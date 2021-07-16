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США и Германия продолжат сотрудничать в вопросе поддержки Украины, - Байден

США и Германия продолжат сотрудничать в вопросе поддержки Украины, - Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат сотрудничать с целью поддержки Украины, ее реформ, а также евроатлантических стремлений украинских граждан.


Об этом он заявил в четверг во время совместной пресс конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласились с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, с нашей неизменной поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с неизменной важности реформ и поддержкой их (народа Украины - ред.) евроатлантических стремлений", - подчеркнул американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2794) евроинтеграция (2124) Меркель Ангела (2125)


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Топ комментарии
+6
РАБссия срочно перебрасывает войска к границе с Афганистаном...,генштаб РАБссии в шоке от Талибана... Бородатые деды на Мацковии напужали Лаврова до нестямы...
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16.07.2021 04:55
+6
Три войны они не потянут. Пока они бомбили Украину и Сирию, Талебан готовился взять их с юга. Теперь им нужно уходить с Украины, иначе они проиграют вчистую все три войны.
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16.07.2021 06:01
+5
помнится при совке, у меня советский телевизор "Березка"-ломался регулярно каждые 2 месяца! поетому когда говорят что в ссср -было качество, хочется таким дебилам плюнуть в рожу!
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16.07.2021 07:33
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"Мы согласились с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, с нашей неизменной поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с неизменной важности реформ и поддержкой их (народа Украины) евроатлантических стремлений", - подчеркнул американский лидер.

Вторая часть фразы выглядит витиевато, к слову. Вот бывшие "юги" - это броненосносная поддержка, мигрантов у себя осиживать и поселять будет. Если соглашатся.
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16.07.2021 02:18 Ответить
Евросоюз вчера возобновил БезВиз в полном объеме,можно ехать купаться не в Крымское болото,а на Средиземноморье,даже на Лазурный берег...у вас есть яхта? Крысы Мавзолейные? или вы плаваете в Азовском болоте на мелководье учитесь плаватЬ?
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16.07.2021 02:48 Ответить
Учения стран НАТО в Черном море были самые масштабные начиная с 1997 года...Путлерские Крысы сидели по норам,гоняясь за британской шлюпкой спалили 5 катеров...,а все потому что покупали движки для них в Китае..., одноразовые китайские товары испортили Путлеру реномеКрысы Мавзолейные,британский эсминец это вам не баржу украинскую типа буксир таранить...бараны блин...
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16.07.2021 02:54 Ответить
США и Германия продолжат сотрудничать в вопросе поддержки Украины, - Байден - Цензор.НЕТ 3908 Байден ненавидит Порошенко,каже НАТО дадим только Путлеру и его холопам из ЧВК Вагнера
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16.07.2021 02:57 Ответить
Да всё уже. Режим теперь дружит с Китаем.
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16.07.2021 04:42 Ответить
Китайские товары такого же качества что и бывшее советское дерьмо...,США и Германия продолжат сотрудничать в вопросе поддержки Украины, - Байден - Цензор.НЕТ 7787США и Германия продолжат сотрудничать в вопросе поддержки Украины, - Байден - Цензор.НЕТ 5405
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16.07.2021 04:48 Ответить
помнится при совке, у меня советский телевизор "Березка"-ломался регулярно каждые 2 месяца! поетому когда говорят что в ссср -было качество, хочется таким дебилам плюнуть в рожу!
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16.07.2021 07:33 Ответить
Так, побутова техніка була повне лайно. Третина телевізорів не вмикалася чи вилітала ще у магазині (якщо вдавалося на це диво натрапити). І уся та техніка вироблялася з відставанням від загального світового рівня років на 10.
А от їжу треба розкласти по поличках. Принаймні у 60-ті роки вона була насправді якісною і натуральною. Хоча асортимент був невеликий, але вона була у достатній кількості. Великий дефіцит на що завгодно і падіння якості почалися за часів Леоніда Ілліча.
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16.07.2021 09:22 Ответить
"Принаймні у 60-ті роки вона була насправді якісною" - может потому, что просто не было добавок. Если-бы были, то ели-бы мивину в заводских столовых аж бегом.
Несмєянов - Золота медаль імені Дмитра Менделєєва (https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977 ) - за цикл робіт у галузі металоорганічних сполук і одержання продуктів харчування з нетрадиційних джерел.
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16.07.2021 12:32 Ответить
..."потому, что просто не было добавок. Если-бы были, то ели-бы мивину в заводских столовых аж бегом"...

