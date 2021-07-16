Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17

В Европейском союзе снова призвали Россию признать ответственность за сбивание пассажирского авиалайнера рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines российскими гибридными силами над оккупированной частью Донбасса в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский союз ... ожидает, что Россия примет свою ответственность и будет полностью сотрудничать с усилиями, имеющих целью установить виновных и привлечь их к ответственности, через трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией по сбиванию рейса MH17" , - говорится в заявлении от имени Евросоюза верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по случаю седьмой годовщины трагедии, которую будут чествовать 17 июля.

"Европейский союз вновь выражает свою полную поддержку всем усилиям, имеющих целью установить правду и добиться справедливости для 298 жертв гибели рейса MH17 и их родных и привлечь ответственных за это к ответственности, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении .

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.