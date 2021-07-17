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Новости Российские террористы сбили Боинг
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"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии малайзийского лайнера МН 17 в 2014 году выразил уверенность, что ответственность за это преступление неизбежно наступит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Печаль  и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, о котором  помнит весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность - неизбежна!", - отметил украинский президент.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Зеленский Владимир (20769) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+34
Э-э..., пардон, недопонял: а кто товарища Цемаха РФ отдал? Пушкин или всё-таки Зеленский?
Нихрена себе усилия. Не напрягался бы, болезный, было бы проще...
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17.07.2021 09:32
+24
Аж пукхнет от натуги...

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 3881
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17.07.2021 09:29
+23
Примерно вот это:

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 2419
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17.07.2021 09:34
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Аж пукхнет от натуги...

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 3881
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17.07.2021 09:29 Ответить
"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 5439
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17.07.2021 09:32 Ответить
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 7797
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17.07.2021 09:56 Ответить
зеленое падло !
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17.07.2021 11:02 Ответить
За влади Порошенко була домовленність з Кіївським видавництвом про друк 3-томного дослідження авіаксперта Лукашевича про катастрофу МН-17, частина документів увійшла в судове розслідуванння в Гаазі, коли він прїхав у Київ вже прі вовоЄРМАКІВЩИНІ - йому відмовили ... Пославшись на нову владу! Й це зелене падло щось вякає про катастрофу не сказавші ні слова про рашистів...
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17.07.2021 13:48 Ответить
Опять Порошенко ?
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17.07.2021 10:27 Ответить
Намекаешь, Порох тайно откармливает вiслюка маргарином?
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17.07.2021 10:32 Ответить
клован уже подлизнул комуняке синьзиньпину, теперь цыркачит на западном направлении ...
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17.07.2021 09:29 Ответить
цікаво, а шо воно думало тоді, коли ця трагедія безпосередньо сталася
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17.07.2021 09:31 Ответить
Примерно вот это:

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 2419
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17.07.2021 09:34 Ответить
от же ж х..., п..., д..., у..., є..., ж...!
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17.07.2021 09:48 Ответить
Зрозуміло, переклад не потрібен.
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17.07.2021 09:57 Ответить
Э-э..., пардон, недопонял: а кто товарища Цемаха РФ отдал? Пушкин или всё-таки Зеленский?
Нихрена себе усилия. Не напрягался бы, болезный, было бы проще...
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17.07.2021 09:32 Ответить
А йому це пофігу. Тут головне пропіаритись на обміні що Янелох спасітєль чілавєков.
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17.07.2021 09:35 Ответить
Зеленський обов'язково кримінально буде покараний за видачу Цемаха ворогу РФ!Таке не прощають,бо ще й загинув спецназівець при виведенні злочинця з ОРДЛО!Дорога ціна!
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17.07.2021 09:48 Ответить
Ти прийди на ТСК і скажи нафіга ти злив вагнерівців, вражина.
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17.07.2021 09:32 Ответить
"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 8141
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17.07.2021 09:32 Ответить
Сцыт зебилам в глаза... на западе все прекрасно понимают - кто он, и что он хотел отдавая Цемаха на срашку.
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17.07.2021 09:34 Ответить
Ну так ми пам'ятаємо передачу Цемаха "тим, кому треба"...
Так шо може Україна й робить все необхiдне, але тiльки не ти, гнидо зелена.
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17.07.2021 09:34 Ответить
То есть не делаем ничего чтобы путена не злить
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17.07.2021 09:37 Ответить
Прилагаем все усилия для установления истины слива "вагнеровцев"", - Зеленский

