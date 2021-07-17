Купаться на киевских пляжах с сегодняшнего дня запрещено
С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги - купаться на них запрещено.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КП "Плесо", соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.
"При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветений" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", - сказано в сообщении.
В связи с этим для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться".
О снятии этого статуса будет сообщено отдельно.
В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.
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В чём отличие тут украинцев от рабсиян, которые срут у себя на кухне?
10 лет назад я купался в гидропарке и на министерке, а сейчас - всё засрали.
И каждый из вас, кто читает это - засрал украинские моря и реки.
Засрал тем, что молчит, когда предприятия сбрасывают гавно в реки.
И сейчас - сказали "засрано", - "а, ну ок". И никого не возмущает это.
И все молчат. Нет, нынешние украинцы не заслуживают жить хорошо.
Рабiв до раю не пускають.
Я у Дніпрі вчора плавала. Ми все помремо?))
Цветение не нарушится ?
Ты перегрелся, потому что мочишься в штаны.
Сними штаны и помочись против ветра - остынь.
Меня беспокоит твой словесный энурез.
Думаю, там купаться можно.
https://ukranews.com/upload/media/2021/01/27/6010d2c1d8260_1200x670.png
Такі питання мала б вирішити справжня революція. А не те, що у нас революціями назвали (гранітна, помаранчева, гідності).
Але активний народ вибирає еміграцію в нормальні країни. І це раціонально
Они тебе споют.
В оба уха, а то в одно вольётся, из второго вытечет.
Надеюсь, уши у тебя ещё не отвалились ?
Ты фанат моего юмора?
Ты мне льстишь.
Як у такі 30- градусні та ++++ - не скупнутися
Моржі - ней собі і у морози купаються..
А тут - сам Бог чи Природа - велів !!!
І - ЗАБОРОНЕНО
А може є реальні винуваті , а пошукати