительно целей по климату", - отметил Прайс.
Прайс добавил, что сделать вывод об общих интересах США и России можно также на примере продления в этом году договора СНВ-III, а также на примере поддержания инициативы по продлению действия трансграничного механизма в Сирии на 12 месяцев.
Спецпредставитель президента США по климату Керри 12-15 июля находится с визитом в России.
_Госдеп США - конченый кретин.
звехдержава США.
Яка "запекла боротьба" з =вбивцею= і країною-терористом-агресором ...
Дзвіночки, зустрічі, візити - вау !
Співпраця - аж гуде.
На ближайшие три года международная обстановка будет заморожена, а Америка будет и дальше терять влияние.
Ситуация кардинально изменится только после возвращения республиканцев в Белый Дом.
Джо, конечно, вряд ли что-то может найти; ему наверняка вход и выход в кабинет уже найти трудно. Судя по WaPo, дем.элита по-прежнему живёт в выдуманном мире, где есть "изменение климата" и прочая глобалистская белиберда.
Раньше, выходя из дома на целый день, зонт или противодождевая накидка были обыденным аксессуаром, ибо в любой момент могла образоваться гроза. Теперь дождя нет неделями.
В деревнях высыхают не только колодцы, а даже глубокие скважины.
Приспосабливаться надо а не сопли разводить.
Украинская власть башкой об стену треснулась, раз решила с узкоглазыми водить шашни.
І не треба конспірологічні теорії висувать!