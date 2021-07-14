Яценюк: Стаття Путіна - пропаганда геббельсівського штибу

Путін хоче захопити Україну і відновити СРСР під власним керуванням. Для досягнення цієї мети він використовує військову агресію і пропаганду.

Про це голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк заявив під час виступу в Атлантичній Раді у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про останню статтю президента РФ, він підкреслив, що стаття не має нічого спільного з історичним підходом до України: "Це путінська пропаганда геббельсівського штибу".

"Цілком очевидно, що кінцева мета Путіна - захопити Україну. Він ніколи не змінить цей курс. Крапка. І всі в Європі, в Сполучених Штатах мають усвідомити: саме в цьому місія, в яку вірить Путін", - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що Путін хоче відновити СРСР під власним керуванням: "Це може бути в абсолютно іншій формі. Але подивіться, що робить Путін у всіх куточках світу. Він захопив територію України, незаконно анексував Крим, атакував Грузію, послав своїх військових і маріонеток на Донбас. Він є загрозою для всього вільного світу".

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Меседж Путіна в статті, вважає Яценюк, адресовано не українцям. "Оскільки більшість українців ненавидять Путіна, і це реальність. На сьогодні люди чітко знають, що це агресор і ворог української держави. Його меседж більше адресувався російській аудиторії: "Подивіться, ось у чому мій план, мій план - захопити Білорусь" - що він робить зараз. План також - захопити Україну, якщо не сьогодні, то завтра", - зазначив Яценюк.

"Ми повинні зрозуміти, що він ніколи не змінить свого курсу. Найкращий шлях, щоб його зупинити, - це стримати його, бути об'єднаними. Сполучені Штати, ЄС і Україна мають бути єдиними у своїй позиції. Те, чого найбільше не треба боятися, - це сам страх, як говорив Рузвельт. Не потрібно боятися Путіна. Ми повинні показати свою потужну єдність. І я впевнений, що демократія переможе у світі", - підкреслив Яценюк.

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