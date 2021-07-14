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Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка

Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка

Путин хочет захватить Украину и возобновить СССР под собственным управлением. Для достижения этой цели он использует военную агрессию и пропаганду.

Об этом председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк заявил во время выступления в Атлантическом Совете в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о последней статье президента РФ, он подчеркнул, что статья не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине: "Это путинская пропаганда геббельсовского толка".

"Совершенно очевидно, что конечная цель Путина - захватить Украину. Он никогда не изменит этот курс. Точка. И все в Европе, в Соединенных Штатах должны осознать: именно в этом миссия, в которую верит Путин", - отметил Яценюк.

Читайте: Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин

Он подчеркнул, что Путин хочет восстановить СССР под собственным управлением: "Это может быть в совершенно иной форме. Но посмотрите, что делает Путин во всех уголках мира. Он захватил территорию Украины, незаконно аннексировал Крым, атаковал Грузию, послал своих военных и марионеток на Донбасс. Он является угрозой для всего свободного мира".

Месседж Путина в статье, считает Яценюк, адресован не украинцам. "Поскольку большинство украинцев ненавидят Путина, и это реальность. На сегодняшний день люди четко знают, что это агрессор и враг украинского государства. Его месседж больше адресовался российской аудитории: "Посмотрите, вот в чем мой план, мой план - захватить Беларусь" - что он делает сейчас. План также - захватить Украину, если не сегодня, то завтра", - отметил Яценюк.

Смотрите: Яценюк, Фрид и Лубкивский обсуждают в Атлантическом Совете отношения США с Украиной во время президентства Байдена. ВИДЕО

"Мы должны понять, что он никогда не изменит своего курса. Лучший путь, чтобы его остановить, - это сдержать его, быть объединенными. Соединенные Штаты, ЕС и Украина должны быть едиными в своей позиции. То, чего больше всего не надо бояться, - это сам страх, как говорил Рузвельт. Не нужно бояться Путина. Мы должны показать свое мощное единство. И я уверен, что демократия победит в мире", - подчеркнул Яценюк.

Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) США (27043) Яценюк Арсений (8011)


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Топ комментарии
+16
От тобі бусурмане ця видумана історія кацапсячими пропагандонами в гузні постійно свирбить...
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14.07.2021 22:52
+16
Сєня алі аб Яценюк діло каже

Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 1013
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14.07.2021 22:52
+14
Как ни крути:
Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 5115
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14.07.2021 23:01
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Правила форума Совет форумчан
так.
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14.07.2021 22:46 Ответить
От тобі бусурмане ця видумана історія кацапсячими пропагандонами в гузні постійно свирбить...
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14.07.2021 22:52 Ответить
Пшел нах
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14.07.2021 22:57 Ответить
чомусь маю повагу до цього хлопа.
а як би в 2014 а не 2019 зеленьe до влади прийшло? - дy-май-те, що б було....
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14.07.2021 22:57 Ответить
Та не дай Боже... Навіть думати про це не хочу...
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14.07.2021 23:40 Ответить
от и я не хочу
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14.07.2021 23:45 Ответить
Яценюк был прекрасный премьер, Европа и США его хвалили, но наши идиоты через СМИ закидали его и Кабмин кизяками.
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15.07.2021 01:28 Ответить
нормальный он был - именно за ето кацапня и зеленье сейчас в унисон желчью отплюется...
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15.07.2021 01:32 Ответить
Ти хоч усвідомлюєш яке ти жалюгідне?
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14.07.2021 22:54 Ответить
Маңқа! Мисыкпеш әкеңнің амын сігейн! Син котакбас!
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14.07.2021 23:11 Ответить
смешкове...
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14.07.2021 23:04 Ответить
***** обеспокоилось? и все тайотонутые в ************ тоже?
радует ваше участие в судьбе обычного мойщика посуды в американском баре...
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14.07.2021 23:11 Ответить
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14.07.2021 23:14 Ответить
Я цьому "псевдоазіату" написав "дещо" - побачу скільки йому буде часу потрібно щоб це зрозуміть! Такого він у своїх словниках не знайде!
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14.07.2021 23:16 Ответить
Яр, даже не парьтесь - обычная ордловня, через 5 мин вылезет под другим ником )))
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14.07.2021 23:20 Ответить
Я не парюся Просто знаю що написать Вони ж своїми ніками "многоплємьонними" хочуть показать що їх навіть азіати підтримують А я-то знаю як башкири чи казахи "*******" рассєян! Навіть їх "манкурти", що не знають рідної мови, коли "спалахне" , згадають , ЧИЯ кров тече в їх жилах і будуть різать "шушкА", навіть говорячи їх мовою!
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14.07.2021 23:37 Ответить
пуйло, конечно может захватить...
токо в морге, холодными губами
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14.07.2021 22:50 Ответить
Сєная як завжи правий на 120 відсотків!
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14.07.2021 22:51 Ответить
Сєня алі аб Яценюк діло каже

Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 1013
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14.07.2021 22:52 Ответить
Ця стаття це бредні хворого маніяка
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14.07.2021 22:58 Ответить
Маячня параноїдального шизофреніка великодержавного шовінізма !!!))
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14.07.2021 23:18 Ответить
Сеня, ти ще одну *****-месагу пропустив... Ця месага - НАТО і ЄС: "не суйтесь в мої справи, я вам заплачу"
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14.07.2021 22:58 Ответить
Ну и что. Главное, что она обсуждается в Украине и найдёт отклик в сердцах славных украинских запорожских казаков. Братья на век. Терпилы украинские, а не козаки.
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14.07.2021 22:59 Ответить
Как ни крути:
Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 5115
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14.07.2021 23:01 Ответить
Сегодня все обговаривают статью *****. Кто-то даже ее читал 😆😆😆
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14.07.2021 23:05 Ответить
Маячня параноїдального шизофреніка неосяжна і незбагненна для адекватної людини !!!)))
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14.07.2021 23:21 Ответить
Эту статью писал не Путин: он же просто малограмотный троечник, сын неграмотной посудомойки и обрубщика арматуры.

Статью ему нарисовал кто-то из запроданцев типа т-ща Мироненко из Института украинский исследований Академии Аук РФ(прежде бывший черниговский украинец, позднее советский манкурт, 1-ый секретарь ЦК ВЛКСМ ).

Статья - полное лживое говно старосовкового СССРанского помёта. Не о чем даже и говорить.
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15.07.2021 00:04 Ответить
типа русские высшая раса на земле, а все остальные недогосударства, которые должны стать колониями московии
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14.07.2021 23:19 Ответить
Це споконвчна панівна ідеологія Московіі-великодржавний шовінізм !!!)))
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14.07.2021 23:23 Ответить
95% відсотків цієї "вищої раси" продавалось на базарях,гуртом і в роздріб.Могли продати окремо дружину,окремо мужика,окремо дітей.Це по матеріалах самих московітських істориків.
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14.07.2021 23:41 Ответить
Підручник історії СРСР совкового зразка, дуже коротко.
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14.07.2021 23:30 Ответить
Про "московську "русь"" не було навіть в совкових підручниках.Взагалі не існувало ніякої "київської" Русі-була просто Русь.Термін "київська" Русь придумав московський "історик" Погодін(1800-1875) щоб запустити байку про московську "русь".
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14.07.2021 23:38 Ответить
"Київська Русь" каци вже років 10-12 не використовують. Натомість видумали "древняя Русь".
Коли я вчився на істфаку, то казали, що термін "Київська Русь" ввів історик С. Соловьов для поділу епох Русі.
Але цікаво інше. На заході "Русь" вважається середньовічною державою східних слов'ян і угро-фінів ). По їх трактовці крайньою східною межею розповсюдження слов'ян була Твер (приблизно, Твер заснували в 12 столітті) чи Торжок. Далі на схід йшли ослов'янені угро-фінські племена.
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15.07.2021 02:56 Ответить
Років 250 тому це взагалі була Азія-все,що північніше Дону.Татарія,Тартарія,Велика Тартарія.Дуже сумнівна версія про "ослов*янення",бо з приходом "монголів" всякі зв*язки припиняються-це 500 років.Єдиний слов*янський анклав Великий Новгород,слов*янське населення якого було майже повністю знищене мордвою і мерею,а залишки втекли на північ і почали називатись поморами.Те,що туди почалася розповсюджуватись руська віра не говорить про ослов*янення-вона була замінена монголами на несторіанство,яке проіснувало до Нікона.У Європі майже нічого не знали про Московський улус Золотої Орди(доповідь Едуарда Попеля,німецького рицаря,який відкрив Улус для Європи-про це написано у Преснякова у "Російських самодержцях")
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15.07.2021 08:19 Ответить
Ще до приходу монголів на північному сході були досить сильні Володимирське та Рязанське князівства. Та й новгородці активно просувались на північний схід, контролюючи землі всього південого узбережжя Білого моря. Все це входило у Русь, але заселено було не слов'янами, а угро-фінами і балтами
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15.07.2021 16:58 Ответить
Эта статья-это бред убого чухонца.Еще ее можно назвать "МАЙН КАМПФ от *****."
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14.07.2021 23:33 Ответить
Ну хоч Арсеній помітив. А ще принц Гарі раз. А між тим - в кацапії ще у далекому вже 2012 році збудовано класичну фашистську державу, за всіма 14 ознаками в повному обсязі. Питання в тому, що світові лідери сором'язливо про це мовчать, бо як тоді у путінХУЙЛО гроші брати і в наглядову раду газпердпрома призначатись. Добре, якби Україна в голос про це казала зі всіх трибун. Але то хіба не при шлюхах наріду можливо.
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14.07.2021 23:42 Ответить
Зелені - це зрадники України!
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14.07.2021 23:56 Ответить
Сеня - після зеленої блювоти, маєш повернутися!
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14.07.2021 23:55 Ответить
тільки авакова на дорозі не підбирай. Хай вже мером араХарькова побуде.
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15.07.2021 08:02 Ответить
отак з залісся завжди і чулася їхня інтерпретація " Айн райх,айн фольк,айн фюрер*
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15.07.2021 00:02 Ответить
а никому не кажется, шо у кацапни открыт 2й фронт - Афганистан?
чем бы кацапня не занималасль - лишь бы в Украину со своим братанием не лезла...
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15.07.2021 00:07 Ответить
Удмурт Путін, вірменин Лавров, бурят Шойгу, чеченець Сурков розповідають всьому світу про один народ з українцями 😀
Кацапи , ви дика орда і до слов'ян ви не маєте жодного відношення !
Від@іться від Украіни - це все чого ми хочемо від вас !
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15.07.2021 00:14 Ответить
Кроллег, та завали этого *********** ***** уже калькулятором - у тебя это класно получается.



