"В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН"

Ученые из Национальной академии наук Украины прогнозируют, что в ближайшие две недели в Украине снизится заболеваемость коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

Согласно прогнозным данным ученых, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться.

В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксирован 481 новый случай заражения COVID-19.