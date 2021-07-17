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Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным жертв разрушительных наводнений в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Соболезную родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Напомним, число жертв разрушительного наводнения, которое началось в Бельгии в конце прошлой недели в результате аномальных ливней, уже превысило 20. Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек

Автор: 

Европа (1912) Зеленский Владимир (20772) наводнение (461)


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Топ комментарии
+16
Так это ж работёнка лыжника апокалипсиса. Бабуся Меркель не сделала выводов при первом везите бедоносца когда ее трясло как осиновый лист😆
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17.07.2021 21:40
+13
А родственникам погибших на этой неделе воинов малорос не соболезнует?
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17.07.2021 21:51
+11
Без осла и вода не освятится...везде свой пятак вставит..
Оно им нужно то твое соболезнование..я подозреваю что о тебе даже не слышали..
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17.07.2021 21:41
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Так это ж работёнка лыжника апокалипсиса. Бабуся Меркель не сделала выводов при первом везите бедоносца когда ее трясло как осиновый лист😆
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17.07.2021 21:40 Ответить
Вот при всем уважении, я Вас вижу как адекватного человека. Вот Вы мне, военному интеллигенту Украинской Армии в запасе. Объясните одно: почему Вы здесь про нашего бедоносца больше пишете, чем про комсомольскую фрау Меркель?
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17.07.2021 22:04 Ответить
Со всем ответным Уважением к Вам!
Киевлянин я от рождения в третьем колене -- вот и пишу...*)
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17.07.2021 22:09 Ответить
Ну вот и добре, что разобрались. Я крымчанин первого рождения от родителей Сумской области, так для идентификации. И вот мне именно поэтому интересно: что же Вас так тянет на Родину прадедов?
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17.07.2021 22:31 Ответить
Мне за Державу обидно! (с)
Я крымчанин первого рождения от родителей Сумской области,
А я Крымчанин, бо из Сак... -- из чумаков, которые, шо за солью ездили -- и был Кобзарь средь них... ...и я Кобзарь.
И меня тянет в Крым -- ...и я там буду!
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17.07.2021 22:37 Ответить
Якать дальше будем? Я вышел из Крыма, у меня там дочь осталась. Я туда вернусь. Я это знаю. Вам какой интерес здесь писать то так, то так?
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17.07.2021 22:59 Ответить
Киевлянин я от рождения в третьем колене -- вот и пишу...*) Ваша фраза? Или живя в Германии что Киев, что Симферополь, какая разница?
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17.07.2021 23:02 Ответить
-- об чём мы спорим? -- об том, шо Вы не жили в Германии так, как я? -- проехано...*)
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17.07.2021 23:25 Ответить
а чому він не співчуває сім"ям щоденно загиблим наших воїнів.. він хоча б імена їх знає???
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17.07.2021 22:00 Ответить
Без осла и вода не освятится...везде свой пятак вставит..
Оно им нужно то твое соболезнование..я подозреваю что о тебе даже не слышали..
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17.07.2021 21:41 Ответить
Зеленский сам катастрофа. Если Бутусов не станет президентом, то Украине будет полный зездец
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17.07.2021 22:39 Ответить
Як шкода, що люди, які вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами.
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17.07.2021 23:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_3rhzI8BbVA Ангелу Меркель затрясло на встрече с Зеленским
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17.07.2021 21:44 Ответить
мне канечно такое ***** не надо. типа элита мужиов. которые значками пути делают.
мол кто ты такая власти не допустит. да, а посомтреть кто мне, женсщине раскрыться не дает. наверное, дамир. по другому быть не может. когда твое женское не работает значит кто-то его притесянует, ущемляет, не дает . это сила каната которую перетугивают. и когда правая слишком больше левой. да кажется гопники. мама говорит как ты их работать заставишь. да. у тебя просто нет коорлевской крови. и ты п а дальше забор. действительно, и ты нихуя не разбираешься в исскусвте. для этого надо было побывать в ньюйорке. пожить за свои деньги в 2014. и получить гуччи черзе пол-года. дань принеси. и ты получишь то, о что мечтаешь. а ты никогда этого не получишь. только свой сраный образец какой-то там печати, на подобие амеранской в своем сраном банке. я в прошлом году читала как ты в штат набираешь. сам писал, ичаром подрабатывал на досуге? нихуя не получиться. по тому что ты тупой.

