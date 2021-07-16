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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17

Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17

В Европейском союзе снова призвали Россию признать ответственность за сбивание пассажирского авиалайнера рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines российскими гибридными силами над оккупированной частью Донбасса в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский союз ... ожидает, что Россия примет свою ответственность и будет полностью сотрудничать с усилиями, имеющих целью установить виновных и привлечь их к ответственности, через трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией по сбиванию рейса MH17" , - говорится в заявлении от имени Евросоюза верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по случаю седьмой годовщины трагедии, которую будут чествовать 17 июля.

"Европейский союз вновь выражает свою полную поддержку всем усилиям, имеющих целью установить правду и добиться справедливости для 298 жертв гибели рейса MH17 и их родных и привлечь ответственных за это к ответственности, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в деле МН17 провел последнее летнее заседание - процесс возобновится в сентябре

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

россия (96038) Евросоюз (17258) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+31
Вместо жёстких санкций - сплошные призывы.
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16.07.2021 22:13
+23
Евросоюз , стоя на коленях, заискивающим тоном, вкрадчиво и полушёпотом попросил кремлёвскую крысу признать, что он массовый убийца и международный террорист с руками по локоть в крови.... Как это трогательно ....
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16.07.2021 22:19
+20
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2124
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16.07.2021 22:34
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Вместо жёстких санкций - сплошные призывы.
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16.07.2021 22:13 Ответить
_Потому что брать на себя ответственность, принимать нужные решения политиканы и бюрократы категорически не хотят и всячески уклоняются. Вместо выполнять свои обязанности отбывают номер пустой болтовнёй.
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16.07.2021 22:20 Ответить
А дальше ,что? Опять пусть сбивают ? Бен Ладена уничтожили , а путлер почему неприкосновенный террорист №1 на сегодняшний день
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16.07.2021 22:58 Ответить
у Бена не было ядрёного оружия в кармане, а у Путлера еще и собачки для Ангелы есть, они ей очень нравятся
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17.07.2021 11:10 Ответить
А, да?
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7618
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16.07.2021 22:15 Ответить
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 1401c
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16.07.2021 22:15 Ответить
Интересно тогда они расстанутся со своей наивностью.
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16.07.2021 22:15 Ответить
_Политиканы не бывают наивными, могут лишь прикидываться, но сами суть циники, подлецы и лицемеры. Наивной бывает только их паства.
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16.07.2021 22:23 Ответить
Наивности нет, только бизнес на крови !
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16.07.2021 23:08 Ответить
_Именно: пир с людоедами! Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин. Вот в чём вина продавших свои народы путлеру политиканов Запада.
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16.07.2021 23:15 Ответить
Евросоюз , стоя на коленях, заискивающим тоном, вкрадчиво и полушёпотом попросил кремлёвскую крысу признать, что он массовый убийца и международный террорист с руками по локоть в крови.... Как это трогательно ....
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16.07.2021 22:19 Ответить
Ага. Сюжет для Кафки.
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16.07.2021 22:24 Ответить
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2124
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16.07.2021 22:34 Ответить
Кого призывают? Путина давно нет.Каждый раз на публике новое какое то ряженое ФСБ-ное опудало?
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16.07.2021 22:19 Ответить
признать свою ответственность
да низасто ...
ведь для истинного кацапа это всё равно
что отказаться ненавидеть
тех, кто лучше их живёт
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16.07.2021 22:26 Ответить
Ага, для того 7 лет накачивали рашистов что это украинцы сбили, а теперь взять и признаться. Всё больше поражаюсь наивности чиновников Евросоюза. Кого они призывают- этих?
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7854
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16.07.2021 22:33 Ответить
Просють, патамуша жалко Ашан, Philip Morris, Пепсико, ИКЕА, Рено, Данон и сотни других горе-инвесторов, плюс Северный поток-2 на носу, а там газа многа. Вывод напрашивается, что Западные дерьмократы двуличные лицемеры. Им деньги дороже человеческих жизней.
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16.07.2021 22:36 Ответить
Дороже! Всегда дороже чужих жизней. Вот своя собственная шкура им дорога.
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16.07.2021 22:40 Ответить
Та да !Зараз расея всьо бросит , шапку оземь и начнет каяцца !
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16.07.2021 22:41 Ответить
Путину ублюдку нужно отдать должное.всех переиграл сабака.Он понимает , что все разговоры про демократию,своюбоду, марсиан , лгбд,сдбд и прочую туфту , это всё пропаганда для достижения цели - Захват ресурсов.Чиновники Германии,Франции,Америки,Австрии и прочей шелупони продались путину за деньги . И настолько продались ,что американцы со своими технологиями оказались в заднице . А тут ещё и Китай
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16.07.2021 22:42 Ответить
Да что за хрень такую ты несешь,черт тебя подери,пЯтрофич? Переигрун -многоходовочник поступательными движениями очка ,получите подонки,такие счета за подлую развязанную войну, что еще ваши дети и внуки будут голодать...
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17.07.2021 09:37 Ответить
Треба доказати, а не умовляти! А потім справжні санкціі накладати! Але ж стрьомно! Це ж не маленька Білорусь!
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16.07.2021 22:43 Ответить
Судя по происходящему процессу , то Евросоюз должен стать на колени и попросить прощения у рассии. Если голова Евросоюза окажется ниже пояса расии ,то конечно Евросоюз ещё и попробует расию на вкус . Это выглядит так .
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16.07.2021 22:47 Ответить
путін - вбивця!
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16.07.2021 22:56 Ответить
Ага. И дайте им кнут пускай сами себя выпорят
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16.07.2021 22:57 Ответить
шо, опять?!
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16.07.2021 23:41 Ответить
В переводе это звучит так - дайте денег.
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17.07.2021 00:07 Ответить
Призывать взбесившееся животное к порядку -дело бесполезное и неблагодарное , только кнут и утилизация
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17.07.2021 08:35 Ответить
А Байден призвал разобраться с хакерами))) они там просто с головой не дружат))))
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17.07.2021 08:55 Ответить
Господи! И до них ещё призывают идти в ЕС! Действительно там мозги заплыли жиром.
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17.07.2021 09:24 Ответить
 
 