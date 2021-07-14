Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка

Путин хочет захватить Украину и возобновить СССР под собственным управлением. Для достижения этой цели он использует военную агрессию и пропаганду.

Об этом председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк заявил во время выступления в Атлантическом Совете в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о последней статье президента РФ, он подчеркнул, что статья не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине: "Это путинская пропаганда геббельсовского толка".

"Совершенно очевидно, что конечная цель Путина - захватить Украину. Он никогда не изменит этот курс. Точка. И все в Европе, в Соединенных Штатах должны осознать: именно в этом миссия, в которую верит Путин", - отметил Яценюк.

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Он подчеркнул, что Путин хочет восстановить СССР под собственным управлением: "Это может быть в совершенно иной форме. Но посмотрите, что делает Путин во всех уголках мира. Он захватил территорию Украины, незаконно аннексировал Крым, атаковал Грузию, послал своих военных и марионеток на Донбасс. Он является угрозой для всего свободного мира".

Месседж Путина в статье, считает Яценюк, адресован не украинцам. "Поскольку большинство украинцев ненавидят Путина, и это реальность. На сегодняшний день люди четко знают, что это агрессор и враг украинского государства. Его месседж больше адресовался российской аудитории: "Посмотрите, вот в чем мой план, мой план - захватить Беларусь" - что он делает сейчас. План также - захватить Украину, если не сегодня, то завтра", - отметил Яценюк.

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"Мы должны понять, что он никогда не изменит своего курса. Лучший путь, чтобы его остановить, - это сдержать его, быть объединенными. Соединенные Штаты, ЕС и Украина должны быть едиными в своей позиции. То, чего больше всего не надо бояться, - это сам страх, как говорил Рузвельт. Не нужно бояться Путина. Мы должны показать свое мощное единство. И я уверен, что демократия победит в мире", - подчеркнул Яценюк.