кто из нас тупой.
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17.07.2021 21:46 Ответить
бедоносец!.. навлек на Херманию апокалипсис.. зря Меркелиха выкаблучивалась!
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17.07.2021 21:47 Ответить
и тебе не находили в линкедыне и не присылали сообщение. так что усрись даже если твой дед всех ободрал и кинул тебе на универ в лондоне. у меня покруче. то извини это не честно. доит общак. твой дед доил общак. так нельзя. и что? не помогло? никая примочка не работает. не помогло.
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17.07.2021 21:49 Ответить
какие гопники? я не большевик. я же еще раз сказал. все удачи. цирк окончен. потому что где-то комментарии не работают.
я вам все взламаю.
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17.07.2021 21:50 Ответить
А родственникам погибших на этой неделе воинов малорос не соболезнует?
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17.07.2021 21:51 Ответить
ЗеЛенін - "Соболезную родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы"

Зельоная моль, а де твої співчуття пораненим та загиблим бійцям? Сьогодні, наприклад, поранено двох українських воїнів. - https://censor.net/ua/news/3277747/***************************************************************************************
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17.07.2021 21:51 Ответить
Вчера Штайнмайер -- шо Президент у нас -- прибыл в район катастрофы...
...и вчера же, Бундестаг выделил из Бюджета пакет помощи пострадавшим... + страховки разные.
Германия не Рай.(с)

*)
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17.07.2021 21:52 Ответить
Ваш номинальный "прызыдент" в том же качестве, шо здесь зеля.
То ли дело "неистовый" кандидат в канцлеры от ХДС Лашет, в курируемых им северных "губерниях" "озабоченность" проявляет. Правда без резиновых сапог, в отличии от Шрёдера в 2002 году. ))
Прямая ассоциация с ним, когда он тоже "утраченный авторитет" ХДС подымал.
Лавры "попередникив" покоя не дают.
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17.07.2021 23:54 Ответить
...ты, эта -- говори, рассказывай... -- я ж полюбэ -- хуже тебя не заживу...*)
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17.07.2021 23:57 Ответить
Та ну... Ты же возможности мои полностью не знаешь. ))
Кстати, на счёт проживёшь - ты лучше лучше тоже в ближайщее время жить не будешь. Ты же дальнобой, в отличии от меня, жалкого ремонтника электроники.
Не, я не ничего не имею против твоей симпатии к вышеупомянутой партии, но мне кажется, их блок с "собратьями" на издыхании. Сужу со слов родственников- "аборигенов", не из "понаехавшых". Кстати, в основном они тоже из северных "губерний.
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18.07.2021 00:25 Ответить
від Мертвечука взагалі ніколи співчуття не чули... чи вже про цього олуха всі забули???
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17.07.2021 22:05 Ответить
А стоит ли вообще такую тонкую и больную для многих тему подымать на форумах? Эта же беда страшная может произойти и в любом районе-регионе Украины... Можно лишь глубоко посочувствовать родным и близним тех, кого уж нет, земля им пухом и вечная память... Берегите себя, люди.
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17.07.2021 21:53 Ответить
ну тут такое...
европейцы прямо сейчас сдают Украину путину, вполне возможно на большую войну и последующий геноцид...
Так что вы можете сочувствовать лично, но пинать других за недостаток слез не стоит..
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17.07.2021 22:01 Ответить
клали они на тебя и на твои соболезнования, клоун.
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17.07.2021 21:54 Ответить
Твою качель!! Тобі час на укол! Оце понесло😂😂😂
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17.07.2021 22:17 Ответить
А нех, було туди пертися, зелене непорозумяння. Досить того, що ми тебе терпимо. Ну як терпимо. Так, переживаємо всенародний бліц дурнів в 73 відсотки.
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17.07.2021 21:56 Ответить
ну, так парєнь-то он хороший!
просто гроші любить, і ненавидить Україну
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17.07.2021 21:58 Ответить
какой же он циничный выродок, уже все знают что ЗЕ не фартовый, и приносит только беду. всем здравомыслящим было понятно с самого начала, что от шута-наркомана ничего хорошего ждать не приходится.
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17.07.2021 21:59 Ответить
Неназывайте это ЗЕленое гауно президентом.
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17.07.2021 22:03 Ответить
Слава Богу, что американцы вовремя отменили визит зеленского в сша, спасли страну от катастрофы
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17.07.2021 22:07 Ответить
вот мне как и всем интересно. кто. виндзоры. ой простите маунтбаттены. или тюдоры?
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17.07.2021 22:22 Ответить
зачётный троллинг 95 левела от Зели Катастрофы
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17.07.2021 22:24 Ответить
Не тільки Зе , ми всі глибоко стурбовані та занепокоєні іще глибше .
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17.07.2021 22:30 Ответить
они тебя заставляют почувствовать своим другом. вы хорошо проводите вместе время. ии потом они тебя бросают на спину. и ты видишь только их высокие спины. чисто по американски, или по британски. так ?
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17.07.2021 22:31 Ответить
А зна шо у Німеччині саме набідосило, відгукнувся вже аж на біду у Бельгії... та й то не він же на сайт пише...
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17.07.2021 22:35 Ответить
а когда нелох будет соболезновать родственникам погибших солдат Украины?
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17.07.2021 22:38 Ответить
Влаштував там потоп, а тепер співчуває. Цинізм вищого ступеня.
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17.07.2021 22:40 Ответить
Зеленський співчуває родичам жертв повеней у Західній Європі - Цензор.НЕТ 12
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17.07.2021 22:46 Ответить
Діяч російської опозиції Марк Фейгін вважає, що візит президента Зеленського до Німеччини та зустріч з канцлером Ангелою Меркель став своєрідною репетицією здачі інтересів України західними партнерами
Таку думку він висловив в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.
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17.07.2021 22:50 Ответить
Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", - отметил глава государства.

