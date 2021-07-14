Послы ЕС одобрили открытие границы для свободного въезда из Украины, - журналист Йозвяк

РУС
Послы ЕС решили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем"- написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

+7
От тебя кислыми щами и лаптями воняет,"прокси" не спасет,ты продолжай драить свои родные унитазы,за 10 000 рубленных,туалетных "рупий" и не кукарекай много.
14.07.2021 12:49 Ответить
+1
без прц всеравно не пускают только болгария и австрия
14.07.2021 12:43 Ответить
+1
Шановні, це важливий крок вперед. На практиці всі країні ЄС слідують цим рекомендаціям. Також Швейцарія. Тому досить гнати на владу в кожному коменті. З іншого боку, кожен має право на власну думку. Звичайно, якщо вона є власною, а не проплаченою!!!
14.07.2021 13:32 Ответить
Не є юридичним зобовязанням. Кожна країна буде діяти як "захоче".
14.07.2021 12:38 Ответить
без прц всеравно не пускают только болгария и австрия
показать весь комментарий
14.07.2021 12:43 Ответить
Болгария только с ПЦР-тестом.
14.07.2021 13:27 Ответить
Во Франции рабочие с Украины на стройке зарабатывают 2000-3000Э. в месяц.
Так что в Украине ставка только на пенсионеров
14.07.2021 12:41 Ответить
А ты своей вагиной торгуя, сколько зарабатываешь?
14.07.2021 13:05 Ответить
Раз вона сере тут,то її вагіна нах нікому не потрібна...
14.07.2021 16:10 Ответить
нема змісту..
тратити час і нерви на прокацапську BIG КУРВУ
14.07.2021 19:16 Ответить
Касапка, правильно писать "ИЗ" Украины!
14.07.2021 13:06 Ответить
В Украине IT-сектор на порядок развитее, чем во всех странах совка, вместе взятых, включая рашку)
14.07.2021 13:42 Ответить
Якщо б ти смоктала в Португалії(про Францію мовчу) ти б заробляла бабла більше ніж на лахті...
14.07.2021 16:09 Ответить
От тебя кислыми щами и лаптями воняет,"прокси" не спасет,ты продолжай драить свои родные унитазы,за 10 000 рубленных,туалетных "рупий" и не кукарекай много.
14.07.2021 12:49 Ответить
Шановні, це важливий крок вперед. На практиці всі країні ЄС слідують цим рекомендаціям. Також Швейцарія. Тому досить гнати на владу в кожному коменті. З іншого боку, кожен має право на власну думку. Звичайно, якщо вона є власною, а не проплаченою!!!
14.07.2021 13:32 Ответить
Прочитав першоджерело - обмеження знімуть тільки для тих, хто пройшов повний курс ваецинації
14.07.2021 14:21 Ответить
 
 