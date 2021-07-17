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Новини Російські терористи збили Боїнг
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"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17

Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії малайзійського лайнера МН17 у 2014 році висловив упевненість, що відповідальність за цей злочин неминуче настане.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!" - зазначив український президент.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+34
Э-э..., пардон, недопонял: а кто товарища Цемаха РФ отдал? Пушкин или всё-таки Зеленский?
Нихрена себе усилия. Не напрягался бы, болезный, было бы проще...
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17.07.2021 09:32
+24
Аж пукхнет от натуги...

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 3881
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17.07.2021 09:29
+23
Примерно вот это:

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 2419
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17.07.2021 09:34
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Аж пукхнет от натуги...

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 3881
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17.07.2021 09:29 Відповісти
"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 5439
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17.07.2021 09:32 Відповісти
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 7797
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17.07.2021 09:56 Відповісти
зеленое падло !
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17.07.2021 11:02 Відповісти
За влади Порошенко була домовленність з Кіївським видавництвом про друк 3-томного дослідження авіаксперта Лукашевича про катастрофу МН-17, частина документів увійшла в судове розслідуванння в Гаазі, коли він прїхав у Київ вже прі вовоЄРМАКІВЩИНІ - йому відмовили ... Пославшись на нову владу! Й це зелене падло щось вякає про катастрофу не сказавші ні слова про рашистів...
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17.07.2021 13:48 Відповісти
Опять Порошенко ?
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17.07.2021 10:27 Відповісти
Намекаешь, Порох тайно откармливает вiслюка маргарином?
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17.07.2021 10:32 Відповісти
клован уже подлизнул комуняке синьзиньпину, теперь цыркачит на западном направлении ...
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17.07.2021 09:29 Відповісти
цікаво, а шо воно думало тоді, коли ця трагедія безпосередньо сталася
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17.07.2021 09:31 Відповісти
Примерно вот это:

"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 2419
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17.07.2021 09:34 Відповісти
от же ж х..., п..., д..., у..., є..., ж...!
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17.07.2021 09:48 Відповісти
Зрозуміло, переклад не потрібен.
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17.07.2021 09:57 Відповісти
Э-э..., пардон, недопонял: а кто товарища Цемаха РФ отдал? Пушкин или всё-таки Зеленский?
Нихрена себе усилия. Не напрягался бы, болезный, было бы проще...
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17.07.2021 09:32 Відповісти
А йому це пофігу. Тут головне пропіаритись на обміні що Янелох спасітєль чілавєков.
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17.07.2021 09:35 Відповісти
Зеленський обов'язково кримінально буде покараний за видачу Цемаха ворогу РФ!Таке не прощають,бо ще й загинув спецназівець при виведенні злочинця з ОРДЛО!Дорога ціна!
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17.07.2021 09:48 Відповісти
Ти прийди на ТСК і скажи нафіга ти злив вагнерівців, вражина.
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17.07.2021 09:32 Відповісти
"Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 8141
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17.07.2021 09:32 Відповісти
Сцыт зебилам в глаза... на западе все прекрасно понимают - кто он, и что он хотел отдавая Цемаха на срашку.
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17.07.2021 09:34 Відповісти
Ну так ми пам'ятаємо передачу Цемаха "тим, кому треба"...
Так шо може Україна й робить все необхiдне, але тiльки не ти, гнидо зелена.
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17.07.2021 09:34 Відповісти
То есть не делаем ничего чтобы путена не злить
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17.07.2021 09:37 Відповісти
Прилагаем все усилия для установления истины слива "вагнеровцев"", - Зеленский

