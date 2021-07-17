Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным жертв разрушительных наводнений в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Соболезную родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

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Напомним, число жертв разрушительного наводнения, которое началось в Бельгии в конце прошлой недели в результате аномальных ливней, уже превысило 20. Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек.