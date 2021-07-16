Євросоюз закликав Росію визнати свою відповідальність за загибель літака рейсу MH17

У Європейському союзі вкотре закликали Росію визнати відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський союз… очікує, що Росія прийме свою відповідальність і буде повністю співпрацювати з зусиллями, що мають на меті встановити винних і притягти їх до відповідальності, через тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами й Росією стосовно збиття рейсу MH17", – мовиться в заяві від імені Євросоюзу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля з нагоди сьомих роковин трагедії, які будуть вшановувати 17 липня.

"Європейський союз знову висловлює свою повну підтримку всім зусиллям, що мають на меті встановити правду і досягти справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 і їхніх рідних і притягти відповідальних за це до відповідальності, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166", – мовиться в заяві.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав з позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.