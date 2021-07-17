Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено
Відсьогодні на всіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори - купатися на них заборонено.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі КП "Плесо", відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.
"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають із води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - сказано в повідомленні.
Тому для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров'я і з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб всім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".
Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.
Водночас території пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля на березі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В чём отличие тут украинцев от рабсиян, которые срут у себя на кухне?
10 лет назад я купался в гидропарке и на министерке, а сейчас - всё засрали.
И каждый из вас, кто читает это - засрал украинские моря и реки.
Засрал тем, что молчит, когда предприятия сбрасывают гавно в реки.
И сейчас - сказали "засрано", - "а, ну ок". И никого не возмущает это.
И все молчат. Нет, нынешние украинцы не заслуживают жить хорошо.
Рабiв до раю не пускають.
Я у Дніпрі вчора плавала. Ми все помремо?))
Цветение не нарушится ?
Ты перегрелся, потому что мочишься в штаны.
Сними штаны и помочись против ветра - остынь.
Меня беспокоит твой словесный энурез.
Думаю, там купаться можно.
https://ukranews.com/upload/media/2021/01/27/6010d2c1d8260_1200x670.png
Такі питання мала б вирішити справжня революція. А не те, що у нас революціями назвали (гранітна, помаранчева, гідності).
Але активний народ вибирає еміграцію в нормальні країни. І це раціонально
Они тебе споют.
В оба уха, а то в одно вольётся, из второго вытечет.
Надеюсь, уши у тебя ещё не отвалились ?
Ты фанат моего юмора?
Ты мне льстишь.
Як у такі 30- градусні та ++++ - не скупнутися
Моржі - ней собі і у морози купаються..
А тут - сам Бог чи Природа - велів !!!
І - ЗАБОРОНЕНО
А може є реальні винуваті , а пошукати