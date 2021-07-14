В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН
Ученые из Национальной академии наук Украины прогнозируют, что в ближайшие две недели в Украине снизится заболеваемость коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.
Согласно прогнозным данным ученых, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться.
В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.
"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксирован 481 новый случай заражения COVID-19.
Ну как же "прошлые недели", если это цифры именно - этой недели : рост новых случаев заражения всего за пару дней с 174 до 547 новых случаев заражения.
Если не знаете что означают эти цифры, то мне не сложно их "расшифровать" персонально для Вас: 12.07.21 - это 12 июля 2021 года - это на этой неделе, а 14.07.21 - это 14 июля 2021 года - и это - сегодняшний день.
