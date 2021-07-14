Яценюк: Стаття Путіна - пропаганда геббельсівського штибу
Путін хоче захопити Україну і відновити СРСР під власним керуванням. Для досягнення цієї мети він використовує військову агресію і пропаганду.
Про це голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк заявив під час виступу в Атлантичній Раді у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про останню статтю президента РФ, він підкреслив, що стаття не має нічого спільного з історичним підходом до України: "Це путінська пропаганда геббельсівського штибу".
"Цілком очевидно, що кінцева мета Путіна - захопити Україну. Він ніколи не змінить цей курс. Крапка. І всі в Європі, в Сполучених Штатах мають усвідомити: саме в цьому місія, в яку вірить Путін", - зазначив Яценюк.
Він підкреслив, що Путін хоче відновити СРСР під власним керуванням: "Це може бути в абсолютно іншій формі. Але подивіться, що робить Путін у всіх куточках світу. Він захопив територію України, незаконно анексував Крим, атакував Грузію, послав своїх військових і маріонеток на Донбас. Він є загрозою для всього вільного світу".
Меседж Путіна в статті, вважає Яценюк, адресовано не українцям. "Оскільки більшість українців ненавидять Путіна, і це реальність. На сьогодні люди чітко знають, що це агресор і ворог української держави. Його меседж більше адресувався російській аудиторії: "Подивіться, ось у чому мій план, мій план - захопити Білорусь" - що він робить зараз. План також - захопити Україну, якщо не сьогодні, то завтра", - зазначив Яценюк.
"Ми повинні зрозуміти, що він ніколи не змінить свого курсу. Найкращий шлях, щоб його зупинити, - це стримати його, бути об'єднаними. Сполучені Штати, ЄС і Україна мають бути єдиними у своїй позиції. Те, чого найбільше не треба боятися, - це сам страх, як говорив Рузвельт. Не потрібно боятися Путіна. Ми повинні показати свою потужну єдність. І я впевнений, що демократія переможе у світі", - підкреслив Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а як би в 2014 а не 2019 зеленьe до влади прийшло? - дy-май-те, що б було....
радует ваше участие в судьбе обычного мойщика посуды в американском баре...
токо в морге, холодными губами
Статью ему нарисовал кто-то из запроданцев типа т-ща Мироненко из Института украинский исследований Академии Аук РФ(прежде бывший черниговский украинец, позднее советский манкурт, 1-ый секретарь ЦК ВЛКСМ ).
Статья - полное лживое говно старосовкового СССРанского помёта. Не о чем даже и говорить.
Коли я вчився на істфаку, то казали, що термін "Київська Русь" ввів історик С. Соловьов для поділу епох Русі.
Але цікаво інше. На заході "Русь" вважається середньовічною державою східних слов'ян і угро-фінів ). По їх трактовці крайньою східною межею розповсюдження слов'ян була Твер (приблизно, Твер заснували в 12 столітті) чи Торжок. Далі на схід йшли ослов'янені угро-фінські племена.
чем бы кацапня не занималасль - лишь бы в Украину со своим братанием не лезла...
Кацапи , ви дика орда і до слов'ян ви не маєте жодного відношення !
Від@іться від Украіни - це все чого ми хочемо від вас !
Путин, конечно же, выдал мазню своих "негров" только для своей, глубинной, аудитории. Он оседлал своего конька. Украинцам это ни к чему. Там одна преступная глупость лезет на другую и еще глупостью погоняет - все сводя к тому, чтоб подготовиться к захвату Украины. У этого, гебнявого выродка, видите ли, идея фикс: превращение украинцев в московское быдло - хохлов. Что-то надо делать с 73% уродами, которые поддерживают в кремлевском упыре эти маразматические мысли? Что-то надо подкрутить в телевизоре...
Можеш свої заперечення писати в *********.
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."