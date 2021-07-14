УКР
Держдеп: У США та Росії є спільні інтереси. Наприклад, клімат

У Вашингтона і Москви є сфери спільних інтересів. Одна з них - вирішення проблем кліматичних змін.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не секрет, що у нас з Російською Федерацією є обґрунтовані розбіжності з багатьох питань. Але також не секрет і те, що ми віримо, що є певні сфери, де наші інтереси збігаються", - сказав Прайс на брифінгу.

"Спецпредставник з клімату Джон Керрі зараз перевіряє пропозицію зі спільної роботи над глобальною і життєво важливою проблемою зміни клімату", - додав Прайс.

За його словами, на Росію припадає значний обсяг викидів.

"Тому на Росії лежить відповідальність, як і на США, в тому, щоб виявляти амбітність щодо цілей з клімату", - зазначив Прайс.

Прайс додав, що зробити висновок про спільні інтереси США і Росії можна також на прикладі продовження цього року договору СНО-III, а також на прикладі підтримки ініціативи щодо продовження дії транскордонного механізму в Сирії на 12 місяців.

Спецпредставник президента США з питань клімату Керрі 12-15 липня перебуває з візитом у Росії.

Топ коментарі
+9
Керрі. Ага.

Яка "запекла боротьба" з =вбивцею= і країною-терористом-агресором ...
Дзвіночки, зустрічі, візити - вау !
Співпраця - аж гуде.
14.07.2021 02:10 Відповісти
+7
"Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат"
_Госдеп США - конченый кретин.
14.07.2021 01:52 Відповісти
+7
Ну почему? Тонкий тролинг. У меня с зебилами тоже много общего, например, воздух
14.07.2021 02:05 Відповісти
"Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат"
_Госдеп США - конченый кретин.
14.07.2021 01:52 Відповісти
Ну почему? Тонкий тролинг. У меня с зебилами тоже много общего, например, воздух
14.07.2021 02:05 Відповісти
👍
14.07.2021 03:15 Відповісти
Мутная история с этим Керри и его влиянием на Джо, его давними непонятными взаимоотношениями с лавровым со "случайными" "переговорами на ногах" возле туалетов в индийских отелях, 3-х! дневными визитами и соплежеванием по поводу очередных кибератак
14.07.2021 01:55 Відповісти
Шо там мутного? Там все понятно. Керри - пророссийское ***** и при этом близкий к Байдену человек. И он такой не единственный в администрации. Выводы про Байдена напрашиваются сами.
14.07.2021 02:02 Відповісти
Не торопись,пись,пись ,приободрись,дрись,дрись...
14.07.2021 07:10 Відповісти
Россию климат не интересует, там действует принцип "После нас хоть потоп". Это просто удобно для взаимодействия Кремля со своим агентом Керри.
14.07.2021 01:57 Відповісти
Керрі - можливий агент кремля але це ще не доведений факт. Може просто ганчірка.
14.07.2021 02:06 Відповісти
Х**лу, конечно, на*рать на экологию но для понта можно изобразить озабоченность.
14.07.2021 02:00 Відповісти
Что делать Керри в России 4 дня? Климат обсуждать? Наверняка мутит схемы с цапами как Зеленского нагнуть во время его предстоящего визита в США.
14.07.2021 02:06 Відповісти
рассмешил. оно уже давно нагнутое.. мутит схемы для "себя, любимого" - это реально.
14.07.2021 02:11 Відповісти
Вот за такую дибильную зацикленность на бредовых идеях демократов и не любит очень много людей.
14.07.2021 02:09 Відповісти
Дєрмократи і в США дермократи. Вони зроблять негрів панівною расою і прощавай
звехдержава США.
14.07.2021 09:22 Відповісти
Не зроблять. Чорні занадто тупі щоб панувати. Їх просто використовують втемну для того щоб підгатити конкурентам.
14.07.2021 18:17 Відповісти
Тупі, щоб керувати, але "ламать нє строіть"
14.07.2021 18:24 Відповісти
В них є пісочниці, щоб там ламати.
14.07.2021 18:29 Відповісти
Після того, як засудили поліціянта за то що він втихомирював чоного бандита і ненароком його придушив, я не вірю, що демократія США в стані справитись з масовими заворушеннями чорних.
14.07.2021 18:35 Відповісти
Почекайте півтора року. А поки почитайте як на цей срач https://www.icnl.org/usprotestlawtracker/ відреагували законодавці у Флоріді та інших штатах.
14.07.2021 19:39 Відповісти
Керрі. Ага.

