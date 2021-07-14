12 293 15
Послы ЕС одобрили открытие границы для свободного въезда из Украины, - журналист Йозвяк
Послы ЕС решили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем"- написал он.
Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.
Топ комментарии
+7 Серёга Бондаренко
показать весь комментарий14.07.2021 12:49 Ответить Ссылка
+1 Sopko Tom
показать весь комментарий14.07.2021 12:43 Ответить Ссылка
+1 Oleksandr Skoblia
показать весь комментарий14.07.2021 13:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что в Украине ставка только на пенсионеров
тратити час і нерви на прокацапську BIG КУРВУ