Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка
Путин хочет захватить Украину и возобновить СССР под собственным управлением. Для достижения этой цели он использует военную агрессию и пропаганду.
Об этом председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк заявил во время выступления в Атлантическом Совете в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о последней статье президента РФ, он подчеркнул, что статья не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине: "Это путинская пропаганда геббельсовского толка".
"Совершенно очевидно, что конечная цель Путина - захватить Украину. Он никогда не изменит этот курс. Точка. И все в Европе, в Соединенных Штатах должны осознать: именно в этом миссия, в которую верит Путин", - отметил Яценюк.
Он подчеркнул, что Путин хочет восстановить СССР под собственным управлением: "Это может быть в совершенно иной форме. Но посмотрите, что делает Путин во всех уголках мира. Он захватил территорию Украины, незаконно аннексировал Крым, атаковал Грузию, послал своих военных и марионеток на Донбасс. Он является угрозой для всего свободного мира".
Месседж Путина в статье, считает Яценюк, адресован не украинцам. "Поскольку большинство украинцев ненавидят Путина, и это реальность. На сегодняшний день люди четко знают, что это агрессор и враг украинского государства. Его месседж больше адресовался российской аудитории: "Посмотрите, вот в чем мой план, мой план - захватить Беларусь" - что он делает сейчас. План также - захватить Украину, если не сегодня, то завтра", - отметил Яценюк.
"Мы должны понять, что он никогда не изменит своего курса. Лучший путь, чтобы его остановить, - это сдержать его, быть объединенными. Соединенные Штаты, ЕС и Украина должны быть едиными в своей позиции. То, чего больше всего не надо бояться, - это сам страх, как говорил Рузвельт. Не нужно бояться Путина. Мы должны показать свое мощное единство. И я уверен, что демократия победит в мире", - подчеркнул Яценюк.
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а як би в 2014 а не 2019 зеленьe до влади прийшло? - дy-май-те, що б було....
радует ваше участие в судьбе обычного мойщика посуды в американском баре...
токо в морге, холодными губами
Статью ему нарисовал кто-то из запроданцев типа т-ща Мироненко из Института украинский исследований Академии Аук РФ(прежде бывший черниговский украинец, позднее советский манкурт, 1-ый секретарь ЦК ВЛКСМ ).
Статья - полное лживое говно старосовкового СССРанского помёта. Не о чем даже и говорить.
Коли я вчився на істфаку, то казали, що термін "Київська Русь" ввів історик С. Соловьов для поділу епох Русі.
Але цікаво інше. На заході "Русь" вважається середньовічною державою східних слов'ян і угро-фінів ). По їх трактовці крайньою східною межею розповсюдження слов'ян була Твер (приблизно, Твер заснували в 12 столітті) чи Торжок. Далі на схід йшли ослов'янені угро-фінські племена.
чем бы кацапня не занималасль - лишь бы в Украину со своим братанием не лезла...
Кацапи , ви дика орда і до слов'ян ви не маєте жодного відношення !
Від@іться від Украіни - це все чого ми хочемо від вас !
Путин, конечно же, выдал мазню своих "негров" только для своей, глубинной, аудитории. Он оседлал своего конька. Украинцам это ни к чему. Там одна преступная глупость лезет на другую и еще глупостью погоняет - все сводя к тому, чтоб подготовиться к захвату Украины. У этого, гебнявого выродка, видите ли, идея фикс: превращение украинцев в московское быдло - хохлов. Что-то надо делать с 73% уродами, которые поддерживают в кремлевском упыре эти маразматические мысли? Что-то надо подкрутить в телевизоре...
Можеш свої заперечення писати в *********.
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."