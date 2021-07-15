"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об официальном включении дела "вагнеровцев" в повестку дня ВСК

Нардепы фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, которым предлагается внести расследование обстоятельств возможного срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в предмет ведения парламентской ВСК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Также фракции предлагают кандидатуру народного депутата от "Голоса" Романа Костенко на должность заместителя главы Временной следственной комиссии. От "Европейской Солидарности" в состав комиссии предлагается народный депутат Владимир Арьев, от "Батькивщины" - Сергей Евтушок.

В пояснительной записке авторы Постановления отмечают, что его принятие обеспечит проведение полной и объективной проверки обнародованных в СМИ фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами ЧВК Вагнера. Последствиями принятия Постановления будет выявление и предотвращение угроз национальным интересам и безопасности Украины.

Ранее "Еевропейская Солидарность" требовала вызвать президента Зеленского на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

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Пятый Президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко также призвал парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК.

"Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами -" Слуга народа "и ОПЗЖ. Они имеют в своем распоряжении правоохранительные органы. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана - ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", - подчеркнул пятый Президент.

"Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите к предмету ведения существующей следственной комиссии о "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания - в том числе и совершенно секретные - от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", - добавил Порошенко.

Порошенко заявил, что тоже готов прийти на заседание ВСК. В "Европейской Солидарности" ждут решения парламента и заседания комиссии.

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