Прикольно ,правда
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17.07.2021 09:37 Ответить
Мы пахали я и трактор
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17.07.2021 09:42 Ответить
Прошу, не напрягайтесь так сильно, от перенапряжения грыжа возникнет, не говоря уже об испорченной одежде.
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17.07.2021 09:43 Ответить
Особливо під час дефекації, але в принципі "без разніци".
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17.07.2021 10:00 Ответить
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 7574
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17.07.2021 09:46 Ответить
кулі там встановлювати, кому. крім тебе, щось не зрозуміло?
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17.07.2021 09:49 Ответить
Підождіть, він ще суду в Гаазі претензії заявить чому не покарані винні в цій катастрофі.
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17.07.2021 10:13 Ответить
а що шутєєчкі на кшталт "він впав тому що був важче за повітря" сьогодні не буде?
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17.07.2021 09:53 Ответить
Не вспомнил, а в листочке задач на день прочитал. Теперь на год можешь спокойно забыть. А за Цемаха тебе родственники погибших всю жизнь помнить будут. Жаль что и за всю Украину тоже в твоем лице.
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17.07.2021 09:55 Ответить
Та писеець, наче в когось з притомних ще є питання...
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17.07.2021 09:57 Ответить
- В чому істина?
- )(уйло вбивця.
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17.07.2021 09:57 Ответить
Що ти там доклаєш, нікчема?!! Ти вже давно перетворився на джерело безкінечної брехні, примітивної та тупої!!! Гидко слухати!
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17.07.2021 09:59 Ответить
ви від натуги глядіть не пердніть
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17.07.2021 10:00 Ответить
Тільки бздунуть зможе. Кадирка може підтвердити.
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17.07.2021 10:05 Ответить
тот ,кто обещал 4000 баксов учителям зарплаты , как и всех тех ,которые ему поверили ,отдав голоса и которых он киданул наполнен ложью и обманом,а истина от него шарахается
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17.07.2021 10:03 Ответить
Ну те кто ждал от членограя каломоя манны небесной , сами виноваты
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17.07.2021 10:31 Ответить
Во первых ету истину уже все знают кто хочет. Просто виду не подают потому что каждый не хочет портить себе гешефта пускай даже на крови. Во вторых главное чтобы ты не испугался етой истины.
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17.07.2021 10:07 Ответить
яка істина?
Те що москалі збили літак відомо з самого початку
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17.07.2021 10:10 Ответить
Меле шо попало...
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17.07.2021 10:20 Ответить
Только поэтому Зеленский отдал подозреваемого в гибели Боинга терориста Цемаха ради поимки которого Альфа несла непоправимые потери обратно Московии. Огромная помощь! Несчитая "вагнеровцев" среди которых могли быт участники теракта с Боингом.
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17.07.2021 10:22 Ответить
А он для чого воно Цемаха кацапам віддало і операцію по вагнерівцях ***** злило. Ну, щоб, **** зезелена, істину встановити?
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17.07.2021 10:48 Ответить
Клоуну, як і його виборцям пох хто кого збив, головне, щоб в кориті комбікорм був.
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17.07.2021 10:50 Ответить
Зєдєнскому істина дотепер не відома? Які усвлія він робить? Лоб морщить, щоб істина з'явилася?
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17.07.2021 11:16 Ответить
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини"

Це, напевно, для того операцію вагнерівців злили, це, напевно, тому Цемаха відпустили, це для цього, напевно, прокурора по справам МН17 Мамедова відсторонили ...
P.S. Ну, мовчав би уже, а то бреше, нахабно бреше
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17.07.2021 11:23 Ответить
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 9384
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17.07.2021 11:24 Ответить
накоплений не хватит
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17.07.2021 11:34 Ответить
ТЫ ТУТ ПРИЧЕМ, ОБКУРЕННЫЙ?!
Ты только МЕШАЕШЬ расследованию.
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17.07.2021 11:24 Ответить
для всего Мира истина давно понятна... лишь наш зеленый придурок все ее "устанавливает"... как и по Рифу, Дугарь... Мир давно истину знает и ждет приговора.
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17.07.2021 11:48 Ответить
квартальний кловун прілагаєт усілія, але ніяк не може виговорити-пуін вбивця.
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17.07.2021 11:58 Ответить
Світ визнав російських убивць, а клоун досі шукає їх в Україні. Яке воно ненависне...
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17.07.2021 19:21 Ответить
тявкающий кусок говна
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17.07.2021 12:16 Ответить
от же гниденыш гнусавый, опять ни единого слова про рашку и ху@ла... мразота зеленая продажная... ответственность, таки да, настанет, будь уверен ...
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17.07.2021 12:18 Ответить
Істину встановлює суд. А віслюча справа- то сушити сухарі ,щоб у камері з )(уйлом не гризти ніжки табуретки.
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17.07.2021 13:19 Ответить
Відпустив Цемаха, який командував ппо бойовиків, потім каже шо докладає всіх зусиль для покарання винних
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17.07.2021 18:42 Ответить
Зеля фуйло лалалалала
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18.07.2021 01:33 Ответить
 
 