Прикольно ,правда
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17.07.2021 09:37 Відповісти
Мы пахали я и трактор
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17.07.2021 09:42 Відповісти
Прошу, не напрягайтесь так сильно, от перенапряжения грыжа возникнет, не говоря уже об испорченной одежде.
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17.07.2021 09:43 Відповісти
Особливо під час дефекації, але в принципі "без разніци".
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17.07.2021 10:00 Відповісти
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 7574
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17.07.2021 09:46 Відповісти
кулі там встановлювати, кому. крім тебе, щось не зрозуміло?
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17.07.2021 09:49 Відповісти
Підождіть, він ще суду в Гаазі претензії заявить чому не покарані винні в цій катастрофі.
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17.07.2021 10:13 Відповісти
а що шутєєчкі на кшталт "він впав тому що був важче за повітря" сьогодні не буде?
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17.07.2021 09:53 Відповісти
Не вспомнил, а в листочке задач на день прочитал. Теперь на год можешь спокойно забыть. А за Цемаха тебе родственники погибших всю жизнь помнить будут. Жаль что и за всю Украину тоже в твоем лице.
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17.07.2021 09:55 Відповісти
Та писеець, наче в когось з притомних ще є питання...
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17.07.2021 09:57 Відповісти
- В чому істина?
- )(уйло вбивця.
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17.07.2021 09:57 Відповісти
Що ти там доклаєш, нікчема?!! Ти вже давно перетворився на джерело безкінечної брехні, примітивної та тупої!!! Гидко слухати!
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17.07.2021 09:59 Відповісти
ви від натуги глядіть не пердніть
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17.07.2021 10:00 Відповісти
Тільки бздунуть зможе. Кадирка може підтвердити.
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17.07.2021 10:05 Відповісти
тот ,кто обещал 4000 баксов учителям зарплаты , как и всех тех ,которые ему поверили ,отдав голоса и которых он киданул наполнен ложью и обманом,а истина от него шарахается
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17.07.2021 10:03 Відповісти
Ну те кто ждал от членограя каломоя манны небесной , сами виноваты
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17.07.2021 10:31 Відповісти
Во первых ету истину уже все знают кто хочет. Просто виду не подают потому что каждый не хочет портить себе гешефта пускай даже на крови. Во вторых главное чтобы ты не испугался етой истины.
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17.07.2021 10:07 Відповісти
яка істина?
Те що москалі збили літак відомо з самого початку
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17.07.2021 10:10 Відповісти
Меле шо попало...
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17.07.2021 10:20 Відповісти
Только поэтому Зеленский отдал подозреваемого в гибели Боинга терориста Цемаха ради поимки которого Альфа несла непоправимые потери обратно Московии. Огромная помощь! Несчитая "вагнеровцев" среди которых могли быт участники теракта с Боингом.
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17.07.2021 10:22 Відповісти
А он для чого воно Цемаха кацапам віддало і операцію по вагнерівцях ***** злило. Ну, щоб, **** зезелена, істину встановити?
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17.07.2021 10:48 Відповісти
Клоуну, як і його виборцям пох хто кого збив, головне, щоб в кориті комбікорм був.
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17.07.2021 10:50 Відповісти
Зєдєнскому істина дотепер не відома? Які усвлія він робить? Лоб морщить, щоб істина з'явилася?
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17.07.2021 11:16 Відповісти
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини"

Це, напевно, для того операцію вагнерівців злили, це, напевно, тому Цемаха відпустили, це для цього, напевно, прокурора по справам МН17 Мамедова відсторонили ...
P.S. Ну, мовчав би уже, а то бреше, нахабно бреше
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17.07.2021 11:23 Відповісти
"Докладаємо всіх зусиль для встановлення істини", - Зеленський у річницю трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 9384
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17.07.2021 11:24 Відповісти
накоплений не хватит
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17.07.2021 11:34 Відповісти
ТЫ ТУТ ПРИЧЕМ, ОБКУРЕННЫЙ?!
Ты только МЕШАЕШЬ расследованию.
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17.07.2021 11:24 Відповісти
для всего Мира истина давно понятна... лишь наш зеленый придурок все ее "устанавливает"... как и по Рифу, Дугарь... Мир давно истину знает и ждет приговора.
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17.07.2021 11:48 Відповісти
квартальний кловун прілагаєт усілія, але ніяк не може виговорити-пуін вбивця.
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17.07.2021 11:58 Відповісти
Світ визнав російських убивць, а клоун досі шукає їх в Україні. Яке воно ненависне...
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17.07.2021 19:21 Відповісти
тявкающий кусок говна
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17.07.2021 12:16 Відповісти
от же гниденыш гнусавый, опять ни единого слова про рашку и ху@ла... мразота зеленая продажная... ответственность, таки да, настанет, будь уверен ...
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17.07.2021 12:18 Відповісти
Істину встановлює суд. А віслюча справа- то сушити сухарі ,щоб у камері з )(уйлом не гризти ніжки табуретки.
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17.07.2021 13:19 Відповісти
Відпустив Цемаха, який командував ппо бойовиків, потім каже шо докладає всіх зусиль для покарання винних
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17.07.2021 18:42 Відповісти
Зеля фуйло лалалалала
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18.07.2021 01:33 Відповісти
 
 