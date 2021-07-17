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Купаться на киевских пляжах с сегодняшнего дня запрещено

Купаться на киевских пляжах с сегодняшнего дня запрещено

С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги - купаться на них запрещено.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КП "Плесо", соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

"При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветений" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре обнаружен 161 загрязнитель: состояние реки катастрофическое, - Счетная палата

В связи с этим для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться".

О снятии этого статуса будет сообщено отдельно. 

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.

Также читайте: На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

Днепр (4437) Киев (25660) пляж (253)


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Топ комментарии
+18
Открываешь гугль-крты, пишешь "Лютеж" и любуешься береговой линией. Потом берешь ручку, бумажку, и пишешь заяву в прокуратуру на каждый, из незаконно построенных участков на прибрежной линии:

Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено - Цензор.НЕТ 927
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17.07.2021 11:54
+11
То только людям нельзя. зэбаранам и пiд-рашкам можно.
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17.07.2021 11:31
+9
Можно. Но не расстегивая штанов.
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17.07.2021 11:32
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Правила форума Совет форумчан
На море - тоже цветение и воняние происходит сейчас.
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17.07.2021 11:26 Ответить
И кто засрал украинские реки и моря?
В чём отличие тут украинцев от рабсиян, которые срут у себя на кухне?
10 лет назад я купался в гидропарке и на министерке, а сейчас - всё засрали.
И каждый из вас, кто читает это - засрал украинские моря и реки.
Засрал тем, что молчит, когда предприятия сбрасывают гавно в реки.
И сейчас - сказали "засрано", - "а, ну ок". И никого не возмущает это.
И все молчат. Нет, нынешние украинцы не заслуживают жить хорошо.

Рабiв до раю не пускають.
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17.07.2021 13:08 Ответить
И как забавно - счётная палата на государственном уровне утверждает, что Днепр засран химией и приводит результат анализа воды - значительное превышение с/х ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, а также тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути (https://censor.net/ru/n3274032), а у боксера говорят - всё ок, только водоросли цветут.
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17.07.2021 13:10 Ответить
Ви тут до чого? Що вам наш Дніпро? Дивиться за еколіогією своїх річок.
Я у Дніпрі вчора плавала. Ми все помремо?))
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17.07.2021 15:08 Ответить
Море никто не засерает - это следствие аномальной жары и отсутствия ветров, которые перемещают водные массы. Даже если вы и засрете море пакетами и бутылками, море выбрасывает этот мусор вам на берег. В связи с отсутствием морозов зимой при котором море промерзает, паразиты не гибнут и размножаются еще больше. После дождей много пресной воды попало в море и разбавило возле берега щелочной состав воды - вода покрыта ряской, которая раньше была только в прудах и пресных водоемах.
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17.07.2021 13:27 Ответить
А когда было разрешено? Ето же помойная яма
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17.07.2021 11:27 Ответить
Отакої, у Кличко все не як у людей, прийшла спека - то заборонимо купатися саме зараз
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17.07.2021 11:28 Ответить
То только людям нельзя. зэбаранам и пiд-рашкам можно.
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17.07.2021 11:31 Ответить
ні про яких баранів, в тому числі пе-баранів там не указано
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17.07.2021 11:33 Ответить
Я ж и кажу - зэбаранам и пiд-рашкам можно.
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17.07.2021 11:39 Ответить
Реальне у чувака кукуха отплыла. Чуть шо - сразу кругом кацапы мерещацца
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17.07.2021 11:33 Ответить
Ты не путай кацапов и пiд-рашек.
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17.07.2021 11:39 Ответить
Тебе можно. Можешь даже пить ту воду
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17.07.2021 11:36 Ответить
Остается только в фонтаны нырять и на танцах драться... (с)
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17.07.2021 11:30 Ответить
Ну хоть отливать с моста в воду можно ?
Цветение не нарушится ?
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17.07.2021 11:31 Ответить
Можно. Но не расстегивая штанов.
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17.07.2021 11:32 Ответить
То, чему учила тебя бабушка, всем знать ни к чему.
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17.07.2021 17:29 Ответить
Тебя учить - только портить. Это твой природный талант
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17.07.2021 17:30 Ответить
Сам понял что сказал ?
Ты перегрелся, потому что мочишься в штаны.
Сними штаны и помочись против ветра - остынь.
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17.07.2021 17:34 Ответить
Ты прям по Фрейду строчишь, как по нотам Тебя беспокоит твой энурез против ветра? Привыкай - это твоё естественное состояние
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17.07.2021 17:36 Ответить
Твой Фрейд - брехло и извращенец.
Меня беспокоит твой словесный энурез.
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17.07.2021 18:33 Ответить
предлагаю вести контроль РНБО за купающимися в рамках программы слежения за олигархами
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17.07.2021 11:35 Ответить
В киеве только один приличный пляж остался и тот на даче кличка.
Думаю, там купаться можно.
https://ukranews.com/upload/media/2021/01/27/6010d2c1d8260_1200x670.png
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17.07.2021 11:40 Ответить
Забавный источник. кацапопропагандонский.
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17.07.2021 11:43 Ответить
В знак протеста выколи себе глаза, что бы этого не видеть.
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17.07.2021 11:46 Ответить
Зачем? Эффективней пiд-рашек макать в их-же д@рьм@цо каждый раз, когда вы всплываете...
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17.07.2021 11:47 Ответить
угу, вот еще капелька пропаганды https://kyiv.znaj.ua/ru/330174-klichko-vidhapav-u-kiyan-plyazh-zaradi-shikarnogo-osobnyaka-yanukovich-aploduye-stoyachi
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17.07.2021 11:49 Ответить
Открываешь гугль-крты, пишешь "Лютеж" и любуешься береговой линией. Потом берешь ручку, бумажку, и пишешь заяву в прокуратуру на каждый, из незаконно построенных участков на прибрежной линии:

Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено - Цензор.НЕТ 927
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17.07.2021 11:54 Ответить
Вы сами давно обращались в прокуратуру?
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17.07.2021 12:26 Ответить
С какой целью интересуешься?
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17.07.2021 12:27 Ответить
Писать заяву тим, хто якраз всюди узбережжя і позабудовував, не дуже раціонально. Тільки посміються над писакою.
Такі питання мала б вирішити справжня революція. А не те, що у нас революціями назвали (гранітна, помаранчева, гідності).
Але активний народ вибирає еміграцію в нормальні країни. І це раціонально
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17.07.2021 14:21 Ответить
Так хочет человек. Пусть упражняется.
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17.07.2021 15:49 Ответить
А шо там на Затоке , кто знает ?? Море почистело или в хлам ?
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17.07.2021 12:56 Ответить
Боюсь предположить, что кишечные палочки сантиметров по 10-15 плавают...
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17.07.2021 13:02 Ответить
Они уже орудуют у тебя в мозгу.
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17.07.2021 17:32 Ответить
О! Ты прилетел на палочку! Ну пожуй
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17.07.2021 17:33 Ответить
Скажи кишечным палочкам в мозгу, чтобы громко не топали.
Они тебе споют.
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17.07.2021 18:35 Ответить
Жуй, не стони.
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17.07.2021 22:31 Ответить
У тебя галлюцинации, болезный. Уколи себе вакцинку.
В оба уха, а то в одно вольётся, из второго вытечет.
Надеюсь, уши у тебя ещё не отвалились ?
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17.07.2021 22:36 Ответить
Продолжай жевать - у тебя начала наполнятся голова и стало чем формировать фразы
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17.07.2021 22:41 Ответить
Приятно, когда ты мне отвечаешь оперативно в течении 5 минут.
Ты фанат моего юмора?
Ты мне льстишь.
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17.07.2021 22:56 Ответить
Съешь ещё этих мягких кишечных палок, да выпей жижи
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18.07.2021 10:36 Ответить
Вот что желает еврей гою. Спасибо за яркую иллюстрацию "гуманизма".
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18.07.2021 12:31 Ответить
Шоб ты был таки ссыт
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18.07.2021 13:21 Ответить
Справа не в температурі, а в тому що зливають з канізацій неочищену воду.
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17.07.2021 13:33 Ответить
А справа таки у температурі
Як у такі 30- градусні та ++++ - не скупнутися
Моржі - ней собі і у морози купаються..
А тут - сам Бог чи Природа - велів !!!
І - ЗАБОРОНЕНО
А може є реальні винуваті , а пошукати
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17.07.2021 23:36 Ответить
неожиданно
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17.07.2021 15:37 Ответить
жадність праве світом.. викидами загадили Дніпро та ще й тими гесами в стояче болото перетворили.. і що залишиться дітям навіть думати не хочеться..
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17.07.2021 15:38 Ответить
 
 