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Яценюк: Стаття Путіна - пропаганда геббельсівського штибу

Яценюк: Стаття Путіна - пропаганда геббельсівського штибу

Путін хоче захопити Україну і відновити СРСР під власним керуванням. Для досягнення цієї мети він використовує військову агресію і пропаганду.

Про це голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк заявив під час виступу в Атлантичній Раді у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про останню статтю президента РФ, він підкреслив, що стаття не має нічого спільного з історичним підходом до України: "Це путінська пропаганда геббельсівського штибу".

"Цілком очевидно, що кінцева мета Путіна - захопити Україну. Він ніколи не змінить цей курс. Крапка. І всі в Європі, в Сполучених Штатах мають усвідомити: саме в цьому місія, в яку вірить Путін", - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що Путін хоче відновити СРСР під власним керуванням: "Це може бути в абсолютно іншій формі. Але подивіться, що робить Путін у всіх куточках світу. Він захопив територію України, незаконно анексував Крим, атакував Грузію, послав своїх військових і маріонеток на Донбас. Він є загрозою для всього вільного світу".

Читайте також: Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції

Меседж Путіна в статті, вважає Яценюк, адресовано не українцям. "Оскільки більшість українців ненавидять Путіна, і це реальність. На сьогодні люди чітко знають, що це агресор і ворог української держави. Його меседж більше адресувався російській аудиторії: "Подивіться, ось у чому мій план, мій план - захопити Білорусь" - що він робить зараз. План також - захопити Україну, якщо не сьогодні, то завтра", - зазначив Яценюк.

"Ми повинні зрозуміти, що він ніколи не змінить свого курсу. Найкращий шлях, щоб його зупинити, - це стримати його, бути об'єднаними. Сполучені Штати, ЄС і Україна мають бути єдиними у своїй позиції. Те, чого найбільше не треба боятися, - це сам страх, як говорив Рузвельт. Не потрібно боятися Путіна. Ми повинні показати свою потужну єдність. І я впевнений, що демократія переможе у світі", - підкреслив Яценюк.

Також читайте: Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) США (23290) Яценюк Арсеній (2575)


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Топ коментарі
+16
От тобі бусурмане ця видумана історія кацапсячими пропагандонами в гузні постійно свирбить...
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14.07.2021 22:52
+16
Сєня алі аб Яценюк діло каже

Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 1013
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14.07.2021 22:52
+14
Как ни крути:
Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 5115
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14.07.2021 23:01
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так.
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14.07.2021 22:46 Відповісти
От тобі бусурмане ця видумана історія кацапсячими пропагандонами в гузні постійно свирбить...
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14.07.2021 22:52 Відповісти
Пшел нах
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14.07.2021 22:57 Відповісти
чомусь маю повагу до цього хлопа.
а як би в 2014 а не 2019 зеленьe до влади прийшло? - дy-май-те, що б було....
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14.07.2021 22:57 Відповісти
Та не дай Боже... Навіть думати про це не хочу...
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14.07.2021 23:40 Відповісти
от и я не хочу
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14.07.2021 23:45 Відповісти
Яценюк был прекрасный премьер, Европа и США его хвалили, но наши идиоты через СМИ закидали его и Кабмин кизяками.
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15.07.2021 01:28 Відповісти
нормальный он был - именно за ето кацапня и зеленье сейчас в унисон желчью отплюется...
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15.07.2021 01:32 Відповісти
Ти хоч усвідомлюєш яке ти жалюгідне?
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14.07.2021 22:54 Відповісти
Маңқа! Мисыкпеш әкеңнің амын сігейн! Син котакбас!
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14.07.2021 23:11 Відповісти
смешкове...
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14.07.2021 23:04 Відповісти
***** обеспокоилось? и все тайотонутые в ************ тоже?
радует ваше участие в судьбе обычного мойщика посуды в американском баре...
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14.07.2021 23:11 Відповісти
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14.07.2021 23:14 Відповісти
Я цьому "псевдоазіату" написав "дещо" - побачу скільки йому буде часу потрібно щоб це зрозуміть! Такого він у своїх словниках не знайде!
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14.07.2021 23:16 Відповісти
Яр, даже не парьтесь - обычная ордловня, через 5 мин вылезет под другим ником )))
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14.07.2021 23:20 Відповісти
Я не парюся Просто знаю що написать Вони ж своїми ніками "многоплємьонними" хочуть показать що їх навіть азіати підтримують А я-то знаю як башкири чи казахи "*******" рассєян! Навіть їх "манкурти", що не знають рідної мови, коли "спалахне" , згадають , ЧИЯ кров тече в їх жилах і будуть різать "шушкА", навіть говорячи їх мовою!
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14.07.2021 23:37 Відповісти
пуйло, конечно может захватить...
токо в морге, холодными губами
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14.07.2021 22:50 Відповісти
Сєная як завжи правий на 120 відсотків!
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14.07.2021 22:51 Відповісти
Сєня алі аб Яценюк діло каже

Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 1013
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14.07.2021 22:52 Відповісти
Ця стаття це бредні хворого маніяка
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14.07.2021 22:58 Відповісти
Маячня параноїдального шизофреніка великодержавного шовінізма !!!))
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14.07.2021 23:18 Відповісти
Сеня, ти ще одну *****-месагу пропустив... Ця месага - НАТО і ЄС: "не суйтесь в мої справи, я вам заплачу"
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14.07.2021 22:58 Відповісти
Ну и что. Главное, что она обсуждается в Украине и найдёт отклик в сердцах славных украинских запорожских казаков. Братья на век. Терпилы украинские, а не козаки.
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14.07.2021 22:59 Відповісти
Как ни крути:
Яценюк: Статья Путина - пропаганда Геббельсовского толка - Цензор.НЕТ 5115
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14.07.2021 23:01 Відповісти
Сегодня все обговаривают статью *****. Кто-то даже ее читал 😆😆😆
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14.07.2021 23:05 Відповісти
Маячня параноїдального шизофреніка неосяжна і незбагненна для адекватної людини !!!)))
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14.07.2021 23:21 Відповісти
Эту статью писал не Путин: он же просто малограмотный троечник, сын неграмотной посудомойки и обрубщика арматуры.

Статью ему нарисовал кто-то из запроданцев типа т-ща Мироненко из Института украинский исследований Академии Аук РФ(прежде бывший черниговский украинец, позднее советский манкурт, 1-ый секретарь ЦК ВЛКСМ ).

Статья - полное лживое говно старосовкового СССРанского помёта. Не о чем даже и говорить.
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15.07.2021 00:04 Відповісти
типа русские высшая раса на земле, а все остальные недогосударства, которые должны стать колониями московии
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14.07.2021 23:19 Відповісти
Це споконвчна панівна ідеологія Московіі-великодржавний шовінізм !!!)))
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14.07.2021 23:23 Відповісти
95% відсотків цієї "вищої раси" продавалось на базарях,гуртом і в роздріб.Могли продати окремо дружину,окремо мужика,окремо дітей.Це по матеріалах самих московітських істориків.
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14.07.2021 23:41 Відповісти
Підручник історії СРСР совкового зразка, дуже коротко.
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14.07.2021 23:30 Відповісти
Про "московську "русь"" не було навіть в совкових підручниках.Взагалі не існувало ніякої "київської" Русі-була просто Русь.Термін "київська" Русь придумав московський "історик" Погодін(1800-1875) щоб запустити байку про московську "русь".
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14.07.2021 23:38 Відповісти
"Київська Русь" каци вже років 10-12 не використовують. Натомість видумали "древняя Русь".
Коли я вчився на істфаку, то казали, що термін "Київська Русь" ввів історик С. Соловьов для поділу епох Русі.
Але цікаво інше. На заході "Русь" вважається середньовічною державою східних слов'ян і угро-фінів ). По їх трактовці крайньою східною межею розповсюдження слов'ян була Твер (приблизно, Твер заснували в 12 столітті) чи Торжок. Далі на схід йшли ослов'янені угро-фінські племена.
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15.07.2021 02:56 Відповісти
Років 250 тому це взагалі була Азія-все,що північніше Дону.Татарія,Тартарія,Велика Тартарія.Дуже сумнівна версія про "ослов*янення",бо з приходом "монголів" всякі зв*язки припиняються-це 500 років.Єдиний слов*янський анклав Великий Новгород,слов*янське населення якого було майже повністю знищене мордвою і мерею,а залишки втекли на північ і почали називатись поморами.Те,що туди почалася розповсюджуватись руська віра не говорить про ослов*янення-вона була замінена монголами на несторіанство,яке проіснувало до Нікона.У Європі майже нічого не знали про Московський улус Золотої Орди(доповідь Едуарда Попеля,німецького рицаря,який відкрив Улус для Європи-про це написано у Преснякова у "Російських самодержцях")
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15.07.2021 08:19 Відповісти
Ще до приходу монголів на північному сході були досить сильні Володимирське та Рязанське князівства. Та й новгородці активно просувались на північний схід, контролюючи землі всього південого узбережжя Білого моря. Все це входило у Русь, але заселено було не слов'янами, а угро-фінами і балтами
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15.07.2021 16:58 Відповісти
Эта статья-это бред убого чухонца.Еще ее можно назвать "МАЙН КАМПФ от *****."
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14.07.2021 23:33 Відповісти
Ну хоч Арсеній помітив. А ще принц Гарі раз. А між тим - в кацапії ще у далекому вже 2012 році збудовано класичну фашистську державу, за всіма 14 ознаками в повному обсязі. Питання в тому, що світові лідери сором'язливо про це мовчать, бо як тоді у путінХУЙЛО гроші брати і в наглядову раду газпердпрома призначатись. Добре, якби Україна в голос про це казала зі всіх трибун. Але то хіба не при шлюхах наріду можливо.
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14.07.2021 23:42 Відповісти
Зелені - це зрадники України!
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14.07.2021 23:56 Відповісти
Сеня - після зеленої блювоти, маєш повернутися!
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14.07.2021 23:55 Відповісти
тільки авакова на дорозі не підбирай. Хай вже мером араХарькова побуде.
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15.07.2021 08:02 Відповісти
отак з залісся завжди і чулася їхня інтерпретація " Айн райх,айн фольк,айн фюрер*
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15.07.2021 00:02 Відповісти
а никому не кажется, шо у кацапни открыт 2й фронт - Афганистан?
чем бы кацапня не занималасль - лишь бы в Украину со своим братанием не лезла...
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15.07.2021 00:07 Відповісти
Удмурт Путін, вірменин Лавров, бурят Шойгу, чеченець Сурков розповідають всьому світу про один народ з українцями 😀
Кацапи , ви дика орда і до слов'ян ви не маєте жодного відношення !
Від@іться від Украіни - це все чого ми хочемо від вас !
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15.07.2021 00:14 Відповісти
Кроллег, та завали этого *********** ***** уже калькулятором - у тебя это класно получается.