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15.07.2021 00:35 Ответить
Яценюк умеет выговаривать свои мысли. в человеке виден талант от Бога. Кому попало они не приходят.
Путин, конечно же, выдал мазню своих "негров" только для своей, глубинной, аудитории. Он оседлал своего конька. Украинцам это ни к чему. Там одна преступная глупость лезет на другую и еще глупостью погоняет - все сводя к тому, чтоб подготовиться к захвату Украины. У этого, гебнявого выродка, видите ли, идея фикс: превращение украинцев в московское быдло - хохлов. Что-то надо делать с 73% уродами, которые поддерживают в кремлевском упыре эти маразматические мысли? Что-то надо подкрутить в телевизоре...
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15.07.2021 05:28 Ответить
можливо, надо подкрутить яйцями однієї бородатої бабці? Правда не впевнений, 99 разів вліво чи в право???
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15.07.2021 08:07 Ответить
Давно решить: по часовой стрелке отвинтить бородатое рыло от телевизора - по часовой вперьед или по часовой взад? Иначе, зеленая пипочка, из телевизора не отпадет - изображая из себя взрослого ( типа: приЗЕдента).
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15.07.2021 09:05 Ответить
Вообще то статья совсем не об этом - может Сеня ее не читал? Там больше исторические факты или подобие фактов о исторической общности украинцев, белорусов и русских и если есть возражения, то нужно было их озвучить и привести несоответствия, а если нет, то значит Путин прав.
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15.07.2021 06:44 Ответить
для тебе особисто та стисло: кацапи не люди, а біси. Окурок- *****.
Можеш свої заперечення писати в *********.
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15.07.2021 08:13 Ответить
Дело не путине, вернее не совсем в путине, пока существует расейка в ее нынешнем виде, любой расеянский правитель будет мечтать захватить Украину.
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15.07.2021 08:32 Ответить
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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15.07.2021 08:33 Ответить
Это не пропагада, а голословные утверждения /фантазии/ оправдывающие ЫМПЕРСКИЕ апетиты москалей /по захвату провинций, для выживания метрополии/!



"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
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15.07.2021 09:33 Ответить
 
 