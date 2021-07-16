США і Німеччина продовжать співпрацювати в питанні підтримки України, - Байден
Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати і Німеччина продовжать співпрацювати з метою підтримки України, її реформ, а також євроатлантичних прагнень українських громадян.
Про це він заявив у четвер під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми погодилися з важливістю подальшої інтеграції Західних Балкан у європейські інституції, з нашою незмінною підтримкою суверенітету й територіальної цілісності України, а також із незмінною важливістю реформ та підтримкою їхніх (народу України. – Ред.) євроатлантичних прагнень", - наголосивамериканський лідер.
Топ коментарі
+6 Senator S #201477
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+6 aquarius580 #416927
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+5 alex lagun
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Вторая часть фразы выглядит витиевато, к слову. Вот бывшие "юги" - это броненосносная поддержка, мигрантов у себя осиживать и поселять будет. Если соглашатся.
А от їжу треба розкласти по поличках. Принаймні у 60-ті роки вона була насправді якісною і натуральною. Хоча асортимент був невеликий, але вона була у достатній кількості. Великий дефіцит на що завгодно і падіння якості почалися за часів Леоніда Ілліча.
Несмєянов - Золота медаль імені Дмитра Менделєєва (https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977 ) - за цикл робіт у галузі металоорганічних сполук і одержання продуктів харчування з нетрадиційних джерел.
Безумовно так. Але добавок і бути не могло, бо в Госплану і так не вистачало часу і рук на організацію виробництва чого завгодно. Вже у 70-ті весь час з продажу надовго і повністю зникали абсолютно прості речі - зубні щітки, зубна паста, цигарки і т.д. А вже батарейки чи магнітофонну стрічку ми купляли виключно на Масквє. Хоча це було ще нічого, бо справжні руські люди туди і за ковбасою з регіонів їздили.
-качественную еду ( колбасу, сервилат, майонез, скумбрию )можно было "достать" только по-блату!
а в магазинах были лишь кости и консервы "тюлька в томате"!
помню как мать занимала очередь за колбасой, стояла целый час и давали лишь по 1кг в руки, а если хочешь еще купить 1 кг-занимай очередь по-новой!
лекарства импортные тоже были по огромному блату!
мой отец врач говорил что совковая медицина отстала от Западной на 50 лет по диагностике и лекарствам
https://www.business-gazeta.ru/article/387103 например генерал вермахта Гудериан учился в Казани
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.
А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
Меркель разведет ЗЕлоха пообещав $ компенсации в обмен на трубу. Но Голобородько их разворует так же как и $ с компенсации за ядерный арсенал. И никаких гарантий безопасности...
А нынешняя власть - ахметовская - это обычные дешёвые проститутки. Лягут под того кто деньги даст. Сейчас легли под Китай.