"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об официальном включении дела "вагнеровцев" в повестку дня ВСК
Нардепы фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, которым предлагается внести расследование обстоятельств возможного срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в предмет ведения парламентской ВСК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Также фракции предлагают кандидатуру народного депутата от "Голоса" Романа Костенко на должность заместителя главы Временной следственной комиссии. От "Европейской Солидарности" в состав комиссии предлагается народный депутат Владимир Арьев, от "Батькивщины" - Сергей Евтушок.
В пояснительной записке авторы Постановления отмечают, что его принятие обеспечит проведение полной и объективной проверки обнародованных в СМИ фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами ЧВК Вагнера. Последствиями принятия Постановления будет выявление и предотвращение угроз национальным интересам и безопасности Украины.
Ранее "Еевропейская Солидарность" требовала вызвать президента Зеленского на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".
Пятый Президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко также призвал парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК.
"Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами -" Слуга народа "и ОПЗЖ. Они имеют в своем распоряжении правоохранительные органы. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана - ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", - подчеркнул пятый Президент.
"Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите к предмету ведения существующей следственной комиссии о "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания - в том числе и совершенно секретные - от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", - добавил Порошенко.
Порошенко заявил, что тоже готов прийти на заседание ВСК. В "Европейской Солидарности" ждут решения парламента и заседания комиссии.
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,и презы.Почему? Все крайне просто . Мы ненавидим,презираем и сомневаемся сами в себе. Вся наша история ,это падение и только падение. Мы не умеем -ВЕРИТЬ. Неверие в свои силы,это наш 1000 летний стигмат. Спасибо ,мать ее- православной небылице о смирении. А не о правде о любви. Фактически ,православная церковь ,заставила нас смирение и уныние принять как,целое. А между ними ,диалектическая ПРОПАСТЬ. Украинцы .это народ ,который не смог понять разницы. Поэтому ,нас кто только не нагибал.
А на операцию ложится к доктору Хаусу? Отсутствие критического мышления, и вера в хорошего сцаря - это признак мудрости?
Спасибо, побуду глупым меньшинством
Гитлер и вот это всё - где был "мудрый народ"?
Еврейские погромы - где был "мудрый народ"?
Гражданские войны - где был "мудрый народ"?
Вы таки хотите сказать, что "мудрый народ" в этом всём пи*деце не учасвовал? Ничего не видел и не слышал?
Якщо це станеться , голосувавших за Зє - днем з вогнем не знайдеш .. По друге , ця картинка , всього лиш ілюстрація мого відношення до зебілів , і всього що з ними зв'язане . А не план реальних дій . ферштейн . ?
Шо ще тобі не зрозуміло , хлопець ?
Не бійся зебіл , я тебе трамваєм переїзджати не буду ,, хоча -дуже кортить . .
Гуляй ,, карочє . .
Слухай , ти хворий чи що ?? Чи обкурений ? Що з тобою , альо ??
Кстати, уверен, что другой комисси уже не будет!
https://censor.net/ru/user/87509, ти б хоча би інфу прочитало б...
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