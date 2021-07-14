Держдеп: У США та Росії є спільні інтереси. Наприклад, клімат
У Вашингтона і Москви є сфери спільних інтересів. Одна з них - вирішення проблем кліматичних змін.
Про це заявив у вівторок представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не секрет, що у нас з Російською Федерацією є обґрунтовані розбіжності з багатьох питань. Але також не секрет і те, що ми віримо, що є певні сфери, де наші інтереси збігаються", - сказав Прайс на брифінгу.
"Спецпредставник з клімату Джон Керрі зараз перевіряє пропозицію зі спільної роботи над глобальною і життєво важливою проблемою зміни клімату", - додав Прайс.
За його словами, на Росію припадає значний обсяг викидів.
"Тому на Росії лежить відповідальність, як і на США, в тому, щоб виявляти амбітність щодо цілей з клімату", - зазначив Прайс.
Прайс додав, що зробити висновок про спільні інтереси США і Росії можна також на прикладі продовження цього року договору СНО-III, а також на прикладі підтримки ініціативи щодо продовження дії транскордонного механізму в Сирії на 12 місяців.
Спецпредставник президента США з питань клімату Керрі 12-15 липня перебуває з візитом у Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_Госдеп США - конченый кретин.
звехдержава США.
Яка "запекла боротьба" з =вбивцею= і країною-терористом-агресором ...
Дзвіночки, зустрічі, візити - вау !
Співпраця - аж гуде.
На ближайшие три года международная обстановка будет заморожена, а Америка будет и дальше терять влияние.
Ситуация кардинально изменится только после возвращения республиканцев в Белый Дом.
Джо, конечно, вряд ли что-то может найти; ему наверняка вход и выход в кабинет уже найти трудно. Судя по WaPo, дем.элита по-прежнему живёт в выдуманном мире, где есть "изменение климата" и прочая глобалистская белиберда.
Раньше, выходя из дома на целый день, зонт или противодождевая накидка были обыденным аксессуаром, ибо в любой момент могла образоваться гроза. Теперь дождя нет неделями.
В деревнях высыхают не только колодцы, а даже глубокие скважины.
Приспосабливаться надо а не сопли разводить.
Украинская власть башкой об стену треснулась, раз решила с узкоглазыми водить шашни.
І не треба конспірологічні теорії висувать!