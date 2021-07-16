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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Євросоюз закликав Росію визнати свою відповідальність за загибель літака рейсу MH17

Євросоюз закликав Росію визнати свою відповідальність за загибель літака рейсу MH17

У Європейському союзі вкотре закликали Росію визнати відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський союз… очікує, що Росія прийме свою відповідальність і буде повністю співпрацювати з зусиллями, що мають на меті встановити винних і притягти їх до відповідальності, через тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами й Росією стосовно збиття рейсу MH17", – мовиться в заяві від імені Євросоюзу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля з нагоди сьомих роковин трагедії, які будуть вшановувати 17 липня.

"Європейський союз знову висловлює свою повну підтримку всім зусиллям, що мають на меті встановити правду і досягти справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 і їхніх рідних і притягти відповідальних за це до відповідальності, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166", – мовиться в заяві.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав з позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

росія (65856) Євросоюз (13625) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+31
Вместо жёстких санкций - сплошные призывы.
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16.07.2021 22:13
+23
Евросоюз , стоя на коленях, заискивающим тоном, вкрадчиво и полушёпотом попросил кремлёвскую крысу признать, что он массовый убийца и международный террорист с руками по локоть в крови.... Как это трогательно ....
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16.07.2021 22:19
+20
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2124
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16.07.2021 22:34
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Вместо жёстких санкций - сплошные призывы.
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16.07.2021 22:13 Відповісти
_Потому что брать на себя ответственность, принимать нужные решения политиканы и бюрократы категорически не хотят и всячески уклоняются. Вместо выполнять свои обязанности отбывают номер пустой болтовнёй.
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16.07.2021 22:20 Відповісти
А дальше ,что? Опять пусть сбивают ? Бен Ладена уничтожили , а путлер почему неприкосновенный террорист №1 на сегодняшний день
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16.07.2021 22:58 Відповісти
у Бена не было ядрёного оружия в кармане, а у Путлера еще и собачки для Ангелы есть, они ей очень нравятся
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17.07.2021 11:10 Відповісти
А, да?
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7618
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16.07.2021 22:15 Відповісти
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 1401c
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16.07.2021 22:15 Відповісти
Интересно тогда они расстанутся со своей наивностью.
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16.07.2021 22:15 Відповісти
_Политиканы не бывают наивными, могут лишь прикидываться, но сами суть циники, подлецы и лицемеры. Наивной бывает только их паства.
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16.07.2021 22:23 Відповісти
Наивности нет, только бизнес на крови !
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16.07.2021 23:08 Відповісти
_Именно: пир с людоедами! Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин. Вот в чём вина продавших свои народы путлеру политиканов Запада.
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16.07.2021 23:15 Відповісти
Евросоюз , стоя на коленях, заискивающим тоном, вкрадчиво и полушёпотом попросил кремлёвскую крысу признать, что он массовый убийца и международный террорист с руками по локоть в крови.... Как это трогательно ....
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16.07.2021 22:19 Відповісти
Ага. Сюжет для Кафки.
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16.07.2021 22:24 Відповісти
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2124
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16.07.2021 22:34 Відповісти
Кого призывают? Путина давно нет.Каждый раз на публике новое какое то ряженое ФСБ-ное опудало?
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16.07.2021 22:19 Відповісти
признать свою ответственность
да низасто ...
ведь для истинного кацапа это всё равно
что отказаться ненавидеть
тех, кто лучше их живёт
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16.07.2021 22:26 Відповісти
Ага, для того 7 лет накачивали рашистов что это украинцы сбили, а теперь взять и признаться. Всё больше поражаюсь наивности чиновников Евросоюза. Кого они призывают- этих?
Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за гибель самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7854
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16.07.2021 22:33 Відповісти
Просють, патамуша жалко Ашан, Philip Morris, Пепсико, ИКЕА, Рено, Данон и сотни других горе-инвесторов, плюс Северный поток-2 на носу, а там газа многа. Вывод напрашивается, что Западные дерьмократы двуличные лицемеры. Им деньги дороже человеческих жизней.
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16.07.2021 22:36 Відповісти
Дороже! Всегда дороже чужих жизней. Вот своя собственная шкура им дорога.
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16.07.2021 22:40 Відповісти
Та да !Зараз расея всьо бросит , шапку оземь и начнет каяцца !
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16.07.2021 22:41 Відповісти
Путину ублюдку нужно отдать должное.всех переиграл сабака.Он понимает , что все разговоры про демократию,своюбоду, марсиан , лгбд,сдбд и прочую туфту , это всё пропаганда для достижения цели - Захват ресурсов.Чиновники Германии,Франции,Америки,Австрии и прочей шелупони продались путину за деньги . И настолько продались ,что американцы со своими технологиями оказались в заднице . А тут ещё и Китай
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16.07.2021 22:42 Відповісти
Да что за хрень такую ты несешь,черт тебя подери,пЯтрофич? Переигрун -многоходовочник поступательными движениями очка ,получите подонки,такие счета за подлую развязанную войну, что еще ваши дети и внуки будут голодать...
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17.07.2021 09:37 Відповісти
Треба доказати, а не умовляти! А потім справжні санкціі накладати! Але ж стрьомно! Це ж не маленька Білорусь!
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16.07.2021 22:43 Відповісти
Судя по происходящему процессу , то Евросоюз должен стать на колени и попросить прощения у рассии. Если голова Евросоюза окажется ниже пояса расии ,то конечно Евросоюз ещё и попробует расию на вкус . Это выглядит так .
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16.07.2021 22:47 Відповісти
путін - вбивця!
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16.07.2021 22:56 Відповісти
Ага. И дайте им кнут пускай сами себя выпорят
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16.07.2021 22:57 Відповісти
шо, опять?!
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16.07.2021 23:41 Відповісти
В переводе это звучит так - дайте денег.
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17.07.2021 00:07 Відповісти
Призывать взбесившееся животное к порядку -дело бесполезное и неблагодарное , только кнут и утилизация
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17.07.2021 08:35 Відповісти
А Байден призвал разобраться с хакерами))) они там просто с головой не дружат))))
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17.07.2021 08:55 Відповісти
Господи! И до них ещё призывают идти в ЕС! Действительно там мозги заплыли жиром.
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17.07.2021 09:24 Відповісти
 
 