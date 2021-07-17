Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено

Відсьогодні на всіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори - купатися на них заборонено.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі КП "Плесо", відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають із води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У Дніпрі виявлено 161 забруднювач: стан річки катастрофічний, - Рахункова палата

Тому для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров'я і з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб всім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".

Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.

Водночас території пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля на березі.

Читайте також: На п'яти столичних пляжах виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба