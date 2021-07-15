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"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об официальном включении дела "вагнеровцев" в повестку дня ВСК

Нардепы фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, которым предлагается внести расследование обстоятельств возможного срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в предмет ведения парламентской ВСК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Также фракции предлагают кандидатуру народного депутата от "Голоса" Романа Костенко на должность заместителя главы Временной следственной комиссии. От "Европейской Солидарности" в состав комиссии предлагается народный депутат Владимир Арьев, от "Батькивщины" - Сергей Евтушок.

В пояснительной записке авторы Постановления отмечают, что его принятие обеспечит проведение полной и объективной проверки обнародованных в СМИ фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами ЧВК Вагнера. Последствиями принятия Постановления будет выявление и предотвращение угроз национальным интересам и безопасности Украины.

Ранее "Еевропейская Солидарность" требовала вызвать президента Зеленского на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

Читайте: В ВСК по делу "вагнеровцев" хотят заслушать руководителей ведомств 2018 года, но возможный срыв же был в 2020, - нардеп "Голоса" Костенко

Пятый Президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко также призвал парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК.

"Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами -" Слуга народа "и ОПЗЖ. Они имеют в своем распоряжении правоохранительные органы. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана - ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", - подчеркнул пятый Президент.

"Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите к предмету ведения существующей следственной комиссии о "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания - в том числе и совершенно секретные - от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", - добавил Порошенко.

Порошенко заявил, что тоже готов прийти на заседание ВСК. В "Европейской Солидарности" ждут решения парламента и заседания комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко

Автор: 

ВР (29272) ВСК (459) Порошенко Петр (19615) ЧВК Вагнер (1333) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+8
Хай це стане початком кінця ЗЕ-невігласів.
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15.07.2021 09:48
+8
Так, а кто виноват в том что экономика валится в пропасть второй год подряд? Неужели порошенко? А может идиот в кресле преза, который сливает спецоперации врагам?!
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15.07.2021 09:59
+7
Лапоть, шо кондитер снова начал срать в тапки зебилам?
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15.07.2021 09:58
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Экономика валится в пропасть,а у них сраные вагнеровцы в повестке.
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15.07.2021 09:47 Ответить
Лапоть, шо кондитер снова начал срать в тапки зебилам?
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15.07.2021 09:58 Ответить
Кондитер?Нет хитрунишка - министр экономического развития правительства януковича-азарова.
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15.07.2021 10:02 Ответить
Таки некоторым зебилам срет прямо на голову. 😀 Запасайся шампунем
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15.07.2021 10:09 Ответить
І що з того .?? .
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15.07.2021 10:53 Ответить
Ну і ..? Міністр, який 8 місяців працював наблаго країни, а не клоун, на корпоративах у овоча- азірова.
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15.07.2021 11:10 Ответить
Так, а кто виноват в том что экономика валится в пропасть второй год подряд? Неужели порошенко? А может идиот в кресле преза, который сливает спецоперации врагам?!
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15.07.2021 09:59 Ответить
А до этого у нас пять лет был взлет экономики?
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15.07.2021 11:22 Ответить
Ну так требаж щось їм робить в раді ... Іх н ж голоса і на нена там ні кому.. Я їх розумію... алеб так не робив би
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15.07.2021 11:42 Ответить
Хай це стане початком кінця ЗЕ-невігласів.
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15.07.2021 09:48 Ответить
Жюлька зла на Зєйлуху за зрив омріяного земельного референдуму?
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15.07.2021 09:59 Ответить
Не расскачивайте рояль, а то крышка может грохнутся и пиантисту не поздоровится.
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15.07.2021 09:52 Ответить
Не сметь подкладывать свинью наимудрейшому и его братве! Не сметь позорить вселенскую мудрость ОП и руководящую роль самого-самого! Надо Бубочке объявить этот год 37-м для искоренения инакомыслия.
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15.07.2021 09:54 Ответить
У Зебилов во всем виноват Порошенко.Не они сами,выбравшие президентом своей страны бесноватого клоуна-наркомана ,а Порошенко.Интересно ,очумелой отаре 73% когда нибудь дойдет,что и обвал экономики в том числе,последствия их же выбора.
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15.07.2021 10:05 Ответить
то есть если 73% з такой курс , а какой-то мокшанин хочет по другому. Чемодан, самовар и на мокшанские болота раз-два
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15.07.2021 10:16 Ответить
А я смотрю в парлементе протягивают востановить урода Тупицкого у власти , а потом вагнер гейт через этот же суд протянуть, потом прийти к власти и дальше ***** народ своей любовью к Украине, тока проблема в том, что они извращенцы.
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15.07.2021 10:17 Ответить
А ТИ ОСЕЛ ШОКОЛАДНИЙ, ДУМАЄШ ЩО ЛЮДИ ОБИРАЛИ ПОРОШЕНКА БАРИГОЮ А НЕ ПРЕЗИДЕНТОМ, ВІН ВЛАДУ ПРОСРАВ И ПРИВІВ СВОЇМИ ДІЯМИ ЗЕЛЕНИХ, КОГО ПРИВЕДУТЬ ЗЕЛЕНІ ПОБАЧИМ, ЩО СИВОЧЬОЛИ, ЩО ЗЕЛЕНІ ВЖЕ ДЛЯ УКРАЇНИ ВСЬО.
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15.07.2021 10:21 Ответить
" И ПРИВІВ СВОЇМИ ДІЯМИ ЗЕЛЕНИХ" - падажжи, т.е. мудрый нарид уже не мудрый? А вполне себе тупой?
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15.07.2021 10:25 Ответить
Народ мудрый ,а его избранники пока все до одно -долбни ,дятлы

,и презы.Почему? Все крайне просто . Мы ненавидим,презираем и сомневаемся сами в себе. Вся наша история ,это падение и только падение. Мы не умеем -ВЕРИТЬ. Неверие в свои силы,это наш 1000 летний стигмат. Спасибо ,мать ее- православной небылице о смирении. А не о правде о любви. Фактически ,православная церковь ,заставила нас смирение и уныние принять как,целое. А между ними ,диалектическая ПРОПАСТЬ. Украинцы .это народ ,который не смог понять разницы. Поэтому ,нас кто только не нагибал.
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15.07.2021 12:25 Ответить
Народ мудрый - угу. Скажи, а "мудрый нарид" стоматолога себе выбирает тоже по телевизию?

А на операцию ложится к доктору Хаусу? Отсутствие критического мышления, и вера в хорошего сцаря - это признак мудрости?
Спасибо, побуду глупым меньшинством
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15.07.2021 12:32 Ответить
Мой пост ,для умных и серьезных людей. Но для тебя,типичного представителя украинского народа ,повторю. Народ-МУДРЫЙ! Иногда не умный ,но интуитивно -достаточно правильный!... если бы украинцы соответствовали формулировкам нынешних почитателей партбонз,то мы бы не выжили.
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15.07.2021 13:16 Ответить
Таки останусь в меньшинстве. Народ - не мудрый, народ - стадо.
Гитлер и вот это всё - где был "мудрый народ"?
Еврейские погромы - где был "мудрый народ"?
Гражданские войны - где был "мудрый народ"?
Вы таки хотите сказать, что "мудрый народ" в этом всём пи*деце не учасвовал? Ничего не видел и не слышал?
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15.07.2021 13:32 Ответить
"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об официальном включении дела "вагнеровцев" в повестку дня ВСК - Цензор.НЕТ 7963.
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15.07.2021 10:34 Ответить
От хто про що мріє ..))) Цікаво от що було б коли наступні вибори виграє Петрусь, всі хто голосував за зелю вийдуть і скажуть Я голосував за зелю...Цікаво ти будеш діяти відповідно свойому посту чи ні????
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15.07.2021 11:36 Ответить
.?? Ніх не зрозумів . --коли наступні вибори виграє Петрусь, всі хто голосував за зелю вийдуть і скажуть Я голосував за зелю..))... ну нехай вийдуть і скажуть , і ЩО . ??
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15.07.2021 11:51 Ответить
Косим??? )) Ну добре .. Спитаю простіще ...Що ти будеш робити з тими хто голосував за Зелю коли на наступних виборах виберуть Порошенка??
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15.07.2021 11:59 Ответить
Пиши внятніше ,, косим .))

Якщо це станеться , голосувавших за Зє - днем з вогнем не знайдеш .. По друге , ця картинка , всього лиш ілюстрація мого відношення до зебілів , і всього що з ними зв'язане . А не план реальних дій . ферштейн . ?
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15.07.2021 12:12 Ответить
А так ти пусстозвон...і на твої слова взагалі не реба звертати увагу. Я правильно зрозумів???
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15.07.2021 12:14 Ответить
.. Та як хочеш . Мені якось байдуже , звертатимеш ти увагу чи ні !! ЗОВСІМ .! .
Шо ще тобі не зрозуміло , хлопець ?
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15.07.2021 12:21 Ответить
Ні тепер все зрозуміло . Люди на цю людине не звертайте увагу...Він просто пустозвон .. Він сам з цип погодився.
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15.07.2021 12:25 Ответить
... Ач як тебе зачепила картинка .. Що тепер від мене відчепитись не можеш !
Не бійся зебіл , я тебе трамваєм переїзджати не буду ,, хоча -дуже кортить . .
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15.07.2021 12:34 Ответить
Та я і не збирався до тебе чиплятись ..просто цікаво ти пустозвон чи відповідаш своїм словам. І не хвилюйся я білше тебе не чипатиму..не цікаві мені пустозвон Ну звісно як що ти мене не чипатимеш. А стосовно трамваю так яж все зрозумів що ти пустозвон і тпер не боюсь..
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15.07.2021 12:38 Ответить
.. Так якраз ти й є пустодзвон , тому що без всяких підстав , став звинувачувати мене в пустозвонстві .

Гуляй ,, карочє . .
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15.07.2021 12:45 Ответить
Добре . )) Я тебе не звинувачував я просто зробив висновок ..що ти пустозвон Ядумав що ти виложив своє відношення і будеш цому слідувати ... Мужик сказав мужик зробив а ти не мужик виходить а пустозвон сказав і не зробив
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15.07.2021 13:09 Ответить
.А що я не зробив з того що обіціяв ?? Де я взагалі щось тут обіцяв ?? КОМУ ??

Слухай , ти хворий чи що ?? Чи обкурений ? Що з тобою , альо ??
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15.07.2021 13:21 Ответить
Та ти сам чи дурненький де я написав що ти обіцяв ..Ні ти лише казав-постив .. Зі мною все гаразд.. Це в тебе щось с зором чи букв небачиш
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15.07.2021 13:31 Ответить
Якщо я нічого не обіцяв , то ЧОМУ я маю слідувати ..?? Слідують зазвичай - обіцянкам , я ж нічого не обіцяв , ти це сам зрозумів , то в чому ти мене звинувачуєш , хворобливий ?? ..
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15.07.2021 14:09 Ответить
Влюблен в офшоры и слепой траст? Или очень нравились липецкие конфетки, снова хочется?
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15.07.2021 10:59 Ответить
Ні...))) не дойде... ні докого і в тому числі і до тебе...
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15.07.2021 11:40 Ответить
Так ТСК уже создана, в т.ч. и по вагнеровцам. Давайте в комиссию своих людей! В чем проблема, уважаемые ОПЗЖГоБЕСы?
Кстати, уверен, что другой комисси уже не будет!
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15.07.2021 10:57 Ответить
вічно ці безграмотні 73/43%зебіли встрянуть з власною дебільністю...
https://censor.net/ru/user/87509, ти б хоча би інфу прочитало б...
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15.07.2021 10:59 Ответить
Я пропоную створити план дій коли пан Порошенко стане в друге президентом. 1 Як виявити хто голосував за Зеленського. 2 Що робити з ними коли виявим.3 Внести в конституцію понняття Зебіл.. щоб надавати цей стату тим хто голосував за Зеленського. іт.д.
Долучайтесь до обговорення
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15.07.2021 11:47 Ответить
Нужно внести в Конституцию понятие-долбень. Это тот кто хочет проголосовать за кандидата желающего пойти на 2 строк. И конченный долбень , голосующего за кандидата уже бывшего когда либо во власти.
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15.07.2021 12:30 Ответить
Ну 50/50
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15.07.2021 12:35 Ответить
Ребята партийцы ,если честно ,простому народу насрать на эти ваши политсклоки.А по вагнеровцам-ТОЖЕ!. А еще набздеть и нассать. Это ваши межпартийные проблемы. Обычный человек хочет иметь будущее и состояться в настоящем. Вы не за те рычаги .дергаете. Нам, простым людям нужна экономическая уверенность и политическая состоятельность. Идите вы все со своими вагнеровцами! Сами знаете куда.Поднимайте законодательно -ЭКОНОМИКУ,пропишите справедливые железобетонные законы для всех социальных слоев ,будьте мах. разборчивы и требовательны к качествам претендентов на любые ! посты гос. значимости ,начиная с самых бюджетных!
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15.07.2021 12:08 Ответить
Людина!!!
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15.07.2021 12:22 Ответить
 
 