Я уже аж вижу, какую помощь они в Украине получили бы.
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17.07.2021 22:53 Ответить
заходит девочка, в церковь на днях думала где-то панихиду за романовых отслужить. но не за всех. думала в субботу. мы обычно в субботу за родственников ставим. но вот что-то не сошлось она попадает на крещение. точно как в статье по легенде императрийца попала на крещение маленького мальчика. спустя год их не стало.

когда я это решила сделать. то попала просто на спектакль какая-то криминалка сказала мне уйти. мужик долго пинался. чувствуешь наркотики? он был под кайфом. новые русские в украине - нарокманы. ты чувствуешь их поднесение. и видишь человека под трафиком. но не над.

то что было со мной ,когда я прихожу в церковь. это мой личный разговор с Богом. и Исусом Христом. и когда ты понимаешь что это в тебе. и те не слушаешь это если тынущие голоса священников и е жесты как дерижера, только не хватает, знаешь черного. как у адвоката. и оперы как у дирежера. кто-то ждал что я азакажу панихиду за русских. просто романовых еще в украинской церкви не отпевали.

и что ты за томос привез порошенко. почему ребенка крестят и там криминал сидит. и причем женщина.

иимм. имератрийа - криминалка. мне как - то плевать. чем слоще загадка, тем легче ее решить. думаешь изменить нельлязясегодня твой жест?

думаю можно. можно менять днка. судьбу. и летать по воздуху. просто у тебя в руках нож. и все.
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17.07.2021 23:40 Ответить
"Сонце моє!" Ти вчора під вечір скільки "на груди взяла"? Перечитай , що за "брєдятину" ти понаписувала! "Перенедопив хронический"?
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18.07.2021 06:45 Ответить
Так хочется ему прогнуться.
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18.07.2021 00:36 Ответить
...ну, наконец-то, не прошло и трех дней ,,, видать попустил кайф
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18.07.2021 06:21 Ответить
Нє#уй було туди пертись, можетоді ніхто й не загинув... Бідося #єровий... Тому до Америки тебе вже й не кличуть, і правильно роблять - нефіг тобі там робити.
Їхай на мацкву, там і залишайся...
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18.07.2021 10:05 Ответить
 
 