Яка "запекла боротьба" з =вбивцею= і країною-терористом-агресором ...
Дзвіночки, зустрічі, візити - вау !
Співпраця - аж гуде.
14.07.2021 02:10 Відповісти
Почему вы просто не можете признать очевидное? Вся бодяга с климатом выгодна *****.
14.07.2021 02:10 Відповісти
Госдеп шпарит по давно тухлой глобалистской шпаргалке.
На ближайшие три года международная обстановка будет заморожена, а Америка будет и дальше терять влияние.
Ситуация кардинально изменится только после возвращения республиканцев в Белый Дом.
14.07.2021 02:25 Відповісти
Госдеп - это функционеры. Они ********** вместе с линией партии, которая сидит в Белом Доме. А вот Джо, похоже, усиленно ищет кнопку перезагрузки.
14.07.2021 04:33 Відповісти
По-моему, госдеп - это ультра-коммунисты, типа Троцкого. Помпео должен был там пройтись поганой метлой, и вышвырнуть 95%, оставив только уборщиц.
Джо, конечно, вряд ли что-то может найти; ему наверняка вход и выход в кабинет уже найти трудно. Судя по WaPo, дем.элита по-прежнему живёт в выдуманном мире, где есть "изменение климата" и прочая глобалистская белиберда.
14.07.2021 12:07 Відповісти
Изменения климата только самый упоротый фанатик не может увидеть. В моем регионе, где раньше летние температуры достигали максимума 25-28 градусов Цельсия, теперь они достигают 30-34 градуса Цельсия.
Раньше, выходя из дома на целый день, зонт или противодождевая накидка были обыденным аксессуаром, ибо в любой момент могла образоваться гроза. Теперь дождя нет неделями.
В деревнях высыхают не только колодцы, а даже глубокие скважины.
14.07.2021 13:07 Відповісти
У нас в Мельбурне - самая холодная зима на моей памяти. А лета так вообще не было: пара тёплых недель, и всё.
14.07.2021 13:20 Відповісти
Что также свидетельствует об глобальном изменении климата. Раньше потоки воздуха (циклоны и антициклоны) были гораздо интенсивными, часто сменяя друг друга. Теперь они становятся всё менее подвижными, и над континентами на гораздо длительное время устанавливаются малоподвижные воздушные массы.
14.07.2021 13:43 Відповісти
Toже чепуха. В Мельбурне бывают четыре сезона в один день, в зависимости от направления ветра. Недавно было страшная буря и наводнение к востоку от Мельбурна (регион Gippsland).
14.07.2021 14:31 Відповісти
Климат меняется всегда. Сейчас мы только выходим из малого ледникового периода. В среднем за последние 500 млн. лет температура Земли была градусов на 5 выше чем сейчас.
Приспосабливаться надо а не сопли разводить.
14.07.2021 18:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/416927 Дело не в партиях, а в самой Америке, ее имперской монополии, приходит гаплык. На сцену выходит другой лидер - Китай, который загонит США, за можай
14.07.2021 08:23 Відповісти
Вы давно в коммунизме не жили, похоже. Брежневский СССР был либеральной демократией, по сравнению с китайским нацизмом.
Украинская власть башкой об стену треснулась, раз решила с узкоглазыми водить шашни.
14.07.2021 12:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/416927 Хоть и давно, но жил, при социализме. Время было мрачное, страной правили старперы, типа Байдена, которые коммунистические партии пол-мира поддерживали. Плохо жили, НО, в моей школе был плавательный бассейн (сейчас нет), учился олимпийский чемпион Юрий Седых, в городе была команда первой лиги СССР, (я играл в юношах), были заводы, дома (строил дважды Герой Ганчев), и пароходы
14.07.2021 16:33 Відповісти
Шарик Земной живет в Колбе,никакого Космоса нет,потому и "дождики" странные льются с Неба...,после которых растения становятся черно-желтыми и умирают на глазах...,4 дня назад был дождик,после которого у меня в огороде погибло много огурцов,помидоров,половина винограда почернело пожелтело....,сосед говорит коротко....,нас травят какой то фигней.....отаки дела малята....
14.07.2021 03:16 Відповісти
Зараз Вас запишуть у конспірологи.
14.07.2021 04:36 Відповісти
Візьми карту в руки, поміть на ній підприємства хімічної промисловості, металургічні у радіусі 200-300 км і приклади "розу вітрів" - відразу зрозумієш , чому гинуть рослини! Огірки, наприклад, найбільш чутливі до "кислотних" дощів Тому в регіоні , де працюють підприємства, що виробляють азотні добрива, люди вже давно вирощують їх під навісами з поліетиленової плівки - щоб дощові краплини на листя не потрапляли
