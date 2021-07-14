Послы ЕС одобрили открытие границы для свободного въезда из Украины, - журналист Йозвяк

Послы ЕС решили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем"- написал он.

Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.