Безумовно так. Але добавок і бути не могло, бо в Госплану і так не вистачало часу і рук на організацію виробництва чого завгодно. Вже у 70-ті весь час з продажу надовго і повністю зникали абсолютно прості речі - зубні щітки, зубна паста, цигарки і т.д. А вже батарейки чи магнітофонну стрічку ми купляли виключно на Масквє. Хоча це було ще нічого, бо справжні руські люди туди і за ковбасою з регіонів їздили.
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16.07.2021 12:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/30635, iжа була у достатній кількості?
-качественную еду ( колбасу, сервилат, майонез, скумбрию )можно было "достать" только по-блату!
а в магазинах были лишь кости и консервы "тюлька в томате"!
помню как мать занимала очередь за колбасой, стояла целый час и давали лишь по 1кг в руки, а если хочешь еще купить 1 кг-занимай очередь по-новой!
лекарства импортные тоже были по огромному блату!
мой отец врач говорил что совковая медицина отстала от Западной на 50 лет по диагностике и лекарствам
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16.07.2021 14:06 Ответить
Я ж кажу - розкладати треба по поличках. Те що Ви пишете, відбувалося вже у 70-80 роки. Саме тоді виник дефіцит на звичайні продукти харчування і катастрофа з їх якістю. У хрущовські 60-ті хіба що супер-ковбасу по 5,40 треба було "доставати" на Новий рік, шампанське, апельсини та той злощасний майонез (до речі, гидота зеленувато-сірого кольору з оцетом, гірчицею, що розшаровувалася у своїй майонезній баночці!). А от у вільному продажу в нашому невеличкому містечку були і чудові натуральні варені та копчені ковбаси (по 3,80 наприклад), сгущьонка (зараз така нікому і не снилася), шоколад, шоколадні цукерки без усілякої сої, навіть палтус гарячого копчення Усе це зникло незабаром після усунення Хрущова.
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16.07.2021 15:02 Ответить
п.с. Сервілат по 4,20 також регулярно був без черг і обмежень.
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16.07.2021 15:05 Ответить
Плохой пример. Выпускался в Харькове.
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16.07.2021 09:38 Ответить
А Харьков тогда это Япония?
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16.07.2021 09:56 Ответить
Байден сохранит единство НАТО и Германия останется союзником вместе с остальными странами ЕС в этом плане...,остальное вторично...
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16.07.2021 04:52 Ответить
РАБссия срочно перебрасывает войска к границе с Афганистаном...,генштаб РАБссии в шоке от Талибана... Бородатые деды на Мацковии напужали Лаврова до нестямы...
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16.07.2021 04:55 Ответить
Три войны они не потянут. Пока они бомбили Украину и Сирию, Талебан готовился взять их с юга. Теперь им нужно уходить с Украины, иначе они проиграют вчистую все три войны.
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16.07.2021 06:01 Ответить
таки да, ******** наступает на теже грабли что и Гитлер: который обьявил войну Западу (США и Англии),вместо того, чтоб сначала покончить с режимом сралина
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16.07.2021 07:37 Ответить
Taк сталинский СССР был основным поставщиком всяких ништяков для Германии. Где-то читал что последний эшелон с зерном пересёк границу в ночь на 22 июня.
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16.07.2021 10:16 Ответить
и немецкие танкисты учились в танковой школе в Казани, до войны:
https://www.business-gazeta.ru/article/387103 например генерал вермахта Гудериан учился в Казани
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16.07.2021 13:53 Ответить
ото ти дурне, проспись, щур мавзолейний, ото дурбецало(
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16.07.2021 06:14 Ответить
Деми уже відкрито визнають що Св. Джо - це просто ширма для комуняк Сандерса і Воррен, і слова його коштують відповідно. На жаль, єдина надія тільки на вибори 2022 і втрату демами сенату або хаусу представників.
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16.07.2021 05:42 Ответить
Ну почему же только так ? Есть Верховный Суд. Если он покопается как следует в Конституции и в избирательном законодательстве, вполне могут найтись основания признать результаты президентских выборов недействительными.
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16.07.2021 06:03 Ответить
Нема надії на вибори. Вас врятує лише цілюща громадянська війна. Ось: https://www.youtube.com/watch?v=jkCbzieFFfY Їх запустили і розвезли по різних штатах вже близько мільйона. А тепер арихметика для 4-го класу: за півроку - 1млн, за рік - 2. За три роки, що залишилися до президентських виборів, завезуть і розподілять іще 6лмн. І всім видадуть посвідчення громадян. Більшовики-глобалісти в Сполучених Штатах мають намір назавжди зрушити демографічний баланц і зробити білих зашуганою меншістю. І чхати їм на те, що після цього США досить швидко перетворяться на велику Гватемалу. Ці вилупки вважають, що маса біороботів, на яких вони збираються перетворити населення цивілізованих країн, буде забезпечувати їм безбідне ніщакове існування, а військо таких же біороботів буде той ніщак стерегти.
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16.07.2021 14:00 Ответить
Ага. Війна. Щаз.
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16.07.2021 17:22 Ответить
Кравчук просрал с кучмой ядерное оружие. Без каких-либо гарантий
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.

