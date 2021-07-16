США и Германия продолжат сотрудничать в вопросе поддержки Украины, - Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат сотрудничать с целью поддержки Украины, ее реформ, а также евроатлантических стремлений украинских граждан.



Об этом он заявил в четверг во время совместной пресс конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласились с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, с нашей неизменной поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с неизменной важности реформ и поддержкой их (народа Украины - ред.) евроатлантических стремлений", - подчеркнул американский лидер.

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