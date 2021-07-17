"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии малайзийского лайнера МН 17 в 2014 году выразил уверенность, что ответственность за это преступление неизбежно наступит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, о котором помнит весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность - неизбежна!", - отметил украинский президент.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кхнет от натуги...
Нихрена себе усилия. Не напрягался бы, болезный, было бы проще...
Так шо може Україна й робить все необхiдне, але тiльки не ти, гнидо зелена.
Прикольно ,правда
- )(уйло вбивця.
Те що москалі збили літак відомо з самого початку
Це, напевно, для того операцію вагнерівців злили, це, напевно, тому Цемаха відпустили, це для цього, напевно, прокурора по справам МН17 Мамедова відсторонили ...
P.S. Ну, мовчав би уже, а то бреше, нахабно бреше
Ты только МЕШАЕШЬ расследованию.