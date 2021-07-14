РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 945 9

В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН

В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН

Ученые из Национальной академии наук Украины прогнозируют, что в ближайшие две недели в Украине снизится заболеваемость коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

Согласно прогнозным данным ученых, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться. 

В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для формирования коллективного иммунитета в Украине до конца года нужно вакцинировать не менее 250 тыс. человек ежедневно, - KSE

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксирован 481 новый случай заражения COVID-19.

карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН"

12.07.21 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 7 человек, зафиксированы 174 новых случая заражения https://censor.net/ru/n3276426
14.07.21 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения https://censor.net/ru/n3276961
показать весь комментарий
14.07.2021 08:40 Ответить
Это прошедшие недели.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/129908 "Это прошедшие недели"https://censor.net/ru/user/129908

Ну как же "прошлые недели", если это цифры именно - этой недели : рост новых случаев заражения всего за пару дней с 174 до 547 новых случаев заражения.
Если не знаете что означают эти цифры, то мне не сложно их "расшифровать" персонально для Вас: 12.07.21 - это 12 июля 2021 года - это на этой неделе, а 14.07.21 - это 14 июля 2021 года - и это - сегодняшний день.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:27 Ответить
А теперь приведи эти цифры за ближайшие недели из будущего, о чем, собственно и идёт речь в обсуждаемой статье.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:42 Ответить
"Это прошедшие недели"... "А теперь приведи эти цифры за ближайшие недели из будущего"



На Лахте, видать, кроме аутистов никто не хочет работать.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:59 Ответить
как известно Кива курирует НАН, он с зеленским и монастырским не даст соврать ?
показать весь комментарий
14.07.2021 08:43 Ответить
Ну вот откуда вы знаете? Вирус поделился с вами своими планами? А как же распространение дельта вируса? Вы же учёные , а не ясновидящие. Вы можете только прогнозировать темпы вакцинации, да и то похоже не всегда.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:54 Ответить
Час відпусток, не всім потрібні лікарняні.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:00 Ответить
Так расти или снижаться, я уже запутался
показать весь комментарий
14.07.2021 08:59 Ответить
 
 