І не треба конспірологічні теорії висувать!
14.07.2021 07:34 Відповісти
Китай с США через засрашку воюет.
14.07.2021 06:12 Відповісти
Чебурашка драная, Засраха давно уже не великая(впрочем никогда и не была) ,вы - сейчас отсталая недострана 3го мира ,просто у вас еще остался ржавый совковый металлолом ,которым вы пытаетесь пугать мир
14.07.2021 07:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483733 Блажен, кто верует. Нет у Раши ржавого совкового металлолома
14.07.2021 09:16 Відповісти
Джо Байден привел спецоперацию по удалению РАБссиянских хакеров из группы ГРУ РАБссии под кодовых названием "REvil"...,сие быдло исчезло из интернета...
14.07.2021 05:58 Відповісти
этой планете уже ничто не поможет.... заметил что насекомых стало заметно меньше, тех же мух... и это не смешно, а признак изменяющейся экосистемы...
14.07.2021 06:03 Відповісти
Это признак,что ты наконец-то почистил свою выгребную яму.
14.07.2021 06:14 Відповісти
сострил штоль, слоупок...
14.07.2021 06:18 Відповісти
А что смешного в хоздеятельности,покслоу?
14.07.2021 06:25 Відповісти
остряк-говночист...?
14.07.2021 06:47 Відповісти
Какое я имею отношение к твоей выгребной яме,дурачок? Туши пердак и иди грибы собирай.
14.07.2021 07:03 Відповісти
ассенизирующий интилихтуал-провидец...
14.07.2021 07:09 Відповісти
Стало меньше мух над тобой виться ,неужели ты начал мыться чаще, хрюсский...
14.07.2021 07:17 Відповісти
Вроде в США намечаеться закат, недавно читал научную статью, одного ученого, по моему из Сирии или России, точно непомню. Вроде есть в США лунапарк Йеллоустонская кальдера и вот вот начнет формировать новый облик вокруг и снова там заживут племена апачей и отсталых могикан.
14.07.2021 06:03 Відповісти
*точно не помню*, хрюсский, нет никаких настоящих ученых на Засрахе уже давно, а в Сирии вообще никогда не было
14.07.2021 07:20 Відповісти
Мавзолейные Хмыри,Байден вас крыс сожрет не подавившись...ГРУ РАБссии где ваше возмущам-с по поводу крыс Путлера из группы REvil??кибернетики сраные...
14.07.2021 06:06 Відповісти
Байден приказал атаковал все РАБссиянские Сервера связанные с ЛЮБЫМ хакерским быдлом из РАБссии....крысы Мавзолейные вы попали под Колпак Мюллера...
14.07.2021 06:09 Відповісти
Крысы Мавзолейные срочно запускайте Чебурнет,иначе Байден и Билл Гейтс вас сожрут....останутся ток Рога и Копыта...Госдеп: У США и России есть общие интересы. Например, климат - Цензор.НЕТ 6061
14.07.2021 06:21 Відповісти
дебилы
14.07.2021 06:49 Відповісти
Это пипец. Рашка ведет войны, совершает теракты с применением химоружия, но делать это должна без шума и пыли.
14.07.2021 06:53 Відповісти
Да, смешно с дикарями о климате разговаривать, это все равно , что с проституткой о теории относительности
14.07.2021 07:02 Відповісти
Главное запустить Северное дерьмо,и РАБссия встанет с колен окончаптельно Шариковы,это вам не всякие там капиталисты НАТО оплачивающие это Мавзолейное дерьмо в миллиардах евро Мировая революцыя о которой так долго трещали чЛенин и Сралин...совершилась энд Завершилась.....американцы и британцы иепепрь ездят на телегах ослиных,а РАБссиянцы на BMW и Кадиллаках...
14.07.2021 07:02 Відповісти
Климата не существует. Земля плоская. И вообще, мы все в Матрице.
14.07.2021 07:04 Відповісти
Відразу видно культурну людину: Жопу називає Матрицею.
14.07.2021 07:35 Відповісти
Перезагрузка Матрицы кстати в 2034 году....Кто доживет,тому повезет...
14.07.2021 07:06 Відповісти
Коротше - Мир Дружба Жвачка… Ми це все вже проходили..Я все більше і більше поважаю британців
14.07.2021 07:29 Відповісти
Интересы климата общие у всех. Это как разговор о погоде для поддержания разговора
14.07.2021 07:36 Відповісти
тіпа - как пагодка в масквє?...
14.07.2021 07:46 Відповісти
Типа как гаварят китайцы-А у нас на дальнем востоке....
14.07.2021 08:08 Відповісти
Жабоедов Франции и Макрона с днем Взятия Бастилии...Национальный праздник..,это типа типа Мавзолейная Ливарюция Шариковых в октябре 1917 года...
14.07.2021 07:38 Відповісти
А Донни было плевать на климат со своего небоскреба. Редиска рыжая.
14.07.2021 07:51 Відповісти
Главное - не Трамп.
14.07.2021 07:53 Відповісти
Общие интересі - єлементарніе частиці. ісследование бозона Хиггса, наприклад .
14.07.2021 08:33 Відповісти
Трамп-огент кремля, зебилы ********.
14.07.2021 16:14 Відповісти
 
 