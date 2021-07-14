Держдеп: У США та Росії є спільні інтереси. Наприклад, клімат

У Вашингтона і Москви є сфери спільних інтересів. Одна з них - вирішення проблем кліматичних змін.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не секрет, що у нас з Російською Федерацією є обґрунтовані розбіжності з багатьох питань. Але також не секрет і те, що ми віримо, що є певні сфери, де наші інтереси збігаються", - сказав Прайс на брифінгу.

"Спецпредставник з клімату Джон Керрі зараз перевіряє пропозицію зі спільної роботи над глобальною і життєво важливою проблемою зміни клімату", - додав Прайс.

За його словами, на Росію припадає значний обсяг викидів.

"Тому на Росії лежить відповідальність, як і на США, в тому, щоб виявляти амбітність щодо цілей з клімату", - зазначив Прайс.

Прайс додав, що зробити висновок про спільні інтереси США і Росії можна також на прикладі продовження цього року договору СНО-III, а також на прикладі підтримки ініціативи щодо продовження дії транскордонного механізму в Сирії на 12 місяців.

Спецпредставник президента США з питань клімату Керрі 12-15 липня перебуває з візитом у Росії.