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15.07.2021 00:35 Відповісти
Яценюк умеет выговаривать свои мысли. в человеке виден талант от Бога. Кому попало они не приходят.
Путин, конечно же, выдал мазню своих "негров" только для своей, глубинной, аудитории. Он оседлал своего конька. Украинцам это ни к чему. Там одна преступная глупость лезет на другую и еще глупостью погоняет - все сводя к тому, чтоб подготовиться к захвату Украины. У этого, гебнявого выродка, видите ли, идея фикс: превращение украинцев в московское быдло - хохлов. Что-то надо делать с 73% уродами, которые поддерживают в кремлевском упыре эти маразматические мысли? Что-то надо подкрутить в телевизоре...
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15.07.2021 05:28 Відповісти
можливо, надо подкрутить яйцями однієї бородатої бабці? Правда не впевнений, 99 разів вліво чи в право???
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15.07.2021 08:07 Відповісти
Давно решить: по часовой стрелке отвинтить бородатое рыло от телевизора - по часовой вперьед или по часовой взад? Иначе, зеленая пипочка, из телевизора не отпадет - изображая из себя взрослого ( типа: приЗЕдента).
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15.07.2021 09:05 Відповісти
Вообще то статья совсем не об этом - может Сеня ее не читал? Там больше исторические факты или подобие фактов о исторической общности украинцев, белорусов и русских и если есть возражения, то нужно было их озвучить и привести несоответствия, а если нет, то значит Путин прав.
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15.07.2021 06:44 Відповісти
для тебе особисто та стисло: кацапи не люди, а біси. Окурок- *****.
Можеш свої заперечення писати в *********.
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15.07.2021 08:13 Відповісти
Дело не путине, вернее не совсем в путине, пока существует расейка в ее нынешнем виде, любой расеянский правитель будет мечтать захватить Украину.
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15.07.2021 08:32 Відповісти
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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15.07.2021 08:33 Відповісти
Это не пропагада, а голословные утверждения /фантазии/ оправдывающие ЫМПЕРСКИЕ апетиты москалей /по захвату провинций, для выживания метрополии/!



"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
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15.07.2021 09:33 Відповісти
 
 