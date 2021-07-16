США і Німеччина продовжать співпрацювати в питанні підтримки України, - Байден

Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати і Німеччина продовжать співпрацювати з метою підтримки України, її реформ, а також євроатлантичних прагнень українських громадян.

Про це він заявив у четвер під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погодилися з важливістю подальшої інтеграції Західних Балкан у європейські інституції, з нашою незмінною підтримкою суверенітету й територіальної цілісності України, а також із незмінною важливістю реформ та підтримкою їхніх (народу України. – Ред.) євроатлантичних прагнень", - наголосивамериканський лідер.

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