А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.

Меркель разведет ЗЕлоха пообещав $ компенсации в обмен на трубу. Но Голобородько их разворует так же как и $ с компенсации за ядерный арсенал. И никаких гарантий безопасности...
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16.07.2021 05:47 Ответить
Скорее всего Кравчук получил хорошую взятку за своё предательство.
А нынешняя власть - ахметовская - это обычные дешёвые проститутки. Лягут под того кто деньги даст. Сейчас легли под Китай.
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16.07.2021 06:04 Ответить
В той час вступ до НАТИ був не реальним. Для вчорашніх савєцкіх людей НАТА була шо Бандера для московитів.
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16.07.2021 07:58 Ответить
бидон брехло. Верить ему нельзя...
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16.07.2021 06:08 Ответить
Он давно в деменции.
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16.07.2021 06:11 Ответить
...і професійний корупціонер. Нещодавно сімейка бідонів придумала, як цілком легально брати хабарі: синочок-наркоман збирається, бач, картини малювати. Їх можна буде замовити ціною від 75 тис. долярів до півмільйона. Талановитий у жо бай-дена синок.
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16.07.2021 14:03 Ответить
Кстати, у Зели в очередной раз получилось "наказать" обидчиков Украины. Наводнение в Германии -1200 считаются пропавшими без вести. Срочно необходимо его направить с тайной миссией, под прикрытием в Крым и ОДЛО .
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16.07.2021 07:07 Ответить
Сорьки, ОРДЛО
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16.07.2021 07:07 Ответить
КОДЛО
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16.07.2021 08:08 Ответить
Германия нафиг надо??? они полностью придерживаются российскому нарративу! Они полностью продались Кремлю!
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16.07.2021 09:20 Ответить
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкеп, который работает в компании, https://strana.ua/news/336605-volker-zajavil-chto-ne-lobbiruet-stroitelstvo-severnoho-potoka-2.html лоббирующей строительство "Северного потока-2" , заявил, что запуск российского газопровода - дело уже решенное.
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16.07.2021 13:45 Ответить
Курт Волкер вообще не немец,от слова совсем.
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16.07.2021 13:47 Ответить
Что бы интегрировать Западные Балканы в европейские структуры.. нужно бог знает сколько времени, и это будет просто еще один троянский конь в ее составе. Хотя их уже там столько, что можно табуном назвать. Ну кого они имеют в виду , кто там - Босния и Герцеговина разорванная на три враждующих анклава, пророссийская до мозга костей, мечтающая о вставании с колен и возрождения великой державы Сербия ( не признающая Коссово), само не всеми признанное полу криминальное Коссово, Македония сменившая название но так до конца незнающая кто они болгары, сербы, греки, албанцы или отдельная нация, Албания погрязшая в коррупционно - криминальных скандалах, ну и напоследок Черногория( тоже пока не ясно, с сильным российско- сербским влиянием и религиозным и ментальным). ЕС и НАТО и сейчас выглядит " лоскутным одеялом" сшитым впопыхах бог весть из чего, а с приходом Зап. Балкан это вообще превратится в " желе". Разговоры о Зап. Балканах мне больше видятся этакой отмазкой Запада по отношению к Украине и Грузии. Мол ожидайте своей очереди. Но судя по этому нам это точно не светит, уж ближайшие пол века точно. А к этому времени еще нужно выжить, а с этим сложнее.
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16.07.2021 09:38 Ответить
Если на кону большие деньги и так называемая демократия,Запад всегда ставит на деньги,наглядный пример Саудовская Аравия где гомосексуалистам рубят головы на площадях.
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16.07.2021 13:57 Ответить
А про выборы в Саудовской Аравии вообще не слышали,бабы там как домашние животные,ну где Запад со своими ценностями,молчит в тряпочку.
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16.07.2021 14:01 Ответить
 
 