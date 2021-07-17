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Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено

Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено

Відсьогодні на всіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори - купатися на них заборонено.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі КП "Плесо", відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають із води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - сказано в повідомленні.

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Тому для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров'я і з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб всім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".

Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.

Водночас території пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля на березі.

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Автор: 

Дніпро (3295) Київ (19633) пляж (158)


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Топ коментарі
+18
Открываешь гугль-крты, пишешь "Лютеж" и любуешься береговой линией. Потом берешь ручку, бумажку, и пишешь заяву в прокуратуру на каждый, из незаконно построенных участков на прибрежной линии:

Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено - Цензор.НЕТ 927
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17.07.2021 11:54
+11
То только людям нельзя. зэбаранам и пiд-рашкам можно.
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17.07.2021 11:31
+9
Можно. Но не расстегивая штанов.
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17.07.2021 11:32
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На море - тоже цветение и воняние происходит сейчас.
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17.07.2021 11:26 Відповісти
И кто засрал украинские реки и моря?
В чём отличие тут украинцев от рабсиян, которые срут у себя на кухне?
10 лет назад я купался в гидропарке и на министерке, а сейчас - всё засрали.
И каждый из вас, кто читает это - засрал украинские моря и реки.
Засрал тем, что молчит, когда предприятия сбрасывают гавно в реки.
И сейчас - сказали "засрано", - "а, ну ок". И никого не возмущает это.
И все молчат. Нет, нынешние украинцы не заслуживают жить хорошо.

Рабiв до раю не пускають.
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17.07.2021 13:08 Відповісти
И как забавно - счётная палата на государственном уровне утверждает, что Днепр засран химией и приводит результат анализа воды - значительное превышение с/х ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, а также тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути (https://censor.net/ru/n3274032), а у боксера говорят - всё ок, только водоросли цветут.
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17.07.2021 13:10 Відповісти
Ви тут до чого? Що вам наш Дніпро? Дивиться за еколіогією своїх річок.
Я у Дніпрі вчора плавала. Ми все помремо?))
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17.07.2021 15:08 Відповісти
Море никто не засерает - это следствие аномальной жары и отсутствия ветров, которые перемещают водные массы. Даже если вы и засрете море пакетами и бутылками, море выбрасывает этот мусор вам на берег. В связи с отсутствием морозов зимой при котором море промерзает, паразиты не гибнут и размножаются еще больше. После дождей много пресной воды попало в море и разбавило возле берега щелочной состав воды - вода покрыта ряской, которая раньше была только в прудах и пресных водоемах.
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17.07.2021 13:27 Відповісти
А когда было разрешено? Ето же помойная яма
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17.07.2021 11:27 Відповісти
Отакої, у Кличко все не як у людей, прийшла спека - то заборонимо купатися саме зараз
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17.07.2021 11:28 Відповісти
То только людям нельзя. зэбаранам и пiд-рашкам можно.
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17.07.2021 11:31 Відповісти
ні про яких баранів, в тому числі пе-баранів там не указано
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17.07.2021 11:33 Відповісти
Я ж и кажу - зэбаранам и пiд-рашкам можно.
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17.07.2021 11:39 Відповісти
Реальне у чувака кукуха отплыла. Чуть шо - сразу кругом кацапы мерещацца
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17.07.2021 11:33 Відповісти
Ты не путай кацапов и пiд-рашек.
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17.07.2021 11:39 Відповісти
Тебе можно. Можешь даже пить ту воду
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17.07.2021 11:36 Відповісти
Остается только в фонтаны нырять и на танцах драться... (с)
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17.07.2021 11:30 Відповісти
Ну хоть отливать с моста в воду можно ?
Цветение не нарушится ?
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17.07.2021 11:31 Відповісти
Можно. Но не расстегивая штанов.
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17.07.2021 11:32 Відповісти
То, чему учила тебя бабушка, всем знать ни к чему.
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17.07.2021 17:29 Відповісти
Тебя учить - только портить. Это твой природный талант
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17.07.2021 17:30 Відповісти
Сам понял что сказал ?
Ты перегрелся, потому что мочишься в штаны.
Сними штаны и помочись против ветра - остынь.
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17.07.2021 17:34 Відповісти
Ты прям по Фрейду строчишь, как по нотам Тебя беспокоит твой энурез против ветра? Привыкай - это твоё естественное состояние
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17.07.2021 17:36 Відповісти
Твой Фрейд - брехло и извращенец.
Меня беспокоит твой словесный энурез.
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17.07.2021 18:33 Відповісти
предлагаю вести контроль РНБО за купающимися в рамках программы слежения за олигархами
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17.07.2021 11:35 Відповісти
В киеве только один приличный пляж остался и тот на даче кличка.
Думаю, там купаться можно.
https://ukranews.com/upload/media/2021/01/27/6010d2c1d8260_1200x670.png
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17.07.2021 11:40 Відповісти
Забавный источник. кацапопропагандонский.
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17.07.2021 11:43 Відповісти
В знак протеста выколи себе глаза, что бы этого не видеть.
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17.07.2021 11:46 Відповісти
Зачем? Эффективней пiд-рашек макать в их-же д@рьм@цо каждый раз, когда вы всплываете...
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17.07.2021 11:47 Відповісти
угу, вот еще капелька пропаганды https://kyiv.znaj.ua/ru/330174-klichko-vidhapav-u-kiyan-plyazh-zaradi-shikarnogo-osobnyaka-yanukovich-aploduye-stoyachi
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17.07.2021 11:49 Відповісти
Открываешь гугль-крты, пишешь "Лютеж" и любуешься береговой линией. Потом берешь ручку, бумажку, и пишешь заяву в прокуратуру на каждый, из незаконно построенных участков на прибрежной линии:

Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено - Цензор.НЕТ 927
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17.07.2021 11:54 Відповісти
Вы сами давно обращались в прокуратуру?
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17.07.2021 12:26 Відповісти
С какой целью интересуешься?
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17.07.2021 12:27 Відповісти
Писать заяву тим, хто якраз всюди узбережжя і позабудовував, не дуже раціонально. Тільки посміються над писакою.
Такі питання мала б вирішити справжня революція. А не те, що у нас революціями назвали (гранітна, помаранчева, гідності).
Але активний народ вибирає еміграцію в нормальні країни. І це раціонально
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17.07.2021 14:21 Відповісти
Так хочет человек. Пусть упражняется.
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17.07.2021 15:49 Відповісти
А шо там на Затоке , кто знает ?? Море почистело или в хлам ?
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17.07.2021 12:56 Відповісти
Боюсь предположить, что кишечные палочки сантиметров по 10-15 плавают...
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17.07.2021 13:02 Відповісти
Они уже орудуют у тебя в мозгу.
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17.07.2021 17:32 Відповісти
О! Ты прилетел на палочку! Ну пожуй
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17.07.2021 17:33 Відповісти
Скажи кишечным палочкам в мозгу, чтобы громко не топали.
Они тебе споют.
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17.07.2021 18:35 Відповісти
Жуй, не стони.
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17.07.2021 22:31 Відповісти
У тебя галлюцинации, болезный. Уколи себе вакцинку.
В оба уха, а то в одно вольётся, из второго вытечет.
Надеюсь, уши у тебя ещё не отвалились ?
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17.07.2021 22:36 Відповісти
Продолжай жевать - у тебя начала наполнятся голова и стало чем формировать фразы
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17.07.2021 22:41 Відповісти
Приятно, когда ты мне отвечаешь оперативно в течении 5 минут.
Ты фанат моего юмора?
Ты мне льстишь.
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17.07.2021 22:56 Відповісти
Съешь ещё этих мягких кишечных палок, да выпей жижи
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18.07.2021 10:36 Відповісти
Вот что желает еврей гою. Спасибо за яркую иллюстрацию "гуманизма".
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18.07.2021 12:31 Відповісти
Шоб ты был таки ссыт
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18.07.2021 13:21 Відповісти
Справа не в температурі, а в тому що зливають з канізацій неочищену воду.
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17.07.2021 13:33 Відповісти
А справа таки у температурі
Як у такі 30- градусні та ++++ - не скупнутися
Моржі - ней собі і у морози купаються..
А тут - сам Бог чи Природа - велів !!!
І - ЗАБОРОНЕНО
А може є реальні винуваті , а пошукати
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17.07.2021 23:36 Відповісти
неожиданно
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17.07.2021 15:37 Відповісти
жадність праве світом.. викидами загадили Дніпро та ще й тими гесами в стояче болото перетворили.. і що залишиться дітям навіть думати не хочеться..
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17.07.2021 15:38 Відповісти
 
 